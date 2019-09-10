30 тем для непринужденного семейного ужина

В нашем материале расскажем, почему совместный ужин помогает учиться разговаривать и слышать друг друга, улучшить внутрисемейную атмосферу. Предлагаем вам наиболее интересные темы для беседы.

Время семейного ужина в доме с детьми не всегда похоже не идеальную картинку из кинофильмов. Не надейтесь, что трапеза будет проходить по всем правилам этикета: чинно, размеренно, с непринужденной беседой. Но иметь традицию сбора всей семьи за столом важно и полезно, ведь это увеличивает вероятность крепких внутрисемейных отношений, формирует и развивает словарный запас детей и давно уже не сопровождается поговоркой: «Когда я ем, я глух и нем».

Поэтому предлагаем сохранить вам некоторые «зачины» разговоров с детьми, иметь которые под рукой будет очень кстати!

1. Если бы у тебя была возможность управлять любой страной, какую бы ты выбрал и почему?

2. Если бы ты мог жить в любой точке земного шара, где бы ты хотел очутиться прямо сейчас?

3. Чтоб бы ты сделал, если бы выиграл миллион рублей? Как бы ты потратил эти деньги?

4. Если бы ты мог быть животным, кем бы ты хотел стать и почему?

5. Если бы ты был учителем, какое бы правило ты ввел для своего класса?

6. Если бы ты мог заменить нелюбимый урок в школе на любой тот, который тебе нравится – что бы ты заменил и на что? Почему?

7. Если бы ты имел возможность сниматься в фильме, в каком и какую роль тебе хотелось бы сыграть?

8. Как ты думаешь, в каких двух вещах ты настоящий мастер?

9. Какая твоя любимая книга? Почему?

10. Если бы ты мог стать знаменитостью, кем бы ты стал?

11. Если бы ты мог изменить мир, что бы ты изменил в первую очередь?

12. Поделись самой смешной шуткой, которую ты знаешь!

13. Кем ты восхищаешься и почему?

14. Если бы ты мог стать персонажем из книги, кем бы ты стал и почему?

15. Если бы папа и мама стали персонажами из книги, в кого бы они превратились?

16. Если бы мы могли есть лишь одно блюдо всею неделю – что бы ты выбрал?

17. Опиши себя в трех словах.

18. Кто самый хороший и добрый человек, который знаком тебе лично?

19. Если бы ты мог стать невидимым на один день, как бы ты его провел?

20. Что тебе больше всего нравится в родителях? Братьях и сестрах?

21. Если бы собака/кошка могла говорить, чтобы она сейчас нам сказала?

22. Если бы ты смог оставить лишь одну игрушку в доме, какую бы ты выбрал и почему?

23. Если бы ты мог иметь любую работу, что бы ты выбрал?

24. Чего ты боишься?

25. Если бы ты обладал особым талантом, то в чем?

26. Если бы ты мог изменить одну вещь, которая произошла на этой неделе – что бы ты изменил?

27. Если бы ты мог создавать и принимать законы, что бы ты принял обязательно?

28. Если бы ты сам мог планировать свой отпуск, как бы ты его организовал?

29. Какая твоя любимая игра с друзьями?

30. Что бы ты хотел сделать всей семьей на выходных?

Всего один вопрос, а оживленный разговор, который превратит ужин в одну из теплых семейных традиций, вам обеспечен!

Фото: globallookpress.com