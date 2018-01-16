Как научиться воспринимать человека таким, какой он есть?

Бывают такие ситуации, например, тяжёлая болезнь или зависимость другого, когда быстрого и лёгкого решения просто не существует. Можно бессмысленно и долго бороться, пытаться что-то изменить, а ситуация продолжает стоять на месте. Потому что дело не в нас и не в нашем поведении, а в поведении и решениях другого человека, на которые сложно как-то повлиять, если вообще возможно. В этом случае лучшим выбором будет принятие.

Принятие — что это?

Принятие часто путают с «оправданием» или «смирением». То есть, если мы принимаем человека, то мы якобы оправдываем его поступки и поведение и унижаемся перед ним. На самом деле это не так. Принять — это значит просто позволить человеку быть собой, таким, какой он есть, и не пытаться его изменить. Он это он, вы это вы. Он имеет право на свою личную жизнь, вы имеете право на свою.

— принятие позволяет экономить свои силы и действовать осознанно, а не импульсивно.

— принятие позволяет вернуться к себе, к своим чувствам и потребностям, к своей жизни, вместо того, чтобы проживать жизнь за другого человека.

— принятие позволяет выстроить границы дозволенного и научиться жить в этих границах.

У принятия есть несколько этапов:

Во-первых , необходимо признать наличие проблемы и назвать её. Чёткое обозначение проблемы часто само по себе уже является большим шагом к её решению. У размытой, непонятной ситуации наконец появляется оформленное название — «зависимость», «алкоголизм», «игромания», «шизофрения»… и т. д. Это освобождает.

Обозначение проблемы даёт пространство для её обсуждения с другими людьми, размышления над ней, какими-то шагами, действиями. Мозг переключается с режима «размышления о…» на режим поиска решения. Вполне возможно, что где-то уже есть группы взаимопомощи для людей именно с вашей проблемой.

Во-вторых , необходимо чётко разделить свою ответственность и ответственность другого человека и признать своё бессилие над тем, что мы не в состоянии изменить.

— выписать в два столбика: «то, на что я могу влиять» (ваша личная ответственность) и «то, на что я не могу влиять» (независящие от вас обстоятельства и то, что относится к ответственности другого человека).

— выразить сожаление по поводу того, на что вы не можете влиять. И сделать это лучше вербально — сказать «мне жаль, но я не в состоянии повлиять на….. (погоду, физиологические процессы, поведение другого человека…), я признаю своё бессилие». Говорить это столько раз, сколько нужно. Прожить и принять это до конца, пережить эту боль так, чтобы даже не пытаться влиять, потому что это — бессмысленно и бесполезно и ни к чему не приведёт. Это очень печальный и горький этап, который лучше проходить с кем-то близким — друзьями, родителями. Но результатом будет высвобождение большого количества энергии, которое раньше тратилось на «изменение вселенной» и которую теперь можно применить более конструктивно.

— после этого можно сосредоточиться на том, что вы точно в состоянии делать и контролировать.

В-третьих , необходимо найти варианты сосуществования с другим человеком в данных условиях. И если это существование вместе невозможно (угрожает жизни или здоровью), то спокойно и честно отделиться друг от друга — разъехаться, хотя бы на время, общаться по минимуму. Упор при этом делается на то, что мы действительно в состоянии терпеть, какие условия совместного проживания нас устраивают, чего мы сами по-настоящему хотим. Подумать о помощи друзей, посторонних лиц, социальных служб, потому что проблемы такого рода сложно решить в одиночку.

Если всё сделано правильно, то внутри появится ощущение спокойствия и мира с собой. Проблема при этом не исчезнет, изменится только наше личное отношение к ней. Но в конечном итоге это и будет являться началом её решения. Или не будет, но мы сможем жить полной жизнью несмотря на наличие проблемы.

Фото: www.pexels.com