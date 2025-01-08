Активное слушание или Как стать самым приятным собеседником

Как часто мы слышим других людей? Если честно, то далеко не всегда. Даже с близкими людьми мы разговариваем тогда, когда нам удобно, пропуская важные слова. При этом сами мы хотим быть услышанными. Иногда диалог с другим человеком кажется вообще бесполезным. Результата от общения двух людей не будет, пока каждый будет стремиться только говорить.

Чтобы диалог с человеком был продуктивным, нужно уметь активно слушать. Расскажем, как этому научиться.

Что такое активное слушание

Активно слушать – значит «принимать и возвращать» собеседнику часть информации, акцентируя на чувствах.

Техника активного слушания довольно проста, но очень эффективна. Сфера ее применения очень широка:

Во-первых, в семье, когда хочется узнать как можно больше о своих близких: причине их огорчения и радости, возможных проблемах и волнениях.

Во-вторых, в деловой сфере: активное слушание позволяет увеличить эффективность переговоров, делает легче общение с начальством и коллегами.

В-третьих, можно расположить к себе объект вашего внимания, если затронуть интересную для него сферу и начать активно слушать.

Но главное достоинство этой техники – возможность продуктивного общения с детьми, особенно с подростками. Дети не расположены делиться своими проблемами тогда, когда мы этого хотим. Расспросы вызывают негатив, а желание общаться откровенно раздражает. Но бывают моменты, когда им хочется что-то сказать взрослым. Любая фраза или короткая реплика может быть началом продуктивного диалога, если использовать активное слушание.

Правила активного слушания

Правило №1: Только в глаза

Повернитесь к собеседнику лицом. Старайтесь, чтобы ваши лица были на одном уровне. Избегайте разговора через предметы, например, поверх ноутбука или через стены. Контролируйте свои жесты, чтобы они не стали закрытыми. Корпус должен быть развернут на собеседника. Ваша поза говорит о вашей заинтересованности.

Правило №2: Никаких расспросов

Активное слушание имеет смысл только в том случае, если диалог начал ваш собеседник. Если ваш собеседник расстроен или подавлен, то ваши вопросы не разъяснят обстановку, а выставят барьер. Поэтому замените вопросы «что случилось?» на простое «все нормально?». Если ответ однозначный («ничего», «да»), то разговор лучше отложить. Навязчивость усугубит ситуацию. Наберитесь терпения.

Правило №3: Пауза

Собеседник сказал фразу, которая должна стать началом диалога. В этой фразе есть ключевое слово, его нужно найти. У детей может быть: школа, подруга, тренировка, одежда, математика и т.д. В деловой сфере это могут быть рабочие термины, названия документов или другие люди. Обратите внимание на интонации и эмоции. Теперь нужно связать ключевое слово, эмоции собеседника и свои переживания. Начинаем с личного местоимения:

- Я заметила, что ты расстроена, значит, это из-за подруги?

- Мне показалось, что вы чем-то обеспокоены, причина в переговорах?

Эта фраза должна быть единственной, после чего нужно выдержать паузу. Собеседник понял ваше сопереживание и заинтересованность и теперь решает, нужно ли делиться с вами. Не мешайте человеку думать, даже если вам покажется, что он просто рассматривает предметы.

Правило №4: Замена на позитив

Как правило, в следующий момент собеседник выдает реплики с ярко выраженной негативной окраской. Нужно выслушать и не повторять негатив, а заменить на более позитивные выражения. Грубое слово по отношению к документу замените словом «сложный» или «трудный», характеристику другого человека нужно смягчить, а действие назвать своим именем. И только теперь пересказать собеседнику его же фразу, но в другом русле.

Например:

Негатив Позитив «Меня достали занятия после уроков» «Ты устаешь на уроках и не хочешь заниматься дополнительно» «Я выгляжу уродливо в этой старой одежде» «Ты считаешь свое пальто немодным» «Меня окончательно достал этот тупой отчет» «Вы очень долго делаете сложный объемный отчет»

Пересказанная в позитивном русле проблема уже не кажется трагичной и неразрешимой.

Правило №5: Смелость

Перескажите ситуацию своими словами. Собеседник обязательно сам вас поправит, если что-то поняли не так. Но он точно знает, что вы услышали его, а значит, диалог продолжается. Если появилась пауза, то задайте вопрос с опорой на последнее слово.

Правило №6: Искренность

Будьте искренними. Ни одна актерская игра не заменит истинных чувств.

Итак, вы стали обладателем ценной информации, поняли, что беспокоит близкого человека или коллегу, разрушили стену, которая длительное время была между вами. Кроме того, вы помогли собеседнику увидеть свою проблему со стороны, ведь рассказывая вам, он что-то уже переосмыслил.

Теперь важно не спугнуть собеседника излишним вторжением. Возьмите паузу и посмотрите на дальнейшую реакцию человека.

Если после небольшого молчания человек предпринимает какие-то действия (включает компьютер, уходит в свой кабинет, набирает текст в телефоне) или благодарит вас за понимание, значит, разговор окончен. Ваш собеседник нуждается в дополнительном обдумывании или готов к новым действиям.

Если после паузы человек задает какой-то вопрос, пусть даже не по теме, значит, он нуждается в дальнейшей помощи и совете. Выскажите то, что вы думаете, предложите вариант выхода, но сделайте это с помощью Я-фразы:

- Я думаю, можно…

- Я бы, наверное, испугалась (расстроилась), но…

Таким способом вы высказываете собственное мнение, не надавливая на собеседника и не давая прямых указаний.

Люди, погруженные в свои мысли, даже не замечают, как накаляется вокруг обстановка. Активное слушание – прекрасный способ разрядить обстановку, установить контакт, сделать шаг навстречу будущим отношениям.

Активное слушание не заключается только в повторе последней фразы. Самое главное – желание общаться. Техника не постигается за один день, но освоив ее, вы быстро поймете, что научились действительно слушать и слышать окружающих вас людей.

фото: https://pixabay.com/ru/