Старший, младший или единственный?

Говоря о положении ребёнка в семье, начать, наверное, следует с наиболее распространенной ныне ситуации, когда ребёнок в семье – единственный.

Фактически он оказывается и самым старшим, и самым младшим ребёнком в семье. Но его положение – это сумма их свойств, оно очень своеобразно. Для отца и матери он выступает единственным объектом их родительских чувств, всецело принимая на себя как симпатию, так и ( что тоже не исключено) неприязнь. В единственном ребёнке родители желают видеть своё продолжение, воплощение своих устремлений. Они всячески поощряют его познавательное развитие, радуются его успехам, и это стимулирует все новые достижения. Желая оправдать надежды родителей, единственный ребёнок стремится к совершенству во всех своих начинаниях. Но это чревато и серьёзной психологической проблемой, поскольку далеко не для всех совершенство достижимо, а неизбежные ситуации воспринимаются очень болезненно.

Проблема состоит и в том, что, привыкнув к своему исключительному, «монопольному» положению, единственный ребёнок с трудом изживает естественный детский эгоцентризм и зачастую до зрелых лет остается инфантильно сосредоточенным на собственной персоне. Поскольку он не привык к близкому общению с другими детьми, он порой не знает, как вести себя в межличностных отношениях. Ему бывает трудно понять нормальные изменения в настроении другого человека, так как единственной точкой отсчёта он привык считать самого себя. Неудивительно, что единственные дети нередко бывают избалованными, капризными, чрезмерно требовательными.

В воспитании единственного ребёнка родителям надо учитывать эти его особенности и стараться не культивировать в нем самососредоточенность и эгоцентризм. Важно ставить перед растущим человеком достаточно высокие, но не завышенные требования, помогать ему, справляться с неудачами. Общение с близкими взрослыми – отцом и матерью, бабушками и дедушками – для нормального развития личности совершенно необходимо, но недостаточно. Надо, чтобы ребёнок с малых лет приобретал опыт общения со сверстниками, иначе впоследствии ему трудно будет уживаться с людьми.

Старший ребенок некоторое время занимает в семье положение единственного. Впоследствии, когда для него уже стала привычной такая привилегированная позиция, появивщийся новорожденный вдруг отвлекает от него внимание родителей. Причем родительское внимание даже не делится надвое, а по большей части адресуется младшему. Если к этому моменту первенцу ещё не исполнилось пяти лет, появление в семье второго ребёнка становится для него травмирующим переживанием. После пяти – шести летнего возраста старший уже не так зависим от родительского участия, многие его интересы выходят за рамки отношений с родителями. Поэтому его права ущемляются меньше.

Когда второй ребёнок другого пола, негативная реакция первого не столь драматична, поскольку отсутствует сравнение и соперничество.

Если старший ребенок того же пола, что и младший, то он изо всех сил старается быть хорошим в глазах родителей, чтобы они продолжали любить его, как прежде или по крайней мере сильнее, чем новорожденного. Родители неосознанно поощряют эти старания, давая старшему понять, что он (она) больше и умнее новорожденного, хотя своё внимание уделяют преимущественно малышу. Таким образом у старшего поощряют рассудительные и логические высказывания, продуктивные и целесообразные действия, а это не может не сказаться на всем его умственном развитии.

Отец и мать также надеются, что старший ребёнок будет подавать хороший пример младшему и примет участие в уходе за ним. В результате старший обычно приобретает многие родительские качества: он умеет быть наставником, способен принимать на себя ответственность и выполнять роль лидера.

Старший ребенок обычно менее склонен к играм и больше – к серьёзным занятиям, к которым он относится добросовестно. Из-за привычки рассчитывать только на свои силы и идти своим путём, а так же из-за чрезмерной серьёзности старшие дети порой испытывают трудности в приобретении друзей. Они обостренно чувствительны ко всякой критике, которую часто расценивают как унижение. Но и сами бывают чересчур критичны и нетерпимы к чужим ошибкам.

Родителям необходимо помнить: появление в семье второго ребёнка для первенца событие не столько радостное, сколь драматичное. Ведь его собственная роль резко меняется, а требования к нему возрастают. Поэтому надо позаботится, чтобы такая перемена не стала слишком уж резкой, а требования – чрезмерными. Хорошо, когда старший помогает в воспитании младшего, но нельзя забывать, что и сам он ещё мал и нуждается в родительской заботе.

Младший ребёнок, как и единственный оказывается избавлен от психической травмы в связи с появлением новорожденного. Для всей семьи он – малыш. Причем с этим ощущением он может жить очень долго, сохраняя некоторый инфантилизм даже в зрелые годы. Он привыкает ожидать от жизни только хорошего и поэтому оказывается великим оптимистом. Ему уделяется особое внимание и прощается больше, чем другим. Родители, неосознанно сопоставляя возможности старшего и младшего, ожидают от младшего ребенка гораздо меньше и поэтому оказывают на него меньшее давление. Это не самым лучшим образом сказывается на его познавательном и личностном развитии. Нередко он лишен самодисциплины и сталкивается с трудностями в принятии решений. Даже во взрослой жизни младший ребёнок продолжает ожидать, что другие – например, супруг или супруга возьмут на себя груз его проблем.

Тем или иным образом младший всю жизнь старается догнать старших, но преуспеть может только благодаря своим собственным склонностям, избрав совершенно иное поле деятельности и жизненный стиль. С малых лет он понимает, что в столкновении с более сильным ребёнком агрессивностью ничего не добьешься, и поэтому вырабатывает у себя ценные коммуникативные навыки – умение согласовывать, договариваться, идти на компромисс. Наверное по этой причине младшие дети более популярны среди сверстников, имеют больше друзей и умеют ладить с людьми.

К рождению младшего ребенка родители подходят, как правило, более спокойно, поскольку опыт воспитания старшего сгладил многие их опасения и тревоги. Но это чревато и снижением требовательности, и как следствие – недостаточной стимуляцией развития младшего.

В приведенных выше описаниях намечены лишь некоторые общие тенденции, которые не обязательно должны полностью воплотиться в том или ином ребёнке. Но их, несомненно, следует иметь в виду, чтобы избежать возможных деформаций в развитии. Самое главное помнить, сколько бы ни было детей, каждый ваш ребенок – единственный и достоин уникального отношения к себе как к личности.

