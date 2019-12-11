Поколение Z: чего ждать от подростков-центениалов и как с ними общаться?

К поколению Z, или центениалам, относят людей, родившихся во второй половине 90-х и нулевых годах. Это подростки и молодые взрослые, которые не помнят, каким был мир без интернета и гаджетов. В перенасыщенном информацией пространстве они чувствуют себя как рыба в воде. «Зеты» взрослели в сравнительно более благополучной экономической обстановке, чем их родители, и привыкли, чтобы с их мнением считались. В силу этих и других факторов поколение Z отличается от своих мам и пап — ранних миллениалов (Y) и поколения (X). Ю-мама разбиралась, в чем именно состоят эти отличия и как понять вашего ребенка - «зета»?

Что характерно для центениалов

1. Потребность быть на связи и экранозависимость

Поколение Z не мыслит себя без смартфонов, планшетов, компьютеров, игровых консолей. Новости, тренды, важную информацию они узнают из социальных сетей, там же формируют мнение по множеству вопросов. Отсутствие доступа в сеть вызывает дискомфорт и тревогу.

Говорят «зеты»: Ребенок, понаблюдав за солдатами, стоящими в почетном карауле, ужаснулся: «Это же сколько времени они должны обходиться без интернета!»

2. Неустойчивость внимания и многозадачность

Старшие поколения часто обвиняют центениалов в том, что они не могут ни на чем сосредоточиться. По некоторым данным, нынешние подростки способны удерживать внимание на одном объекте не более восьми секунд. Но на самом деле постоянное переключение внимания — это способ адаптироваться к обилию информации. Чтобы сфокусироваться на всём — не хватит жизни, а новое поколение бережет свое время. Быстрая переключаемость позволяет молодым людям одновременно делать кучу дел. Они параллельно слушают музыку, общаются с друзьями по сети и делают «домашку», не теряя в качестве. Цезарь бы им точно позавидовал!

Говорят «зеты»: «Если мне что-то действительно интересно, я могу заниматься этим часами. Но чтобы сконцентрироваться на скучной лекции, мне нужны невероятные усилия. И даже когда я честно стараюсь слушать, не всегда удается вникнуть в смысл того, что мне совершенно не нужно».

3. Разочарование в глянцевых картинках

Идеальная модельная внешность уже не завораживает, «зеты» знают, что за ней, как правило, стоит фотошоп и пластическая хирургия. То, что прежде казалось недостатком, теперь ценится как естественность и нестандартная красота. Кажется, нынешним подросткам становится легче принимать себя. К примеру, матери-миллениалы с меньшей вероятностью согласятся поставить в соцсети фотографию без косметики, чем их дочери-центениалы. Образы кумиров уже не так довлеют, потому что сами кумиры всё больше начинают походить на обычных людей. Уходят и старые символы высокого статуса. Дорогие машины, шубы, бриллианты и прочий тяжелый люкс молодежь впечатляет куда меньше, чем прошлые поколения.

Говорят «зеты»: «Когда я вижу в сети гламурные фотографии в духе блестки-пальмы-тачки, это вызывает у меня смех и недоумение, но точно не зависть. В снимках, сделанных на фоне серых панельных домов, зачастую куда больше эстетики».

4. Потребление услуг в приоритете

Центениалы меньше гонятся за брендами и не видят особого смысла в покупке дорогих товаров, может быть, за исключением кроссовок и гаджетов. Но это не значит, что им не свойственно демонстративное потребление. Просто оно меняется. В новом мире признаком высокого статуса становится доступ к качественным услугам, возможность питаться натуральными продуктами и заботиться о своем здоровье. Поколение Z ничуть не меньше мечтает о высоких доходах. Свои первые заработки молодые взрослые с удовольствием тратят на путешествия, крутые обучающие курсы или абонемент в хороший фитнес-центр.

Говорят «зеты»: «Мне так нравится ходить с брекетами, что я не хочу их снимать».

5. Интерес — прежде всего

Поколение Z ждет, что учеба будет вдохновляющей и захватывающей. Они куда чаще, чем их родители, мечтают превратить свое хобби в заработок. На работе они хотят развиваться и решать интересные задачи, при этом тема карьерного роста и достижений уходит на второй план. Центениалов трудно превратить в тупых исполнителей, им важно видеть смысл того, чем они занимаются.

Говорят «зеты»: «Меня раздражает, если я не понимаю сути задачи. А вот когда мне объясняют, зачем всё это надо, где используют мою работу и что мне за это будет, мой КПД резко возрастает».

6. Желание изменить мир

Нынешние подростки довольно хорошо осведомлены об экологических и социальных проблемах. Многие из них мечтают сделать жизнь человечества лучше. Кто-то становится волонтером, кто-то выходит на политические митинги, а кто-то — выступает на конференциях и общественных слушаниях, активно продвигает свои идеи в сети. Часть центениалов задумывается о социальном предпринимательстве.

Говорят «зеты»: «Мне не всё равно, что происходит вокруг меня».

7. Новые авторитеты

Лозунг: «Уважай старших!» больше не работает. Представители поколения Z не приемлют жесткой иерархии, связанной с возрастом или статусом. Они не понимают, почему обязаны слушаться учителя или начальника. Но при этом высоко ценят личные качества, экспертность, знания. В их глазах авторитетом пользуются конкретные люди, а не должности.

Говорят «зеты»: «Мне не важно, сколько лет другому человеку. Я восхищаюсь и сверстниками, и старшими и даже теми, кто младше меня. С учителями я стараюсь разговаривать вежливо, но внутреннее уважение у меня вызывают далеко не все».

8. Фокус на безопасности

По оценкам социологов, поколение Z менее склонно демонстрировать взрослость, употребляя алкоголь или наркотики. Они куда реже участвуют в драках и позднее вступают в сексуальные отношения.

Говорят «зеты»: «Курить? Фу! Но так рассуждают далеко не все мои ровесники».

Как общаться с ребенком-центениалом

Смиритесь: мир не будет прежним. Вряд ли запрет «сидеть в телефоне» даст какой-то результат. Всё, что в силах родителей, — научить правилам безопасного поведения в сети. Впрочем, многие «зеты» знают их лучше взрослых, ведь это они «цифровые аборигены», а мы только учимся жить в новой реальности. Если вы беспокоитесь о здоровье ребенка, попробуйте увлечь его альтернативным времяпрепровождением. Даже многозадачным центениалам придется отложить смартфон на время, пока они карабкаются в горы, гребут на байдарке или конструируют гоночного дрона.

Можно и нужно извлекать пользу из привязанности ребенка к гаджетам. К примеру, договоритесь, что домашние поручения будете давать подростку через электронный планировщик. Напоминания о том, что нужно пропылесосить, зайти за хлебом или полить цветы, будут автоматически всплывать на экране, и вам не придется по сто раз повторять свои просьбы.

Не обесценивайте возможности современных обучающих ресурсов. С помощью роликов на YouTube поколение Z может научиться практически всему — рисовать, танцевать, решать тригонометрические уравнения, пользоваться косметикой, делать ремонт и т.п. Зачастую подросткам приятнее учиться у блогеров, чем у учителей и родителей.

Если ребенку скучно учиться или выполнять повседневную работу, можно помочь ему найти дополнительный смысл, привнести в рутину что-то интересное. Еще лучше будут замотивированы те «зеты», которые точно знают о последствиях сделанного и несделанного.

Помогайте подростку получать разносторонний опыт, ведь это новая социальная валюта. Поддерживайте желание участвовать в разумных и безопасных общественных проектах или устроиться на временную работу. И пусть это отнимает какое-то время от учебы, зато помогает быть более адаптированным и успешным в новых реалиях.

Учитесь у «зетов». У них действительно есть чему поучиться.

Справка: Теория поколений была предложена в 1991 году американскими исследователями Уильямом Штраусом и Нейлом Хоувом (Подробнее об этом можно прочитать в книгах «Поколения» и «Четвертый поворот»). Идея о том, что люди, растущие в разных условиях, качественно отличаются друг от друга, быстро набрала популярность. Тем не менее, надо понимать, что это лишь одна из теорий, а поведение и ценности конкретного человека определяет не только социальный контекст, но и особенности семейного воспитания, личный опыт, характер, темперамент и т.п. Также надо учитывать, что большинство исследований поколения Z выполнено на американских подростках.

Нашли ли вы в портрете среднего центениала черты, присущие вашему подростку?

Фото: globallookpress.com, www.pexels.com