Как избавиться от навязчивых мыслей

От навязчивых мыслей нет спасения? Почему они возникают, как от них избавиться? И нужно ли это делать? В нашей голове ежедневно проносятся миллионы мыслей, которые мы обычно не замечаем. Мы обдумываем наши действия, поведение других людей, события вокруг нас, новости, информацию, которую где-то узнали.

Обычно мысли приходят, витают некоторое время в голове и постепенно угасают, больше нас не беспокоя. Но бывает такое состояние, когда мысли вдруг становятся навязчивыми. Как будто в голове кто-то ставит пластинку и она постоянно играет одну и ту же тему.

Как это проявляется?

Навязчивые мысли могут быть связаны с воспоминаниями, сомнениями, влечениями, представлениями или же размышлениями на какую-то тему. Причём контролировать навязчивые мысли не получается и это раздражает, вызывая чувство вины или стыда. Навязчивость кажется совершенно бессмысленной и бесцельной, а борьба с ней забирает силы. В остальное время человек может спокойно заниматься своими делами и навязчивые мысли его не беспокоят.

Чаще всего навязчивые мысли возникают в момент, когда мы расслаблены, во время перехода ко сну, во время, когда мы не заняты какой-то продуктивной деятельностью, требующей повышенного внимания. Они мешают спать и отвлекают, мешая сосредоточиться.

Появление навязчивых мыслей - серьёзный симптом?

Навязчивые мысли или действия могут являться симптомами серьёзных психических расстройств только в том случае, если кроме них есть ещё ряд симптомов, указывающих на нарушение мышления, нарушение сознания, физиологические нарушения (которые выявляются при обследовании мозга). В остальном - это расстройство, которое, скорее всего, указывает на наличие травмы в детстве или сильную стрессовую ситуацию.

Если навязчивые мысли очень сильно беспокоят или вызывают повышенную тревогу и страх, то следует обратиться к психотерапевту. Сами по себе мысли не приведут ни к каким последствиям (вопреки страхам), но постоянные перепады настроения, стресс - могут отразиться на здоровье. Поэтому важно вовремя о себе позаботиться.

И всё же, почему они возникают?

Причины могут быть разными, но в большинстве случаев навязчивые мысли являются своего рода "замещающим" состоянием, когда человек не может принять какое-то важное решение в своей жизни или встретиться лицом к лицу с какой-то серьёзной ситуацией.

Например, женщина может круглосуточно вспоминать какую-то ситуацию, связанную с её ребёнком и концентрироваться на ней, вместо того, чтобы обратить внимание на то, что муж ей изменяет и их отношения на грани развода.

Девушка может круглосуточно крутить в голове мысли о своей внешности и слишком большом размере ноги, вытесняя из сознания воспоминания о предательстве и изнасиловании.

Мужчина озабочен тем, что в голове у него крутятся мысли о женщинах и буквально "не видит" пьянство родителей и финансовую дыру в семье.

Это происходит на подсознательном уровне, не намеренно. Гоняя навязчивые мысли в голове, испытывая при этом неприятные, но терпимые эмоции, человек ограждает себя от встречи с гораздо большей болью и разочарованием. Разбираться с этим, конечно, нужно в кабинете психолога, потому что самому, без поддержки, будет очень сложно справиться с тем, что выйдет в процессе.

Можно ли как-то справиться с навязчивыми мыслями самостоятельно?

Разобраться с причиной - вряд ли, а вот снять симптомы, немного снизить тревожность - вполне возможно.

Например, можно использовать:

- разные дыхательные техники,

- техники на "заземление" - ощущение ног, тела,

- прикосновение к предметам вокруг,

- заранее приготовленные когнитивные контрубеждения и т.д.