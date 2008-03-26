U-интервью с нейропсихологом. Качаем мозг: «брейнбилдинг» или гимнастика для ума

Досье: Юлия Малафеева, 1978 г.р. Окончила факультет психологии Уральского государственного университета им. А.М. Горького. С 1999 г. – клинический психолог в областной детской психиатрической больнице №5, имеет первую медицинскую категорию. С 2001 года занимается нейропсихологической коррекцией детей разных возрастов, ведет практикум по детской нейропсихологии и читает курс лекций по психологии аномального развития на факультете психологии УрГУ. Прошла курс повышения квалификации по поведенческой психологии и психотерапии, регулярно повышает квалификацию по клинической психологии. Методики нейропсихологического сопровождения развития детей от трех лет применяет с 2003 г. В настоящее время ведет по этим методикам развивающие занятия в Центре родительской культуры «Лада». Воспитывает 10-месячную дочку.

U-mama: Чем нейропсихология отличается от психологии и психотерапии, а нейропсихолог – от психолога?

Ю.М.: Нейропсихология – это отрасль психологии, она находится на стыке психологии и физиологии, на грани с медицинскими науками. Нейропсихология изучает мозговую организацию психических процессов (проще говоря, какая область мозга отвечает за ту или иную способность, психическую функцию). Детская нейропсихология исследует развитие мозга ребенка и факторы, влияющие на это развитие и препятствующие ему. И отслеживает закономерности: что за чем, в какой очередности должно развиваться, и какая психическая функция должна формироваться. Ведь если что-то начинать развивать раньше, чем к этому готов мозг, то развитие ребенка будет дисгармоничным. Чаще всего это проявляется в школе, когда ребенок начинает получать плохие оценки и не может справиться со школьной программой. И это происходит не потому, что он глупый или у него мало знаний, а потому, что на ранних этапах у него не сформировалась некая основа.

U-mama: И как сделать так, чтобы у ребенка все сформировалось вовремя? Многим ли необходимы занятия по нейропсихологической коррекции?

Ю.М.: Для детей 3-5 лет я очень осторожно отношусь к слову «коррекция», поскольку невозможно исправлять то, что еще не сформировалось. В три года у ребенка мозг еще недостаточно зрелый, чтобы говорить о каких-то нарушениях. Конечно, у каждого есть особенности развития, что-то может быть развито лучше, что-то – хуже. Мы называем наши методики сопровождением развития. И мы организуем детям такие формы деятельности, чтобы все зоны мозга развивались равномерно и получали достаточную стимуляцию. Скажу так: насущной необходимости в подобных занятиях у большинства детей нет. Но при условии, что родители полноценно занимаются с ними дома. Что значит «полноценно»? Это не значит сидеть с ребенком за столом и учить буквы. Это значит, что ребенок достаточно двигается, много общается, с ним гуляют в лесу, где позволяют ползать по деревьям; постоянно обращают его внимание на то, где право и лево, верх и низ, много рисуют с ним, причем по-разному. А в последнее время я часто сталкиваюсь с тем, что родители, например, рано начинают учить ребенка читать и не уделяют внимания другим аспектам. В моей практике был мальчик, которого научили хорошо читать в три года. Но он был зажат, напряжен, очень тихо разговаривал, у него было много невротических проявлений, ему было сложно общаться – то есть одни способности развились в ущерб другим. Но даже при отсутствии у ребенка видимых проблем, когда мы занимаемся с ним нейропсихологическим развитием, мы можем точно себе сказать: мой ребенок получит полноценную стимуляцию всех зон мозга, насколько это в принципе возможно.

U-mama: В возрасте 5-6 лет и старше нейропсихологические методики – это тоже сопровождение развития? Или здесь уже можно говорить о коррекции нарушений? С какими проблемами приходится сталкиваться?

Ю.М.: Наиболее интенсивно основные мозговые структуры развиваются в возрасте до 3 лет, затем до 7 лет они интенсивно доформировываются, а дальше эти процессы идут все медленнее и завершаются приблизительно к 12 годам. И в 11-12 лет, как правило, к нейропсихологу приходят уже с реальными проблемами, когда требуется серьезная коррекция и реабилитация, которую лучше проводить в индивидуальном порядке. Что касается 6-10-леток, мы часто встречаемся с проблемой гиперактивности, с различными неврологическими диагнозами, которые обусловливают нарушение внимания, памяти, усидчивости. Перед школой такая нейропсихологическая подготовка бывает крайне полезна: мы не учим читать и писать, мы учим умению себя контролировать, сосредоточивать внимание, правильно анализировать материал. По большому счету, я бы рекомендовала родителям всех дошкольников при подготовке к школе уделять больше внимания не столько обучению навыкам чтения или счета, сколько тому, чтобы ребенок мог сидеть за партой в течение 40 минут, умел достаточно регулировать свой мышечный тонус. Что происходит, если этому не научить? Ребенок сидит за партой и пишет, но он весь напряжен, зажат – напряжены плечи и руки, ноги высунуты из-под парты. И сил на усвоение материала у него при всем его интеллекте просто не хватает! У нас есть конкретные упражнения, которые позволяют этот мышечный тонус регулировать. И ребенок будет писать рукой, а не всем телом, и у него больше сил останется на познание.

U-mama: Поскольку речь идет о мозговых структурах, иногда – о последствиях неврологических проблем, взаимодействует ли нейропсихолог с неврологом? С другими специалистами?

Ю.М.: Да, и очень сильно. Более того, некоторые нейропсихологические упражнения позволяют заменить или, правильнее сказать, дополнить легкую противоорганическую терапию. Есть упражнения, которые увеличивают кровоснабжение головного мозга: можно пропить тот же циннаризин, а можно научить ребенка правильно дышать, и он уже сам себя будет компенсировать. Естественно, если есть какие-то выраженные проблемы, мы рекомендуем наблюдение у невролога. К логопедам тоже направляем. Хотя мы и не ставим звуки, на наших занятиях присутствует много артикуляционных упражнений, поэтому моторный аппарат речи мы готовим. Но бывают случаи, когда имеет место тяжелое недоразвитие, или когда у ребенка звук уже неправильно сформировался, и тогда мы советуем обратиться к логопеду.

U-mama: Когда становятся заметны результаты занятий и в каком случае эффект наступает быстрее – на стадии профилактики или на стадии коррекции нарушения?

Ю.М.: Конечно, между профилактикой и коррекцией огромные различия. Если 6-7-летний ребенок приходит с какой-то проблемой, на ее коррекцию может уйти год, чтобы мы увидели положительные результаты. Если мы начали работать с маленьким ребенком, помогая ему развиваться, он этих же вещей достигает за 2-3 месяца, и у него это получается гораздо лучше. Занятия проходят ступенями, и у нас были дети, которые на третью-четвертую ступень приходили, превышая все нормы развития по возрасту, хотя в начале складывалось впечатление, что была небольшая задержка в развитии. Конечно, более заметны результаты на сложных случаях, тогда, когда у ребенка в начале занятий что-то совсем не получалось. Например, у нас занимался ребенок, который говорил только гласными звуками. И к 16-му занятию в его речи появились согласные. Часто бывает так, что результаты во время цикла занятий не видны, а проявляются за два месяца перерыва между ступенями – начинает развиваться речь, практически все начинают рисовать. Улучшается усидчивость, дети начинают лучше выполнять правила, в том числе и дома.

U-mama: Почему вы начинаете заниматься с трех лет? Почему не раньше?

Ю.М.: Когда мне предложили вести развивающие занятия для трехлеток, я вообще сначала не соглашалась, потому что все нейропсихологические коррекционные методики, которым я обучалась и о которых читала в литературе, были предназначены для детей в возрасте от 5-6 лет, а в основном все рассчитано на младших школьников. Но мы с коллегами решили попробовать и, к своему удивлению, увидели хорошие результаты. Вообще знать о нейропсихологии и заниматься со своим ребенком имеет смысл, как только ребенок родился, и даже еще до того, как он родился. Сейчас я хожу со своей 10-месячной дочкой на обычные развивающие занятия, которые тоже проходят в «Ладе»: там используются некоторые нейропсихологические элементы. Но наша программа – это не просто элементы, это системная методика, под которую подведены научные исследования закономерностей развития мозга и способов воздействия на его зоны. Такие занятия имеет смысл начинать с трех лет по ряду причин. Во-первых, мы занимаемся без родителей.

U-mama: Так родители на занятиях не нужны? И как остаются трехлетки, особенно несадичные?

Ю.М.: Родители противопоказаны! Потому что дети в присутствии родителей ведут себя совершенно иначе, чем в их отсутствие. Возраст три года, если учитывать не только нейропсихологические знания, но и возрастную психологию, - это возраст, когда у детей начинается социализация, когда они должны учиться переключению с тесного взаимодействия с мамой на сверстников, на других людей. В три года уже появляется такая особенность, как удовольствие от оценки, - и это отличная мотивация к занятиям. За годы моей работы было лишь несколько человек, которые не остались. Но в этом, скорее, проявлялись трудности мамы (иногда папы) – отпустить своего ребенка. После пяти занятий, если ребенку все время требуется мама, мы объясняем родителям, что наш формат им пока не подходит. Но в большинстве случаев мы можем заинтересовать детей.

U-mama: Чем вы занимаетесь на занятиях?

Ю.М.: Обо всем рассказывать нет смысла, лучше прийти на презентацию программы 3 апреля или сразу на занятия. Мы делаем и дыхательные упражнения, и самомассажи, всевозможные пальчиковые, язычковые упражнения, упражнения на межполушарное взаимодействие. На каждую нейропсихологическую методику придумана игровая форма, которая интересна детям. Кроме того, мы рисуем, в том числе и двумя ручками, обязательно ползаем разными способами (это особенно полезно тем, кто недоползал в раннем детстве). Всегда на занятиях есть игры – и коммуникативные (на общение), и на развитие способности к саморегуляции (умению себя контролировать). В конце занятия проводим релаксацию: дети ложатся на коврики и под музыку слушают наши сказки. Кстати, эту часть занятий очень любят родители, потому что мы предлагаем таким образом дома укладывать детей спать, и многие дети на это соглашаются. Обязательно награждаем детей – даем им медали за то, что они что-то делают: за то, что занимаются самостоятельно, без мамы, за то, что некоторое время спокойно сидят на коврике, и так далее.

U-mama: Чем отличаются занятия малышей от занятий более взрослых детей? Будут ли группы, например, для десятилеток?

Ю.М.: Да, можно заниматься и с десятилетками. Вся структура занятий сохраняется, в зависимости от возраста изменяется их интенсивность и наполненность. Ведь как строится нейропсихологическая коррекция? Считается, что если ребенок пропустил какой-то этап развития, то берется все с раннего детства и повторяется. Понятно, что навыки ползания десятилетка освоит быстрее, чем трехлетка. Поэтому у более взрослых детей программа интенсивней и сложнее, ведь многие навыки у них уже развиты, и некоторые вещи им даются быстрее. Подключаются когнитивные занятия – угадать на ощупь цифру или нарисованную на спине фигуру и так далее.

U-mama: Сколько длится одно занятие и сколько занятий в неделю?

Ю.М.: Занятие длится 40-45 минут, проходит, повторюсь, без родителей, им разрешается только подглядывать. На первых занятиях, если это маленькие дети, мы просим, чтобы родители никуда не уходили, открываем дверь и говорим детям, что всегда можно подойти, проверить маму, а потом вернуться обратно. Частота встреч - два раза в неделю.

U-mama: Это обязательно? Можно ли заниматься реже?

Ю.М.: Здесь ситуация аналогична физическим тренировкам: мы, конечно, можем посещать их нерегулярно, но в результате мышечный аппарат не разовьется.

U-mama: Отсюда и название программы – «Гимнастика для ума»?

Ю.М.: Существует понятие «бодибилдинг» – построение тела, а эту программу можно было бы назвать «брэйнбилдинг» - построение мозга. У детей мы именно помогаем выстраиваться мозговым структурам; организуем такую стимуляцию, которая способствует нарастанию связей между нервными клетками, мейолинизации нервных волокон.

U-mama: Это авторская программа?

Ю.М.: Что касается занятий с детьми 3 лет – да, мы разрабатывали ее втроем с моими коллегами, сейчас пишем методичку. С трехлетками до нас, может быть, кто-то и работал, но таких данных мы найти не смогли, хотя достаточно тщательно искали.

U-mama: Чем чреваты пропуски занятий? Дети забывают навыки?

Ю.М.: Дело не в том, что забывают. Регулярные занятия необходимы для того, чтобы связи между клетками нарастали, и мозг развивался, а для этого надо повторять и повторять. Вспомните, как вы учились водить машину. Пока все эти движения не отпечатаются в мозгу на подкорке, ты будешь думать о том, что и в какой последовательности сделать. Ты будешь смотреть на рычаг переключения передач и, может быть, даже на педаль сцепления, соображать, что и куда двигать, и при этом еще желательно не отпускать руль (смеется). А потом, со временем, когда ты переключаешь передачи, ты начинаешь делать это автоматически, не думая, что за чем следует. И чтобы «записать» на мозг эту информацию, нарастить эти связи, надо повторять и повторять. Точно так же и на наших занятиях. Первое время родители часто спрашивают: почему на занятиях из раза в раз повторяются многие вещи? И мы объясняем, что мы отрабатываем навык: пока ребенок не начнет выполнять его «на автомате», пока это не «запишется» у него на уровне мозга, сложнее упражнений мы вводить не будем. Потому что иначе это просто развлечение, без пользы ребенку в плане нейропсихологии, в плане образования связей между этими клетками.

U-mama: На сколько занятий рассчитан цикл и в каких случаях требуется прийти повторно?

Ю.М.: Мы говорим о 16 занятиях. Практика показывает, что за это время мы даем детям некий толчок к дальнейшему развитию, после чего они уходят на двухмесячный перерыв. По окончании цикла мы встречаемся с родителями и рассказываем, как ребенок занимался на группе, что у него получалось хорошо, а с чем надо поработать. Рекомендуем упражнения для занятий дома, особенно если какая-то функция слабая. Кому-то советуем прийти на следующую ступень, кому-то – повторить первую ступень; кому-то говорим, что острой необходимости в продолжении занятий больше нет, но их можно посещать по желанию.

U-mama: Имеет ли смысл приходить с ребенком после садика? Не слишком ли он устал, чтобы воспринимать еще 40 минут занятий?

Ю.М.: Я повторюсь, у нас это не занятие, это игра. И если в садике чаще всего на 10-15 человек приходится один педагог, то у нас в группе – 6-8 детей и двое психологов. Каждому ребенку уделяется внимание, его награждают. Дети испытывают от этого удовольствие. А когда человека за какую-то деятельность постоянно награждают (это методики поведенческой психотерапии), впоследствии награда ему становится не нужной, и он уже получает удовольствие от самой деятельности.

Презентация программы нейропсихологического развития «Гимнастика для ума» пройдет в Центре родительской культуры «Лада» 3 апреля в 18-30 по адресу ул. Смазчиков, 8-28.

Вход свободный!

Справки и запись в группы по телефону: 213-20-41

Центр родительской культуры «Лада»

Наши адреса в Екатеринбурге:

1. бульвар Денисова-Уральского, 14-121. Тел.: 213-20-31

2. улица Смазчиков, 8-28. Тел.: 213-20-41

3. улица Латвийская, 51-8. Тел.: 217-55-48

Единая справочная: 213-40-08