Ой боюсь, боюсь, боюсь…

Слово «фобия» сейчас не употребляет только ленивый. Такой диагноз ставят себе даже те, кто весьма приблизительно представляет, что это такое. В наше время любой страх принято называть этим коротким словом. И мало кто догадывается, что настоящая фобия превращает жизнь в кошмар.

Для определенной категории людей иметь фобию сейчас модно и даже престижно: вокруг мнимого страдальца появляется эдакий ореол таинственности. Однако чаще всего люди употребляют этот термин, потому что плохо представляют себе его значение.

Не всякий страх — фобия

Модное нынче слово «фобия» образовалось от греческого phobos, что в переводе означает — страх, боязнь. Но не всякий страх является фобией. Можно бояться чего угодно — темноты, грозы, мышей, но жить при этом совершенно спокойно и счастливо. О фобии можно говорить лишь тогда, когда страх довлеет над жизнью человека, мешает его нормальному существованию.

Психиатрический словарь определяет фобии (или навязчивые страхи), как интенсивную и непреодолимую боязнь, охватывающую больного, несмотря на понимание ее бессмысленности. Настоящая фобия является разновидностью невроза и превращает жизнь человека в ад.

Приведем пример, возможно, несколько упрощенный, но позволяющий наглядно продемонстрировать, чем отличается обычный страх от фобии. Итак, человек боится, например, темноты. Но если при этом он может без особых колебаний войти в темную комнату, ходить по плохо освещенной улице и засыпать без включенного света, то ни о каком заболевании здесь речи не идет. О состоянии фобии можно говорить, когда страх подчиняет себе жизнь человека. То есть боящийся темноты ни за что не выйдет на улицу вечером, никогда не будет сидеть в полумраке, а если ему надо зайти в помещение, где темно, а выключатель находится далеко, то страдалец лучше два часа будет стоять под дверью и ждать помощи, чем преодолеет свой страх и войдет. И никакие доводы рассудка, вроде «ну это же глупо» и так далее не помогут, потому что ужас будет сильнее.

К тому же человек, страдающий этим нервным расстройством, будет испытывать неприятные физические ощущения. «Можно перечислить несколько основных симптомов, с помощью которых можно отличить обычный страх от навязчивого, — объясняет психолог Ольга Сорокина. — Среди таких признаков чувство удушья, спазмы в горле, учащенное сердцебиение, чувство слабости, оцепенение тела, ощущение, что вот-вот наступит обморок, обильный холодный пот, дрожь во всем теле, рвота или расстройство желудка, тело кажется «не своим», перестает слушаться».

Но не стоит путать фобию с еще одной разновидностью страха, так называемыми «посттравматическими стрессовыми расстройствами», возникающими как реакция на психотравмирующее событие, например, на аварию. Те, кому случалось пережить дорожное происшествие да еще получить при этом тяжелые травмы, знают, как трудно потом сесть за руль машины, перейти улицу и так далее. В голове то и дело возникают образы пережитого, и человек перестает собой владеть: ну не может он заставить себя повернуть ключ в замке зажигания и поехать — страшно. Казалось бы, чем такой страх не фобия? А тем, что он не является навязчивым и имеет вполне конкретную причину. То есть этот вид расстройства является своеобразным выражением инстинкта самосохранения.

Выход есть

«Самый надежный способ избавления от фобии, существующий на сегодняшний день, — это психоанализ, — утверждает Ольга Сорокина. — Причины таких неосознанных страхов зачастую запрятаны очень далеко. Сам человек не сможет в этом разобраться. Психоанализ — это дорого, найти хорошего специалиста нелегко, но это самый оптимальный вариант, позволяющий выявить источник страха».

Выявление причины — момент очень важный. Дело в том, что, если у человека имеется тот или иной навязчивый страх, значит это необходимо его психике. Так, например, страх перед общественным транспортом может быть не чем иным, как нежеланием ездить по утрам на работу. Признаться в том, что ненавидишь свою работу, бывает не так уж легко, вот и изобретает страдалец себе фобию. Мол, на работу? Да я с удовольствием, только метро (автобуса, трамвая и т. д.) боюсь. Далеко не каждый сможет быть настолько проницательным, чтобы самостоятельно догадаться, откуда ноги растут, тем более что по отношению к себе быть объективным очень трудно.

Однако даже если причина найдена, избавить невротика от его проблемы можно только в том случае, если он сам этого хочет. Иначе на место старой фобии тут же придет новая, ведь с ее помощью он решает свои проблемы.

Инстинкт самосохранения

Тема фобий огромна, ей посвящен не один увесистый том. Навязчивые страхи мешают жить, портят нервы не только носителю этого заболевания, но и его окружению. И, конечно, нельзя позволять им брать верх над своей жизнью. Однако искоренять страхи совсем тоже было бы неверно. «Разумный» страх заставляет нас быть осторожнее и предусмотрительнее. Боясь темноты, мы не станем искушать судьбу и лезть среди ночи на неосвещенный пустырь. Точно также в здравом уме человек не полезет на скользкую крышу дома — побоится упасть. И, кстати, знайте, что полное отсутствие каких бы то ни было страхов, отсутствие настоящее, не декларируемое является признаком тяжелого психиатрического расстройства.

Как называются фобии

Боязнь насекомых или животных

айлурофобия, гатофобия — страх котов;

акарофобия — страх клещей;

арахнофобия — страх пауков;

кинофобия — страх собак;

офидофобия — страх змей.

Боязнь природных явлений

аквафобия, гидрофобия — страх воды, плавания;

акрофобия — страх высоты;

анемофобия — страх сквозняка;

батофобия — страх глубины;

бронтофобия — страх грома;

кераунофобия — страх молнии;

никтофобия — страх ночи, темноты;

омброфобия — страх ливней;

пирофобия — страх огня;

талассофобия — страх моря.

Боязнь заболеваний

бациллофобия — страх патогенных микроорганизмов;

гематофобия — страх вида крови;

кардиофобия — страх проблем с сердцем;

одонтофобия — страх стоматологического лечения;

фебрифобия — страх лихорадки.

Боязнь определенных ситуаций

автофобия, монофобия — страх оставаться одному;

клаустрофобия — страх закрытого пространства;

ксенофобия — страх иностранцев, посторонних;

охлофобия — страх толпы, переполненных мест;

эниссофобия — страх критики.

Боязнь определенных предметов

айхмофобия, белонефобия — страх острых, колющих предметов;

гиалофобия — страх стекла;

катотрофобия — страх зеркал;

компьютерофобия — страх компьютеров;

макрофобия — страх больших предметов;

микрофобия — страх маленьких предметов.

Боязнь действий и состояний

амаксофобия — страх ездить на транспорте;

базилофобия — страх ходьбы;

лалофобия — страх говорить;

стазибазифобия — страх вертикального положения и ходьбы;

стазифобия — страх стоять;

тремофобия — страх дрожи;

эргофобия, эргазиофобия — страх работы, ответственности;

эрейтофобия — страх покраснения.

Прочие фобии

аматофобия — страх пыли;

дисморфофобия — страх воображаемых дефектов внешности;

кайнотофобия, ценотофобия — страх новых вещей и идей;

ксеноглоссофобия — страх иностранных языков;

мизофобия — страх грязи;

неофобия — страх нового;

ономатофобия — страх определённого слова или имени;

панофобия — страх всего;

симболофобия — страх символов;

трискайдекафобия — страх числа «13»;

трихофобия — страх волос;

фобофобия — страх возникновения фобии («боязнь боязни»);

фонофобия — страх звука;

эпистемофобия — страх знания.