Значение понятия "бюджет", пожалуй, известно всем - от государственных деятелей до домохозяек. Но это не только способ контроля трат и доходов. Зачастую он служит и своеобразным индикатором семейных отношений. Семейный бюджет - это план регулирования денежных доходов и расходов семьи, обычно составляемый на месячный срок. Традиционно выделяют три типа бюджета: совместный, совместно-раздельный (долевое участие) и раздельный. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, и только сами члены семьи могут выбрать, какой вариант им больше подходит.

Совместный бюджет

Это самый распространенный вид семейного бюджета. При таком способе распределения денег, все средства, заработанные членами семьи, складываются вместе, и затем супруги совместно решают, как распределить полученную сумму на определенный промежуток времени (обычно - на месяц). Самый большой плюс такого подхода - в ощущении единства. Муж и жена вместе обсуждают предстоящие затраты, вместе отвечают за расчет средств. Совместный тип бюджета, или "общий кошелек", обычно используют супруги с приблизительно равными доходами или пары, где жена частично или полностью находится на иждивении у мужа. Этот вариант практически неизбежен в случае, когда женщина полностью посвящает себя уходу за ребенком, а единственным кормильцем остается муж. То есть фактически бюджет становится единоличным, но психологически он все-таки является общим - деньги лежат в определенном месте, супруги вдвоем решают, как ими распорядиться. Основа такого подхода в доверии друг к другу, взаимной ответственности и умению находить компромисс. В этой ситуации перед женщиной не стоит вопрос - как выпросить деньги у мужа. Ей открыт доступ к финансам, потому что супруг уверен в ней. Он знает, что жена не потратит лишних денег, понимая, как нелегко одному зарабатывать средства для всей семьи. При этом жена чувствует себя полноправной хозяйкой, имеющей свой голос и право участия в распределении семейных доходов.

Часто, особенно в молодых семьях, возникает проблема, когда муж не выделяет денег супруге на мелкие нужды и на ребенка. Это может стать причиной затаенной обиды с ее стороны. Жена может сделать вывод о его невнимательности, бесчувственности и скупости. Но не стоит сразу записывать мужа в хронические жадины. Вполне возможно, он просто не догадывается, что женщине нужны деньги. Мужчина может искренне считать, что полностью обустроил ей комфортный быт - сам закупил продукты и предметы первой необходимости, освободил любимую от лишних хлопот. Возможно, он и не догадывается, что у супруги есть и другие, не менее важные потребности. А женщины в такой ситуации часто не хотят "опускаться" до просьб. И в этом их ошибка. В просьбах подобного рода нет ничего унизительного. Они скорее носят разъяснительный оттенок (для мужа). В супружеских отношениях очень важна ясность. Недомолвки приведут к искаженному пониманию друг друга. Гораздо эффективнее один раз открыто поговорить о потребностях жены, вместе рассчитать, сколько ей необходимо денег на месяц и включить эту сумму в предполагаемые расходы. Тогда муж будет психологически готов выделять деньги супруге. Психологи считают, что дружное решение финансовых вопросов в семье (когда они не возводятся в разряд проблемы) свидетельствует о гармонии в паре. А вот разлад между супругами на почве денег - это проекция их отношения друг к другу: попытки доминировать, завоевать себе право единолично принимать важные решения в семье, либо продемонстрировать свое превосходство, покрасоваться своей успешностью на фоне неработающей половины. То есть, стремление в той или иной степени решить свои проблемы или изжить собственные комплексы за счет близкого человека.

Иногда мужья сами выступают категорически против устройства жены на работу. Корень такого поведения часто лежит в его собственной неуверенности и страхе потерять любимую женщину. Устройство на работу - это и новый коллектив, в том числе мужской, и ощущение самодостаточности и независимости. Муж боится, что, если жена не будет так остро нуждаться в нем, она может его оставить. Если мужчине присущ такой страх, жене надо уделить больше внимания совместным отношениям, дать мужу почувствовать, что он дорог сам по себе, невзирая на перемены, неизбежные в жизни каждой семьи.

Однако пары с разным уровнем дохода, выбирая этот вид формирования бюджета, могут столкнуться с одним из его "минусов": супругу с большим доходом может показаться, что с ним поступают нечестно. Либо он решит, что сам "заказывает музыку", либо будет вносить в общий бюджет долю, равную второй половине, а остальные деньги тратить по своему усмотрению. Вот и повод для новых размолвок - супруг с меньшим доходом может оскорбиться, поскольку он-то внес все свои деньги! Чтобы избежать подобных недоразумений, пары с разным уровнем дохода иногда выбирают для себя совместно-раздельный (долевой) вид бюджета.

Долевой бюджет (Совместно-раздельный)

Совместно-раздельный бюджет в настоящее время приобретает все большую актуальность. Этот принцип работает лучше всего в случае, если разница между зарплатами супругов незначительна. Для этого сначала надо рассчитать, сколько денег ваша семья тратит каждый месяц на питание, коммунальные платежи, хозяйственные расходы и прочие нужды. Далее эта сумма распределяется между членами семьи либо пополам, либо в соотношении, которое семья посчитает справедливым, в зависимости от зарплаты. Таким образом, у каждого остаются личные деньги, которые можно потратить по своему усмотрению.

Положительная сторона такого планирования заключается в уникальном сочетании чувства общности в семье (как и в случае "общего кошелька") и элемента финансовой независимости друг от друга. Обид на вторую половину из-за ее покупок "для себя любимого" в этом случае намного меньше. Нет ощущения, что постоянно надо отчитываться. Снижается вероятность возникновения чувства вины, что потратил семейные деньги на себя, влез в общую копилку. В то же время это внутренне организует супругов, они точно знают, сколько могут позволить себе "роскоши" и подходят к тратам более ответственно. Не возникает проблемы подарков и сюрпризов, в то время как при совместном бюджете любые растраты обнажены, и удивить любимого человека достаточно трудно.

Долевой бюджет - достаточно универсальный и подходит практически всем, но только при условии, что оба супруга работают. Конфликты могут возникать опять же на почве разницы в зарплатах супругов в момент определения, какую лепту каждый должен вносить. Если решить сразу, что суммы вносятся поровну, может получиться так, что у одного свободных личных средств будет вполне достаточно, в то время как второй практически все будет вносить в семейные деньги. Поэтому при таком варианте к материальным возможностям любимого человека нужно подходить очень деликатно, не попрекая друг друга и не заглядывая друг другу в карман.

Этот тип семейного планирования бюджета так же подходит, если один из супругов чрезвычайно бережливый. Таких людей презрительно называют скупердяй или скряга. Чаще роль скряги в семье играет мужчина. Причем, на ситуацию мало влияет его материальное благосостояние. Определяющими здесь являются такие черты характера, как мелочность, педантичность, придирчивость. Но в каждой ситуации можно найти свои положительные стороны. Ведь скрупулезность, бережливость и расчетливость такого человека - незаменимые качества для ведения домашнего хозяйства. Чтобы лишний раз не тратиться, он сам сделает добрую половину работы по дому.

Задача жены "скупердяя" лишь аккуратно направлять супруга. Дать ему возможность почувствовать, что важные решения принимает он сам. Но самый главный совет для тех, кто живет со скупым человеком - это все-таки иметь собственный источник доходов, чтобы не чувствовать себя стесненно в финансах и не давать жадности супруга подрывать семейные отношения. Материально независимая жена будет с удовольствием воспринимать его аккуратность и способность все раскладывать по полочкам. А знание, что у прижимистого супруга всегда припасен узелок с денежкой на черный день, как гарант финансовой стабильности семьи, придаст ей уверенности.

Очевидно, что если один из супругов излишне жаден, ведение совместного бюджета становится проблематичным. Любое планирование превратится в неприятное выяснение отношений. Поэтому в подобном случае целесообразно каждому из супругов иметь некую сумму, которую они могут потратить по своему усмотрению, не рискуя ввязаться в новую продолжительную ссору. Если же ваша половинка "сорит деньгами" по поводу и без (этим недостатком чаще всего страдают женщины), от идеи ведения совместно-раздельного бюджета лучше отказаться. Преобладающие черты характера, которыми обладает транжира, - это импульсивность, непоследовательность и эмоциональная неустойчивость. Мышление таких людей алогично, над рассудками главенствуют эмоции. Когда они охвачены идеей что-то приобрести, то даже не задумываются, где они возьмут деньги. Они просто знают, что на это деньги точно найдутся. В момент покупки транжиры бесстрашны, их не пугает незамедлительная расправа второй половины, долги. Они азартны, сиюминутны и недальновидны. Все последствия оставляются "на авось" или "как-нибудь разберемся". Растратив свои карманные деньги, они, со свойственной им легкостью и безответственностью, влезут в общие средства. Транжиру лучше поставить в такие условия, когда он полностью зависит только от себя и на общий карман надеяться не может.

Раздельный бюджет

Раздельный бюджет, как таковой, в нашей стране редко применяется в чистом виде. Этот стиль семейного планирования пришел с Запада, где женщины стараются быть независимыми и ни в чем не уступать мужчинам. Такой тип распределения денег больше принят среди пар, в которых оба супруга имеют достаточно высокий доход.

Конечно, совсем раздельным бюджет все же не получается. Никто не будет высчитывать, сколько в граммах супруг съел картошки, и сколько это стоит. Каждый обеспечивает себя сам тем, в чем нуждается. Деньги при этом, как правило, находятся на разных банковских счетах. Еда покупается совместно. Некоторые пары, ведущие раздельный бюджет, просто считают, сколько денег у них уходит на еду ежемесячно, и скидываются поровну. Когда у кого-то одного деньги заканчиваются, он занимает у второго, с условием обязательного возврата долга.

Плюсы такого типа бюджета в материальной независимости друг от друга, которая помогает избегать конфликтов на финансовой почве и дает возможность каждому планировать свои приобретения, ни перед кем не отчитываясь. Среди выгод раздельного бюджета стоит отметить такой немаловажный факт, как помощь родственникам. Эта тема в семьях нередко бывает очень щекотливой. А в ситуации, когда "денежки врозь", каждый решает сам, кому и в какой суммой он может помочь, не опасаясь недовольства супруга.

Раздельный вариант бюджета выручает и в случае, если кто-то из супругов, или оба, имеют какое-то дорогостоящее увлечение, которое совсем не интересует вторую половину. Есть и более неприятная причина подобного выбора - это взаимное недоверие, когда супруги подозревают друг друга в укрытии истинных доходов.

Что же касается транжир, их супругам не стоит ограничиваться лишь оптимальным вариантом бюджета. Эта проблема гораздо глубже. На самом деле, главное, что нужно такому человеку - это внимание. Если супруг выслушает свою половинку, посочувствует, пожалеет ее, то в следующий раз ему, возможно, не придется доказывать свою любовь лояльным отношениям к пустым денежным тратам. Можно почаще радовать супругов-растратчиков приятными небольшими сюрпризами. Это благоприятно скажется на климате в семье и снизит потребность транжиры делать подарки самому себе.

Можно также ежемесячно выделять определенное количество денег на транжиру и объявлять, что в этом месяце примерно в таких-то числах он или она может порадовать себя на такую-то сумму. Ограничения и временная отсрочка дадут ему возможность не поддаться первому импульсу, а проанализировать, чего именно ему больше всего хочется. Таким образом, под прицелом оказываются сразу два зайца: транжира получает вожделенный подарок и внимание, а семейный бюджет не терпит непредвиденных потрясений. И еще, не стоит за пару непродуманных покупок сразу награждать свою половину званием "транжира". С каждым случается, что он нет-нет, да и купит себе что-то "не по карману". Другой вопрос - насколько часто это происходит. Если семейная пара сумеет разобраться в тонкостях своих характеров, то и переходить на раздельный бюджет им, возможно, не придется. Ведь в этом варианте регулирования расходов есть существенный минус: семья утрачивает чувство единства. Люди вроде бы живут вместе, но каждый сам по себе. Нет уверенности в помощи со стороны второй половины, а ведь никто не застрахован от болезней и безработицы. И что тогда? Как в этом случае вести себя семьям - приверженцам раздельного бюджета? Что подразумевается под словом семья, если не взаимовыручка, доверие и уверенность друг в друге?

Заначка - иметь или не иметь?

Как бы люди ни планировали свое будущее, судьба любит в самый неподходящий момент распорядиться по-своему, и отложенные деньги часто являются спасительными в самых неожиданных ситуациях. Никто не застрахован от непредвиденных болезней, влекущих за собой огромные траты на лечение, потери работы, форс-мажорных обстоятельств. Поэтому в большинстве семей при первой же возможности стараются отложить какие-то средства "на черный день". По какому принципу это делать, супруги должны решать сами, в зависимости от избранного варианта бюджета и отношений друг с другом. Бывает и так, что один или оба супруга в тайне друг от друга делают "заначки" для собственных мелких удовольствий. Часто это происходит при совместном бюджете, если средства на карманные расходы ограничены. В этой ситуации главное, чтобы "заначка" не превратилась в серьезный обман, когда один из супругов прячет деньги от семьи в ущерб ее потребностям, а обнаружение тайника вызывает ссоры и взаимные обвинения. Основой "заначки" должны быть все-таки личные деньги, возможно, умело сэкономленные, или отложенные в ущерб личным интересам. Кто принял решение утаить деньги, тот и должен нести ответственность за это, не ущемляя финансового положения семьи.

Конечно, финансовый вопрос нередко становится краеугольным камнем в семейных отношениях, ведь материальные ценности пока никто не отменял. И все же деньги далеко не самый важный аспект совместной жизни. Семьи, в которых главенствует принцип: "Кто больше заработал, тот и командует", в основном нежизнеспособны. Секрет благополучия не в сравнении кошельков, а гармония, любовь и уважение друг к другу. А деньги… Деньги всего лишь средство для улучшения уровня жизни. Супруги должны распоряжаться финансами, а не финансы супругами. Если в семье муж и жена имеют равные права, не пренебрегают своими обязанностями, а к планированию бюджета подходят трезво и осмысленно, этот союз, как прочная крепость, устоит под натиском любых невзгод.

