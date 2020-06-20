10 признаков нездоровых отношений

Любые отношения - живые. Они могут улучшаться и катиться с горки вниз, многое зависит от личности каждого партнера, условий жизни и состояния здоровья. Но есть признаки, по которым можно отличить гармоничные отношения от нездоровых и вовремя насторожиться.

Психологи уверены: очень часто отношения можно скорректировать, работая над собственной устойчивостью и благополучием, - тогда и партнер “подтягивается”. Но бывают союзы, из которых советуют просто бежать: зависимые, токсичные, абьюзивные. Люди в них не получают радости, постоянно испытывают опасения, напряжение, вину и рискуют заработать невротическое или тревожное расстройство, а то и соматические болезни на фоне стресса. Вот 10 признаков, которые подскажут, что вы попали в опасную ситуацию.

1. Нет чувства безопасности рядом с партнером

На раннем этапе отношений обычно нас переполняют восторг и пленительное счастье. Но со временем гормональный удар влюбленности сходит на нет и возвращается трезвость, - нейрофизиологи говорят, “романтический этап” длится от нескольких недель до нескольких месяцев. За это время обычно становится понятно, сложился союз или нет. После этого каждый в паре видит рядом с собой обычного любящего человека. Хороший признак - вы можете расслабиться рядом с партнером и доверять ему. Не настолько, чтобы полностью раскрыться и ждать полного принятия, как от идеальной матери, но чувство безопасности есть.

Если же рядом с партнером вы напряжены, постоянно думаете, как бы чего не вышло, как бы не вызвать раздражение любимого, это нехороший сигнал. Возможно, дело в вас и вашем уровне тревожности - и с этим работают психологи. А может быть, дело в партнере и его повышенной требовательности.

2. Вас активно пытаются изменить

Вы получаете много советов “для вашего же блага”. Начиная от бытовых привычек, заканчивая цветом волос и планами на образование и карьеру. Вы чувствуете, что в нынешнем виде не устраиваете партнера, а вот если изменитесь по его рекомендациям, то всем будет счастье. Но обычно такие изменения не устраняют недовольство партнера, а вас только лишают собственных ориентиров. Вы становитесь не уверены в себе и получаете еще больше критики и советов. Это путь в никуда.

Как научиться воспринимать человека таким, какой он есть? Принять — это значит просто позволить человеку быть собой, таким, какой он есть, и не пытаться его изменить. Он это он, вы это вы. Он имеет право на свою личную жизнь, вы имеете право на свою. Читать дальше

3. Партнер не радуется вашим успехам

В хорошем варианте любящие люди рады успехам друг друга и делятся ими. Ведь успех каждого укрепляет пару, это и означает “быть вместе в радости”. Если же ваши достижения встречают равнодушием, обесцениванием или агрессией, это плохой сигнал. Иногда это происходит из-за желания партнера самоутвердиться за ваш счет, раскритиковать и повысить собственную самооценку. Иногда просто указывает на то, что вы партнеру не особенно дороги и не интересны.

4. Перепады настроения и “качели” в отношении к вам

Есть люди, которые склонны к перепадам настроения: от возвышенного восторга человек легко опускается в мрачную апатию, трогательная забота сменяется гневом. Другие регулярно “качаются” от идеализации и бесконечной любви - к обесцениванию и отвержению партнера: вчера вас носили на руках, сегодня не смотрят в вашу сторону и цедят слова сквозь зубы. Сохранить здоровую психику рядом с такими партнерами могут разве что очень устойчивые люди с хорошими границами (но они, скорее всего, быстро заметят неладное и эвакуируются).

5. Игнор и отказ от общения

В норме партнеры берегут друг друга. И если у одного дурное настроение и хочется побыть в одиночестве, он худо-бедно предупредит об этом. Если же вас игнорируют просто так или с подтекстом, отказываются объяснять причины своих поступков, играют в молчанку, не отвечают на звонки - все это жестокая манипуляция, и она выдает в партнере патологическую личность. В стрессовых условиях вместо игнора партнер может начать вести себя агрессивно. Если любимый игнорирует вас умышленно, не пытайтесь искать причины в себе или перевоспитывать его. Лучше наблюдать за поведением близкого и делать трезвые выводы.

6. Вас контролируют и ограничивают

Сначала вас везде встречают, провожают и подвозят, расспрашивают о ваших делах - и это приятно. Потом вас просят не ходить в клуб, потому что партнер будет волноваться, не болтать с подругой, потому что она глуповата или плохо на вас влияет. Постепенно вы перестаете общаться с родителями и отказываетесь от любимых хобби, зато отчитываетесь о своих передвижениях, поступках и даже чувствах. Это верный способ потерять собственную устойчивость и психическую независимость.

7. Вас обижают под видом шутки

Партнер говорит вам обидные слова, иногда прилюдно, а в ответ на ваше возмущение парирует, что просто пошутил, а вы - обидчивая неженка. И это повторяется, несмотря на ваше недовольство. Может быть, ваш партнер “просто” грубиян и его не исправить, а может быть, он в какой-то мере эмоциональный садист или пренебрегает вами.

8. Вы часто извиняетесь или заискиваете перед партнером

Вы тщательно подбираете слова в разговоре и стараетесь не злить любимого. Постоянно извиняетесь, даже если не виноваты. Это часто случается с жертвами скрытого эмоционального абьюза: они привыкают считать себя глупыми или эгоистичными, не решаются защитить себя и боятся конфликта с партнером. Многие принимают такой стиль поведения за обычный патриархальный уклад, в котором женщине отводится ведомая роль. Но у всего есть границы, и они измеряются вашим душевным комфортом и здоровьем.

9. Вы чувствуете усталость и недомогание

Организм чутко отвечает на стресс и сигнализирует нам, что в жизни происходит что-то нехорошее. В зависимости от иммунитета и особенностей нервной системы, это могут быть соматические болезни или нервные расстройства вроде вегетососудистой дистонии. Если вы регулярно болеете, чувствуете слабость, апатию, беспокойство, головную боль, - все это может быть связано с нездоровыми отношениями.

10. Негатив и проблемы

Фоном вашей жизни становится негатив: вы рассказываете подругам, как вам тяжело с партнером, вы выясняете отношения с любимым, жалеете себя и постоянно прокручиваете в голове свои проблемы, разочарования и способы их преодолеть. Это нездоровая карусель: дурное настроение, ожидание очередного подвоха, попытки что-то исправить и изменить в любимом.

Если вы догадываетесь, что застряли в нездоровых отношениях, возможно, надо собраться с духом и подумать об этом. Иногда уверенности добавляет общение с психологом, который поможет разобрать ситуацию и увидеть, насколько все токсично или, наоборот, вполне поправимо, если поработать над собственными границами.

Фото: www.pexels.com