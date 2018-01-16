Как научиться воспринимать человека таким, какой он есть?
Бывают такие ситуации, например, тяжёлая болезнь или зависимость другого, когда быстрого и лёгкого решения просто не существует. Можно бессмысленно и долго бороться, пытаться
Принятие — что это?
Принятие часто путают с «оправданием» или «смирением». То есть, если мы принимаем человека, то мы якобы оправдываем его поступки и поведение и унижаемся перед ним. На самом деле это не так. Принять — это значит просто позволить человеку быть собой, таким, какой он есть, и не пытаться его изменить. Он это он, вы это вы. Он имеет право на свою личную жизнь, вы имеете право на свою.
— принятие позволяет экономить свои силы и действовать осознанно, а не импульсивно.
— принятие позволяет вернуться к себе, к своим чувствам и потребностям, к своей жизни, вместо того, чтобы проживать жизнь за другого человека.
— принятие позволяет выстроить границы дозволенного и научиться жить в этих границах.
У принятия есть несколько этапов:
Обозначение проблемы даёт пространство для её обсуждения с другими людьми, размышления над ней,
— выписать в два столбика: «то, на что я могу влиять» (ваша личная ответственность) и «то, на что я не могу влиять» (независящие от вас обстоятельства и то, что относится к ответственности другого человека).
— выразить сожаление по поводу того, на что вы не можете влиять. И сделать это лучше вербально — сказать «мне жаль, но я не в состоянии повлиять на….. (погоду, физиологические процессы, поведение другого человека…), я признаю своё бессилие». Говорить это столько раз, сколько нужно. Прожить и принять это до конца, пережить эту боль так, чтобы даже не пытаться влиять, потому что это — бессмысленно и бесполезно и ни к чему не приведёт. Это очень печальный и горький этап, который лучше проходить с
— после этого можно сосредоточиться на том, что вы точно в состоянии делать и контролировать.
Если всё сделано правильно, то внутри появится ощущение спокойствия и мира с собой. Проблема при этом не исчезнет, изменится только наше личное отношение к ней. Но в конечном итоге это и будет являться началом её решения. Или не будет, но мы сможем жить полной жизнью несмотря на наличие проблемы.
Фото: www.pexels.com