Левой? Правой?

Существует даже всемирный день леворуких людей, который отмечается 13 августа. Так что можно сказать, что левшам повезло. У них на один праздник больше, чем у правшей . Это неудивительно, ведь по сведениям газеты «Московский комсомолец» сейчас в мире насчитывается приблизительно 850 млн. левшей. Это около 13% всего населения Земли. Это очень значительная цифра.

Поэтому нередко, глядя на своего малыша, тянущего за игрушкой левую ручку или упрямо вкладывающего в левую руку ложку у многих родителей возникает подозрение, что их чадо растет левшой. И это подозрение часто рождает беспокойство. Особенно, если в семье нет других родственников, предпочитающих пользоваться левой рукой.

И оно отчасти обосновано. К сожалению, в современном мире большинство предметов быта приспособлены для правшей. Это и музыкальные инструменты и ручки переключения скоростей в автомобиле, спортивный инвентарь, часы, консервные ножи, компьтерные мышки и другие предметы не слишком удобные для использования левой рукой. Но левши с ними прекрасно справляются, и кроме того, сейчас появилось достаточное количество предметов, предназначенных специально для леворуких людей. Кроме того такая ситуация приводит к тому, что левши, вынужненные пользоваться правой рукой для манипуляции неприспособленными для левой предметами, владеют ей значительно лучше чем правши левой.

Чтобы оценить насколько неудобно пользоваться в быту правой рукой левшам правше стоит на день привязать правую руку к телу. Особо это стоит сделать тем родителям, которые считают, что их малыш-левша не слишком ловок и расторопен в быту .

Зачастую тревога по этому поводу продиктована еще и воспоминаниями о том, как леворукого одноклассника «переучивали» в школе, заставляя пользоваться правой рукой. Действовали при этом, как правило, не самыми приятными методами: ребенка стыдили, его пугали, даже угрожали. В некоторых случаях доходило и до битья линейкой по рукам упрямых учеников, не желающих «переучиться и стать как все».

Еще не так давно леворукость воспринималась чуть ли не как заболевание, от которого необходимо избавляться любой ценой. Ее считали недостатком развития, капризом или результатом упрямства ребенка, нежелающего «делать правильно».

К счастью, даже если ваш малыш так и не изменит своих предпочтений в выборе ведущей руки подобные ужасы ему не угрожают. Теперь в школах левшей не переучивают. Было доказано, что насильственное переучивание может нанести ущерб не только личности ребенка, но может привести и к отрицательным последствиям даже для его физического здоровья. К ним относятся даже с большим вниманием, чем к правшам. Ведь леворукость – важная особенность ребенка, которую необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания.

Почему существуют правши и левши?

Для того, чтобы разобраться что определяет предпочтение ведущей руки человека необходим краткий экскурс в анатомию центральной нервной системы.

За работу мышц левой половины человеческого тела ответственна правое полушарие головного мозга и наоборот. Левое полушарие является центром расположения большинства психических функций, в том числе и речевого центра, который позволяет нам понимать человеческую речь и разговаривать, писать, считать, оперировать абстрактными понятиями.

Все же остальные звуки, помимо человеческой речи, обрабатываются правым полушарием (звуки, музыка, интонационная составляющая речи). Кроме того, правое полушарие отвечает за восприятие рисунков, символов, образов.

Левое полушарие мозга способно анализировать проблему по составляющим, правое – охватывает целиком.

Ассиметрия рук (доминирование) обусловлено функциональной ассиметрией головного мозга. У правшей, как правило, доминирует левое полушарие, специализирующееся на переработке вербальной информации. У левшей распределение функций между полушариями более сложное. У левшей специализация полушарий менее четкая, они используют оба полушария, тем самым тренируя как логическое, так и интуитивное мышление. Именно с этим, скорее всего, связано то что среди выдающихся личностей левши встречаются чаще.

По статистике среди талантливых людей 20% левшей. С учетом того, что их процент в общей массе населения не превышает 13, статистика не в пользу правшей .

Левши, как правило, имеют музыкальный слух, хорошую память, образно и оригинально мыслят, хорошо ориентируются в пространстве, склонны к фантазиям.

Доминанта левого полушария «одаривает» правшей хорошими математическими способностями, логическим мышлением, легким освоением техники письма и речи.

Важно помнить, что то, что одно полушарие у человека доминирует вовсе не означает, что второе плохо работает .

Нужно ли переучивать?

Переучивать ребенка нельзя. Это зачастую может привести к появлению трудностей при обучении. У ребенка портится почерк, темп работы заметно падает, появляются ошибки и пропуски при написании слов.

Переучивание происходит не только намеренно, но и не специально, если родители ребенка не обратили вовремя внимания на ведущую ручку малыша и воспитатели в детском саду не заметили, что ребенок отдает предпочтение левой руке.

Авторитет взрослого человека для малыша в дошкольном и младшем школьном возрасте значим настолько, что ребенок будет выполнять просьбу, адресованную ко всему коллективу, взять ручку (карандаш, ножницы, ложку) в правую руку, даже если будет при этом испытывать дискомфорт.

Поэтому для родителей очень важно сориентироваться и определить «рукость» своего малыша до начала обучения.

Когда можно установить, что ребенок левша?

Первые предположения относительно «рукости» собственного ребенка родители делают, как правило, как только малыш начинает сознательно действовать ручками.

Когда ребенок начинает рисовать свои первые шедевры, родители уже могут сделать более обоснованные предположения на сей счет. Но возможно, что к моменту начала освоения письма ребенок изменит свои предпочтения. Не редки так же случаи, когда дети пишут правой рукой, а рисовать продолжают левой.

Поставив в известность педагогов, которые будут работать с вашим ребенком в детском саду, школе развития, секции вы сможете избежать ошибки переучивания.

Уже к 4-5 годам можно сделать достаточно обоснованные выводы относительно ведущей руки собственного чада. К началу обучения в школе ребенок, на которого не оказывали давления в выборе ведущей руки, твердо определяемся самостоятельно.

Как это сделать?

Определение ведущей руки ребенка важно для того, чтобы как можно полнее использовать его природные задатки снизить вероятность возникновения трудностей при обучении.

Важно так же учитывать доминантность глаза, уха, нижней конечности ребенка.

Существует достаточно большое количество способов определения предпочтительного выбора правой или левой руки. Можно использовать ряд несложных заданий для определения того какая рука у вашего ребенка активнее (какой рукой он действует быстрее и точнее).

Каждое из этих заданий в отдельности не даст достоверной информации, но в совокуп6ности они помогут отличить правшу от левши.

Если ребенок пока мал:

Подготовьтесь заранее, все необходимые предметы сложите в одну коробку или мешочек. Доставайте предмет и выкладывайте его перед ребенком, одновременно инструктируя его.

1. Отвинти и завинти крышку (используйте несколько баночек разной величины. Обратите внимание на то, чтобы крышки легко завинчивались ).

2. Из бусин с помощью иголки собери браслетик.

3. Собери цепочку для куклы (буксир для машинки) из скрепок.

4. Построй из кубиков высокую-превысокую башню.

5. разложи картонные карточки с картинками ровненьким рядком, а затем собери.

6. Подбрось мяч и поймай одной рукой.

7. Вырежи по контуру фигурку из картинки, открытки.

8. Зашнуруй шнуровку, завяжи бантик, расстегни и застегни пуговицы.

9. Нарисуй человечка, домик, елочку сперва одной, затем другой ручкой.

10. Причеши куклу, накорми куклу кукольной ложечкой.

Обратите внимание не только на то, какой рукой ребенку было удобнее действовать, но и на то, в каком из рисунков линии более четки, ровные.

В тех заданиях где ребенок будет пользоваться для выполнения двумя руками, обращайте внимание на то, какая из рук активнее.

Для детей постарше.

1. Переплетение пальцев рук – быстро и не задумываясь переплети пальцы обеих рук. Сверху всегда окажется большой палец одной и той же руки, как правило, ведущей. Для правшей – правой, для левшей – левой.

Вариант: Если переплести пальцы на затылке, то сверху будет мизинец рабочей руки.

2. Поза Наполеона – скрести руки на груди. У правшей правая кисть оказывается на левом предплечье первой и сверху, левая позже и под правым предплечьем. У левшей, соответственно, наоборот.

3. Апплодисменты – похлопай в ладоши. Рука, которая при хлопках менее активна или неподвижна – не является ведущей.

4. Одновременные действия – возьми в каждую руку по карандашу и нарисуй не глядя круг, квадрат и треугольник. Фигуры, выполненные ведущей рукой более четкие и точные.

5. Точность попадания – На чистом листе бумаги нарисуй жирную точку в центре листа и попытайся с закрытыми глазами попасть в не 10-15 раз подряд карандашом. У правши точность попадания будет выше правой рукой, точки ближе к цели и расположены равномерно. Левой рукой – попадают в левую половину листа и дальше от цели, чем правой. У левши – все наоборот.

6. Рисование вертикальных линий – на листе бумаги нарисуй два квадрата со стороной в полтора сантиметра и быстро заполни их вертикальными линиями – сначала одной потом другой рукой. Число линий, нарисованных ведущей рукой больше примерно на треть и они более аккуратные.

7. Вырезание по контуру – вырежи нарисованную на листе фигуру как можно аккуратнее. Важно наблюдать за тем, в какой руке ребенок держит ножницы при выполнении задания.

При проведении этих «тестов» важно помнить несколько правил , соблюдение которых поможет получить более достоверные результаты:

1. Ребенку не следует знать с какой целью родители затеяли эти занятия. В противном случае существует вероятность того, что малыш будет неосознанно или осознанно (в случае, если его предпочтения при выборе ведущей руки вызывают у родителей тревогу, о которой ему известно) стремиться действовать не той рукой, которой ему удобно действовать.

2. Чем младше ребенок, тем более желательно организовать «тестирование» в форме игры. Для более старшего ребенка можно предложить эти упражнения как элементы утренней зарядки.

3. Не демонстрируйте действия, иначе ребенок может просто повторить за вам. Ориентируясь на вашу ведущую руку.

4. Каждую из проб желательно провести несколько раз. Надо помнить, что результаты данных тесно не абсолютны. Они чаще всего верны, но не дают 100% гарантии.

Возможен также вариант, когда ребенок с одинаковой частотой и одинаково успешно использует и левую, и правую руку. В таком случае дети, зачастую, сами определяются для каких действий какую руку им удобнее использовать. Рисовать ребенок может левой, а писать – правой. Эту особенность важно учитывать и предупреждать о ней всех специалистов, которые будут работать с ребенком.

Помимо ведущей руки полную картину Вы можете получить, определив ведущий глаз, ухо и нижнюю конечность своего ребенка.

Выявление ведущего глаза – ребенку предлагают расположить на расстоянии вытянутой руки лит бумаги с небольшим отверстием. Сквозь отверстие в листе необходимо рассмотреть какой-либо предмет (расстояние до которого 1-2 метра). Затем ребенку предлагается, не теряя из поля зрения предмет, приблизить лист бумаги к глазу и рассмотреть предмет через отверстие. Ведущим является тот глаз, который ребенок будет использовать чаще при неоднократном повторении пробы.

Лист бумаги для этого тест можно так же просто свернуть трубочкой.

Кроме того, предложите ребенку обычный коллейдоскоп. То, каким глазом он воспользуется тоже показательно.

Выявление ведущего уха – перед ребенком, сидящим за столом расположить часы. Задание следующее «Не дотрагиваясь до часов определить работают ли они». Ухо, которым ребенок будет чаще пользоваться является ведущим. (Часов для пробы желательно иметь несколько – работающих и неработающих).

Выявление ведущей ноги – та нога с которой ребенок чаще начинает движение при беге, прыжках через скакалку и т.п. является ведущей.

Утверждать что ребенок левша можно только в ситуации, когда ведущими являются и левая рука, нога, глаз и ухо. В таком случае, скорее всего ведет правое полушарие. Если ребенок предпочитает пользоваться левой рукой, но в остальном ведет правый из парных органов говорят о леворукости и не более.

Готовим к школе

Согласно статистике на школьный класс приходится один-два леворуких ребенка. И несмотря на то, что левая рука такого малыша действует ни чуть не хуже, чем правая у его одноклассников, а иногда и лучше, ребенок может испытывать дискомфорт. И дискомфорт этот связан не только с тем, что он чем-то отличается от сверстников, что само по себе весьма болезненно переживается в этом возрасте, но и с тем, что тетрадь у такого школьника будет лежать не как у всех остальных детей, он будет иначе держать ручку. Поэтому у ребенка могут возникнуть дополнительные сложности в обучении письму.

Но, как правило, проблемы психологического плана, связанные с леворукостью у ребенка возникают по вине значимых взрослых – родителей, родственников, воспитателей, учителей. В ваших силах сделать так, чтобы ребенок не чувствовал себя в чем-то «неправильным». Не заостряйте внимания на этой особенности ребенка и не позволяйте делать это другим. Не сравнивайте своего ребенка с праворукими одноклассниками, ориентируясь именно на этот аспект.

Расскажите ребенку о великих ученых, художниках, спорсменах, артистах левшах.

Благо леворуких гениев предастаточно : Чарли Чаплин, Джуди Гарланд, Джордж Бернс, Льюис Кэрролл, Альберт Энштейн, Пол Маккартни, Ринго Старр, Юлий Цезарь, Мерелин Монро – лишь немногие из них. И, конечно, малышам-левшам будет очень интересно послушать про искусника Левшу, о котором миру поведал Лесков (тоже к стати левша .)

Особенности организации познавательной сферы ребенка-левши могут выразиться следующим образом:

1. дети плохо справляются с рисованием геометрических изображений, их последовательностей, с трудом удерживают строчку при письме, чтении, как правило, имеют плохой почерк.

2. дети часто искажают форму и пропорции фигур при их графическом изображении; зеркальность письма; пропуск и перестановка букв при письме; смешение при письме близких по конфигурации букв (т-п, и-н, …); ошибки при определении правой и левой сторон, при определении расположения предметов в пространстве (под-над, на-за) и т.п.)

3. Для леворуких детей характерна особая стратегия обработки материала, «раскладывание по полочкам» и на основании такого анализа строится целостный образ предмета. Отсюда возникает медлительность.

4. Проблемы внимания, трудности в переключении.

Не стоит пугаться такого значительного перечня возможных сложностей. У каждого ребенка свой набор сложностей, и праворукие дети от них, к сожалению тоже не застрахованы. Надеюсь, что ни одна из перечисленных проблем не возникнет вашего ребенка, но подстраховаться не помешает .

Кроме того, одна из наиболее важных особенностей леворуких детей – повышенная эмоциональность, тревожность, обидчивость. Часто им характерны повышенная утомляемость в следствие специфики работы полушарий головного мозга.

Зная о возможных сложностях, стоит попытаться свести к минимуму риск их появления. Поэтому подготовку к школе стоит начать заранее. Педагоги и психологи разработали множество упражнений и игр, которые помогут леворукому ребенку лучше подготовиться к освоению письма.

Опытные педагоги советуют родителям детей, предпочитающих пользоваться левой рукой для письма и рисования, не спешить обучать дошколенка письму. Леворукому ученику будет гораздо сложнее учиться писать буквы в соответствии с требованиями, если он уже обучен письму не совсем правильно. Если ребенок изъявляет желание научиться писать, обучайте его письму печатными буквами. Обучение прописным буквам лучше предоставить профессионалу, ведь переучить гораздо сложнее, чем научить.

Занятия с дошколенком - левшой в домашних условиях помогут ребенку проще освоить навыки начальной школы и избежать значительных сложностей в обучении. Детям-правшам эти занятия тоже не принесут ничего кроме пользы, да и родителям не повредят .

Самое главное перед началом занятий создать для своего ребенка мотивацию. Изготавливайте картинки для украшения дома, открытки для близких и друзей, украшения для маминого и папиного рабочего стола.

Предложите «поиграть», причем чем более заинтересованным вы будете, тем больше с большим интересом в занятия включится ваш ребенок. Делайте все упражнения вместе, включите элемент соревновательности. Играйте в «кто быстрее?», «кто больше?», «кто точнее?», «кто аккуратнее?».

§ Вашими помощниками в занятиях с ребенком могут стать обычные трафареты Если ребенок еще мал (3-4 года) используйте трафареты с изображениями животных, птиц, фруктов, овощей и т.п. Для детей более старшего возраста будут полезны трафареты для написания букв и цифр. Эти занятия уже будут нацелены не только на развитие мелкой моторики рук малыша, но и на профилактику ошибок в написании.

С малышами с помощью трафаретов можно создавать целые картины или сказочные сюжеты, с детьми постарше геометрические узоры из букв и цифр, затейливые цветы и необычайных животных, состоящих из букв и цифр.

§ Очень хороших результатов помогает добиться штрихование.

Штриховать можно самостоятельно нарисованные геометрические фигуры, сделанные мамой рисунки, картинки в книжках-расскрасках, мультяшных героев, распечатанных родителями.

Причем для штриховки можно использовать карандаши, фломастеры, краски и даже пальчики ребенка, предварительно обмакнув в пальчиковые краски.

Начинать штриховать лучше крупные и несложные фигуры, по мере научения переходя и к более сложным. Важно помнить, что для детей, готовящихся к школе, наклон штрихов должен быть направо. Это поможет сформировать правильный наклон букв при письме.

§ Очень важно, чтобы ребенок имел представление о правильном образе букв и цифр. Наиболее распространенная сложность деток-левшей – поворот букв на 180 градусов. Буквы Р, Ь, Я, З… и цифры часто оказываются повернуты не в ту сторону.

Избежать подобных ошибок помогут занятия с ребенком направленные на поиск неправильно написанных букв. Вы можете сами изготовить «материал для занятий», написав среди «правильных» букв неправильные или сделать на компьютере «тренировочный» лист с ошибочно написанными буквами и цифрами.

Главное, подчеркните для ребенка, что в тексте сделаны ошибки и их нужно найти.

Играйте вместе с ребенком, ищите буквы на перегонки, но не забывайте периодически поддаваться и пусть малыш найдет пропущенные вами буквы и цифры сам .

Предложите ребенку самостоятельно дориовасть отсутствующие элементы у букв, написание которых может вызвать сложности.

Ориентируясь на то, что образное мышление левши более развито, можно предложить ему найти ассоциации для каждой из «сложных» букв, тогда их ребенок запомнит гораздо быстрее. Например Буква Ч похожа на чайник с носиком. Самостоятельно придуманные ассоциации помогут избежать ошибок в написании букв.

Можно предложить ребенку конструировать буквы из палочек разной длинны, спичек, зубочисток.

Так же хорошый способ избежать ошибок в написании букв – вместе с ребенком составить «план» написания каждой буквы, которая может вызвать затруднения. По принципу «сначала проводим линию, затем пррисуем к ней полукруг, …».

§ Очень хорошее упражнение - обводить предметов по контуру. Для начала используйте несложные геометрические фигуры с толстым контуром, затем усложняя задания для ребенка. Дети очень любят логические игрушки, которые приводят в детских журналах с заданиями типа «Помогу героям разобраться где чья рыбка» где «спутанные» художником лески рыболовов соединяют их удочки и крючки с пойманной рыбкой. Такие «поиски» с помощью карандаша принесут ребенку не только пользу, но и удовольствие.

Контуры букв и цифр - это уже материал для будущих первоклассников.

§ Еще один вид упражнений, который направлен не только подготовку к освоению навыков письма, но и на тренировку внимания и памяти дошколенка, это срисовывание.

Ребенок, как правило, с удовольствием занимается срисовыванием. Задача родителей лишь подготовить образец, с которого ребенку предстоит срисовывать (для начала можно использовать простые геометрические рисунки как образец, постепенно усложняя, используя наборы букв и цифр, а так же несложные тексты для тех детей, которые уже научились читать).

Вы можете усложнить задание, показывая ребенку рисунок (текст) лишь на 1 минуту, а дальше давая время на воспроизведение.

§ Не стоит забывать о том, что ребенку очень полезно рисовать, раскрашивать, лепить из пластилина, делать апплекации. Так же упражнения и специально организованные занятия для развития мелкой моторики будут очень полезны.

§ Для того, чтобы ребенку было легче освоить навык чтения, родителям желательно при обучении обозначать или помечать букву с которой начинается слово или предложение, поскольку дети-левши часто начинают читать слово или фразу с конца.

§ Кроме того, подготовку к школе следует проводить и в аспекте социализации ребенка. Если Ваш ребенок не посещая дошкольного учреждения, стоит заранее записаться в группу развития, секцию, кружок, художественную школу с учетом интересов ребенка Так же посещение подготовительных занятий, которые организуют в большинстве школ для первоклассников помогут ребенку войти в ритм школьных занятий и заранее привыкнуть к новой обстановке.

Левши в школе

Предпочтение ребенком левой руки выявляется еще на этапе предварительного собеседования при записи ребенка в школу.

Поэтому Вас не должно удивлять повышенное внимание к вашему первокласснику со стороны учителя и школьного психолога. Скорее, Вас должно насторожить отсутствие этого внимания.

Как следствие повышенной эмоциональности, которая часто присуща левшам адаптация к школе у них может проходить сложнее, чем у большинства одноклассников.

Поэтому родителям таких деток стоит больше внимания уделить подготовке к началу школьного обучения.

Родителям так же стоит проследить за тем, чтобы первоклассник, который будет учиться писать левой рукой занял место слева за партой, в идеале у окна. Это позволит не сталкиваться при письме с соседом по парте и освещенность рабочего места школьника будет больше. Важно еще учитывать и то, какой глаз является ведущим у ребенка. Если левый, то желательно, чтобы доска и рабочее место учителя располагались слева от ребенка (соответственно справа при правом ведущем глазе). Тоже относится и к детям-правшам. Хотя, часто, эти требования невозможно совместить.

Важно так же организовать для ребенка рабочее место дома таким образом, чтобы ребенок имел достаточно свободного пространства на столе для левой руки Освещение рабочего места должно быть продумано таким образом, чтобы свет падал справа. Родители-правши часто об этом забывают.

Леворукость – еще не повод предполагать, что ребенок столкнется с какими-либо сложностями, но особенности каждого конкретного ребенка учитывать необходимо. Если Вы уделите время развитию своего ребенка и подготовке к началу школьной жизни, то вероятность того, что сложностей при овладении учебной деятельностью не возникнут очень высока Чего Вам искренне желаю!

Если Вас заинтересовала данная тема, то возможно вам будут полезны следующие источники:

