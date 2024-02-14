Посев семян на рассаду. Когда начинать?

Сроки посева семян зависят от нескольких факторов:

1. Наличие теплицы. Счастливые обладатели капитальных теплиц (поликарбонатных, стеклянных) могут сеять многие семена (особенно цветочные) сразу в теплицу в апреле, и избежать хлопот с земляными работами дома, в квартире. НО все равно есть ряд семян (овощные в основном), которые придется сеять дома, да еще и подсвечивать (например, баклажаны, перцы, томаты).

2. Географическое расположение и климатическая зона вашего конкретного дачного участка. Например, климат дачных участков по Н-Тагильскому (Серовскому) направлению заметно отличается от участков по Тюменскому направлению, или Курганской области: по тагильскому направлению земля оттаивает позже.

3. Наличие у вас дома подсветки для рассады. Если подсветка имеется, то можно смело начинать посевную в конце января – в начале февраля. Если подсветки нет, то лучше подождать марта, когда естественного солнечного света на подоконниках станет больше.

Эта статья написана для тех, у кого:

а. Нет теплицы, но есть парник (некапитальная конструкция на дугах под укрывным материалом (Агротекс, и т.п.);

б. Есть подсветка, что допускает раннюю посевную. Как сделать ее дома, читайте здесь: Подсветка для рассады

Статья основана на личном опыте, и не претендует на единственно верное мнение :) Сроки посева могут быть разными у разных людей.

Общие советы по посеву:

1. Удобно сеять в глубокие пластиковые прозрачные пищевые контейнеры емкостью 1 л. Они прямоугольные, что позволяет экономично использовать место на полках, и имеют прозрачную крышку.

2. По мере роста сеянцев в высоту крышку нужно будет совсем убрать, и завернуть емкость в просторный прозрачный п/э пакетик, создав микроклимат для растений, и предотвратив потерю влаги.

3. Если нет пищевых контейнеров, то можно пользовать тортницами :) Удобнее, опять же, тортницы квадратной формы. Недостаток один – у них нет прозрачной крышки, поэтому в качестве крышки натягиваем сверху пищевую пленку, закрепляя ее по сторонам скотчем. Либо заворачиваем в прозрачный п/э пакет.

4. Процесс посева: насыпаем подготовленный грунт в плошку/емкость («Выбор грунта», и «Подготовка грунта» - см. Частые вопросы в разделе Дачники. Разравниваем грунт, чуть уплотняя. Хорошенько увлажняем грунт отстоянной водой комнатной температуры: я предпочитаю опрыскивать из пульверизатора – так удобнее регулировать степень влажности. Но можно и просто полить, главное, чтоб в емкости не получилось болото, избыток влаги нам тоже не нужен. Делаем бороздки-углубления (обычной школьной линейкой, например). Равномерно раскладываем семена, можно при помощи пинцета, или вручную. Если семена светопрорастающие – то сверху пару раз пшикнем из пульверизатора (без полива! Чтобы семена не заглубились внутрь). Накрываем прозрачной крышкой, или заворачиваем в прозрачный пакетик, и ставим на полку. Первые пару дней подсветка не потребуется, на третий день начинаем подсвечивать.

ВАЖНО! Читайте нашу статью: Обработка грунта для рассады

5. Время от времени на крышке или пакетике изнутри образуется конденсат. Важно не допускать попадания конденсата на всходы! Капли холодной жидкости, попадая не крошечные всходы, могут их погубить. Лучше осторожно снять крышку, и стряхнуть конденсат в сторону, не попадая на растения. Крышку изнутри протереть от остатков влаги сухой салфеткой. Если пакетик – то осторожно вынимаем емкость из пакетика, пакетик выворачиваем, стряхиваем конденсат в сторону, и в сухую внутренность помещаем емкость со всходами.

6. До всхода семян полив не требуется, семенам хватает влаги от первоначального полива.

7. Впоследствии, по мере подрастания всходов, поливать надо только почву вокруг всходов, избегая попадания воды на сами всходы. Лучше поливать чуть теплой кипяченой водой. Удобно это делать из большой/средней резиновой спринцовки.

8. Подкармливать ничем не надо! Всходам вполне хватает питательных веществ из самого грунта. Избыток питания может погубить всходы. Подкармливать мы начнем только через 2 недели после пикировки (пересадки).

9. Если вы выращиваете рассаду на подоконнике, с подсветкой или без нее, то нужно учесть следующее: подоконник – довольно агрессивное место для сеянцев, т.к. сама поверхность подоконника часто прохладная, при этом растения страдают от пересушенного горячего воздуха от батарей у подоконника. Т.е. получаются «холодные ноги и жаркий верх», а нам для рассады нужно наоборот – «теплые ноги и прохладный верх». Поэтому что нужно сделать:

а. постелить на подоконник что-то теплоизолирующее – картонку, например, или что другое есть под рукой – дощечки. Это для того, чтобы «ноги» не переохлаждались;

б. защитить от горячего сухого воздуха от батарей – поставить заслонку, или просто постелить увеличенную картонку на подоконник, которая будет перекрывать ширину подоконника и заходить на область батареи.

Посев по месяцам

Январь:

С конца января – земляника (и ремонтантные, и крупноплодные сорта). Посев земляники:

• требуется стратификация (плошку с посеянными семенами подержать недельку в холодильнике, потом выставить на свет и тепло. Если семена все равно плохо не всходят, то можно «пораскачивать» - несколько раз ставить то в холодильник на пару дней, то снова на свет и тепло).

• Посев поверхностный, семена требуют свет для прорастания.

Февраль:

Первая половина февраля:

• дельфиниумы - туговсхожие, требуют стратификации, или метода «посев в кипяток»

• аквилегия - туговсхожая, прорастание на свету

• гвоздика сортовая

• виолы для раннего цветения

• бегония вечноцветущая – медленно всходит и растет, семена прорастают на свету.

• цинерария приморская

• ароматные травы

• сельдерей - прорастает на свету, хорошие результаты дает «посев в кипяток». Особенности: в семенах содержится много эфирных масел, которые замедляют прорастание семян. Чтоб ускорить прорастание, можно «смыть» часть этих эфирных масел: перед посевом замочить семена на полчаса в тепло-горячей воде, потом еще на полчаса в прохладной воде, подсушить, и сеять.

• Земляника – если не успели посеять в январе.

• Баклажаны

Вторая половина февраля:

• Перец сладкий. Туговсхожий. Семена замачиваем на сутки. Глубина заделки семян 7-10 мм. Температура прорастания семян – 25-28 градусов. Я убираю плошки с посевами на верхний шкаф в кухне, где теплее всего.

• Сельдерей – если не успели в начале месяца, или пересеиваем, если семена не взошли.

• Продолжаем сеять или пересеивать цветы: дельфиниумы, аквилегия, и все остальные выше по списку.

• В конце февраля: петунии ампельные сорта (пока только ампельные!).

• Львиный зев сортовой – начинаем посев, основную часть можно в начале марта.

• Лобелия – только дражированная! Обычные семена россыпью сеем позже, в марте.

Март:

Первая половина марта:

• Томаты – я предпочитаю сеять пророщенными семенами. Т.е. замачиваю семена в салфетке Гуми на пару суток, в теплом месте, до наклевывания. Потом сею в углубления, плотненько прижимаю грунтом (глубина заделки примерно 5-7 мм), т.к. семена томатов не любят воздух при прорастании. Плошку заворачиваю в п/э пакетик, дышу внутрь него (углекислый газ помогает прорастанию семян, и ставлю на теплую батарею на подставку – какую-нибудь дощечку. Томатам нужна высокая температура для прорастания. ВАЖНО! Не прозевать момент, когда только-только появятся петельки. СРАЗУ же снижаем температуру, переносим плошку на светлый прохладный подоконник, под подсветку! Снижение температуры + хорошее освещение – залог того, что всходы не вытянутся.

• Петунии не-ампельные (кустовые, многоцветковые, махровые и пр)– их лучше сеять даже ближе к середине марта. Сеем поверхностно, семена прорастают на свету. Как сеять – см.Советы по посеву, пункт 4 – это точная инструкция для петуний.

Середина марта:

• Однолетники (если у вас нет теплицы для их выращивания) – бархатцы, остеоспермум, гацания, брахикома, лобелия. На лобелии остановимся подробнее, ввиду чрезвычайной мелкости семян.

Посев лобелии:

Семена лобелии очень мелкие, всходы - очень нежные и тонкие ниточки. Есть такой метод посева: берем плошку с грунтом, поверхность разравниваем, увлажняем из пульверизатора.

Далее любой пустой капсулой от семян (например, капсула от петуний в гранулах) делаем небольшие углубления в грунте, глубиной 3-5 мм, сохраняя равные промежутки между углублениями.

Затем кончик этой же капсулы, слегка увлажненный, "обмакиваем" в гущу семян лобелии. И переносим-мажем эти захваченные семена в углубления в грунте. В каждое углубление по одному мазку.

И все, дальше как обычно. Накрываем пленкой, ставим в теплое и светлое место. Примерно через 2-4 дня появятся кучки всходов, как небольшие кучки мха :) Проветриваем, при подсыхании увлажняем из пипетки или спринцовки, лучше слегка теплой кипяченой водой.

Когда всходы станут достаточно большими, пикируем каждую кучку в отдельный стаканчик. Мне хватает 100 гр стаканчика. Если кучка слишком густа, можно разделить ее на 2 части, каждую в отдельный стаканчик.

Когда рассада повзрослеет, и минует угроза заморозков, высаживаем в ОГ прямо этими же разросшимися кучками. Лобелия так и будет расти, пышными кочками.

• Многолетники (при отсутствии теплицы) – рудбекия, эхинацея, пиретрум, и прочие. Многолетники - это холодостойкие культуры, поэтому, если у вас нет особого желания занимать драгоценное место под подсветкой дома, можно успешно выращивать их на даче. На рассадной грядке: рассадная грядка – это обычная грядка, главное в ней – отсутствие сорняков и рыхлая почва. Сеять лучше в начале мая, как только поспеет почва. Засеянную грядку укрыть самым тонким укрывным агротексом (толщина 17 мкр). После всхода и подрастания можно пересаживать растения с рассадной грядки на другое, выбранное для них постоянное место.

Апрель:

Первая половина месяца – середина месяца:

• Теплолюбивые быстрорастущие однолетники – циния, эуфорбия, табак декоративный, целозия, георгины однолетние.

Май:

Начало мая

• Огурцы (при отсутствии теплицы) – замачиваем семена в салфетке Гуми до наклевывания (1-2 суток), сеем сразу в раздельные стаканчики, в каждый стаканчик по 1 семечке. Для огурцов лучше подходят широкие и невысокие емкости. После прорастания следить, чтоб не было высокой температуры, а то очень быстро вытянутся! Лучше держать их на застекленной лоджии-балконе. В открытый грунт под дуги с укрывным (парник) высаживаем, когда минует угроза возвратных заморозков – обычно это начало июня.

• Тыквы, кабачки – выращиваю по рецепту Ирины Homochka, безрассадным способом, сразу на грядках: сделать микропарник – лунка в почве диаметром 25-30 см, глубиной 25 см. Перемешать на дне лопатку компоста, щепотку суперфосфата или комплексного удобрения, полить, разложить плашмя 2-3 семечки. Присыпать грунтом и прихлопать. Сверху сделать колпак из укрывного, или просто накрыть. Когда взойдут, оставить по 1-2 всхода, остальные можно рассадить на другие места.

• В мини-парник на даче: астры, капуста.

• Сеем в открытый грунт холодостойкие однолетники: алиссум, василек, годеция, календула, виолы, космея, нигелла, эшшольция.