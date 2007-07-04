Кризисы семейной жизни

Удивительно, но факт: сколько бы раз мы ни выходили замуж, семейные кризисы наступают в одни и те же сроки, если отсчитывать от даты начала супружеской жизни. Мало того, даже причины конфликтов и темы ссор остаются практически неизменными. Из чего следуют сразу два вывода. Первый (и утешительный): виноватых тут нет, и искать их бессмысленно. Второй (и скажем так, философский): раз уж они неизбежны, стоит хотя бы быть к этому готовыми.

У кризиса, как у любого научно описанного явления, есть свои признаки. Проверь, возможно, ссоры с любимым последнюю неделю - это признаки надвигающихся проблем?

Симптомы кризиса

Полное отсутствие ссор между супругами или, наоборот, количество ссор превосходит допустимые пределы.

При обсуждении партнерами своих проблем дебаты неконструктивны: каждый настроен на свое и не пытается понять другого.

В общении преобладают защитно-агрессивные реакции; каждый видит в другом виновника конфликта; каждый стремится заставить другого поступать по-своему.

Упорное уклонение от секса одного из партнеров.

Муж вытесняется тобой из области принятия решений.

Муж сам отстраняется от решения бытовых проблем. Уходит в себя.

Зацикленность на одной теме (особенно, если эта тема - обсуждение дел ребенка) или, наоборот, гробовое молчание.

Жена перестает думать о себе и целиком посвящает себя семье, тем самым превращаясь из женщины в ломовую лошадь.

Трудоголизм. Чаще всего этим болеют те, кому не удается самоутвердиться в семье, особенно мужчины.

Кризисы в семейной жизни обладают и своей периодичностью. Это не значит, что каждая семья обязательно должна иметь проблемы в заведомо определенные сроки. Но если вдруг в поведении партнера появились какие-то странности, то стоит подумать, а не связаны ли они именно с тем, что пришло время для кризиса?

Первый год и первый семейный кризис. Он вызван сложностями взаимной притирки. Здесь все понятно: муж - "жаворонок", жена - "сова". Он разбрасывает вещи, она не выносит беспорядка. Он прижимист, она расточительна. И тому подобное. Если люди любят по-настоящему, то этот кризис переживается легко.

Три-четыре года. Кризис первенца. Женщина поглощена беременностью, затем - малышом. Мужу, в свою очередь, не хватает женского внимания, он ревнует жену к ребенку. Мужчина сексуально не удовлетворен, видит в жене все больше недостатков, раздражается и может решиться на измену.

Жена нервничает, мучается подозрениями и скандалит. Если женщина сможет найти в себе силы и уделить мужу внимание или хотя бы объяснить, что меньше внимания не значит меньше любви, то кризис так же разрешается.

Пять лет. Кризис возвращения. Повод для начала этого кризиса может подать женщина. В это время она возвращается к активной профессиональной и социальной жизни после рождения ребенка. И начинает понимать, что многого не успевает. Перед ней стоит почти непосильная задача: сохранять уют в доме, уделять внимание ребенку и мужу, выполнять свои обязанности по работе и выглядеть так, как ей того хочется. Новая жизнь после вынужденного затворничества может сопровождаться у женщины острой потребностью в свежих эмоциональных переживаниях. Это приводит к женским изменам как раз на пятом году семейной жизни.

Ну что здесь посоветовать? Мужчины, будьте к нам предельно внимательны, и, возможно, многое можно будет поправить!

Семь лет. Кризис монотонности. B это время в семье уже все налажено: быт, интимные отношения, общение, работа. Статистика свидетельствует, что на данном этапе инициаторами развода чаще всего становятся женщины. Муж и жена уже пресытились друг другом. Большинство мужчин жалуются на то, что жены перестали разделять их увлечения, игнорируют романтические порывы. И они заводят связи на стороне: любовницы позволяют вновь почувствовать себя охотниками. При этом "изменник" еще не помышляет о расставании с женой и при серьезной угрозе разоблачения легко расстается с любовницей. Мужчина не может так легко разрушить дом, семью, привычный образ жизни, он слишком ценит свои усилия, потраченные на создание всего этого.

И нам, женщинам, тоже нужно ценить достигнутое, а значит, бороться с монотонностью и однообразием и за наших мужчин. Не даром говорят: "Лучше безобразие, чем однообразие!"

Четырнадцать лет. Кризис сорокалетних. Если даже супруги долгие годы жили душа в душу, то ближе к 40 годам у них наступает самый главный кризис. У женщин он может быть связан с приближающимся климаксом, ухудшением характера, повышенной раздражительностью. Практически у любой пары со стажем наблюдается сексуальный и эмоциональный застой. В среднем каждый пятый мужчина между 40 и 50 годами вступает в новый брак. Больше половины женятся на женщинах моложе их на 15-20 лет, другие меняют одну партнершу за другой. Есть мнение, что "бунт сорокалетних" - мужской вариант климакса, реакция на гормональную перестройку, но большинство ученых считают, что во всем виноват банальный страх. Мужчина начинает осознавать, что жизнь проходит, уже не случится ничего нового и необычного, впереди старость. Такие размышления приводят к скрытым неврозам.

А наиболее простой и эффективный способ борьбы со страхом - создать иллюзию молодости. К сожалению, здесь многого не посоветуешь. Кризис среднего возраста, как говорят современные врачи, – это удел и мужчин, и женщин. Поэтому если после того, как дети выросли, вы сможете найти в себе силы и желание заинтересовать друг друга, то, значит, с честью выдержите и этот кризис. Но это возможно только при обоюдном желании и совместных усилиях.

Кризисы семейной жизни объективны. Но так же объективны и способы их преодоления. И если заниматься этим вовремя, осознанно и вместе, то у вас все должно получиться. А некоторые наши советы наверняка в этом помогут.

журнал "Клео.Ру