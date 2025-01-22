Детская ревность к новому мужу мамы. Как избежать?

Почему дети часто начинают ревновать свою маму к ее новому мужу, даже если он хорошо ладит с ребятами? Как маме не застрять в роли буфера между ребенком и «новым папой»? Мы собрали простые советы психологов, которые помогут наладить отношения в новом формате семьи.

Почему ребенок проявляет ревность

При появлении нового члена семьи рушится привычный уклад, и это пугает. Для принятия нового порядка нужно время, и если все это время ребенок будет видеть, что все идет хорошо, то он довольно легко втянется. Но так бывает не всегда: дети могут быть очень чувствительными, мы можем пропускать важные «звоночки», да и сил не всегда хватает, чтобы поправить дело. Часто маме приходится становиться на линии огня между ребенком и новым мужем: она слишком поддерживает ребенка — это может огорчать мужчину, она соглашается с мужем — ребенок чувствует себя преданным.

Ревность рождается из страха, что тебя перестанут любить. Даже не бросят — а будут к тебе безучастны и равнодушны. Дети очень беспокоятся, что мама начнет дарить свое внимание новому мужу, и тогда им — «не хватит». К тому же малыши, да и подростки по своей природе эгоистичны, они не любят делиться тем, что «принадлежит только им» — а мамой-то уж точно.

Еще одной причиной ревности может быть глубокая вера ребенка в то, что папа скоро вернется, и все заживут счастливо. А вместо этого вдруг появляется незнакомый дяденька, с которым мама так нежна и внимательна. Другие причины — излишняя холодность или строгость отчима, его негативное отношение к ребенку, быстрое появление маленьких братика или сестрички — общего ребенка мамы и ее мужа. Но все-таки главная причина ревности — отсутствие маминой поддержки и заботы в том объеме, к которому привык ребенок.

Как понять, что ребенок ревнует

Ревность может быть яркой и явной, а может быть пассивной и полускрытой. При открытой ревности ребенок просто бунтует, заявляет о неприятии отчима, не разрешает трогать его вещи, плачет, капризничает. При пассивной ревности может стать апатичным, потерять интерес к любимым занятиям. При полуявной ревности ребенок может вести себя обычно и не показывать неприятия, но оставшись с отчимом один-на-один, начинает игнорировать его или грубить.

У малышей самые очевидные признаки ревности — плач, протесты, капризы и истерики, «цепляние» за маму.

Дошкольники могут замыкаться в себе, уходить от контакта с родителями, часто обижаться на маму, хулиганить, игнорировать просьбы и запреты, бунтовать, писаться.

Младшие школьники могут начать хуже учиться и плохо вести себя в школе и дома, провоцировать конфликты в семье и ждать, что мама встанет на их сторону, игнорировать отчима.

Подростки могут проявлять открытую агрессию в сторону мамы и отчима — язвить, грубить, а могут замыкаться и скрытничать, могут забрасывать учебу и нарушать запреты: гулять допоздна, курить, принимать алкоголь, надолго уходить из дома.

Часто все происходит непредсказуемо: только что ребенок радовался совместному общению с мамой и отчимом, и вдруг начинает капризничать и скандалить. Возможно, в этот момент он соскучился по маме и таким отношениям, которые были у него только с нею.

«Стадии принятия» нового члена семьи

Даже чтобы смириться со сменой времен года, мы часто проходим известные стадии — шок, отрицание, гнев, торг, депрессию, и только потом наступает принятие. Что-то похожее происходит, когда мама выходит замуж.

Протест. Очень часто в самом начале дети возмущенно протестуют против нового мужа мамы. Это может случиться, даже если первые встречи или дни вместе с ним были радостными: уходит эффект новизны, накапливается усталость — и психика выдает протест. Цель его одна — привлечь дополнительное внимание мамы. Ребенок может отказываться идти в садик или в секцию, плакать и капризничать, предъявлять претензии и нарушать порядок.

Отчаяние. Здесь стрессовая нагрузка накапливается и начинает «затапливать» ребенка, если не помочь ему вовремя успокоиться. Он может не совсем адекватно реагировать на просьбы и вопросы, воспринимает все очень болезненно, плохо контролирует себя, закатывает скандалы и истерики. Эмоции могут резко сменяться — от любви до гнева, желания тоже «скачут» и кажутся необоснованными. В это время ребенок особенно нуждается в маминой поддержке.

Отрицание. Это тоже частый этап: ребенок начинает полностью игнорировать отчима, всем своим видом показывает, что переговоры возможны только с мамой, а отчим для него — пустое место. Здесь важно не позволить ребенку манипулировать мамой, он может быстро привыкнуть к этому.

Смирение. При доброжелательном подходе, когда взрослые внимательны к ребенку, эмоционально устойчивы и заботливы, после всех этих этапов ребенок смиряется с ситуацией, находит в ней хорошие стороны, успокаивается и начинает мирно общаться.

Психологи говорят, что любой из этапов может длиться до полутора месяцев, а самые острые критические моменты занимают до 3 дней. Если в вашей семье привыкание к новому укладу жизни затягивается, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Как наладить контакт ребенка и отчима

Настройтесь сами. Прежде всего надо подготовиться к тому, что на пути к новой счастливой жизни могут быть кочки. Что вам придется уделять много внимания ребенку и мужу, специально посвящать время каждому из них и самой привыкать к переменам в жизни. Это требует сил, поэтому в первые недели и месяцы совместной жизни лучше быть в ресурсном состоянии и не затевать новых сложностей. Не планировать ремонт, переезд, рождение нового ребенка.

Познакомьте их. Контакт между ребенком и отчимом лучше налаживать заранее — еще до начала совместной жизни. Это этап подготовки, и он очень важен: ребенок и новый муж смогут притереться друг к другу. Пусть мужчина приходит в гости, когда ребенок дома и не спит — но предупреждайте ребенка о таких визитах, рассказывайте ему о своем избраннике. Например, он веселый и умеет кататься на гироскутере, у него есть кот. Когда ребенок привыкнет к новому человеку, можно вместе ходить на прогулки или ездить на пикник.

Проводите время вместе. Спустя время можно приглашать будущего отчима в гости с ночевкой, вместе ужинать, смотреть кино или общаться. Здесь очень важен настрой самого мужчины: он должен понимать, что ребенок — это реальность, с ним нужно установить контакт и хотя бы минимально подружиться. Иначе сложности неизбежны, и тогда нужно задуматься, хорошо ли вам будет жить с таким «новым папой».

На этапе знакомства ребенка и мужчины не устанавливайте новые правила и не позволяйте мужчине командовать ребенком — ведь у ребенка еще нет доверия к нему. Но стоит иногда оставлять их одних, чтобы они могли начать общаться без посредника. А сами оставайтесь внимательной к сыну или дочке, обнимайте, слушайте, показывайте, что мамина любовь не изменится. Недостаток внимания может сразу вызвать беспокойство и отвратительное поведение.

Держите ситуацию под контролем. Даже если вы знакомили мужчину и ребенка, вместе проводили время, все шло хорошо, то после начала совместной жизни все равно не пускайте все на самотек. Продолжайте проводить с ребенком время так, как привыкли это делать до замужества: например, читайте ему перед сном или вместе прибирайте в его комнате. Обнимайте его и говорите теплые слова.

Если начались капризы, конфликты, сложности — продолжайте обнимать ребенка и говорить о своей любви, но не позволяйте собой манипулировать. Рассказывайте ему понемногу об отчиме, который может стать для него другом и защитником, но не передавливайте. Не бросайте ребенка одного разбираться со своими «страстями», проводите с ним время наедине. А главное — сами будьте спокойны и находите время для себя, чтобы быть в хорошем состоянии.

И вот еще несколько «точечных» советов, которые помогут легче пройти период привыкания друг к другу:

не отправляйте ребенка надолго к бабушке, чтобы он не начал думать, что мешает вам;

не наказывайте ребенка, старайтесь договариваться и находить решение проблем;

не уединяйтесь с мужем слишком надолго, не уходите из дома вместе с ним слишком часто;

рассказывайте мужу и ребенку друг о друге, находите возможность оставить их вдвоем и ходите куда-нибудь втроем;

старайтесь в конфликтах явно не принимать сторону ребенка или мужа, а искать нейтральное хорошее решение.

В каждой семье привыкание друг к другу происходит по-разному. Но, конечно, успех почти целиком зависит от спокойного и дружелюбного поведения взрослых, и особенно мамы. Поэтому маме стоит заботиться о себе в этот особый период, тогда она сможет быть внимательнее и к детям, и к новому мужу.