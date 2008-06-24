Энергия эмоции. Как пустить ее в позитивное русло?

Правильное питание, регулярные тренировки и здоровый сон являются залогом нашей активности и бодрости — это мы успели проверить на себе. Но как быть, если все условия выполняются, а тонуса, положенного нам по праву, вовсе не ощущается? Не спешите бросать полезные начинания — возможно, дело кроется в настроении.

Чувства способны и добавлять, и отнимать жизненные силы. Только эмоциональным подъемом можно объяснить второе дыхание, открывающееся у марафонцев на последнем километре забега. Перед финалом у них стабильно увеличивается скорость, и они легко пересекают финишную черту. Их делает быстрее удовлетворение от победы над собой. Утомление или болезнь отступают благодаря оптимизму и жажде деятельности! Случается и обратное: вы здоровы и находитесь в хорошей физической форме, но негативные эмоции, такие как зависть, обида, разочарование, беспокойство, вытягивают из вас все соки. Можно научиться управлять энергией чувств!

Вечное обновление

Энергичные люди всегда стремятся попробовать что-то новое, даже если привычные пути вполне их удовлетворяют.

- Каждую неделю меняйте что-либо в жизни. Готовьте новые блюда, ищите новую дорогу на работу, в магазин, в спортзал.

- Сделайте необычную прическу или переставьте мебель в своей квартире.

Сама себе хозяйка

Постоянные старания соответствовать чужим требованиям или представлениям отнимают массу сил. Помогая другим, вы чувствуете себя увереннее, но только если инициатива исходит от вас.

Полезно иногда в одиночестве сходить в кино или ресторан. Формируйте свой собственный вкус.

Победа над страхом

Страх ослепляет и парализует волю. Однако он также является эффективным орудием, позволяющим придать ощущениям остроту и прогнать стресс.

- Сделайте что-то, что ранее вас пугало. Например, вы боитесь высоты? Совершите небольшое восхождение.

- Стесняетесь выступать публично? На встрече с друзьями произнесите ни к чему не обязывающий тост.

- Поговорите о своих страхах с психологом.

Радость жизни

Ощущение счастья несет большой энергетический заряд. Именно поэтому те, кто получает удовольствие от работы, добиваются успехов.

- Не пытайтесь доводить все до совершенства. Перфекционизм в больших дозах вреден.

- Улыбайтесь. Эмоции часто следуют за действиями.

- Подумайте о тех занятиях, которые раньше доставляли вам радость. Попробуйте вернуться к ним.

Вампиров долой!

Деятельная жизнь не дает скуке и беспокойству «высасывать» у вас энергию. Даже написав план по преодолению проблемы, вы почувствуете облегчение. Исключите факторы, оттягивающие энергию на себя, и вы почувствуете прилив сил.

Энергетические вампиры

По возможности сводите к минимуму общение с теми, кто постоянно выплескивает на окружающих свои отрицательные эмоции. Нужно найти компаньонов, настроенных более позитивно.

Черная зависть

Вот уж что отнимает массу энергии! Сконцентрируйтесь на том, что вы любите и чем вы довольны в собственной жизни. И не надо постоянно сравнивать себя с другими.

Большая загруженность

Если вы никак не можете отделаться от определенного пункта из списка срочных дел, решите вопрос немедленно или вовсе откажитесь от его осуществления. Все время носить за плечами лишний груз не стоит.

Постоянные волнения

Без конца обдумывая текущие проблемы, вы рискуете уподобиться хомячку в колесе: энергия затрачивается, но с места вы не сдвигаетесь, так и, продолжая сидеть в своей клетке. Активный образ жизни, дни, насыщенные делами, задвигают на второй план пустые пресловутые хлопоты.

Каждый раз, когда возникают затруднения, действуйте. Даже такая мелочь, как составление плана преодоления кризиса, наполнит вас энергией.