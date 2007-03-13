Неосновной инстинкт

«Отцовский инстинкт», в отличие от материнского, понятие совершенно не научное. То есть, такого явления, в общем-то, и нет. А есть естественное для всех живых особей мужского пола стремление сохранить и приумножить популяцию своего вида. И это стремление по своей природе имеет мало общего с бессонными ночами, перепачканными памперсами и манной кашей. Условно говоря, когда молодая влюбленная пара обоюдно мечтает о ребенке, женщина представляет себе теплый маленький комочек у своей груди, а мужчина — наследника своих капиталов и себя у груди своей женщины. Понятно, чьи ожидания не оправдываются с появлением малыша на свет. И хотя обычно принято говорить о женской послеродовой депрессии, мужчине тоже приходится нелегко. Порой и гораздо труднее, чем женщине, учитывая «времена лишений», которые наступают для него в связи с рождением ребенка. Именно в этом и заключается первоначальное противоречие.

Если для нас, женщин, рождение ребенка — естественная радость, то мужчине, после того как прошла эйфория от того, что он стал отцом, и наступили «трудовые будни», приходится порой убеждать себя в том, что он тоже счастлив. Хотя бы для того, чтобы никто, и, прежде всего, он сам не усомнился в его нормальности и порядочности. Поэтому нам, женщинам, не стоит надеяться на мифологический «отцовский инстинкт». Нужно сразу брать ситуацию в свои руки. То есть, воспитывать в муже отца своего ребенка, пока сам малыш в организации воспитательного процесса не нуждается. Этот отрезок времени, сравнительно короткий, пять—семь месяцев. Но, как показывает практика, достаточный для того, чтобы «влюбить» мужа в малыша раз и навсегда. Если же пустить этот процесс на самотек, то отец вашего ребенка будет, скорее всего, таким же, каким был его папа (вам повезло, если он был образцово-показательным, а если нет...) В общем, все в ваших руках.

Прежде чем мы поговорим о стратегии и тактике формирования «отцовского инстинкта», мне хотелось бы сразу подчеркнуть, что я намеренно не рассматриваю метод «присутствия отца на родах». Мое профессиональное отношение к этой проблеме неоднозначно. Присутствие на родах — нелегкий выбор для мужчины, и последствия эмоционального воздействия этого зрелища очень индивидуальны, поэтому на эту тему лучше говорить отдельно.

Стратегия и теория

Обычно, говоря о том, что наши мужья должны проводить больше времени с детьми, мы ждем от них каких-то активных действий. Но ведь каждое наше действие, прежде чем явиться, проходит очень длинный и нелегкий путь. Сначала на подсознательном уровне возникает какая-либо потребность. Затем она должна перерасти в мотивацию, чтобы побудить человека к действию. Когда на уровне сознания сформировался мотив, начинает складываться образ действия, его предполагаемые последствия. Потом уже формируется план реализации действия. И только затем, если из этой цепочки «по дороге» не выпало ни одно звено, действие реализуется.

Зачем? Что? Как?

Что касается женщин, то наш материнский инстинкт в обеспечении деятельности, связанной с уходом и воспитанием своего ребенка, играет непоследнюю роль. Он как бы контролирует сохранность этой цепочки, поэтому нам относительно легко бывает включиться в «новую жизнь». У мужчин же она распадается либо на уровне мотива, если он не понимает, ЗАЧЕМ, либо на уровне образа действия, если он не понимает, ЧТО ДЕЛАТЬ, либо на уровне плана, если он не понимает, КАК ДЕЛАТЬ. Нужно отдать должное мужчинам, они практически всегда испытывают первоначальную потребность принять участие в процессе воспитания. Если же она не удовлетворяется, это приводит к неизбежным проблемам в общении с подрастающим поколением.

Таким образом, молодой маме нужно изначально поставить перед собой задачу, сформировать у молодого папы мощный мотив. Настолько мощный, чтобы побудить мужчину к действию. Остальное, поверьте, получится само собой.

Есть контакт Первый контакт папы и малыша – это важное событие в развитии их взаимоотношений. Желательно, чтобы он произошел в первые дни жизни ребенка. В этот период у малыша на бессознательном уровне формируются отношения с окружающим миром, в котором фигура отца является очень значимой. Понятно, что молодой папа часто чувствует себя неуверенно и растерянно при первой встрече с малышом. Но это легче всего исправить именно сейчас. Пусть папа возьмет малыша на руки, прижмет к себе, желательно, чтобы контакт произошел «кожа к коже», похвалит за те усилия, которые предпринимал малыш во время родов. Это необходимо и папе и новорожденному крохе.

Тактика Первый «враг» мотива — это бабушка. Если в доме есть бабушка, которая смутно представляет себе законы психологии, но отлично разбирается в воспитании, то вопрос «ЗАЧЕМ» отпадает сразу сам по себе, причем иногда даже у мамы! И в самом деле, зачем вставать к ребенку ночью, если при первом его кряхтении всклокоченная бабушка врывается в спальню и уносит младенца? Зачем подмывать малыша и менять ему пеленки, если бабушка твердо уверена в том, что ее сын или зять, который всегда бьет посуду, обязательно уронит кроху в ванну, предпочитает эту обязанность взять на себя? Зачем постигать тонкую науку варки детских смесей, если бабуля знает наверняка, что ее дети кроме пиццы в духовке ничего разогреть не способны! Наконец, зачем спешить домой с работы или планировать выходные, когда у бабушки уже все на два года вперед спланировано?

Потом эти же бабушки жалуются, что родители не знают, как зовут первую учительницу ребенка, дневника в помине не видели, и вообще, все на нее взвалили! Этот, конечно, вариант, крайний, тем не менее, отцовскому таланту очень трудно раскрыться как в присутствии тещи, так и в присутствии собственной мамы.

Другое дело, когда молодые живут самостоятельно. В этом случае женщине предоставляется масса возможностей «воспитать» настоящего папу. Во-первых, просто необходимо иногда оставлять мужа наедине с малышом, желательно сначала накормленным, чистеньким и довольным, чтобы «ЕСЛИ ЧТО» папа не впал в панику. Такие спец-тесты важны для установления между ними особого, интимного контакта, который неизбежно возникнет, если они будут один на один. Не нужно забывать, что, придя из роддома освоившей непостижимую науку пеленания, вы для вашего мужа представляете колоссальный материнский авторитет. В вашем присутствии молодому папе трудно бывает прислушиваться к своим чувствам. Напоминайте мужу, что он по-прежнему «силен и всемогущ». Скажите, что укачивать на руках четыре килограмма наследника его капиталов вам не под силу, тут нужны мужские, накачанные руки. Только в таких руках ребенок чувствует себя в безопасности. А пока он будет качать малыша, примите душ, пусть опять же побудут одни. Но не злоупотребляйте этим методом, муж должен быть уверен, что вы прибегаете к нему тогда, когда вам действительно тяжело и нужна его сила, а не собираетесь сделать из него «няньку».

Во-вторых, не забывайте поощрять и хвалить! Когда у супруга будет хорошее настроение, попросите его сварить маленькому кашу или развести смесь. А потом, желательно в присутствии близких, не забудьте подчеркнуть, что варить такую кашку, как папа, никто не умеет, и что прибавкой в весе малыш обязан исключительно отцу.

В-третьих, советуйтесь с мужем. Особенно если у вас дочь, обязательно спросите, какое платье ей больше подойдет на крестины, день рождения, первый поход в гости. Девочка должна выглядеть элегантно, а кому, как не вашему мужу с его тонким вкусом, об этом судить.

Кроме того, находите в ребенке все новые и новые черты, которыми он похож на мужа. И пусть они будут положительными. Если вы будете утверждать, что малыш пошел в вашу породу, супруг в будущем наверняка снимет с себя часть ответственности за его формирующиеся отрицательные качества характера.

И, конечно же, искренне радуйтесь и смейтесь, когда папа и малыш играют. Старайтесь сдерживать эмоции, когда ваш муж подкидывает кроху к потолку.

О грязных попках

Самое трудное — это конечно памперсы и подмывание. Тут нужно быть тактичной. Самый лучший способ — записаться, например, на прием к врачу или парикмахеру и оставить папу с ребенком вдвоем на полдня. Не забывайте, что мы формируем МОТИВ. Обязательно подчеркните, что кроме мужа на такое длительное время вы никому ребенка доверить не можете. Даже своей маме. Ваш супруг наверняка захочет оправдать доверие и наедине с малышом проблема памперсов и грязной попки не покажется ему неразрешимой. А когда вернетесь, не торопитесь воодушевленно хвалить, а лучше спокойно выразите свою благодарность фразой типа: «Я даже ни на минуту не сомневалась, что у вас все хорошо».

Не забывайте работать над развитием речи вашей крохи. Если ее первым слогом будет «па» (фонематически он легче образуется, имейте это в виду), папа будет убежден, что окончательно «приручил» малыша. А мы, как известно, «в ответе за тех, кого приручили».

И конечно, по возможности не забывайте о нем, о своем любимом. Знаете, когда у мамы двое детей, психологи советуют выделять время конкретно одному и конкретно другому. К этому приучайте себя с самого начала, потому что в смысле распределения внимания у вас уже двое малышей.

Фантазия каждой женщины неисчерпаема, самое главное знать, с чем и с кем имеешь дело. И не обижайтесь на мужа, если он выразил недоумение при виде сморщенного красного личика вашего малыша в роддоме, а начинайте кропотливую, но благодарную работу по формированию неосновного «отцовского инстинкта».



Анастасия Кузнецова, журнал "Няня"