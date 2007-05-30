Смещенный с трона

http://www.nanya.ru/

Если ревнует старший

Возможные причины: После появления второго ребенка внимание матери уже не может принадлежать первенцу, как прежде. Мама вынуждена большую часть времени проводить с малышом: кормить его, одевать, брать на руки. А старший «уже большой» и должен сам есть, одеваться и играть. Причем все игрушки из «его» в одночасье превратились в «общие». Заметив неприятные для себя перемены, старший ребенок без труда найдет виновника - маленького крикуна, лежащего в детской кроватке. С появлением брата (сестры) первенцу часто кажется, что младенец вытесняет его. Теперь он не единственный ребенок, а старший.

Как себя вести: Объясните старшему, что маленьким живется гораздо хуже, чем большим. Новорожденный не умеет играть в игрушки, ест только молоко (а не мороженое), целыми днями спит, даже перевернуться самостоятельно не может - не жизнь, а кошмар. Почаще показывайте старшему ребенку фотографии, где ему столько же месяцев (лет), сколько сейчас младшему. Рассказывайте, как вы его так же кормили грудью (из бутылочки), как он плакал, как засыпал, как улыбался. Ребенку важно знать, что родители о нем заботились так же, как сейчас заботятся о малыше. Постарайтесь сделать так, чтобы рождение крохи не сильно изменило жизнь старшего ребенка. Позаботьтесь о сохранении некоторых устоявшихся традиций, важных для первенца: семейные прогулки по выходным, сказка на ночь. Это создаст впечатление стабильности, которое очень важно для эмоционального состояния ребенка. С восторгом рассказывая кому-либо о необыкновенных способностях младенца, не забывайте обратить внимание на последние достижения старшего ребенка. Он должен чувствовать, что им гордятся не меньше.

Если ревнует младший

Возможные причины: Вы активно занимаетесь развитием старшего ребенка, а маленькому приходится делать то же, что и брату. «Дубль два» вынужден жить жизнью старшего: донашивать его одежду, играть в его игрушки и ходить в те же секции. Но при этом первенец всегда знает и умеет больше. Так у младшего с детства развивается ревность, заниженная самооценка и комплекс неполноценности. Из-за невозможности привлечь внимание родителей своими успехами малыш начинает капризничать по пустякам и любой ценой добиваться родительского внимания.

Как себя вести: Не забывайте, что каждый ребенок индивидуален и не навязывайте малышу увлечения, которые выбрал первенец. Конечно, маме удобнее водить двух детей на одну секцию и в один бассейн. Но, согласитесь, вы делаете это не потому, что вам так удобнее, а для того чтобы они развивались. Дайте малышу возможность выбрать то, что ему по душе. Ведь отдавая старшего ребенка на рисование или музыку, вы учитывали, прежде всего, его способности. Никогда не сравнивайте детей. Наоборот, старайтесь подчеркивать различия между ними: Дима хорошо рисует, а Света замечательно поет. Одевая малышу одежду старшего или доставая его игрушки, не акцентируйте, что это досталось ему в наследство. Даже если у вас целый шкаф вещей, оставшихся от первенца, покупайте малышу что-то новое. Младшему ребенку важно знать, что это лично его вещь.

Если ревнуют оба

Возможные причины: Еще одна причина ревности - объединение старшего и младшего общим словом «дети»: «дети за стол», «дети пора спать», «дети идите сюда». Такое обращение стирает индивидуальность каждого ребенка. В результате им хочется выделиться и обратить внимание родителей именно на себя.

Как себя вести: Не покупайте детям общие игрушки. У них сильно выражено чувство собственности, и общие подарки только усилят противостояние и борьбу. Распределите свой день так, чтобы вы могли проводить свое время то только с младшим ребенком, то исключительно со старшим. Обращайтесь к каждому из них по имени, а не «дети».

Ошибка №1.

Использование собственного опыта

Если вы росли не единственным ребенком в семье, постарайтесь не полагаться исключительно на собственные воспоминания. Прислушивайтесь к чувствам и желаниям ваших детей (которые сильно отличаются от вас и вашего брата (сестры). В данном случае ошибочно следовать принципу «в детстве я об этом мечтала», скорей всего у ваших детей абсолютно другие мечты.

Ошибка №2.

Вечный поиск виноватых

Если дети плохо себя ведут или что-то натворили, не стоит выступать в роли третейского судьи и пытаться выяснить, кто же все-таки «разбил вазу». Пытаясь узнать правду, вы провоцируете их ябедничать и настраиваете друг против друга. Если вы собственными глазами не видели, что случилось, следует либо наказывать обоих детей, либо не наказывать никого.

Какая разница?

1 год.

При такой разнице в возрасте дети, скорее всего, будут настоящими друзьями. Их интересы пересекаются: они могут играть одними игрушками, иметь общих друзей и гулять на одной площадке. Конечно, они будут ссориться и даже драться. Но у погодок нет чувства соперничества за родительское внимание и любовь. Старший ребенок еще не осознает, что все мамино внимание может принадлежать только ему. Часто он даже не помнит то время, когда братика или сестрички не было на свете и он был единственным наследником.

2-3 года.

В этом возрасте у детей появляется чувство соперничества. Поэтому ревность и борьба за родительскую любовь - явление довольно закономерное, только проявляется у всех по-разному. Старший изначально будет воспринимать новорожденного братика или сестричку как соперника, с которым надо бороться сначала за родительское внимание, потом за свои игрушки и право на свою собственную жизнь. Первенец может подражать малышу, полагая, что тогда родители опять «будут его любить, как прежде». Отсюда бесконечные капризы на пустом месте и игры в маленького, когда старший начинает притворяться беспомощным и просит его покормить, запеленать, покачать в коляске или взять на ручки. А вот для младшего разница в два-три года очень удобна. Он будет во всем стараться подражать брату или сестре, во всем походить на него.

4-7 лет.

Старший ребенок уже вполне самостоятельный и во многом может сам о себе позаботиться. Чаще всего он с энтузиазмом воспринимает известие о рождении братика (сестрички). Но быстро устает от общения с маленьким. При такой разнице в возрасте детям будет сложнее найти общий язык. Они вряд ли станут закадычными друзьями: у них слишком разные интересы и потребности. Старшего будет утомлять необходимость всегда брать в расчет младшего. А тому будет трудно соответствовать старшему. И только к окончанию школы разница в возрасте практически сотрется и дети, наконец, смогут найти общий язык.

8 лет и больше.

К моменту рождения младшего, старший ребенок успевает занять определенную жизненную позицию. Он уже не будет так остро реагировать на переключение внимания взрослых на нового члена семьи. При такой разнице в возрасте первенец может воспринимать новорожденного как обузу и помеху привычному образу жизни. При этом подросток будет делать вид, что ему все безразлично, но на самом деле его равнодушие, скорей всего, показное. Он просто не хочет, чтобы окружающие (в том числе и родители) заметили его чувства. Ребенок будет стараться отгородиться от новорожденного. Когда младший немного подрастет, их общение, скорее всего, будет напоминать общение ученика и учителя.

Как видите, «правильной» разницы в возрасте не существует. В любом промежутке есть свои достоинства и недостатки. Вся разница в том, как мы их воспринимаем. Поэтому при планировании повторной беременности главное - желание обоих партнеров. И уверенность, что неразрешимых проблем не существует. Тогда любая разница в возрасте между детьми покажется вам «идеальной».

журнал "Няня"