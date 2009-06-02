Собирая вопросы для ю-интервью в нашем форуме, мы заметили, что все они разделяются на два основных направления: 1) самореализация и профессиональная востребованность мамы и 2)формирование профессиональной ориентации у детей. Однако, в процессе беседы с Ольгой Юрьевной мы выяснили – что обе темы тесно взаимосвязаны.

Досье: ЗОТОВА Ольга Юрьевна , Заместитель декана факультета социальной психологии Гуманитарного университета; кандидат психологических наук, доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности.

Найти сферу самореализации

- Ольга Юрьевна, в последнее время всё больше женщин задумываются о самореализации, некоторые пытаются конкурировать с мужчинами, выбирают мужские специальности, идут в бизнес. Как Вы можете это прокомментировать?

- Вообще это здорово, когда женщины пытаются что-то отвоевать. Особенно в нашем российском, традиционно мужском обществе. Относительно Запада у нас очень мало женщины занимают, к примеру, руководящие посты. Они могли бы занимать больше сфер, и общество тогда было бы совсем другим. Но у нас традиционно на женщине – дом и семья. И чтобы добиться чего-то в плане профессии, ей надо оказаться в несколько раз способнее мужчины, претендующего на это место. И с этими стереотипами женщина сталкивается постоянно, чем бы она ни занималась.

- Это выглядит как некое феминистическое заявление!

- Нет, семья для женщины, безусловно, важна! Семья – это точка опоры, отсчёта. Но дети вырастают, и через какое-то время ребёнок спросит: «мама, а ты кто?» А может и не спросит, а просто через 20 лет помашет ручкой. И что ей останется? Сидеть дома, продолжать готовить обеды-ужины и смотреть сериалы?

- Что делать, чтобы этого не случилось?

- Раскрытие собственного потенциала – вот о чём важно думать помимо обедов, ужинов и сериалов. У каждого он свой собственный, данный от рождения. Найти его в себе, услышать и раскрыть – это не так-то просто. Но это необходимо сделать - независимо от того, хотят этого твои родственники или нет.

- Но есть и противоположная точка зрения: женщине на роду написано быть матерью и женой; без семьи женщина ущербна; природой она задумана как хранительница очага… и так далее. На форуме в нескольких вариациях такой вопрос был задан: «если я не хочу работать, строить карьеру, ничего не нравится, и мне комфортно сидеть дома с детьми – я урод»?

- Да нет же! Значит, она себя реализует дома. Для каждого же это своё. Какой-то женщине, может быть, нравится готовить борщи, и каждый раз она делает это по-новому и каждый раз видит восторг на лице у мужа – так это же здорово! Она себя в этом находит и ей психологически комфортно.

«Мама, а ты кто?»

- На что надо обратить внимание, что должно стать тревожным звоночком, указывающим на то, что женщина не самореализуется?

- Наверное, насторожить должны отсутствие блеска в глазах, апатия, продолжительные периоды уныния, отсутствие мотивации, желания делать что-либо. Отсутствие цели. Ведь самое главное – это цель, пусть маленькая, но она должна быть. Не обязательно поставить себе недосягаемую высоту: например, быть балериной. Наоборот, чем доступнее эти цели, тем быстрее они достигаются, повышается самооценка и образ «я» становится гармоничным. А уж какие женщина ставит себе цели – это зависит от той сферы, в которой она самореализуется.

- То есть это может быть в равной степени как цель достигнуть очередной профессиональной высоты, так и цель пошить новые, какие-нибудь совершенно чудесные шторы?

- Конечно! Или родить нового ребёнка, свеженького – почему нет? А потом пойдут внуки… Кто-то ведь и так самореализуется.

- Ну знаете ли! Можно так каждые 2-3 года рожать по ребёнку из соображений самореализации и что? Дети всё-таки рождаются не для того, чтобы позволить матери самореализоваться! Как не стать паразитом на жизни своего ребёнка?

- До года мама нужна ребёнку постоянно: это и естественное вскармливание, и постоянный телесный контакт – об этом все сейчас знают. Но потом в любом случае ребёнок начнёт от матери отдаляться сам, и произойдёт это естественным образом – он же не может «быть при теле», и висеть на груди вечно. Но этот процесс отрыва от матери, процесс взросления должен происходить мягко, постепенно. Нигде перегибов быть не должно – мама нужна ребёнку до определённого возраста, но потом наступает время, когда ребёнок уже не так нуждается в матери, и ей приходит время задуматься о собственной самореализации. В конце концов, с рождением ребёнка жизнь не закончилась – просто она продолжается в новом качестве. Ребёнок родился – ну и что? не нужно делать свою квартиру тюрьмой. Ребёнок не мешает сходить в гости, прочитать книгу, послушать музыку… Продолжайте свою активную жизнь! Женщина реализовала себя в профессии, потом реализовала себя в материнстве – наступает время реализовать себя в обучении, в ещё одной профессии, в новом хобби. Жизнь – это непрерывная самореализация, не нужно забывать об этом!

- Давайте опишем женщину, которая успешно самореализуется: какая она?

- Прежде всего, она готова брать что-то новое в себя и воплощать. Она открыта новому опыту, креативна в любой сфере, где бы она ни реализовывалась. Она социально вовлечена, и неважно, что это будет: кружок кройки и шитья, студия танца или политическая партия. Социальная востребованность где-то ещё за пределами семьи помогает женщине почувствовать себя необходимой, важной.

«Для тех, кому за 30» или Трудный возраст мамы

- Ольга Юрьевна, в вопросах на форуме часто упоминается цифра 30-35 лет – женщины называют именно этот возраст как некий переходный, кризисный. С чем это связано?

- Правильно, что упоминается именно эта цифра: это и есть «возрастной кризис 30-ти лет». Это время, когда впервые человек подводит итоги своей жизни, оглядывается назад и сравнивает себя со своими ровесниками, с теми, с кем он вырос, кого знал раньше – он смотрит, чего добился он и чего добились они. Кризис сложный, он влечёт за собой слом ценностей, какие были нажиты.

- Почему он так тяжёл?

- Это первый кризис, который человек проживает внутри себя. К примеру, подростковый кризис – он очень активно проживается во вне, все видят, что у ребёнка трудный возраст, что ему тяжело. Кстати, отмечено, что чем острее ребёнок переживает подростковый кризис, тем большего он достигает к 30-ти годам. А острота подросткового кризиса указывает на то, что это яркий человек и у него большой потенциал для роста. Так вот, а в 30-35 лет человек переосмысляет свою жизнь, причём, наедине с собой. Это обязательно происходит с человеком в промежутке от 30 до 35 и длится от 9-ти месяцев, а может и больше. И если кризис не пришёл в это время, то он придёт позже, но избежать его не удастся. И чем позже он приходит, тем тяжелее протекает.

- Какими могут быть эти «посткризисные» последствия?

- Нужно быть готовым к тому, что в любом случае произойдёт слом, отвергание старого и возникнет желание чего-то нового. Женщина в этом возрасте может сказать, что муж, которого она выбрала в 20 лет, сейчас её не устраивает – как мужчина, или в социальном плане, или в интеллектуальном. Именно поэтому такое большое количество разводов приходится на возраст 30-35 лет.

- Но может быть здесь как раз наоборот? Можно ли рассматривать кризис как болезненное, неадекватное состояние, которое надо переждать – и оно пройдёт само собой? И может быть, если после 30-ти лет муж перестал устраивать, то всё же не обязательно рушить семью – а просто подождать, и после кризиса, глядишь, уже и расходиться не надо будет?

- Возможен, конечно, и такой вариант. Но в возрасте после 30-ти лет человек в любом случае уже понимает, что он сам из себя представляет и чего он хочет от окружающих. И иногда с прежним партнёром ему становится неинтересно. Часто в этом возрасте меняют работу, сферу интересов. Многие в этом возрасте идут получать второе высшее образование. Потому что то образование, которое они получили в 20 лет – куда их родители отправили, - оно их уже не устраивает. Они это переросли.

Второе высшее: кому и зачем это нужно?

- Ольга Юрьевна, что за люди приходят к Вам в Гуманитарный Университет за вторым высшим образованием?

- О, это как раз люди 30-35 лет, и с ними невероятно интересно работать! Это серьёзные люди, осознанные, замотивированные. Они действительно хотят знать психологию. И если не радикально поменять сферу деятельности, то во всяком случае на свою настоящую работу они хотят наслоить знания психологические. Психология – она ведь нужна не только на работе. Психология – это и семья, и дети, и муж, и это понимание самого себя. Поэтому на второе высшее по психологии приходят, как правило, очень интересные люди, они для нас как коллеги, у них у самих богатый жизненный опыт... У них очень содержательные дипломные работы, которые они проносят через себя. И когда на госэкзамены и дипломы к нам приезжают специалисты из МГУ – они в восторге от наших дипломов.

- А что это за дипломы? Можете привести какой-нибудь пример?

- Ох, да они все замечательные! Ну вот, к примеру, в прошлом году был написан диплом на тему: «Образ одинокой женщины». В нём автор рассматривала вопрос: как общество воспринимает одинокую женщину. В дипломе она их типологизировала, и выяснила, что одинокие женщины бывают разные. Есть те, которые страдают от своего одиночества, всех вокруг себя обвиняют и их преследуют несчастья; и есть другой тип – одинокие женщины, которые счастливы и успешны. И на основании психологических тестов автор этого диплома пришла к выводу, что одиночество для женщины – это не такая уж трагедия. Это зависит лишь от того, как сам человек смотрит на своё одиночество.

- Какое-то время назад слово «психолог» было чуть ли не ругательным, а сама должность психолога на предприятии рассматривалась как нечто экзотическое. Как сейчас общество относится к психологам и психологии?

- Сейчас интерес к психологии очень большой! И общество становится более лояльным. Некоторое время, действительно, назад психологов держали в организациях, как борзых собак – просто как элемент роскоши, не зная толком, зачем им психолог. Сейчас новая тенденция – практически везде есть эта штатная единица, даже во всех отделах милиции вводят психологов. Вообще, народ развернулся в сторону психологии. Стали много водить детей к психологу, это уже считается хорошим тоном – чтобы ребёнок был под его присмотром. Сами люди становятся более открытыми для психологической помощи.

Как не потерять себя за чередой декретов?

- Давайте вернёмся к женщинам, находящимся во фрустрации после череды декретов. Женщина родила одного, двух, трёх детей – вот они подросли, пришло время выходить на работу и женщина оказывается в потерянном состоянии. Эта постдекретная депрессия, когда ты осознаёшь, что уже не так сильно нужна ребёнку,– это ведь тот ещё кризис!

- Любой кризис – это хорошо. Его можно использовать как время для личностного роста. И если женщина в кризис не может найти работу, она может использовать его для поиска себя – получения новых навыков, для поиска новых сфер для приложения своих сил.

- Но вот что беспокоит женщин моего возраста: ведь это так страшно – развернуться на 180 градусов! Одно дело, когда ты долго училась чему-то, у какой-то вес в этой профессиональной области, хоть ты и уходила в декрет … И вдруг взять – и уйти в новую для себя область, пусть она даже и с самого детства нравилась, но всё равно – ведь там придётся конкурировать с тем, кто моложе, и вообще…. А вдруг не получится? А времени-то уже не так много впереди!..

- Тут не должно быть здесь страха! Жизнь-то она большая! Вам ведь не 90 лет! И в 60 лет начинали новую карьеру. Композитор Хачтурян в 60 лет начал писать музыку – и посмотрите, его до сих пор почитают! А кто-то, наоборот, и в 20 лет считает, что уже поздно начинать жизнь заново. Нет, нет! Никогда не поздно!

- На что ориентироваться, выбирая себе новую профессию в этом кризисе, после декрета, когда женщина заново ищет себя? Должна ли она оценить все свободные места, промониторить рынок труда, вычислить наиболее востребованную специальность и т.д. - или всё-таки можно исходить из собственных внутренних предпочтений (пусть даже такая работа не будет востребована на рынке)?

- И можно и нужно исходить из своих внутренних предпочтений! Внешние условия постоянно меняются, и пока вы учитесь, специалисты выбранного профиля могут стать уже ненужными. В возрасте, когда дети уже рождены, женщина может наконец позволить себе наконец делать то, что ей нравится. К этому возрасту она поняла, кем хочет быть – пришло время действовать. Получать новую специальность и самореализовываться.

- А для чего получать новую специальность? Некоторые мамы говорят: так бы и сидела дома всю жизнь!

- Женщина должна вызывать уважение не только на работе, но и в семье – это важно для неё самой. Когда она каждое утро встаёт и идёт на работу или на учёбу – у неё глаза горят при этом! И муж пытается за ней успеть, чтобы не опозориться. И дети видят это всё – и им радостно от того, что мама такая интересная, и они могут ею гордиться! Работа обязательно должна приносить удовольствие! А если не понравилась новая работа или учёба – это же не конец света: развернулась и ушла! С возрастом надо понимать – что ты должна выбирать. Не только тебя выбирают, но и ты имеешь это право – выбирать.

От родителей – к детям: важно научить выбирать

- Смотрите, это тот же самый вопрос, который я хотела задать Вам про детей! Как помочь ребёнку с самоопределением, как помочь ему раскрыть свои способности?

- Всё то, о чём мы с Вами говорили для мамы – то же справедливо и для ребёнка: важно научить и ребёнка выбирать тоже.

- Здесь такая тонкая грань! Выбирая кружок, детский сад, школу, мы смотрим на какие-то задатки, которые, как нам кажется, стоило бы развивать в ребёнке... Но это кажется нам! Как не ошибиться, как сделать правильный выбор?

- У всех, наверное, родителей возникает эта опасность: они вольно или невольно желают самореализоваться за счёт собственных детей. Если мама хотела танцевать, но по каким-то причинам не смогла этого сделать, то она обязательно запихает туда своего ребёнка.

- Но ведь вполне вероятно, что её природная способность к танцу действительно передалась по наследству и ребёнку, и у него талант от мамы!.. Или ей только кажется?

- Может быть и есть талант, а может быть и нет. Здесь нужно быть очень внимательным и не переусердствовать в проигрывании собственных комплексов, собственных нереализованных планов и возможностей. Почему я и говорю, что нельзя останавливаться в самореализации, в саморазвитии – потому что как только женщина перестаёт реализовывать себя, она начинает реализовываться в ком-то другом: в детях, в муже…

- Паразитировать?

- Да. И чаще всего это происходит в детях. Такая мама говорит: «я всю жизнь мечтала учиться музыке, но у меня не получилось, так вот я всё сделаю для того, чтобы мой ребёнок научился играть на пианино». И такой ребёнок выучится (у него же нет другого варианта!), но по окончании музыкальной школы он отдаст диплом маме, а сам закроет крышку пианино и скажет: «никогда в жизни я не буду играть».

- Как быть со школами развития для детей раннего возраста?

- Здесь то же самое: вы пришли туда с ребёнком в год – и видите, что ему здесь не нравится, он скучает, капризничает, ему нужна мама. Развернулись и ушли. И ближайшие полгода сюда не показываетесь. Может быть, ему пока что больше нравится белочек смотреть в лесу или машинки гонять по дивану, и эта школа развития совсем ему не нужна. Насилие всегда порождает неудовлетворённость. Нужно отдавать себе отчёт: для чего ты сюда пришла: чтобы таким образом самореализоваться и потом перед подругами хвалиться его умениями, или тебе действительно важно, чтобы твой ребёнок получил какие-то навыки и пообщался с другими детьми? Хотя, знаете, по результатам исследования – у гениальных детей папы были очень авторитарного типа.

- Именно папы, не мамы?

- Да, именно папы – это они волевым решением отправляли ребёнка в музыкальную школу или куда-то ещё.

- А мамина роль в таком случае какой была?

- Мама выполняла роль фона, а решения в таких семьях принимал всегда папа, в том числе и относительно выбора занятий для детей. Но готов ли каждый из нас такой вот ценой выращивать гения из своего ребёнка? И потом, не во всяком ребёнке есть задатки гениальности – тут, как правило, несколько факторов совпадают, мы не будем подробно на этом останавливаться. Но тут ещё важно вот что сказать: наше общество очень приветствует талантливых, гениальных детей, но оно не готово принять гениальных взрослых. Куда мы его отправим дальше? Вот закончил талантливый ребёнок школу развития, ну садик с великолепными рекомендациями – а дальше куда дети эти пропадают?

- И что же делать нынешним мамам будущих талантливых взрослых – вообще не развивать ребёнка? Пусть он растёт сереньким-средненьким?

- Почему? Развивать! Но не доводить это до фанатизма! Ну не хочет он сегодня идти с вами в эту школу развития – ну так и не надо его тащить силой! Может быть, ему важнее провести этот день с мамой, погулять в парке или что-то ещё. Но, конечно, воспитание гениальных детей (если речь идёт именно о гениальности, как о редком даре) идёт через «не хочу» и ценой давления на личность. Чтобы вырастить гения, надо много потрудиться как самому ребёнку, так и его родителям. Но не нужно забывать, что по-настоящему гениальные дети встречаются редко, и всех остальных детей не нужно загонять в такие жёсткие рамки, не нужно выбивать из него гениальность, если её нет от природы. Нужно успокоиться и просто любить своего ребёнка таким, какой он есть.

- Про престижные школы. Ещё лет 10 назад (и даже лет 5 назад) поступить в школу не составляло такого труда, как сейчас. А теперь же – первоклашки сдают экзамены, как в институт, и требования всё повышаются. И сами родители готовы всё на себе порвать, лишь бы ребёнок учился в самой престижной школе.

- Вы знаете, ведь в престижные школы попадают не какие-то особые гениальные дети, а в первую очередь дети амбициозных родителей. Безусловно, чтобы «протащить» ребёнка в такую школу, родителям приходится применять среди прочего и методы давления на личность, целенаправленно готовить его к поступлению. И пусть это банально звучит, но в таком случае ребёнок лишается детства.

- Но тут такая тонкая грань! Да, мы давим на него, но с другой стороны, мы развиваем в нём настойчивость в достижении цели. Или не так?

- Ну да, настойчивость. А потом он родит своих детей и будет точно также жёстко с ними обходиться.

Естественная мотивация у ребёнка: как с кошками!

- Хорошо, что тогда делать? с одной стороны есть опасность стать авторитарным родителем, с другой – если вообще не проявлять настойчивость, ребёнок оболтусом вырастет! Как вовремя разглядеть его задатки, при этом не подавляя личность ребёнка?

- Это то же самое, что Куклачёв рассказывал про кошек. Его спрашивают: «как это они у вас такие талантливые? Ведь кошки-то простые, которые по помойке бегали!» – а он отвечает: «тут не надо каких-то особых усилий. Просто нужно смотреть, что кошка делает, что ей нравится, что у неё получается – и развивать в ней то качество, которое она проявляет, бегая и играя!» И то же самое с ребёнком: понаблюдайте – что он делает в свободное время, когда она предоставлен сам себе? Он рисует? Он танцует? Он сидит и смотрит буквы, читает что-то?.. здесь не надо быть супернаблюдательным!

- В каком возрасте можно рассмотреть в нём задатки к определённому роду деятельности?

- Начинать прислушиваться и присматриваться к нему нужно сразу, как он родился. Темперамент ребёнка виден на 14 день – вот и начинайте! Не нужно ждать 3-5 лет, чтобы оценить его склонности.

- Хорошо. Двигаемся дальше. Вот мы уже присмотрелись, выбрали вместе с ним занятие по душе, ходим с упоением месяц, два, полгода… Но в какой-то момент ребёнок теряет интерес. У него явные задатки, и раньше ему было интересно, а потом вдруг словно батарейка кончилась! Давить или не давить?

- Обычно такое наблюдается в тот период, когда ребёнок в любимом деле чего-то достиг, а дальше требуется собраться и сделать ещё какое-то усилие для скачка на следующую ступень. Потому что на нынешней ступени с его умениями ему уже не интересно – у него всё получается. И чтобы продолжать успешно продвигаться на выбранном поприще, ему нужно видеть перед собой цель.

- Как создать эту мотивацию?

- Настоящая мотивация у человека созревает к 15 годам, до этого есть только авторитет родителей. Эта ценностно-мотивационная сфера формируется только к 15 годам (за исключением, опять же, гениальных детей, у которых наблюдается уже некоторое врождённое упорство).

- Ууууу, как долго! Не ждать же до 15 лет? Что мы можем сделать, допустим, в 4-5-6 лет? Как поддержать мотивацию?

- В этом возрасте такие вопросы должны решать между собой взрослые – подойти к преподавателю, попросить, чтобы лишний раз вашего ребёнка похвалили, чтобы дали ему какое-то особое задание. Или в присутствии друзей, родственников, значимых для ребёнка, лишний раз отметить его успехи. Или, приходя к кому-то в гости, рассказать всем, что у вашего сына, предположим, синий пояс по айкидо…

- Но здесь ещё вот какой момент. Не перехвалим ли мы ребёнка? Не получится ли так, что ребёнок занимается чем-то (к примеру, получает пояса в айкидо) только для того, чтобы лишний раз услышать похвалу от мамы?

- Здесь мы подходим к необходимости такой простой вещи как безусловная любовь. Все об этом знают: нужно, чтобы мама любила своего ребёнка всегда, независимо от того, какого цвета пояс он получил, независимо от его успехов вообще где бы то ни было. У каждого человека есть эта врождённая потребность в безопасности – потребность в том, чтобы его всегда любили таким, какой он есть. Мама может покритиковать его за какое-то неправильное поведение, указать на ошибки, но при этом она всё равно любит его. Это безусловное, изначальное чувство. Нужно помнить, что в детстве закладывается всё – и будущая успешность, и будущие комплексы. И, чувствуя мамину любовь, ребёнок будет более успешным по жизни, потому что он не будет бояться оценки матери и её осуждения. И будет хорошо, если каждый родитель научится безусловно любить своего ребёнка – ведь в таком случае нынешние дети смогут передать эту безусловную любовь своим детям, а те – своим. И у нас будет просто фантастическое общество, где люди будут любить друг друга ни за что-то, а просто так!