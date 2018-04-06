Весенние работы на даче: обработка кустарников

Весна — важное время для дачников и садоводов. Весной каждая минута на вес золота. Нужно успеть многое: убрать растительные остатки, опрыскать деревья и кустарники, провести санитарную обрезку, подкормить растения минералами и органикой. А там не за горами и массовая майская посевная, когда промедление может обернуться потерей всхожести и урожайности.

Недаром народная мудрость предупреждает: «Весной день упустишь, годом не вернёшь».

Первоочередное внимание нужно уделить кустарникам, которые распускаются и начинают цветение самыми первыми. К ним относятся смородина, жимолость. Нужно обязательно успеть провести обработку этих кустарников до начала цветения. Обычно обработка проводится примерно с середины апреля до начала мая, в фазе «зеленого конуса», при приемлемых погодных условиях. Затем наступает очередь и остальных плодовых и декоративных кустарников.

Уборка растительных остатков. Первое, что нужно сделать — тщательно убрать растительные остатки и листовой опад из-под кустарников. Здесь, под защитой прелой листвы скопилось много вредителей, устроившихся на зимовку. Все растительные остатки сжигаем.

Обрезка кустарников. Обрезка — это «стрижка» для растений. Без обрезки кустарники со временем становятся бесформенными, выглядят неухоженными, теряют урожайность, и все больше заселяются вредными насекомыми и болезнями. Правильная и своевременная обрезка улучшает состояние растений и повышает урожайность. У каждого кустарника свои правила и схемы обрезки, но есть и некоторые общие правила.

Общие правила обрезки кустарников

Обрезку проводим до начала сокодвижения, пока растение находится в состоянии покоя, т. е. самой ранней весной.

самой ранней весной. Санитарная обрезка. Срезаем поврежденные, сломанные и подмерзшие ветви.

Формирующая обрезка. Прореживаем куст, удаляя излишние загущающие тонкие побеги, срезая их под самый корень. Для этого вначале осмотрим куст и оценим количество ветвей, которое ему нужно. Например, для среднего по мощности куста смородины нужно около 10 хороших ветвей-побегов разного возраста.

разного возраста. Омолаживающая обрезка. В течение сезона наблюдайте за кустом, чтобы выяснить, на каких именно побегах созревает хороший урожай — молодых или старых. Некоторые сорта хорошо плодоносят на приростах старых ветвей — значит, мы оставляем в кусте часть старых побегов, лишь немного подрезая их сверху, и несколько здоровых молодых побегов, которые через несколько лет заместят старые.

Есть сорта, которые хорошо плодоносят на молодых 1-2-3 летних побегах, а на старых ветвях почти не дают ягод. В этом случае нужно вырезать все старые ветви, а на молодых проводим частичную обрезку, удаляя 5–7 см от верха ветви, для улучшения ветвления.

Профилактика мучнистой росы. Рыхлим почву под кустарниками. Опрыскиваем почву раствором медного купороса — 1 ст.ложка на 1 ведро воды. Если в прошлом сезоне кустарник страдал от мучнистой росы, то поливаем почву препаратом «Здоровая земля» — он подавляет почвенную инфекцию в зоне корней и предотвращает развитие корневых гнилей.

Опрыскивание кустарников. Весной просыпаются не только растения, но и насекомые-вредители , и лучше избавиться от них в самом начале их пробуждения, пока они не начали размножаться. В идеале, требуется два опрыскивания — одно от болезней, второе — от вредителей-насекомых .

Опрыскивания от болезней. Можно использовать любые фунгициды широкого спектра действия. Особенности: медьсодержащие фунгициды (бордоская смесь, ХОМ, Оксихом и пр.) немного задерживают наступление цветения, поэтому их лучше применять при опасении наступления возвратных заморозков. Цветение наступит немного позже, и цветки и завязи не попадут под заморозки. Но нужно помнить, что медьсодержащие препараты не очень устойчивы и смываются осадками, т. к. относятся к фунгицидам контактного действия. Внимательно смотрим прогнозы погоды и выбираем время обработки.

А вот органические фунгициды, такие как Раёк, Скор, Чистоцвет, Прогноз, Топаз и пр. — это системные препараты, которые проникают внутрь растения и действуют изнутри. Следовательно, у них более пролонгированное действие, и их эффективность не зависит от осадков.

Опрыскивание от вредителей. Можно использовать любой инсектицид системного или контактного действия.

Баковые смеси, смешивание препаратов. В идеале между обработкой от болезней и обработкой от насекомых рекомендуется выдерживаться интервал 7–10 дней. Но уральская погода очень нестабильна весной, и запланированной обработке могут неожиданно помешать дождь/ветер/внезапные заморозки. Поэтому в целях экономии времени и усилий можно проводить совместную обработку, смешав в одном растворе фунгицид и инсектицид — это так называемая баковая смесь.

ВАЖНО! Нужно помнить, что далеко не все препараты можно смешивать между собой. Например, бордоскую смесь нельзя смешивать ни с чем. Совместимость других препаратов нужно проверять по специальным таблицам совместимости пестицидов, которые можно найти в интернете.

Общие правила смешивания препаратов

Для разведения препаратов используйте отстоянную воду температурой не ниже +10 … +16 градусов. Если вода набирается из скважины или колодца, она должна отстояться и нагреться. При температура воды ниже +10 градусов биологическая эффективность препаратов, разведенных в такой воде, снижается на 30%. Кроме того, в холодной воде препараты хуже размешиваются.

Сначала нужно провести пробное смешивание: в небольшой емкости развести один препарат, в него добавить немного второго препарата. Смотрим на реакцию.

Смесь препаратов можно использовать, если нет изменения физических свойств раствора: не выпал осадок в виде творожистой массы, нет расслоения компонентов в емкости, нет пенообразования.

При смешивании препаратов в одной емкости нужно уменьшить норму расхода каждого препарата примерно на 20%. Причина этого в том, что часто препараты в смеси дают бОльшую эффективность и более выраженное действие, чем при раздельном их использовании.

Их двух препаратов сначала разводим тот, который в виде порошка, по инструкции. Тщательно размешиваем. Затем в ОТДЕЛЬНОЙ маленькой емкости немного разводим второй препарат, размешиваем, и этот концентрат добавляем в емкость с первым препаратом.

Например, нам нужно смешать фунгицид ХОМ (хлорокись меди), и препарат от насекомых вредителей Командор. По инструкции разводим 20 гр ХОМ в 5 л воды. Затем препарат Командор, смотрим норму расхода на такой же объем, 5 л — 1 мл. Уменьшаем норму расхода на 20%, набираем в мерный шприц 0,8 мл, и разводим в отдельной маленькой емкости в 100–200 мл воды (примерно 1 стакан). Затем медленно вливаем полученный раствор Командора в емкость с разведенным ХОМ, при постоянном помешивании.

Полученный раствор нужно использовать сразу, хранению он не подлежит.

Вот некоторые готовые рецепты препаратов, которые позволяется смешивать. Если вы хотите смешивать другие препараты, настоятельно рекомендую сверяться с химическими таблицами совместимости препаратов в интернете.

Готовые рецепты баковых смесей для весенней обработки

Фунгицид (от болезней) Инсектицид (от вредителей) Примечания 1. Хорус Актара 2. Скор Актара 3. ХОМ Командор, Биотлин, Искра золотая Можно использовать любой инсектицид с другим названием на основе действующего вещества «имидаклоприд». 4. ХОМ Децис 5. ХОМ Инта-Вир Вначале растолочь таблетку Инта-Вир и растворить ее в воде в отдельной емкости. Затем соединить с отдельно разведенным раствором ХОМ. 6. ХОМ Искра-М (д.в. малатион)

И последнее. При опрыскивании обязательно помните и соблюдайте правила предосторожности: опрыскивайте растения только в безветренную погоду, надевайте закрытую одежду, резиновые перчатки и защитную маску для лица.