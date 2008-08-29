В детстве кажется, что жизнь бесконечна. Конечно, малыши кое-что знают о смерти – ее часто показывают в кино, да и в компьютерных играх приходится убивать врагов десятками. Но ведь все это – «понарошку»! В итоге у детей формируется своеобразный эмоциональный иммунитет к явлению, которое в нашей культуре воспринимается как трагедия. С другой стороны, если утрата коснется близких ребенку людей, это может стать для него серьезным стрессом. Сформировать у малыша правильное отношение к смерти – непростая задача, с которой предстоит справиться родителям.

Как выбрать время для беседы

До определенного возраста вопросы жизни и смерти не волнуют кроху – он просто существует и познает мир. Но, начиная примерно с трех лет, дети постепенно осознают, что все живое рано или поздно умирает. Подтверждения тому они постоянно видят вокруг. Это и сезонное «умирание» природы, и смерть различных букашек, и информация с телеэкрана. Кроме того, именно в дошкольном возрасте малыши начинают понимать причинно-следственную связь явлений окружающего мира (очевидный признак этого понимания - катастрофический наплыв вопросов «почему» и «зачем»). Таким образом, дети осознают, что жизнь имеет логическое и неизбежное завершение - смерть. Но подобное знание само по себе не вызывает у малышей ярких негативных эмоций и не оказывает на детскую психику какого-либо вредного воздействия. Практически любой дошкольник способен бесстрастно сообщить, что когда человек умирает, он перестает дышать и двигаться, его закапывают в землю, и ожить он уже не может.

Значит ли это, что с детьми не нужно говорить о смерти? Конечно, нет. Просто у большинства детей вопрос, что такое смерть, не возникает просто так. Иной разговор начинается, когда ребенок всерьез столкнется со смертью как с чем-то, обеспокоившим его. Тогда эта тема приобретает личную значимость и будит ум к размышлению и вопросам. Если малыш становится невольным свидетелем чьих-то похорон, сам теряет кого-то из близких, видит смерть человека или животного, то он не может остаться равнодушным к этому, в силу своей эмоциональности и непосредственности. Тогда-то в ребенке и просыпается активный интерес к феномену смерти.

Детские вопросы, особенно на подобную тему, нельзя игнорировать!

Часто за ними стоит смятение и внезапно открывшееся непонимание. Главная задача родителей в разговоре на эту тему - успокоить кроху и доступно объяснить непонятное. Впервые сталкиваясь со смертью, ребенок, как правило, испытывает беспокойство о своем благополучии и благополучии родных и близких. Когда малыш спрашивает, отчего умирают, то он хочет знать, как от этого можно защититься, а вовсе не стремится узнать подробности из медицинской энциклопедии. Дитя пытается понять, откуда ждать опасности. Осознание фатальности смерти будит в детской душе страх и чувство незащищенности.

Стоит ли инициировать разговор о смерти? Да, если заметно, что эта тема интересует и волнует малыша, но по какой-то причине он не решается спросить о ней. Или в семье ребенка или его близких друзей произошла трагедия. В этом случае, кроме рассказа о смерти, необходимо объяснить, как себя вести в такой ситуации, поддержать и утешить, если потребуется.

Вообще дошкольный возраст можно считать «родиной» страхов. Большая часть из того, что преследует человека во взрослой жизни, родилась именно в этот период детства. Переживание уязвимости перед лицом случая, какого-то конкретно или вообще, опасности, беспомощности как таковой, прочно закрепляется в душе. Ребенок, конечно, знает, что у него есть надежные защитники - родители. Но ведь теперь-то малыш понимает, что и они бессильны перед этой бедой.

Знание успокаивает

Разные дети по-разному переживают «знакомство» со смертью. Одни реагируют ярко и эмоционально, другие - внешне равнодушны, третьи воображают себе невесть что и в результате пугаются собственных фантазий. Некоторые малыши не придают этой теме особого значения и не нуждаются в разговоре, но есть и такие, кто долго и тяжело переживает, испытывает тревогу и беспокойство, многократно задает одни и те же вопросы и ждет поддержки.

Конечно, можно попытаться «закрыть тему», не ответив на животрепещущий вопрос малыша и незаметно сменив предмет разговора. Но не стоит думать, что игнорирование интереса и тревоги ребенка поможет ему отвлечься от проблемы, которая его беспокоит. Не встретив понимания со стороны взрослых, он перестанет задавать им вопросы, но вряд ли успокоится на этом. Особо пытливые натуры могут отважиться на собственное «исследование» и по неосведомленности подвергнуть опасности себя или товарища. Знание - главное оружие тревожных детей: чем лучше они знают явление, чем точнее могут предсказать последствия и чем больше способов защиты им известно, тем спокойнее и безопаснее они себя ощущают.

Находим правильные слова

В беседе с ребенком о смерти прежде всего следует избегать неприятных описаний. Воображение у детей очень активно развивается и в такой ситуации может сослужить плохую службу, напугав малыша жуткой картинкой. Надо отметить, что буйное и неуправляемое воображение - возрастная норма для дошкольника. Это свойство помогает ребенку в нелегком деле познания мира. Отвечая на вопросы, волнующие малыша, необходимо помнить, что все дети разные, и формулировать свой ответ родители должны, исходя из конкретных обстоятельств и особенностей характера ребенка. Если отпрыск по натуре – «сорви-голова», которому море по колено и горы по плечо, лучше выбирать для беседы достаточно жесткие формулировки. Если же малыш боится всего на свете, то разговор с ним придется строить максимально осторожно, возможно даже стоит прибегнуть к полусказочной или религиозной версии. В силу парадоксальности мышления ребенка она не вызовет логического отторжения и создаст своего рода зону безопасности. Но при этом обязательно следует объяснить правила поведения в угрожающей ситуации, рассказать, как нужно поступать малышу, чтобы сохранить собственную жизнь.

Что же можно рассказать ребенку, если он вдруг проявил интерес к теме смерти?

Смерть понимается большинством людей как безусловное зло, ведь это необратимое и разрушительное явление. Но кончина рано или поздно постигает каждого. Ребенку нужно объяснить это. Кроме того, малышу следует рассказать, что происходит с человеком, когда он умирает: он перестает дышать и двигаться, его кладут в гроб и закапывают в землю. Но при этом взрослый должен обязательно успокоить кроху, рассказав о том, что каждому человеку отмерено на жизнь достаточно много времени.

Поможет в разговоре и использование метафор. Можно сказать, что жизнь, как река, имеет начало и конец. А смерть можно уподобить устью, где река впадает в море. Здесь она прекращает свое существование в качестве реки, но не исчезает, а смешивает свои воды с водами моря. Однако метафоры - вещь опасная. Нередко дети понимают их буквально. Поэтому не стоит говорить малышу, что человек «уснул» или «ушел». В этом случае у ребенка может появиться страх уснуть и не проснуться, а близкого человека кроха будет отпускать от себя с тревогой, что тот не вернется.

Принципиально важно рассказать ребенку, что переживают люди, потерявшие близкого, объяснить, что смерть человека - это большое горе для его семьи. Малыш должен знать, как вести себя в общении с такими людьми, чтобы не ранить лишний раз их чувства, проявить тактичность.

С божьей помощью

Не чуждые религии родители на примере смерти начинают знакомить ребенка с основными взглядами, существующими в исповедуемой вере. Причем, происходит это не только в семьях, придерживающихся строгих канонических правил, но и там, где просто не отрицают религию. Дети легко принимают информацию о том, что у человека есть душа, которая после смерти улетает на небо. Малышам рассказывают, что на небе живет Бог и ангелы. Из-за особенностей детского восприятия, его конкретности, «небо» нередко в буквальном смысле становится домом Бога, а сам Бог - человекоподобным существом. Дети - закоренелые материалисты, и родителям придется приложить немало усилий, чтобы сформировать у малышей представление об эфемерности этих понятий. Мамам и папам нужно быть готовыми к тому, что дети могут задавать много конкретных вопросов, но это нормально и обусловлено возрастными особенностями. Например, им может стать интересно, как выглядит Бог, почему, даже когда на небе ни облачка, мы не видим ни самого Бога, ни его жилища, ни ангелов, ни душ людей.

Полноценная вера и, духовность - это способность взрослых людей, не стоит ожидать глубоких религиозных чувств от малыша.

Горе в семье

При встрече с человеком, пережившим недавно смерть близкого, окружающие часто не знают как себя вести: то ли посочувствовать, то ли наоборот постараться избегать разговоров на эту тему, чтобы лишний раз не травмировать человека. Нередко встречается мнение, что в ситуации острого горя лучше всего оставить человека в покое и позволить спокойно пережить это тяжелое состояние. Но если для взрослого это и бывает правильно в некоторых случаях, то ребенок нуждается в активной поддержке и сопереживании. Сама по себе потеря тяжела для малыша. Он напуган случившимся, расстроен, угнетен. Иногда когда умирает близкий человек, ребенку не решаются сообщить всей правды, стараются не показать уныния и тоски, пытаются шутить, бодрятся, чтобы он меньше расстраивался. Но если малыш был сильно привязан к умершему, то его горе от этого не уменьшится. Кроха только увидит вокруг отсутствие сопереживания, и почувствует себя одиноким среди родных людей, может замкнуться на своих душевных страданиях (ведь их не с кем разделить), а эмоциональный траур затянется, что грозит депрессией и психосоматическими расстройствами.

Смерть, как бы к ней ни готовились, является мощным стресс-фактором. Она всегда происходит неожиданно. И ребенок, столкнувшийся с этой трагедией, нуждается в поддержке и сопереживании. Ему необходимо знать, что он не одинок в своем горе, что другие переживают то же.

Если перед смертью член семьи болеет, то есть возможность подготовить ребенка к предстоящей утрате. Нужно рассказать малышу, что близкий человек болен, что через некоторое время он, наверное, уйдет навсегда и больше не вернется.

Переживая потерю, ребенок, ко всему прочему, может испытывать и чувство вины. Ему кажется, что из-за его непослушания или недостаточно хорошего поведения близкий человек оставил его. Этот миф необходимо развенчать как можно скорее. Бремя такой ответственности не по силам малышу. Проявления подобного самообвинения можно предупредить, объяснив крохе, что случившееся - просто стечение обстоятельств, за которое никто конкретно ответственности не несет.

Эмоциональная поддержка необходима ребенку, но переводить ее в материальную плоскость было бы ошибкой. Не нужно пытаться заглушить горе подарками, какими бы хорошими они ни были. Лучше лишний раз обнять, приласкать малыша, и он будет чувствовать, что не забыт. Отношение к ребенку не должно изменяться, он должен чувствовать, что его любят, как прежде. Если умирает один из родителей, то другой пытаясь восполнить утрату, как правило, старается увеличить количество внимания к малышу, пытаясь компенсировать возникший недостаток любви. Однако малыш грустит не о любви, а об ушедшем человеке. И избыток внимания, как и чрезмерное беспокойство о благополучии ребенка, может привести к возникновению гиперопеки.

Не нужно запрещать малышу говорить об умершем. И тем более, не следует вычеркивать родного человека из жизни, прятать все вещи, напоминающие о нем. Наоборот, следует рассказать ребенку, что важно сохранить память о человеке, и тогда он останется жить в сердце близких, обретет там «дом». В разговоре с малышом лучше вспомнить все хорошее, что было связано с умершим: какие-нибудь яркие случаи, совместные приключения. Не нужно думать, как семье стало плохо без него, лучше вспоминать, как хорошо было вместе – отобрать этих воспоминаний не сможет никто. Важно сохранить радость а не печаль.

Дети на похоронах

Присутствовать ли ребенку на похоронах близкого человека? Ответ зависит от желания самого малыша. Если он не имеет ничего против, можно позволить ему это, конечно учитывая психо-эмоциональные особенности его личности, готовность к стрессовой ситуации. Иногда ребенок может согласиться, неправильно рассчитав свои силы, тут окончательное решение все-таки остается за взрослыми. Если же перспектива участия в траурной церемонии вызывает у ребенка категорический протест и страх, то брать его туда не следует. Принуждать малыша идти вместе со всеми ни в коем случае нельзя. Важно понять: отказываясь ехать на кладбище, малыш не капризничает. Ему наверняка страшно, больно и горько. Ведь сцена закапывания умершего, особенно если это любимый человек, - тяжелое моральное испытание и для взрослых. Посетить могилу ребенок может и позднее. Более того, это необходимо, если малыш не присутствовал на похоронах. Это помогает осознать смерть как случившийся факт, понять ее, «увидеть». Но опять-таки, настаивать, если ребенок сопротивляется этому, не следует.

Смерть и ее восприятие в человеческом обществе - неоднозначная тема. Трудно коснуться всех аспектов этого разностороннего явления. Но самое главное - эта сторона жизни требует максимальной осторожности при соприкосновении с нею. Нужно беречь душу ребенка от серьезных потрясений и помнит: как бы по-взрослому ни рассуждал малыш, он всего лишь ребенок.