Мама, дела и дети…

Необходимость зарабатывать, чтобы обеспечить семью, желание самореализоваться, сделать карьеру приводят к тому, что для ребенка у женщины остается совсем немного времени. Нет, дети не брошены на произвол судьбы. Бабушки, няни, гувернеры, учителя — все они заботятся о ребенке, учат, воспитывают его. Но беспокойство за детей, нежелание полностью передать заботу о них другим людям у деловой женщины остаются.

Как примирить непримиримое?

Как, оставаясь с ребенком немногие часы, провести их «максимально эффективно»? Сделать это возможно, но на пути мам поджидают психологические ловушки, попадание в которые никак не способствует по-настоящему полезному, приятному и эффективному общению с ребенком.

Ловушка первая.

Чувство вины перед ребенком.

Некоторые женщины убеждены, что хорошей мамой может называться только та, которая всю свою жизнь посвящает ребенку, отдает ему все свое время или хотя бы большую его часть. Не будучи в состоянии сделать это, они чувствуют себя плохими. В результате то время, которое женщина все-таки может потратить на ребенка, она занимается не общением, а искуплением вины. А что значит искупить вину? Это значит повиноваться ребенку, выполняя его желания, требования, подчиняясь капризам.

Последствия. Во-первых, вы взращиваете в ребенке эгоизм. Беспрекословно удовлетворяете его требования и не приучаете считаться с вашими. Формируете у ребенка образ мамы как обслуживающего персонала. А что будет, если вы в чем-нибудь откажете ребенку? Скандал, истерика, обида? А если сами попробуете потребовать или хотя бы попросить что-нибудь? Станет ли он выполнять вашу просьбу, приложит ли к этому усилия?

Во-вторых, ориентируясь при общении с ребенком на выполнение его желаний, вы многого ему недодаете. Ребенок, решающий, как провести выходные, видит довольно ограниченную перспективу: обед в «Макдоналдсе», покупка и просмотр новой видеокассеты, которую расхваливал на днях одноклассник, возможность переложить на маму подготовку уроков. Но мама знает и может предложить гораздо больше интересных и приятных занятий. Она может научить несложным фокусам или изготовлению прыгающих бумажных лягушек. Может поехать вместе с ребенком к друзьям, где будет детская компания и дядя Виталий научит делать и запускать змея. Она просто может вместе с ребенком пошалить. А шалить вместе с мамой — это ни с чем не сравнимое удовольствие.

Профилактика. Когда чувство вины начинает одолевать вас, вспоминайте, что вы такой же человек, как и ваш ребенок, а не просто биологический робот, предназначенный для его обслуживания. И вы только человек, а не Бог, так что не можете раздвоиться, растроиться и учетвериться. Отдавать каждую минуту своей жизни ребенку — это значит не жить собственной жизнью. Кто доказал, что мама, отдающая ребенку всю жизнь, лучше для него, чем мама — счастливый, интересный и уважаемый человек?

Ловушка вторая.

Недоверие к людям, которым поручена забота о ребенке.

Доверить воспитание своего ребенка другому человеку всегда трудно. И контролировать, как он воспитывает ребенка, чему учит, совершенно необходимо. Но мамино общение с ребенком не должно сводиться к такому контролю.

В этом случае время общения уходит на проверку качества работы няни, воспитателей, педколлектива школы. Мама активно экзаменует ребенка: что читали, о чем говорили, а вот этим разве не занимались, а того разве не делали?.. Проверяется посредством ребенка и лояльность бабушек, особенно свекрови и особенно, если отношения между взрослыми членами семьи далеки от идеальных.

Второй вариант поведения мамы, попавшей в эту ловушку, — вместить в имеющиеся у нее для ребенка «полтора часа» как можно больше развивающих игр, умных книг, общения на английском языке, который ребенок пока понимает с трудом, поездок в музеи, бесед о нравственных нормах. Тем самым мама пытается компенсировать то, что, по ее мнению, недодали ребенку другие люди.

Последствия. Мамы часто не замечают, что ребенок, который вначале сам стремился поделиться своими открытиями и успехами, начинает тяготиться придирчивыми расспросами с акцентом на том, чему его не научили, что он подзабыл, и как «неправильно» провел время с бабушкой. Нарастает отчуждение между мамой и ребенком.

Может пострадать самооценка ребенка. «Мама считает, что меня плохо учат и плохо воспитывают, наверное, я действительно плох».

У ребенка может сформироваться безответственность — «В моих недостатках и просчетах виноваты те, кто меня плохо учил и воспитывал». Со временем в этот список виновных обязательно войдет и мама.

Не способствуют близости ребенка с мамой и интенсивные занятия. Ребенок просто устает от них.

Профилактика . Да, есть периоды в жизни семьи и ребенка, когда свободное время придется тратить на поиск людей, которым вы сможете доверить ребенка: няни, детского сада, школы. Но убедившись, что люди, которые работают с вашим ребенком, профессионалы и добросовестно делают свое дело, расслабьтесь, доверьте им заботу о здоровье, развитии, обучении и воспитании ребенка. Чтобы быть в курсе жизни ребенка, нет нужды проводить специальные розыскные мероприятия. Достаточно внимательно и сочувственно выслушивать, обращать внимание на изменения в поведении ребенка. И только если вы заметили что-то действительно настораживающее, а ребенок не может объяснить, что с ним происходит, беритесь за расследование.

Если и теперь вы не можете успокоиться, то, скорее всего, вы слишком большое значение придаете созданию идеальных условий для воспитания ребенка. Считаете, что это сыграет значительную роль в том, как сложится его последующая жизнь? Но вспомните, что вы знаете о детских годах известных вам счастливых и удачливых людей. Разве у всех них было беззаботное детство? И не знаете ли вы таких, кто имел счастливое детство, а стал несчастным неудачником?

Ловушка третья.

Ревность к людям, которые окружают ребенка.

Многим мамам больно смотреть, как нежно прощается ее малыш с уходящей няней или бабушкой, и слушать, как через каждые пять минут он с радостью вспоминает, какую песню они вместе пели и в какую веселую игру играли. Ведь сейчас с ним она, мама, а он все про няню. И мама начинает вести борьбу с няней за ребенка. Она тратит время не на то, чтобы быть с ребенком, а на то, чтобы быть лучше няни. Рассказать лучшую сказку, сыграть в более веселую игру, а попутно при случае развенчать няню в глазах ребенка, отметив ее недостатки.

Последствия. Ревность не прибавит душевного комфорта ни одному из участников треугольника, в том числе и ребенку.

Ребенок скоро почувствует, что маме не очень нравится, когда он рассказывает, как хорошо ему было с няней. Он станет скрытничать. В то же время, поскольку все дети прекрасно умеют использовать слабости родителей, в скором времени имя няни будет звучать именно в те минуты, когда ребенку нужно будет чего-то добиться от мамы.

Мама, которую мучит ревность, склонна неоправданно часто менять нянь, детские сады, школы. Это отбирает у нее массу времени и сил. Того самого драгоценного времени, которое она могла бы провести вместе с ребенком.

Няни будут сами отказываться от работы в такой семье. И в первую очередь будут отказываться хорошие и добросовестные люди. Для них особенно непереносимо недоверие и предвзятое отношение. Оставаться же будут худшие. Этим и идти некуда, и упреки слушать — для них дело привычное. Именно за это, а не за заботу о ребенке, как они считают, получают они свою зарплату: «А чего стараться? Все равно не угодишь».

Профилактика. Проанализируйте, почему вы думаете, что ваш ребенок может любить вас меньше, чем няню, почему он не способен любить со всей глубиной чувств нескольких людей? Или вы ждете от него такой всепоглощающей любви, которая заменит вам любовь всех окружающих? Вот этого ребенок действительно не сможет вам дать. Любовь других людей придется искать вам самой.

На что же тратить силы?

В первую очередь на то, что можете дать ребенку только вы.

Первое. Каждому человеку необходимо, чтобы близкие люди верили в него, понимали его и сочувствовали ему. Тогда можно справиться с любыми трудностями, пережить любые неприятности. Неприятно, конечно, если учительница говорит, что твое будущее — быть дворником. Но это можно пережить. А вот если в том же самом убеждена мама… Обидно, когда поделился сокровенной мечтой с друзьями, а они тебя высмеяли. Но как жить, если то же самое сделала мама?

Чтобы подарить ребенку свою веру и понимание, нужно прежде всего умение слушать. Слушать и не перебивать. Слушать и задавать вопросы, которые помогут понять лучше. Слушать и сочувствовать, и не торопиться с советами. Не нужно прерывать рассказ ребенка комментариями типа: «Ну и очень глупо!», «Я же тебя учила, как поступать в таких случаях…», «Надо было делать то-то и то-то». Конечно, конкретный совет может очень пригодиться ребенку. Но ему нужен совет сочувствующего человека. Дайте ребенку почувствовать, что вы понимаете его и сострадаете ему.

Это просто. Надо только сказать что-то типа: «Ах ты мой бедненький! У тебя был тяжелый день сегодня!» или «Ого, я вижу, вы здорово повеселились!», или «Мне кажется, тебе было обидно слышать это. Я бы, пожалуй, тоже на такое обиделась». Только после того, как ребенок убедится в вашем сочувствии и сострадании, можно попытаться обсудить, как лучше поступать в аналогичных ситуациях впредь. Не навязывайте своих советов насильно. Если со своими советами и поучениями вы будете слишком торопливы и навязчивы, ребенок просто перестанет делиться с вами переживаниями. Вспомните себя, когда вы рассказываете о своих переживаниях подруге. Что вы почувствуете, когда в ответ на ваш рассказ, часто даже не дослушав его до конца, она скажет что-нибудь вроде: «Не знаю, чего ты мучилась. Подумаешь! Надо было…» Не заставляйте своего ребенка чувствовать то же самое при разговоре с вами.

Второе. Только вы можете дать ребенку близкие к вашим ориентиры в окружающем мире. Вы наверняка хотите, чтобы вы и ребенок понимали друг друга, чтобы то, что он любит, ненавидит, к чему стремится, было близко к вашим понятиям о жизни. Проводите с ним время так, чтобы показать ему мир со своей точки зрения. Отправляйтесь в последние дни бабьего лета в лес, объяснив, как много красивого и интересного можно там увидеть, и пообещав, что в «Макдоналдс» завтра его обязательно сводит няня или бабушка. Поезжайте в гости к друзьям, но обязательно к тем, встрече с которыми будет рад и ребенок. Займитесь приготовлением торжественного семейного обеда, привлекая ребенка к приготовлению любимых блюд и сервировке стола.

Третье. Ребенка можно и нужно баловать. Делать это можно столькими разными способами, что и не опишешь. Позволить подольше посидеть с вами после того времени, когда обычно его укладывают спать, купить желанную игрушку или лакомство, которые, с вашей точки зрения, ему совершенно не нужны, разрешить переночевать у друга и даже поехать за тетрадями для сына-семиклассника, хотя он с легкостью мог бы купить их сам.

Правильное баловство, которое делает людей (и детей) лучше, отличается от неправильного, которое людей (и детей) портит, одним: в случае правильного баловства все участники понимают, что делается нечто исключительное, и делается только потому, что любящий сам этого хочет. Нет ничего криминального в том, что уставшая после работы мама готовит детям (пусть почти взрослым, пусть ничем не занятым) чай и несет его с пирожными прямо в детскую комнату. Если это доставит удовольствие ей и детям, это замечательно. Неправильно, если мама будет считать себя обязанной готовить и носить детям чай, хотя предпочла бы этого не делать, и дети тоже будут считать это ее обязанностью.

Чтобы дети не привыкли воспринимать ваши исключительные услуги как должное, старайтесь не превращать исключительные события в регулярные: «Да, вчера было можно, а сегодня нельзя. Почему? Мне так хотелось. А сегодня не хочется… Мне лучше никогда тебя не баловать. Ты потом захочешь, чтобы я всегда позволяла баловство, но я этого не хочу». Приучайте детей к тому, что вы тоже любите, чтобы вас баловали. Учите их это делать: «Ой, солнышко, как мне вкусного захотелось! Сбегай, пожалуйста, за пирожными!»; «Принеси мне, пожалуйста, телефон, так не хочется вылезать из-под пледа» и пр. и пр.