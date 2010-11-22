5 женских привычек, которые мужчины совершенно не переносят

Вас безумно раздражает, когда муж или любимый разбрасывает носки по квартире, забывает сменить рубашку, не может оторваться от трансляции футбольного матча или угрюмо молчит? Однако, есть немало женских привычек, которые мужчины совершенно не переносят.

Повод первый

Вы рьяная поклонница порядка, любите раскладывать все по полочкам и пытаетесь приучить к тому же свою вторую половину.

В самом желании навести порядок в окружающем пространстве нет ничего плохого – многих женщин такая деятельность успокаивает, спасает от неврозов и дает ощущение уверенности и гармонии.

Однако не нужно ждать того же от мужчины. Как правило, ему глубоко безразлично, положите вы его носки рядом с футболками или на отдельную полочку друг за другом. Обычно его мысли заняты более глобальными задачами – неважно, что он под этим подразумевает: решение финансовой проблемы, где лучше покупать запчасти для машины или что ответить зарвавшемуся соседу. Мужчина – стратег по природе, тактическая проработка деталей – чуждое для него занятие.

Как правильно

Если вы не можете прожить без идеального порядка в доме, это – ваше личное дело. Поэтому убирайте, чистите и протирайте на здоровье, но не считайте, что это высоко оценят – вы делаете это для себя. Если же вы чувствуете, что вам это не под силу в одиночку – снизьте уровень своих требований.

Повод второй

Вы время от времени садитесь на диету и любите поговорить об этом, а также пробуете приучить мужчину к более легкому питанию.

Мужчина посягательство на его стиль питания, да еще декларации на эту тему, принимает, как правило, резко враждебно. У него сексуальная функция зависит от количества мяса в пище, а также от острых добавок к ним, которые не случайно пользуются славой афродизиаков.

Как правильно

Хочется сбросить килограммы – пробуйте на здоровье, но не информируйте мужа об этом. Если ваша внешность улучшится, а главное, уверенность в своей красоте возрастет, он и сам это заметит. Каким путем это достигнуто, ему все равно.

Повод третий

Вы обожаете чистоту и стараетесь изгнать из жизни все неприятные запахи, постоянно делая мужу замечания о том, что он забыл воспользоваться дезодорантом.

Мужчины реагируют на запахи гораздо сильнее, чем женщины. Поэтому и в женщине они часто ценят только ей присущий аромат, который воздействует на них сексуально возбуждающе.

Если вы будете благоухать всегда только разнообразными французскими ароматами, возможно, что его интимный интерес к вам станет слабее. Подспудно для него и неприятие вами его запаха может быть расценено как сексуальный отказ, поэтому на ваши замечания такого рода он всегда будет реагировать болезненно.

Как правильно

Попробуйте приучить его пользоваться приятным вам ароматом, предварительно убедившись, что он не вызывает у него отторжения. При большей чувствительности к запахам и память на них у мужчин сильнее. Приурочив запах к какому-нибудь интимному эпизоду, вы можете создать у благоверного нечто вроде положительного рефлекса.

Повод четвертый

Вы любите обсуждать с ним своих подруг и пытаетесь, чтобы он во всем одобрял ваше поведение, вникая во все тонкости ваших взаимоотношений с окружающими.

Добиться того, чтобы он понимал поведение нескольких женщин, очень непросто, тем более, что чаще всего он и с одной-то не может разобраться. Поэтому ваши рассказы о ваших душевных перипетиях могут вызвать у него только досаду. Его стихия – не чувства и переживания, а действие.

Поэтому пеняйте на себя, если ваши рассказы или какая-нибудь случайная фраза вызовут у него интерес к одной из ваших подруг и он посмотрит на нее повнимательнее. Это вам вовсе не нужно, не так ли?

Как правильно

Ограничьте общение с подругами только собой. Ваш муж – территория, на которую они не должны допускаться. Никаких совместных отдыхов, рассказов о ее бедственном положении или былой красоте! Будьте начеку и при малейшем проявлении интереса с его стороны к одной из ваших подруг, постарайтесь не упоминать о ней в ваших разговорах.

Повод пятый

Вы обожаете воспоминания о том, как развивался ваш роман, и хотите, чтобы он также принимал в них участие.

Для мужчины в развитии отношений существенную роль играют не детали и эмоции, а результат. Результат налицо – вы с ним рядом, о чем же еще говорить? Ваши попытки разделить с ним воспоминания оставляют его равнодушным. У него вообще воображение не очень развито, а для чего говорить о том, что прошло, он не понимает. Словесное выражение чувств для него не самый главный способ доказать их любимой – так уж он устроен.

Как правильно

Не стоит требовать от него такой же памяти на детали. Поэтому лучше предавайтесь такого рода воспоминаниям с любимой подругой – но лучше с той, которая не станет вам завидовать. Она и поймет вас гораздо лучше. Вы же женщины.