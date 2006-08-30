Что делать родителям, если малыш ругается?

Знаете, почему я мечтаю переехать в новый дом? В новых домах лифты и стены не пестрят одними и теми же надписями, изрядно намозолившими глаза. А я не хочу, чтобы одним из первых слов, которые радостно прочтет мой ребенок, был какой-нибудь «лох» или еще похлеще. Я знаю, что не смогу полностью изолировать ребенка от нежелательного влияния, но, честное слово, смотрю на этот улыбающийся беззубый ротик и хочется верить, что никогда из него не вырвется бранное слово… Муж считает, что я наивная...

Говорят, что светлые и добрые слова лечат, а темные и злые — калечат. Наука подтвердила это. Воздействие слова на физиологию человека было доказано в начале века психоневрологом В. М. Бехтеревым. Исследования К. И. Платонова подтвердили, что слово, действительно, может вызвать физиологические реакции, сходные с воздействием окружающей среды. «Слово имеет свою энергию, которая освобождается и действует иногда помимо нашего сознания», — утверждает П. П. Гаряев.

Наши прабабушки вряд ли знали про исследования Бехтерева, но явно ассоциировали сквернословие с грязью, ибо боролись с ним соответственно: мыли рот с мылом. Привкус того, что даже отдаленно не напоминало нынешнюю продукцию Джонсон энд Джонсон, был настолько отвратителен, что у ребенка отпадала охота ругаться. Современная психология и педагогика ратует за более тонкие подходы и более гуманные методы воспитания . Какие же?

Сначала нужно разобраться, ПОЧЕМУ малыш ругается. И выбрать соответствующую стратегию поведения.

1) Неосознанно. Ребенок просто услышал новое слово. Очень вероятно, что его внимание привлекла особая интонация, с которой оно было произнесено.

От ругающегося человека буквально пышет безграничной самоуверенностью, его жесты очень выразительны, вокруг него возникает определенное волнение и напряжение. Произнесенные таким тоном слова не могут остаться незамеченными окружающими, они связываются в восприятии ребенка с уверенным поведением.

Что делать? Прежде всего, не стоит наказывать ребенка за нехорошие слова, - действительно, почему малыш должен быть наказан за то, что он интересуется услышанным?

Сквернословие ребенка может привести вас в замешательство и шокировать, но старайтесь не реагировать слишком остро. Часто дети экспериментируют, следуя новой модели поведения, чтобы посмотреть на реакцию родителей. Лучше всего спокойно и твердо сказать малышу, поступившему так впервые: «В нашей семье такие слова не говорят, это неправильно» и предложить другой вариант.

Вовсе не обязательно разъяснять ему значение того или иного матерного слова. Если ребенок настаивает, ограничьтесь тем, что спокойно скажите:

- Это очень грубое слово, и я не хочу о нем даже говорить.

Иногда наша первая реакция бывает прямо противоположной. Несоответствие настолько велико и вся эта сцена с ругающимся малышом кажется настолько нелепой, что мы невольно можем засмеяться. Такая (кстати, вполне естественная) реакция также, к сожалению, недопустима. Наш смех дезориентирует ребенка, и он может подумать, что мы в восторге от его выходки. Он будет стараться вызвать ваш смех снова и снова.

Не выясняйте, где он это слышал, и кто так говорил — это абсолютно не важно. Как бы мы ни старались, все равно не сможем огородить наше чадо от источников нежелательного знания. Ведь сегодня эти источники настолько разнообразны, что не поддаются нашему учету.

2) Желание привлечь внимание взрослого. Если ребенок испытывает эмоциональный голод, обусловленный нехваткой внимания со стороны родителей, то даже их гнев послужит ему некоторым удовлетворением.

Что делать? Вспомните, как и сколько времени в день вы проводите со своим ребёнком? Ведь для него важно, чтобы мама и папа интересовались его желаниями, увлечениями, принимали участие в его играх.

3) Ругаются в группе, которой он принадлежит или стремится принадлежать. Это может быть детсадовская группа, школьный класс, дворовая «команда».

Что делать? Вряд ли стоит из-за этого изолировать ребёнка от других ребят, ведь сверстники играют огромную роль в жизни наших детей. Однако помочь ему развить чувство уверенности в себе необходимо. Почему мы говорим о чувстве уверенности? Если ребенка любят таким, какой он есть, если он оптимистичен и жизнерадостен, ему легко будет завоевать расположение сверстников и достичь успеха в любой социальной обстановке без показного сквернословия.

4) Подражание «кумиру». Конечно, я это слово употребляю относительно . Кумиром обычно бывает тот, кто старше: более взрослые ребята, телеперсонажи (увы, сейчас никто не застрахован от ругани с голубого экрана), даже родственники...

Что делать? Поскольку, если ругающийся ребенок попадает в компанию детей, которым это не доставляет никакого удовольствия, то и он перестает ругаться, поэтому в сложном деле борьбы с нехорошими словами малышей нам могут помочь старшие дети.

Если вы им, как взрослым, четко объясните ситуацию и попросите помочь, они с удовольствием в нужный момент продемонстрируют полнейшее равнодушие и скажут малышу:

- Мне это не интересно.

По возможности старайтесь ограничивать время, проведённое ребенком у телеэкрана. Выбирайте только те передачи и мультфильмы, которые соответствуют его возрасту. И никаких сцен насилия, агрессии с участием «колоритных» отрицательных персонажей. В конце концов, можно на какое-то время заменить телевизор на видеомагнитофон или ДВД-проигрыватель, где есть возможность контроля и выбора того, что смотреть ребенку.

Поговорите с родителями друзей вашего малыша, которые уличены в сквернословии. Не нападайте сразу с обвинениями. Постарайтесь вместе найти причину и исправить положение.

5) «Да, я плохой!» Если ребенок что-то делает не так и в ответ получает унизительные: «Ты лентяй! Неряха! Неспособный и т.п.», то сквернословие назло взрослым – это способ психологической защиты.

Что делать? Недопустимо, когда критика со стороны родителей затрагивает личность ребёнка, а не его поведение и действия. Например, если вместо «Я расстроилась, что ты не убрал игрушки» ребёнок слышит, что он лентяй, неаккуратный, то он воспринимает это как «Ты плохой, я тебя не люблю». А для ребёнка очень важно услышать, что его будут любить независимо от того, убрал он игрушки или нет.

Не надо забывать о том, насколько важно поощрение хорошего поведения. Поэтому, замечая малейшие изменения поведения ребенка в лучшую сторону, обязательно хвалите его и подчеркивайте, как Вы гордитесь его успехами.

6) Протест против родительской гиперопеки. В данном случае брань в устах ребенка эквивалентна утверждению «Я сам!»

Что делать? Проконтролируйте себя: может, Ваши замечания и советы слишком часты, приказы и критика слишком резки, а опасения слишком преувеличены? Не склонны ли Вы формулировать требования и правила поведения в стиле категорического запрета?

Вывод здесь один - дать ребёнку определенную свободу выбора (5–6-летний ребёнок ещё не может самостоятельно переходить улицу, но может сам выбрать, что он наденет или какую книжку будет читать) и уважать его право на ошибки, позволив накапливать свой собственный опыт.

7) Обида на взрослых. Месть. Ругань выражает боль и обиду, если родители не купили желаемую игрушку, ревность, если малыша «забыли», когда родился братик или сестричка, если родители в ссоре и т.п.

Заметив, что эти слова шокируют окружающих, дети начинают использовать ругательства, чтобы позлить, подразнить, спровоцировать их. В этом случая бранные слова становятся орудием мести.

Что делать? Ребенок дает понять: «Мне плохо, помогите мне». Задача взрослого в этом случае - не акцентировать внимание на своих отрицательных эмоциях и переживаниях, а попытаться понять, что происходит с ребенком и, может быть, изменить что-то в себе и своем поведении. Поговорите с ребенком откровенно. Объясните ему, что что бы ни происходило в семье, вы все равно его любите, переживаете за него, беспокоитесь. Спокойно отнеситесь к подобной выходке ребенка. Не идите на поводу, ответив на бранное слово бурей эмоций. Найдите причину в себе, из-за которой ребенок может провоцировать вас, и устраните ее.

8) Утверждения своей силы, превосходства над другими детьми. Ребенок видит, что некоторые взрослые теряются или пугаются, когда слышат грубую ругань. Нередко сквернословие - это еще и проявление агрессивности.

Что делать? Объясните ребенку, что для большинства людей брань - проявление вовсе не силы, а бессилия. Утвердиться в глазах окружающих можно и другими способами, гораздо более надежными и приемлемыми. А быть сильным, храбрым и взрослым можно и без сквернословия.

9) Незнание других способов выражения своих эмоций.

Что делать? Научите ребенка нескольким словам, описывающим чувства (Я злюсь, расстроен, сержусь, я в гневе). Таким образом, вы не только решаете проблему употребления бранных слов, но и приучаете ребенка распознавать свои чувства и говорить о них, что тоже очень важно.

10) Повышенный интерес к своим половым органам, к устройству мальчиков и девочек, к процессу деторождения (4 года и старше). Не исключено, что бранные слова, связанные с сексуальной сферой, они слышат от детей постарше, более "умудренных опытом".

Что делать? Реакция взрослых бывает в этом случае очень жесткая, осуждающая. Тогда ребенок, возможно, начнет воспринимать все, что связано с этой сферой, как грязное, стыдное. Расскажите малышу в доступной для него форме о деторождении. Воспользуйтесь хорошей детской литературой по этим вопросам.

11) Стать взрослым или отомстить.

Также ребенок может употреблять бранные слова, потому что собственные наблюдения ребенка и проводимые родными воспитательные беседы наводят его на мысль, что умение вставить в свою речь крепкое словечко является одним из признаков взрослости. И если родители говорят, что использовать подобные слова можно только взрослым, то, естественно, ребенок, стремящийся во всем походить на старших, будет намеренно употреблять запрещенные выражения в своей речи.

Что делать? Ответ очевиден.

Некоторые общие рекомендации:

Постарайтесь сделать так, чтобы он был откровенен с вами. Это позволит высказаться ему в вашем присутствии, и тогда то, чему он научился, он скажет вам, а не произнесет при посторонних.

Объясните ребенку, что произносить некрасивые слова так же неприлично, как есть руками с тарелки. Но объясните это кратко, в форме смешного рассказа или тут же придуманной сказки. Например, расскажите ребенку, что на свете есть слова-спасители, слова-врачи, которые приносят покой и радость, но есть и «черные слова», слова-разбойники, которые обижают человека, вызывают боль.

Если случится, что он обронит какое-нибудь ругательство при посторонних, кратко извинитесь за него и сразу же смените тему разговора. Постарайтесь, чтобы этот инцидент не перешел в шумное разбирательство с участием других взрослых. Придерживайтесь правила: хвалить при людях, ругать наедине.

У ребенка всегда “ушки на макушке”, поэтому следите за своей речью – даже если вам кажется, что дети вас не слушают. Молчаливый и недоуменный упрек в ваших глазах порой гораздо действеннее, чем ответный поток оскорблений.

Не лгите. Если ваш ребенок спрашивает, бранитесь ли Вы когда-нибудь, то скажите ему правду . «Да, иногда я ругаюсь, но только когда один или с кем-нибудь, кто на меня точно не обидится. Честно скажу, браниться - плохая привычка». Можно честно поделиться своими переживаниями о том, что вам не хотелось бы, чтобы эта дурная привычка перешла "по наследству" к ним. Например, в одной семье мама начинала ругаться при большом напряжении, когда управляла автомобилем. Она объяснила своей дочери, почему так поступает, выразила сожаление, что не получается использовать другой способ разрядки, показав тем самым, что не считает такое поведение нормой.

И только серьезно поработав над собой, можно прививать ребёнку свой взгляд на проблему: «Ты же никогда не слышал, чтобы я ругался. Это оскорбляет и обижает других людей, а ведь мы должны относиться друг к другу с уважением. Если ты злишься на другого человека, нужно сказать по-другому – мне это не нравится, это нечестно».

Услышав такие слова от ребенка, родителям не стоит пугаться, отрицать их существование. Запрет без объяснений сделает ругательства более привлекательными в глазах ребенка, он будет их употреблять, но постарается, чтобы вы этого не слышали. Своей первой реакцией лучше дать понять: «Я знаю о существовании и значении этих слов, они мне не нравятся, и я их не говорю».

Поскольку ругательства и сквернословия – это зачастую проявление агрессии, то важно помочь ребенку в освоение методов самоконтроля и адекватного выражения эмоций. Для этого ребенок должен обладать хорошими коммуникативными способностями, умением строить фразу и широким репертуаром поведения. А первой реакций на такие бранные слова может стать помощь в обозначении чувств ребенка: «Я понимаю, что ты говоришь это не потому, что хочешь обидеть ребят, а просто тебя очень сердит то, что происходит. Попробуй не ругаться, а договорится с ними».

Иногда ребята сами просят объяснить, что означает какого-нибудь «плохое слово», что чаще является свидетельством их доверия. И в этом случае можно пойти им навстречу, а если ваши принципы этого не позволяют, то честно признаться что значение этого слова настолько неприлично, что вы не хотите его произносить.

«Обзывалки», прозвища и клички – тоже относятся к ругательствам и являются наиболее частой причиной обид и драк в начальных классах. Избежать этого явления практически невозможно. В процессе формирования группы, когда выясняется, кто и на что может в ней претендовать, дети всегда придумывают друг другу прозвища. Ребятам, которые обзываются, важно показать другие способы завоевания статуса – за счет своих возможностей, а не унижения других.

Очень часто обидные прозвища приклеиваются к ребенку из-за особенностей его внешности. Слова, сказанные сверстником в разгаре ссоры: «рыжий», «очкарик» или «носатый» — западают в душу ребенка, травмируют его. Ребенок теряет уверенность в себе. Но если человек, чьим мнением ребенок дорожит (учитель, родители), скажет ему как бы между делом: «Какая у тебя оправа красивая, тебе так идет, ты такой солидный стал!» Или: «Ты как солнышко, с твоим приходом в комнате светлее делается», «У тебя греческий профиль, всегда завидовал людям с такими носами, не то, что я – курносый…». Иногда одна такая фраза способна если не повысить самооценку ребенка, то хотя бы примирить с особенностями его внешности, чего не всегда можно добиться путем долгих разговоров на эту тему.

Не впадайте в отчаяние, услышав брань из уст вашего малыша. Через это рано или поздно проходят все дети. Если в семье теплая и дружественная атмосфера, а взрослые общаются друг с другом без ненормативной лексики - то и у вашего ребенка интерес к ругательствам пройдет достаточно быстро.

Благодарим за ценные советы и рекомендации психологов Татьяну Залесскую, Асю Кравченко, Марию Арапову, Наталию Пешкову и Анну Семенову.