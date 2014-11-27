Как справиться с изменой. Пять типичных ситуаций и советы психолога

На примере реальных историй, которыми делились мамы на форуме Ю-мама, мы рассмотрели поведение женщин в разных ситуациях мужской измены. Психолог прокомментировала каждую из них и дала практические советы – как справиться с изменой, как скорее забыть обиду и как построить дальнейшую счастливую жизнь.

Эксперт: Инна Томиловская, практический психолог, семейный психолог-консультант.

Ситуация первая. Как склеить разбитую чашку?

«Прошел год с того момента, как я узнала. Душа все еще болит, уже не так, конечно, рвет на части, как год назад, но временами дышать тяжело. Знаю все, что было, а было многое: служебный роман, признание в любви, планы на совместное проживание/покупку жилья, совместные обеды. Правда открывалась мне постепенно на протяжении года - я очень чувствительный человек и хорошо чувствую недосказанность, начинаю копать и нахожу. Тяжело от мысли, что когда уже просил у меня прощения, все равно общался с ней, держа ее как запасной вариант, если я не прощу. Видела детализацию разговоров, как он звонит мне, разговаривает со мной минуту, а потом следом звонит ей и успокаивает ее 20 минут. КАК жить дальше? КАК, если эти мысли не покидают меня и, как навязчивая идея, при каждом его слове всплывают у меня в голове? Всегда так хочется съязвить, уколоть, но сдерживаю себя, а от этого ком обиды нарастает еще больше. Иногда даю себе выреветься, хватает теперь уже на неделю и потом опять по новой. КОГДА это закончится? КОГДА я смогу жить как человек, а не существуя? Муж, к слову, изменился на 100%, делает все для меня, для ребенка, для семьи, постоянно с нами. С ней точно больше не общается, она уволилась с работы не без моей подачи. Вроде бы все должно наладится, но не получается, обида меня пожирает изнутри».

Вопросы к психологу:

Если даже через год женщина не может забыть и простить, забудет ли позже?

Когда между людьми происходит конфликт, всегда ровно половину вносит один, половину – другой. В том, что события сложились именно так, виноваты оба.

Что делает сейчас женщина? Она винит мужа на все 100%. Она легко видит, в чем он не прав, злится, расстраивается, жалеет себя. У нее четкое представление, что ОН должен измениться, ОН должен исправиться, ОН должен заглаживать свою вину. На этот путь попадает 99% людей, и он всегда ошибочен.

Второй путь сложнее. Когда женщина смотрит свои 50%. Ведь она тоже влияла на развитие событий, что-то делала, что-то говорила. И тут два варианта. Первый: женщина смотрит свои 50%, видит, где она была не права, и начинает заниматься самоедством. Это неправильный ход, так как в этом случае можно застрять в прошлом, впасть в депрессию, постоянно прокручивать ситуации. Это тупиковый вариант.

Выход – ровно посередине. Нужно посмотреть свои 50% грамотно. Нужно знать свои сильные стороны. Что во мне хорошего? В чем моя проблема?

Женщина – хранительница очага. Ее задача – создать пространство любви. И если женщина оказалась в ситуации, когда муж ушел к другой – самый конструктивный вопрос: «Что есть у той, другой, чего нет у меня?» Женщина усиливает свои положительные черты и корректирует проблемы. В такие моменты на многое открываются глаза. Женщина думает: «А я ведь мало ему уделяла внимания, когда дети были меленькие» или «Я не поняла, что для него было важно поделиться проблемой, а я даже не выслушала». Она начинает видеть свои промахи. И следующий ход мысли – как я теперь сделаю по-другому. Нужно меняться к лучшему: следить за собой, за домом, больше общаться и т.д. (в зависимости от тех проблем, которые нашла женщина).

Но разве не нужно и мужчине работать над собой?

Я ни в коем случае не утверждаю, что на 100% женщина виновата, и только она должна что-то менять в отношениях. Мы говорим о конкретной ситуации, когда мужчина стремится наладить отношения, как в данной истории. Он, похоже, уже работает над своими 50%.

Мужчина признал свою ошибку. И тут многое зависит от мудрости женщины. Она должна быть благодарной за то, что мужчина выбрал ее. Это сделает ее сильнее. Вопрос в том, на чем женщина сделает акцент – на обиде или на благодарности. Он ошибся, оступился, но он остался с ней. Эта радость должна придать ей силы. Но чаще всего акцент делается на другом, и это наша ошибка. Мы не умеем прощать.

Задача этой женщины сейчас, ее жизненный урок – справиться с обидой. Ее мысли должны быть сконцентрированы не на муже, а на себе. Суметь простить. Если есть истинные чувства к этому мужчине, то она может сказать ему: «Ты знаешь, мне очень больно, я пытаюсь справиться с обидой. Я буду благодарна тебе, если ты с пониманием отнесешься к моей реакции. Но мне нужно время».

Есть ли какие-то техники в психологии, которые могут помочь женщине справиться с обидой?

Что можно сделать чисто технически? Берете тетрадку и пишете все, что на душе. Свои эмоции, можно даже оскорблять обидчика. Потом писать надоест или вы устанете. И вместе с этой усталостью придет облегчение. Потом нужно порвать эту тетрадку, можно даже сжечь. А затем представить, что вы стоите в мощном луче света от солнца, и в этом свете растворяются все обиды.

Есть другая техника. Нужно купить бутылку с водой, и выговорить все, что накипело, прямо в горлышко. Потом воду эту нужно вылить в унитаз. И снова представить луч света.

Нужно ли постоянно «проговаривать» ситуацию, делиться ею на форумах, с подругами, мамой и т.д.? Полезно ли это или наоборот?

Женщине становится только хуже. Она упивается ролью жертвы и получает энергию через жалость к себе. Она пишет на форуме, ее все жалеют, от этого она получает колоссальное количество энергии. Но ей нужна совсем не эта энергия. Она сама делает выбор не радоваться, что семья сохранена, а жить в прошлом, по сути, разрушая то, что есть.

Ситуация вторая. Как смириться и жить дальше одной?

«Моя семья рушится, все это из-за женщины, которая появилась у моего мужа. Вчера мы с ней встречались, чтобы поговорить. Она мне ясно дала понять, что от моего мужа она ни за что не откажется. Ей плевать на детей, плевать, что разбивает семью. Вцепилась смертельной хваткой. Сам он просит у меня прощение, за то, что предал меня, но возвращаться к нам не собирается. Говорит, что таких, как она, он в жизни не встречал (как мне больно это слышать). Как прийти в себя?»

Вопросы к психологу:

Как женщине выйти из этой ситуации достойно?

Если самооценка у женщины низкая, она зациклится на обидах. Но ее задача – принять ситуацию. Мужчина выбрал не ее, но он это действие уже совершил, и с ним ничего не сделать. Теперь нужно учиться строить жизнь без него.

Сначала нужно сфокусироваться на том, что она любит, что ее наполняет. Заняться любимым делом, завести хобби. Нужно наполнить себя для начала. Потом нужно начать думать, почему так произошло, т.е. смотреть свои 50%. Затем нужно задать себе вопрос – как я поступлю с другим мужчиной?

Затем женщина рисует новые картинки на будущее. И если она не застрянет в прошлом, наполнит себя силой и справится с обидой, именно в таком состоянии женщина способна привлечь мужчину. Учитывая прошлые ошибки, она будет вести себя по-другому. Вероятность создания новой семьи со счастливыми отношениями многократно увеличивается.

Почему женщина обвиняет соперницу, а не мужа и не себя?

Обвиняет соперницу, потому что так проще. Это психология людей – назначить кого-то крайним. Именно в этом случае можно не трудиться, ничего не делать. «Я и так хорошая, виновата она», - думает женщина. Это дает ей право ничего не делать, а только жаловаться. Она просто не хочет брать ответственность за свою жизнь.

Мужа она не винит, скорее всего, из-за того, что сложно признать, что любимый человек в здравом уме сделал выбор не в пользу нее. Конечно, психологически легче принять то, что на него было оказано влияние извне. Это опять же непризнание своих 50% вины в сложившейся ситуации.

Не была ли ошибкой встреча с соперницей?

Единственное, в каком случае можно встретиться – чтобы понять, что она ему дала такого, чего нет у нее самой. Это высокий уровень психологической зрелости. Чаще встречаются, чтобы устроить разборки или вылить обиду и гнев, надавить на жалость или из любопытства. А встретиться, чтобы понять, что я делаю не так – на это способна одна женщина из тысячи.

В остальных случаях встречаться я бы не советовала. Это закрутит ситуацию, сделает ее еще сложнее.

Какой самый быстрый путь восстановления после этой неприятной ситуации?

Пойти на психологический тренинг. Существует теория о детских решениях. И если следовать ей и выполнять рекомендации психолога, то с этой проблемой можно справиться довольно быстро. Теория основана на том, что все наши реакции происходят из детства. Психолог поможет найти истинную причину и помочь справиться с проблемой.

Например, если папа девочки не выполнил какое-то обещание, и это повторялось несколько раз, то у девочки закрепляется уверенность, что все мужчины – обманщики. Во взрослом возрасте она выберет именно того мужчину, который подтверждает ее детское решение. И так во всем. Если женщина хочет по-другому, она должна запустить в себе другой психологический процесс и искать тех мужчин, которым можно доверять.

Ситуация третья. Спасать ли семью?

«Есть: я, муж, любовница. Мы живем вместе 5 лет, ребенок. Любовница молодая, беременность 8-9 нед. Герой-любовник в ужасе от сложившейся ситуации. Девочка, видимо, в розовых очках, мечтает заставить его жениться официально и быть с ней. Он, конечно же, не хочет этого и мечтает остаться с нами. Умоляет о прощении. Тут уже дело за мной. Горе-папаша три недели не живет с нами, я не пускаю. Все имущество, которое у нас есть, записано на мне. Без него мы проживем, у меня прекрасная работа. Сейчас у меня холодная голова, но я не могу решить для себя, что делать. Хочу выйти из этой ситуации с минимальными потерями для себя. И не уверена, что сможем жить вместе».

Вопросы к психологу:

Что может помочь женщине выбрать правильный вариант?

Все зависит от женщины. Если есть любовь, то нужно свою гордыню и эго приглушить. Сейчас лезет гордыня: «Я сама тут решаю, я без него проживу» и т.д. А останется она одна – что будет делать? Иногда женщина из мести и обиды натворит дел, а потом спохватится и пожалеет.

Нужно вовремя прийти в нормальное состояние и ответить на вопросы: Он меня любит? Или хочет быть со мной из удобства?

Если есть чувства – шанс велик. Поверх чувств идут обида и месть, но надо начинать работать. Садиться вместе и разговаривать. Если он говорит, что выбирает семью – велика вероятность, что спасти отношения можно.

А если он вернулся, и сам не знает, чего он хочет, тут другой ход развития событий. Тогда нужно женщине трезво оценивать, нужен ли ей такой мужчина.

Когда человек просит прощения, то другой человек как будто встает на гору, сверху смотрит и широким жестом прощает. Вот широкий жест – здесь не спасет. Нужно реальное прощение.

Какова вероятность того, что спасенная семья будет счастлива?

Если люди решают из обоюдного удобства остаться вместе, то получится, по сути, что чужие люди живут под одной крышей. Внешне это будет выглядеть как семья: мама, папа, ребенок, все в порядке. Но семьи по факту нет. Люди сами себя обманывают, лишают себя чувств. И самое главное – что видят дети? Дети будут учиться тому, что в семье каждый живет своей жизнью. Дети так тонко все чувствуют, у них закладываются жизненные решения и сценарии, а это впоследствии может осложнить их отношения со второй половинкой.

Если же люди решают остаться вместе из обоюдных чувств – вероятность счастливых отношений достаточно большая.

Ситуация четвертая. Первые «звоночки»

«Увидела анкету своего молодого человека на сайте знакомств. Уже не в первый раз - ловила и ранее, убирал анкету. Сейчас опять. Больно, ведь уже 2,5 года вместе. Он, как я поняла, списывается с девушками и ходит на свидания. Собираюсь с мыслями в очередной раз - такое чувство, что помоями облили. На душе и боль, и тревога, и страх одновременно. Но надо что-то менять. Не знаю, что сказать, когда придёт. Или ничего не говорить?»

Вопросы к психологу:

Почему зачастую женщины «включают Шерлока» и сами находят повод для беспокойства?

Женщины, которые любят залезть в телефон или компьютер к мужу – это женщины, у которых есть установка, что мужчинам верить нельзя. Женщине надо работать с собой – почему я выбираю мужчин, которые меня обманывают?

Почему мужчина постоянно заходит на сайт знакомств? Два варианта: 1. Он по натуре ловелас, очень любвеобильный, ему нужно женское внимание 2. Он не определился, моя ли эта женщина, с которой я живу.

Во втором варианте у него это пройдет, когда он определится. Женщине можно немного поработать над собой, чтобы решить этот вопрос в свою пользу. В первом – он таким останется навсегда, и даже женившись, будет искать внимание других женщин. То есть женщине прежде всего необходимо понять тип мужчины.

Правильно ли поведение «женщины-сыщика»?

Я сторонник того, чтобы не лазить в телефоны и компьютеры. Если уж у вас есть подозрения, лучше поговорить начистоту. Сказать: «Я чувствую, что тебе чего-то не хватает в наших отношениях. Скажи, чего именно, и я попробую измениться». С этих моментов можно выходить на очень конструктивные и полезные разговоры, но нужна женская мудрость.

Психология мужчины такова, что когда его отпускают, он не хочет уходить, а когда его держат, он хочет уйти. Поэтому фразы: «Я тебя люблю, и мне очень жаль, что ты уходишь. Я могу исправиться, если ты скажешь, в чем я не права. Но если ты выберешь другую – я тебя отпускаю» - действуют на мужчин магически. Вероятность увеличивается, что мужчина остнется.

Важный момент – когда женщина что-то узнает, у нее целый клубок эмоций, и в эти моменты нельзя принимать решения, выяснять, разговаривать, потому что она точно сделает не то. Или из злости, или из мести, или из обиды. Сначала ей надо взять немного времени, остыть, успокоиться, сходить в тренажерный зал. Убрать из себя клокочущие эмоции, потом сесть и подумать: Что происходит? Должен быть анализ с холодной головой. И только потом надо идти на разговор.

Ситуация пятая. Рецидив

Изменил первый раз, когда ребенок только родился. Узнала, не признался. Но вроде как замяли ситуацию. Сегодня опять узнала про измену. Причем, я не лазила в его телефон, социальные сети и т.д, чтобы не расстраиваться. А новость об измене пришла от моей знакомой. Как научиться вести себя так, будто муж безразличен? Вроде и проучить его охота. С другой стороны, понимаю, что бесполезно. Семью развалил уже».

Прощать ли второй раз?

Если жена ему не дорога и не ценна, мужчина не делает выбор в сторону семьи, тогда женщине нужно задуматься – нужен ли ей такой мужчина рядом? Если второй, третий раз повторяется измена – надо задуматься. Пожизненно прощать - значит не уважать себя и ничего не делать для того, чтобы тебя ценили. Постоянно прощая, она дает понять: со мной так можно.

Нужно ли «проучать» и изменять в ответ?

Частая ошибка – поднять свою ценность тем, что изменить в ответ. Это психологическая защита местью. Ты мне сделал больно, я пойду и сделаю тебе в ответ. Что дальше? Ему стало больно, он пошел тоже сделал еще что-то. Это дорожка разрушительная. Уверены, что увидев ее измену, мужчина скажет: Ой, дорогая, действительно, как я тебя люблю...?

Наверное, такие случаи бывают, но скорее это исключение, чем правило.

Общие советы: как предотвратить измену?

Если жену что-то не устраивает в мужчине, она может переключиться на дом и детей. Если мужчину не устраивает – ему не на что переключиться. Он может переключиться, конечно, на работу. Но ему все равно нужно душевное женское тепло. И он начинает искать его «на стороне», порой это происходит неосознанно или по воле случая.

Первый опасный семейный момент – когда рождаются дети. Муж чувствует себя брошенным и не нужным. Старайтесь уделять ему внимание. Часто дети спят с мамой, муж отдельно на диване. Женщина делает как ей проще, ее можно понять. Но нужно помнить о последствиях. Есть в психологии понятие «свержение с престола». Мужчина оказывается в такой ситуации. Он был в семье всем, а тут его свергают с престола.

Второй опасный момент – частые ссоры. Почему происходят ссоры? Потому что мы не умеем отделять человека от поступка. Женщина ошиблась, мужчина сразу говорит – ты такая-сякая, оскорбляет личность, идет жесткая энергия, женщина обижается, мужчина сердится, и комок конфликта начинает нарастать.

Но если, к примеру, ему не нравится что-то, и он говорит так: «Дорогая, я тебя очень люблю, но когда ты так делаешь – мне неприятно». Энергия другая. Многократно увеличивается вероятность, что женщина задумается над своим поступком и не обидится при этом.

Семья человеку дана для того, чтобы мы научились любить. Безусловно, просто так. Я тебя люблю любого. Я вижу твои недостатки, но я тебе даже о них говорю с любовью. Если разговоры начинаются с фразы «Я тебя люблю», то они приводят к конструктиву.

Близкие люди хорошо знают друг друга, знают слабые стороны партнера, и точно знают «куда бить», чтобы обидеть. Один обижает другого, другой в ответ ему отправляет что-то еще более обидное, и так по возрастающей. Конфликт не разрешается, а нарастает. А если взять и отправить вместо чего-то обидного что-то хорошее. Никаких «назло», не мстить, не отправлять боль в ответ.

Любовь и сохранение семьи – это труд. Почему распадаются семьи и возникают измены? Потому что мы перестаем трудиться, и проявляем себя во всей своей красе. Те пары, которые трудятся – они живут вместе и счастливо, и долго.