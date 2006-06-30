Страх темноты и ночные кошмары у детей

Внутренний мир ребенка особенный, сильно отличается от мира взрослого человека. Большую часть информации ребенок получает невербально, то есть ориентируется на язык тела, особенно если речь идет о детях до 12 лет. Информация, которую получает ребенок в меньшей степени, чем у взрослого подвергается сознательной обработке, вследствие чего, дети более чувствительны к искренности взрослых, легко улавливают напряжение и конфликты в семье. Если ребенок хронически чувствует такое напряжение или конфликты, либо подвергся какому-то острому стрессу, то он будет ощущать внутренний дискомфорт и с большой долей вероятности видеть тревожные, кошмарные сновидения. Ведь что означают наши сны - это бессознательный способ (правое полушарие мозга) переработки информации, полученной в реальной жизни. С помощью снов наше бессознательное указывает на те проблемы, на которые в первую очередь необходимо обратить внимание.

Но информация во сне обычно представлена в причудливой, метафорической форме. Эту информацию еще нужно расшифровать. Сны не обязательно должны быть кошмарными. Часто сны просто исполняют наши желания. Например, ребенку может присниться кукла или машина, о которой он мечтает. И дети, и взрослые могут видеть во сне символические образы. Эти образы встречаются как во сне, так и в сказках и мифах. Известный последователь Фрейда - Юнг относил эти символические образы к коллективному бессознательному, и называл их архетипами. В теории Юнга говорится о том, что индивидуальное бессознательное человека связано с коллективным, и проявляет себя в виде архетипов.

Архетипы могут быть представлены героями, символическими образами. Например, Юнг говорит о Тени, как о темной части нашей души, неком драконе, который сидит внутри каждого человека в виде негативных черт личности, вытесненных желаний и страстей, которые человек сам в себе не признает. У ребенка эта Тень может выступать в страшном сне в виде отрицательных персонажей, таких, как Баба Яга, Кощей бессмертный, медведь, приведение и так далее. Часто под образом Бабы Яги скрывается негативный образ матери. Это значит, что у ребенка внутренний конфликт с матерью, которая возможно, слишком строга с ним, либо не дает ему достаточно заботы и внимания, вследствие чего у ребенка растет напряжение и тревога, и ему начинают сниться такие сны. Ребенок может также чувствовать напряжение и тревогу из-за частых ссор, скандалов родителей, свидетелем которых он становится, либо когда родители надолго оставляют его одного или надолго (более года) поручают заботу о ребенке другим родственникам - бабушкам, тетям. Напряжение и тревога ребенка могут проявляться в страхе темноты и в кошмарных сновидениях. Ребенок становится очень впечатлительным и ранимым, остро реагирует на ужастики по телевизору или страшные истории, которые рассказывают ему сверстники.

Кроме того, если к психологу обращаются родители по поводу ночных страхов или страха темноты, то психолог должен не только разобраться в семейных отношениях, в отношениях между супругами и между родителями и ребенком, но также установить, были ли прецеденты физического или сексуального насилия, либо другие сильные стрессы. Часто страх темноты и кошмарные сны у детей являются симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое развивается в ответ на сильную стрессовую ситуацию, такую как насилие, катастрофа (землетрясение, бомбежка, наводнение, авария, крушение), потеря одного из родителей вследствие смерти, развода, отказа от родительский прав и других стрессовых обстоятельств. ПТСР проявляется также в нарушении сна, аппетита, сниженном фоне настроения, апатии, раздражительности и плаксивости у детей.

Если у ребенка страх темноты и кошмарные сны проявляются регулярно, в течение, длительного промежутка времени, например, более полугода, то на это нужно обратить пристальное внимание и обратиться за помощью к психологу. Самим с этой проблемой справиться тяжело.

Как уже было сказано в начале, дети более чувствительны, чем взрослые, поэтому иногда любой ребенок может видеть кошмарные или тревожные сны.

Родители могут заниматься профилактикой чувства тревожности и страхов у ребенка. В первую очередь, нужно постараться решить супружеские проблемы самим, либо с помощью семейного психолога. Независимо от того, что происходит между родителями, даже если они разводятся, ребенок должен постоянно чувствовать их любовь, заботу и безоценочное приятие. Подробнее об этом можно прочесть в книге "Общаться с ребенком как?".

Специальные игровые и рисуночные методики позволяют работать с детскими страхами и чувством тревоги. Эти методики применимы к детям до 12 лет. Можно найти их в книге "Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии".

Хорошо успокаивают и расслабляют, а также развивают моторику и фантазию ребенка игры с песком и водой, лепка из пластилина и глины, рисование с помощью пальцев рук на бумаге гуашью или акварелью. Темой игры с ребенком вы можете сделать его страх темноты или кошмарный сон. Например, можно попросить его нарисовать то, что он боится. Потом предложить ему подумать или вместе пофантазировать и нарисовать героя - реального или выдуманного персонажа, способного победить этот страх. Например, ребенок рисует страшное приведение, которое он боится встретить в темном коридоре и которое ему регулярно снится. Следующий рисунок: смелый воин, который рубит это приведение мечом, рвет его на куски. Таким образом, ребенок выплескивает накопившиеся у него агрессию и напряжение. Потом можно попросить его нарисовать, что стало с этим страхом. Например, может ли привидение быть добрым? Ребенок может нарисовать доброе приведение, с которым теперь можно дружить.

Если страх очень сильный, то картин страха может быть несколько, а также несколько героев, спасающих ребенка. Среди этих героев могут фигурировать и реальные люди, например, родители. Ведь на самом деле, в их защите и поддержке больше всего он нуждается.

Произошла встреча со страхом, страх обыграли по-разному, превратив, его во что-то смешное и нелепое, например страшный медведь, который едет на розовом слоне в горошек и пищит как комар, и таким образом, дали выход негативным чувствам, сняли стресс. Медведь может быть символом авторитарного отца, который подавляет ребенка своей критикой и сильным контролем. Делая картинку смешной, мы снижаем эмоциональную значимость этого образа. Либо страх можно утрировать и сказать: нет, это не один медведь, а целое сборище страшных монстров, которые хотят схватить и замучить маленького мальчика (девочку), они хватают и рвут его на части. При этом Вы можете в шутку схватить ребенка и затеять с ним борьбу. А потом вы вместе нарисуете положительных героев, побеждающих этих монстров.

Либо можно это делать с помощью кукол. Все то же самое, только вы не рисуете, а раздаете роли куклам. Ребенок сам выбирает куклу на роль своего страха из предложенного ему набора, потом выбирает других персонажей: хороших и плохих и вы вместе разыгрываете спектакль с хорошим концом.

Подростки не нуждаются в таких подручных средствах, так как обычно все эти образы могут легко представлять в своей голове. Например, злой учитель предстал во сне подростка в виде страшного монстра. Давай, этого монстра - учителя раскрасим в полосочку, нацепим ему на голову перья, он будет жужжать как муха, станет размером с комара. Запомнил картинку? А теперь мысленно повесь ее на самое видное место и вспоминай при случае.

Используйте активно свое творчество и фантазию, применяя чувство юмора, придумывая образы и персонажей, доводя страхи до абсурда. Делайте это с любящим сердцем.

Выяснив причину страхов подростка, можно поговорить с ним о том, каких качеств не хватает ему и его обидчикам в этой ситуации. Можно попросить его представить, как по-другому можно решить эту ситуацию, если ее участники обладают найденными им положительными качествами? Часто ребенку не хватает собственной активности, умения за себя постоять. Например, у моей пациентки возникли трудности в общении после того, как в девятом классе она отказалась от роли лидера. Это произошло из-за того, как ее одноклассница начали ее критиковать и не позволили организовать праздник. В результате чего, девочка отдалилась от них, замкнулась в себе и перестала посещать школу, перейдя на домашнее обучение. С помощью психолога она представила другое решение проблемы, например, когда она находит, что ответить одноклассникам и продолжает быть активной, сохраняя позицию лидера в классе. Важно при этом запомнить возникшие позитивные чувства и подумать, как теперь ребенок может общаться с другими людьми в своем будущем.

Вы также просите его представить героя, способного его защитить, либо близких людей, его родных, способных дать ему поддержку.

Но самое главное, это те чувства, которые вы способны сообщить своим детям. Важно, чтобы они чувствовали, что вы их любите и способны защитить от злого учителя, от группы обидчиков в классе и других неприятностей. Детям также важен тактильный контакт с родителем, когда вы прикасаетесь, обнимаете, целуете ребенка. Не теряйте с ребенком доверительного контакта, и если у него случится беда, он доверит ее вам.

