Жадина-говядина, пустая шоколадина!..

Сейчас я публично покаюсь.

"Вдохновителем" этой статьи стал мой маленький племянник Паша и… мой педагогический провал.

Малыш пришел в новой кепочке. "Тетя Вика" увидела обновку, молниеносно схватила и примерила своему сыну. И тут раздался отчаянный плач обиженного мальчика… Мне стало стыдно. Как часто мы, взрослые, учим детей уважать чужую собственность, а сами бесцеремонно, не спросив разрешения, присваиваем себе их вещи. Какая непоследовательность! Щедрость и умение уважать право другого на собственность - две взаимосвязанные вещи. Как научить этому ребенка? Послушаем советы профессионалов.

Большинство психологов считает, что умеренное чувство собственника - абсолютно нормальная вещь. Можно сказать, что это один из заложенных в нас основных инстинктов. Даже самые щедрые взрослые люди отнюдь не делятся со всеми подряд своими вещами. Дети тоже имеют право на собственнические инстинкты. Им тоже не нравится, когда берут их вещи (тем более что нормальные малыши, как правило, обходятся безо всяких там "дай, пожалуйста" и отбирают без излишних церемоний). Но родители почему-то считают, что с этим чувством надо бороться.

На определенном этапе психологи не рекомендуют родителям уговаривать ребенка делиться игрушками. Д. Лешли утверждает, что ребенок двух лет не способен делиться своими игрушками искренне. Е.О. Смирнова считает, что дети этого возраста - собственники по своей природе. Если кто-то покушается на его игрушку, ребенок воспринимает это как угрозу собственной безопасности, как покушение на его личностное пространство. Кроватка, одежда, игрушки - про все это малыш теперь уверенно говорит "мое". Но ребенок, в отличие от взрослых, воспринимает свои вещи как часть самого себя. Поэтому попытки других детей завладеть ими он расценивает как посягательство на него самого. В этот период ребенок проходит фазу построения собственного Я, психологически отделяясь от мамы. Обретая чувство автономии, он выстраивает и обозначает границы своей личности. Для малыша он сам и то, что ему принадлежит, еще неотделимо, и то, что находится вне его, также является его частью, составляя с ним одно целое. Когда ребенок подрастет, он будет просто знать, что есть предметы, которыми он владеет, и что они не перестанут быть таковыми, если кто-то возьмет их в руки. Но пока малыш должен чувствовать свою собственность в буквальном смысле, прижимая к себе игрушки во время прогулки и ни на минуту не выпуская их из поля зрения.

Поговорим, прежде всего, о типичных ошибках, которые совершают родители, когда учат детей делиться с другими детьми:

Никогда не заставляйте ребенка. Вы едва ли научите ребенка делиться, если силой отнимите его игрушку и передадите эту игрушку другому ребенку. Чтобы Вам было проще понять, что испытывает ребенок, когда родители заставляют его делиться любимой игрушкой, попробуйте вообразить себе такую ситуацию: к Вам приходит соседка и очень просит или даже требует дать ей поносить Ваше платье. Вы возмущены - платье-то Ваше! А рядом стоит муж и упрекает Вас в жадности. Абсурд, но как это похоже на ситуацию в песочнице, когда родители увещевают своих чад: "Дай ему поиграть, не жадничай. Ты уже долго играешь с этой машинкой, надо делиться…" Помимо злости и раздражения у ребенка может возникнуть ощущение бессилия и собственной слабости от невозможности повлиять на ситуацию и вывод: "Мне ничего не принадлежит. Все могут отобрать, и я ничего не смогу сделать". Трагедия детства в том, что любые выводы глобальны, и мелкая, с точки зрения взрослого, ситуация может стать основополагающей в мировосприятии ребенка, лечь в основу характера. Не заставляйте Ваших детей старшего возраста делиться с младшими. Часто когда старшие дети играют, к примеру, в футбол, их младшие братья и сестры вдруг тоже начинают хотеть поиграть в футбол именно в этот момент и именно этим мячом. Иными словами, младшие желают делать то же, что и старшие. В таком случае не заставляйте старших тот час же отдавать мяч младшим. Поступая таким образом, Вы учите младших уважать старших, их право поиграть в мяч. Не заставляйте детей играть поочередно. Родители часто прибегают к такой стратегии, чтобы научить детей делиться. Однако ребенок сам должен осознать и придти к этому (что произойдет как минимум в три года). См. также пункт 1. Никогда не вырывайте игрушки у детей. Исключение составляют лишь те случаи, когда речь идет о безопасности ребенка, которая под угрозой (к примеру, острые предметы). Когда Вы применяете физическую силу, Вы тем самым учите и Вашего ребенка поступать так же, как это делаете Вы. В таком случае всегда будет лучше попросить ребенка передать Вам игрушку, а затем Вы можете ее спрятать.

Как же научить ребенка делиться с другими?

Находите решение, а не виновных. Если Вы видите, что дети дерутся между собой из-за игрушки и не могут договориться, не ищите виноватого, а попросите их самостоятельно справиться с проблемой. Позвольте детям самим решить задачу (они одновременно ходят играть с одной игрушкой, а это невозможно). Если малыши затрудняются, можно предложить несколько вариантов на выбор самих детей. Можно предложить поменяться игрушками. Можно организовать совместную игру и пр. Извиняйтесь от имени Вашего ребенка. Если Ваш ребенок выхватит игрушку у другого малыша, будет лучше, если Вы извинитесь от имени Вашего ребенка. Этим Вы выразите уважение к другому ребенку и подадите пример Вашему малышу. Наблюдайте, не вмешиваясь. Если Вы видите, что дети дерутся из-за игрушки, постарайтесь сдержать себя (если, конечно, конфликт не превращается в серьезную драку с побоями). Дети учатся самостоятельно решать проблемы и стоять за себя. Поощряйте щедрость ребенка. Обязательно хвалите его, когда он делится с кем-то, в присутствии других. Так ребенок будет усваивать, что делиться - это хорошо. Чем чаще вы будете поощрять ребенка делиться с окружающими и хвалить его за проявление щедрости, тем охотнее он будет радовать своим вниманием вас, других родственников и своих друзей. Не проецируйте свои эмоции на Вашего ребенка. Если Вы видите, что у Вашего ребенка постоянно отнимают игрушку, а он при этом никак не реагирует, не старайтесь тут же отобрать игрушку у другого, заступаясь за своего ребенка. Не проектируйте свои эмоции на Вашего ребенка. Обратите внимание ребенка на состояние того малыша, которому очень хочется поиграть в игрушку. Желательно описать, что он может чувствовать. Можно спросить, хотелось ли когда-то вашему ребенку чужую игрушку. Постарайтесь вызвать в малыше симпатию или сочувствие к другому ребенку, у которого нет таких чудесных игрушек, а так хочется поиграть! И, может быть, впервые в жизни испытает ни с чем не сравнимое удовольствие оттого, что доставил радость другому человеку. Это наверняка станет для него самым настоящим открытием, ведь он начал познавать совсем новый мир - чувства другого человека. Читайте и обсуждайте с ребенком сказки. Объяснить ребенку, "как плохо быть жадным" достаточно сложно, но если Вы попытаетесь сделать это, основываясь на образах, то гораздо быстрее достигните желаемого результата. Дело в том, что персонажи, олицетворяющие собой добро и зло, нагляднее любых абстрактных формул типа "хорошо" и "плохо" показывают малышу, в чем разница этих понятий и почему лучше быть таким, как Иван-царевич, а не таким, как Кощей Бессмертный или Змей Горыныч.

Если ваш ребенок сегодня не соглашается ни на какой компромиссный вариант, - не стыдите и не ругайте его. Вы можете просто громко сказать: "Извини Машенька, Саша сегодня хочет поиграть сам, но он обязательно поделится с тобой в следующий раз!" Всегда поощряйте ребенка, когда он готов делиться своими игрушками с другими детьми и идет с ними на контакт. Не считайте это чем-то самим собой разумеющимся. Такая форма поведения для данного возраста является достижением и достойна поощрения со стороны взрослых (для ее закрепления). И помните, что до четырех-пяти лет маленькие дети не могут самостоятельно длительно играть, мирно взаимодействуя друг с другом. Если вы потеряете бдительность, то мирно соседствующие малыши вскоре разревутся от обиды и негодования.

Однако время от времени многие ребятишки с упорством продолжают стоять на своем: "Мое, не отдам!" В чем причина? Очень часто ребенок жадничает именно с теми, к кому относится недоверчиво, недружелюбно или вовсе враждебно: сверстники, которые дразнят и обижают, или малознакомые дяди и тети. Постарайтесь найти причину этой неприязни. Возможно, враждебность испарится, если вы объясните ребенку мотивы поведения неприятного ему человека.

Если конфликт все же разгорелся, отвлеките малышей, например, выньте из сумки какой-то яркий предмет, книжку и т. д. или просто начните говорить необычно тихим или "необыкновенным" голосом. Используйте шутку. И так далее… Ваша фантазия, исходя из конкретной ситуации, подскажет вам множество других вариантов.

Важно говорить ребенку о том, что нужно быть щедрым, но этого, конечно, недостаточно. Ведь для малышей знать нравственные нормы - это еще отнюдь не значит поступать в соответствии с ними. И здесь, безусловно, самую важную воспитательную роль играет пример взрослых. Еще раз спасибо моему племяннику Павлуше, который мне это напомнил.