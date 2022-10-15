Дети «заражаются» нашей тревогой. Игры и занятия с ребенком для снижения стресса

Если взрослые пребывают в состоянии неопределенности и стрессе, дети тоже страдают, даже если родители стараются их оградить и всеми силами делают вид, что всё в порядке.

Иногда мы забываем, что детям тоже бывает нелегко. Чрезмерные нагрузки, свои собственные переживания, неблагоприятная обстановка в семье. К тому же детеныши остро реагируют и на переживания родителей и могут «заразиться» их тревогой и паникой.

Стресс у ребенка может проявляться по-разному в зависимости от возраста. Грудничок часто реагирует повышенной раздражительностью, изменением аппетита вплоть до отказа от пищи, нарушением сна.

У деток 2-5 лет может появиться плаксивость, раздражение и вспышки гнева, иногда – поведенческая регрессия – возвращение к ранним стадиям развития (например, ребенок начинает просить соску, сосет палец, мочится в постель).

В 6-9 лет тревога и стресс могут проявляться повышенной чувствительностью и ранимостью к словам, раздражительностью, агрессивными действиями и ночными кошмарами.

Некоторые дети интуитивно себя «лечат» в такой период – больше рисуют, предпочитают игры с водой, готовы круглосуточно прыгать на кровати и т.д.

Детям нужно помогать разгружаться, а для этого нужно с ними взаимодействовать, общаться, играть! Предлагаем вашему вниманию простые и доступные занятия с ребенком, чтобы и ему, и вам стало легче.

1. Составляем расписание

Вернуть опору и хоть немного снизить тревогу помогает внешняя предсказуемость. Для этого следуем привычному расписанию ребенка, а если его не было – составляем четкий распорядок дня. Лучше, если он будет не на словах, а написан или нарисован на магнитной доске, планинге или просто листе бумаги.

Вместе планируйте с малышом вечерние дела и занятия на выходные, а потом пусть ребенок обязательно ставит «плюсики». Для взрослых этот совет также хорош – составить план, расписание и сосредоточиться на выполнении пунктов.

2. Магия воды

Взрослые часто недооценивают ее успокаивающее действие на ребенка. Ежедневное купание в присутствии любящего взрослого разгрузит психику малыша. Можно пойти вместе в бассейн. Также подойдут игры с любимыми куклой или зайчиком с водой в раковине или тазу. Для самих мам может стать «успокоительным» принятие ванны, с любимой пеной или эфирным маслом. Иногда даже обычное принятие душа способно облегчить и улучшить состояние.

3. Рисование

Постоянно используется в практике детских психологов. Мы его будем использовать для снятия напряжения и расслабления. Самый простой вариант – дать ребенку кисти и краску, и пусть рисует в свое удовольствие. А можно вместе с ребенком капать акварель в воду и рассматривать узоры на воде и как растворяется краска – очень медитативно для обоих.

Можно окунать пальчик в краску и ставить отпечатки на бумаге, «составить» из них фигурки животных или дорисовать элементы кистью.

Возможно, вашему детенышу и вам будет интересно рисование на темной бумаге красками, пастелью, мелками. Очень жизнеутверждающая техника, метафористически показывающая, что из темноты может возникнуть новая и яркая жизнь.

Целительным и для детей, и для взрослых может оказаться рисование или раскрашивание мандал.

4. Танцы

Отличный способ разрядки и снятия эмоционального и физического напряжения. Танцуйте с ребенком под ваши любимые композиции. Можно придумывать танцы животных или любимых персонажей, или просто танцевать как велит тело и душа. Для добавления веселья можно периодически останавливать музыку со словами «Замри». Потом снова включите музыку и продолжайте пока вам не надоест.

5. Мыльные пузыри

Пускание мыльных пузырей – еще одно успокаивающее действие для детской психики. Хотя во время запуска, конечно, будут визг и крики. Запуск мыльных пузырей можно сравнить с дыхательной гимнастикой: ребенок делает глубокий вдох и долгий выдох, что помогает расслабиться и снять напряжение. На взрослых это также действует.

6. Прыжки

Недаром их любит там много детей – они снимают напряжение, дают возможность почувствовать опору на стопу. Тревожные детки выбирают игры с прыжками интуитивно: классики, скакалка, батут, кровать и др. Поэтому вместо запрета прыгать, лучше находить подходящие места для подобных игр. Взрослым тоже можно прыгать (если нет противопоказаний по здоровью), это взбодрит и улучшит настроение, снизит стресс.

7. Фото и видеовоспоминания

Оживите воспоминания о временах и местах, где вам и вашему ребенку было хорошо. Фотографии и видеозаписи, разговоры о тех событиях помогут переключиться на приятные моменты, улыбнуться и снизить стресс.

8. Играем в малыша

В несчастливые времена подсознание ребенка может переносить их в тот возраст, когда он был счастливым и жил в ощущении безопасности. И детеныш начинает вести себя, как «маленький»: проситься на ручки или завернуть в одеялко, «коверкать» речь, изображая малыша.

Позвольте ему это делать, более того – сами включитесь в игру, так мы дадим больше сил его детской части. Но только потом обязательно «превратите в большого».

9. …И во взрослого

Почувствовать себя увереннее позволяет возможность стать главным и покомандовать. Подумайте, в каких ситуациях это можно организовать. Допустим, он может «руководить» вами, когда вы готовите чай или его любимое блюдо. Выбирать маршрут прогулки, какую блузку вам сегодня надеть, какое блюдо готовить, какой фильм смотреть и т.д.

10. Семья черепах

Представьте, что вы семья черепах, которая собралась на медленную прогулку (изображаем это). Но вдруг начался дождь и нужно срочно прятаться под своим панцирем (изображаем). Снова выглянуло солнышко, и можно вылезти из панциря (показываем). Повторите это упражнение несколько раз и закончите его «прогулкой», чтобы тела остались расслабленными.

11. Выход агрессии

Если у ребенка появились некие агрессивные проявления, то ищем способы экологичного проживания – бой подушками, сбивание кеглей, забивание «гвоздей», щелканье пузырьками упаковки и др. Играть в каратистов или боксеров: ребенок встает в обруч или нарисованный круг и изображает боксера (резкие движения кулаками), или каратиста – движения руками и ногами. Вы также можете встать в этот кружок и «подраться с невидимым противником», вам тоже может стать легче, а ребенку – веселее.

12. Кривлялки

Поставьте будильник и устройте минутку плохого поведения: можно кривляться, строить рожицы, обзываться «овощами и фруктами», трясти руками и ногами, громко кричать звуками животных (му, гав-гав, мяу и т.д.). Вы тоже можете участвовать!

Будет шумно, конечно, но упражнение великолепно снимает напряжение. Звенит звонок будильника, и все должны прийти в спокойное состояние. Так можно повторять несколько раз, но заканчивать этюд нужно всегда «спокойствием».

14. Радость и праздники

Можно подумать, что сейчас нет повода для веселья. Действительно, всем сейчас очень мложно. Но нам важно позволить и себе, и детям радость. Выискиваем по крупицам приятное и радостное и фокусируемся на нем. Делаем сюрпризы для близких, замечаем даже маленькие успехи (записываем их), отмечаем, что хорошего было за день.

Неожиданные праздники помогают ребенку расслабиться. Что можно придумать? Праздник красивых причесок. День рождения домашнего питомца. Пижамная вечеринка. Желтая (или зеленая) тусовка (едим только желтую еду, надеваем желтую одежду и т.д.). Фестиваль динозавров (придумываем себе имена динозавров, костюмы, специальную еду, смотрим соответствующие мультики и фильмы). При наблюдении за весельем детей взрослым тоже становится легче.

15. Совместное времяпровождение

Совместное времяпровождение помогает снизить стресс и напряжение ребенка в любых ситуациях. А потому можно ничего не придумывать, а просто быть вместе с детенышем хотя бы полчаса-час в день. Важен эмоциональный и тактильный контакт.

Читать, играть в любые игры, болтать о приятных моментах, обниматься, вместе смотреть мультики, гулять, ходить в театр и т.д. Кстати, в стрессовые времена детеныш будет просить играть или читать то, что ему важно и целительно, по несколько раз. Не отказывайте ему в этом. Время, проведенное в спокойной обстановке с малышонком, благотворно влияет и на родителя.

Увы, никто не знает, что нас ждет дальше. Но мы ответственны за своих детей, других родителей у них нет.