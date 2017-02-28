Парник для рассады своими руками

Не вся рассада, которую мы хотим вырастить, помещается на наши подоконники и стеллажи. Для некоторых видов растений жаркие комнатные условия и вовсе противопоказаны. В этом случае на помощь нам придет небольшой парник для рассады на даче, который можно соорудить заблаговременно своими руками.

Какую рассаду можно выращивать в парнике?

В первую очередь, здесь можно и нужно выращивать холодолюбивую рассаду, которая не любит комнатных жарких условий, а требует прохладу, повышенную влажность, и изобилие света: астры, капуста. В домашних условиях почти невозможно вырастить здоровую рассаду капусты и астр – она будет вытягиваться и болеть. В парнике же такая рассада получится крепкой, приземистой и здоровой.

Также в парнике можно выращивать рассаду цветов, которые имеют крупные семена и быстро всходят: молочай окаймленный, циннии, и т.п. В домашних условиях такая рассада занимает много места и требует скорой перевалки в бОльшие емкости. В условиях парника рассада не потребует усилий по перевалке – нужно лишь своевременно ее поливать.

Практическая часть сооружения парника

При строительстве/конструировании рекомендуется придерживаться стандартных строительных размеров для того, чтобы оптимизировать затраты на материал. Исходя из этого, было принято решение сделать парник длиной 2000 мм. Если понадобится сделать длиннее, то можно выбрать размер 3000 мм или 4000 мм. Если вы выберете длину 1700, 2200, 3700, … мм, то денежные затраты будут те же, что и при создании парника длиной 2000, 3000, 4000 мм.

Ширина готового парника 750 мм, и равняется ширине стандартной грядки. При этом длина торцевой доски = 700 мм (см. чертеж №1).

Материалы для парника

Для парника размером 2000х750 мм нам понадобятся материалы:

Доска обрезная 25х120х3000 = 1 шт. (для 4-х торцевых частей длиной 700 мм);

Доска 25х120х2000 = 4 шт. (боковые части);

Брусок 40х40х2000 = 4 шт. (для треугольного каркаса и «ножек»);

Брусок 20х40х2000 = 8 шт. (для распашных створок);

Петли «бабочка» = 6 шт. (для распашных створок);

Саморезы по дереву длиной 35 мм;

Саморезы по дереву длиной 16 мм;

Укрывной материал плотностью не менее 40 мкр, а лучше 60 мкр;

Ножовка/циркулярная пила/лобзик;

Мебельный степлер. При его отсутствии - штапик для крепления укрывного материала.

Скобяные изделия: угловые мебельные пластины 50х50х10 = 10 шт.; пластина соединительная Т-образная 50х70х15 = 8 шт.

Пропитка «Биозащита для древесины».

Монтаж

Основной короб

Для сооружения основного короба нам потребуются:

- Доски 25Х120х2000 = 4 шт.

- Доски 25х120х700 = 4 шт. (нарезаем из одной доски 25х120х3000);

- Брусок 40х40х400 = 4 шт. (нарезаем из бруска 40х40х2000). Один конец полученных брусков заостряемдля облегчения заглубления в землю.

1. Скрепляем доски саморезами так, чтобы получился наружный размер короба 2000х750 мм. Внутри каждого угла крепим саморезами ножки. Ножки тщательно выравниваем по верхнему краю короба, т.к. они будут служить опорой для треугольной конструкции парника. Помимо этого, ножки послужат хорошим соединительным элементом и придадут жесткость конструкции короба.

2. Тщательно обработайте конструкцию пропиткой «Биозащита для древесины».

3. Далее устанавливаем короб на подготовленную выровненную площадку, в место его постоянного базирования. Вдавливаем его по углам в землю. Если ножки прикреплены качественно, то можно смело становиться на угол короба и своим весом вдавить/заглубить всю конструкцию до нужного уровня. Эту процедуру лучше выполнять вдвоем одновременно с разных концов короба. Таким образом короб не перекосит и он ровно ляжет на землю.

Треугольная конструкция парника (чертеж №1)

Делаем две треугольные торцевые конструкции со сторонами 750х600х600. По бокам укрепляем конструкцию с помощью уголка мебельного и крепежных пластин.

Вершины конструкции соединяем бруском 40х40х1920 мм.

Для придания прочности конструкции необходимо прикрепить брусок 20х40х700 (см. чертеж №1 «брусок для прочности»). Такой брусок лучше прикрепить с самой подветренной стороны. Одного бруска вполне достаточно.

Распашные створки (чертеж №2)

Эта деталь не требует особых объяснений: внимательно смотрим чертеж, отмеряем, пилим, соединяем.

Используем материалы:

- Брусок 20х40х2000;

- Угловые и Т-образные пластины;

- Саморезы 16 мм.

Устанавливаем петли «бабочки». Обрабатываем всю конструкцию биозащитой. Остается только обтянуть укрывным материалом.

Укрывной материал можно крепить с помощью штапика (тонкой рейки 10х10 мм) и гвоздиков. Это позволяет использовать укрывной материал минимум 2 сезона.

Можно крепить и с помощью степлера - это быстрее, но открепление укрывного материала будет более проблематично.

Последняя часть подготовки

Заполняем парник плодородной землей. На дно можно положить органические остатки, компост, перепревший навоз – такая «подушка» будет постепенно перепревать, и при этом повышать температуру почвы, работая как естественный обогреватель. Сверху засыпаем рыхлой легкой плодородной почвой слоем 10-15 см.

На зиму лучше снимать укрывной материал с распашных створок. Это позволит сохранить укрывной от прорывов, и также позволит почве в парнике получать свою порцию снега и талых вод, действующих как естественный стимулятор.

Посев семян в парник

Срок посева семян в парник – начало мая, когда сойдет снег, и почва немного прогреется.

Делаем в парнике бороздки, проливаем их кипятком, раскладываем семена, присыпаем рыхлым грунтом, лучше покупным – он более легкий, и очищен от семян сорняков. Поливать сверху не нужно, иначе семена уйдет на глубину, утонут в грунте, и будут всходить неравномерно.

В процессе роста рассады требуется лишь обычный уход: полив, рыхление, прополка от мелких сорняков. Когда рассада достигнет нужного роста, рассаживаем из парника вместе с земляным комом сразу на нужное место в цветник или на грядку.