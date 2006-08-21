Каждое лето мы с дочерью ездим на деревню к дедушке. И к бабушке тоже. И каждый раз привозим не только деревенский загар плюс кусочек урожая, но и свежие впечатления, которые мне и захотелось изложить в хронологическом порядке.

Первая поездка – в сентябре 2002 года – запомнилась только тем, что семимесячная Саша именно там научилась садиться, держась за бортик коляски.

Вторая поездка оставила о себе больше воспоминаний. В июле 2003 года наша полуторагодовалая дама приехала в деревню с довольно скромным словарным запасом: кроме традиционных «мама», «папа», «ляля» и «НА!» (в значении «дай») в арсенале находились слова «пья-пья» (что в переводе на русский означало «памперс»), «гага» - для обозначения всех крылатых и пернатых, и «вава», которое в городских условиях применялось, как можно догадаться, исключительно к собакам, в деревне же быстро распространилось на коров, лошадей, коз и кошек. Попытки дедушки объяснить ребенку, что кошки (а их там было целых три экземпляра) не есть «вава», каждый раз вызывали бурю негодования, которую можно было резюмировать фразой «не учите меня жить!». Несколько недель на свежем воздухе в обществе бабушки и дедушки несомненно пошли ребенку на пользу: Саша не только подросла, загорела и перепробовала несколько сортов «Китикета», но и серьёзно обогатила свой словарный запас, в котором появились «БАБА», «ДЕДЕ», прощальное «ПКА-ПКА» и – трудно поверить – обозначающее кошек «кых-кых» - да здравствует дедушкино долготерпение и педагогический талант!

Третья поездка – летом 2004 года – оказалась для нас менее удачной, чем предыдущие. Непосредственно в день приезда (точнее, уже вечер), пока мама в комнате докладывала папе по телефону о том, что с ребенком все в порядке, этот самый ребенок проник на кухню и засунул руку в работающий под руководством бабушки кухонный комбайн. Рука попала между чашей и станиной – видимо Саша хотела потрогать блестящую «кастрюльку», но поскольку эта самая «кастрюлька» быстро вращалась, руку затянуло в комбайн. Все были так перепуганы, что не сразу сообразили, как быстрее освободить пленницу, которая тряслась и плакала. В общем, опухшую руку вытащили, для перестраховки поехали в райцентр Далматово, в поликлинику. Вывихов-переломов, слава Богу, не оказалось, но страху за этот вечер все натерпелись на целый год вперед. После этого Саша три дня категорически отказывалась заходить на кухню, потом несколько смягчилась – стала обедать и ужинать в коллективе, и стремительно покидала кухню при подготовке к эксплуатации злополучного кухонного агрегата.

В прошлом году день приезда ознаменовался суперфразой, которую Саша изрекла вечером на улице: «Дедушка, смотри, какие красивые маленькие черные птички!». Собственно, ничего бы в этом смешного и не было, не будь оно сказано про КОМАРОВ! Дикий городской ребенок цитировался бабушкой и дедушкой ежедневно. Впрочем, кровожадная сущность комаров стала нам понятна очень быстро. Непонятным осталось другое – как может кусаться крапива, если у нее нет зубов? Мы ее досматривали самыи тщательным образом, но – увы… Потом в результате серьезных поисково-раскопочных работ в закромах родины была обнаружена книжка (бывшая папина) «Сказки и картинки» Сутеева. Лично для меня это тоже было открытие – почему-то из собственного детства фамилия автора в памяти не отложилась, хотя при чтении несколько сказок я узнала, а уж ребенок влюбился в эту книгу изо всех своих силенок. К концу нашего пребывания у дедушки начал просматриваться нервный тик в качестве реакции на фразу «Вылупился из яйца Утёнок. –Я вылупился! – сказал он. – Я тоже, - сказал Цыплёнок». Когда же он, наконец, поинтересовался, почему мы каждый день читаем первую страницу и не пора ли нам узнать, что напечатано на всех остальных, мы объяснили, что все остальные страницы мы прочитываем в течение дня, пока все на работе, и поэтому на следующий день вынуждены начинать с начала. В общем, все вздохнули с облегчением, когда мы наконец уехали вместе с книжкой.

Вот и этим летом мы как обычно съездили навестить бабушку и дедушку. Отличительной особенностью этой поездки стало Сашино пристрастие к генеалогическим изыскиниям. После того, как она с удивлением обнаружила, что ее собственный дедушка по совместительству является еще и 1) папиным папой; 2) бабушкиным мужем; семья стала подвергаться ежедневным перекрестным допросам на предмет полного и досконального выяснения вопроса кто кому кем приходится. Однажды Саша сидела и рассуждала: «Дедушка – муж бабушки, папа- муж мамы… Мама, мама, а у меня-то где муж???». Пришлось объяснять, что он где-то далеко, возможно даже еще не родился. Такое объяснение Сашу вполне удовлетворило, и она принялась планировать будущую семейную жизнь. Не менее интересное открытие было сделано в саду: оказывается, ягоды бывают НЕСПЕЛЫМИ. При всей их красоте и привлекательности, есть их не стоит – они еще не вкусные, но вот если подождать денек-другой - ситуация меняется в лучшую сторону. В свете этого совсем не удивительно, что решивший проверить внучкину эрудицию дедушка на загадку «висит груша – нельзя скушать» получил уверенный и безапелляционный ответ – «неспелая груша!». В общем, много нового каждый раз узнаем не только мы, но и принимающая сторона.