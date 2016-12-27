Зима: время готовиться к дачному сезону

Зима – время «спячки» для большинства дачников. Прошлый сезон закончен, урожай давно собран и заложен на хранение. Кажется, единственное, чем можно заняться в пасмурные холодные дни– пересматривать дачные летние фотографии, и ностальгировать… Но НЕТ! Мы докажем, что дачники не впадают в зимнюю спячку, и даже зимнее время могут проводить с пользой! :) Итак, чем же можно заняться дачнику зимой?

Сделать выводы из прошедшего сезона

Зима – это время, чтобы собраться с мыслями, проанализировать ушедший сезон. Что у нас получилось в этом сезоне, а что – не очень? Если что-то не получилось, самое время подумать о причинах, поискать информацию на интересующую тему.

Можно установить себе обычай: каждый зимний сезон осваивать какой-либо новый дачно-садовый раздел, или знакомиться с новыми методами. Источников новой информации множество. Можно искать их самостоятельно – это могут быть соцсети, специализированные сайты, печатная литература, а также каналы на youtube. Вот что читают и рекомендуют завсегдатаи нашего раздела «Дачники»:

Homochka: Читаю ежемесячный журнал-газету "1000 советов дачнику». Покупаю в Роспечати, выходит 2 раза в месяц. Издаётся в Смоленске, но достаточно информативный, рассчитан на всю Россию. Опытные дачники делятся своими реальными советами. Больше подходит для тех, у кого есть мало-мальский опыт на земле.

Смотрю на канале ОТР программу «Календарь», выходит по будням в утренние часы. Рубрика называется "Удачные советы", ведёт её Николай Петрович Фурсов, кандидат сельхознаук и селекционер плодово-ягодных культур. Рассказывает и показывает всё очень доступно и понятно, простым человеческим языком. Конечно, там идет речь о средней полосе, но мы же уже грамотные в смысле своего региона.

мамаrf: Смотрю ТВ канал Загородный. Программу «Ландшафтные истории» очень люблю.

Olisan: В Инстаграме подписана на страницу ogorodidacha.

Вольха: Канал на youtube «Во саду ли, в огороде». Сроки высадки и климатический пояс там другой (Москва), но разные хитрости выращивания очень полезные для меня.

Южаночка: На ю-маме много мне советов дельных дали! Спасибо большое и моя благодарность! Смотрю телеканал Усадьба. Также тусуюсь на сайте Томат-помидор. Если нужно углубиться в какой-то вопрос - в инете перелопачиваю всё!!! Ютуб тоже помогает.

NBF: Портал Огород.ru

Анна Иванна: Читаю на ФорумХаусе, форум Наша Дача.

Драгоценная: Я очень полюбила Галину Кизиму. Она из Питера. Купила ее книги «Энциклопедия начинающего огородника» и «365 советов».

nathka: Читаю 1000 советов и Моя прекрасная дача. Смотрю наши местные передачи от Центра садоводства «Наш сад». Еще нравится портал «Ботаничка».

Nik&Nika: Клуб 7dach.ru. Дачная настольная книга - Октябрина Ганичкина «Энциклопедия садовода и огородника». Обязательно ю-мама - это прямо в первую очередь!

Вольха: Мой источник - ю-мама :) В самом начале читала Курдюмова, потом поняла, что на Урале как-то иначе все делается, и стала читать местный раздел Дачники.

Планировать будущий сезон

Зима – это прекрасное время, чтобы помечтать о будущем сезоне. Если хотите посадить на даче новые кустарники и деревья, то нужно уже сейчас подумать, в каких питомниках можно их заказать, посмотреть сайты этих питомников. Конечно, зимой питомники пока еще не выставляют каталоги на новый сезон, но можно ознакомиться с их прошлогодним ассортиментом – многие основные растения выставляются в каталогах ежегодно, с небольшими изменениями по сортам.

Чтобы правильно выбрать подходящий сорт саженца, почитайте отзывы о нем в интернете, и обязательно учитывайте, для какой климатической зоны предназначено это растение. К сожалению, даже проверенные питомники иногда продают саженцы растений, которые с трудом смогут существовать в уральском климате, и не смогут красиво цвести или хорошо плодоносить. Например, абрикосы, черешни, персики вряд ли смогут плодоносить на Урале, в лучшем случае иногда дадут небольшую пригоршню ягод, а уход и трудозатраты на них потребуются большие. Подумайте, стоит ли тратить время, усилия, и место на участке на деревья/кустарники с сомнительным результатом.

Также внимательно надо относиться к выбору декоративных кустарников. К числу сомнительных видов в плане выращивания в нашем климатическом поясе можно отнести дейцию, форзицию (не каждый ее сорт сможет цвести на Урале), а также откровенно южные растения, такие как глициния.

Составить план будущих посадок

Распланировать посадки, составить план в письменно-графическом виде, где и что будет расти. Если осенью вы делали подзимние посевы, то нужно записать их в этот же план. Если этого не сделать, то есть большая вероятность, что к весне все забудется, и придется долго и мучительно вспоминать, что же было посеяно на этом месте.

Весной, после посева, в этот же план можно записать названия посеянных сортов – так они точно не забудутся.

По окончании сезона можно сделать пометки в плане – какие сорта плодоносили или цвели хорошо, а какие разочаровали.

Такая аналитическая работа поможет вам в будущем рационально распределять свои силы, не тратить время, усилия и средства на неудачные сорта, а сосредоточиться на урожайных. Через некоторое время у вас появится собственный список удачных и неудачных сортов.

Провести ревизию имеющихся семян

Проверить наличие и остатки семян после прошедшего сезона. Проверим сроки годности семян. Некоторые семена (в основном это касается цветочных семян) имеют короткие сроки годности, и если были куплены в прошлом сезоне, то к следующему сезону их всхожесть значительно сокращается. Такие семена лучше не сеять на рассаду, чтобы не занимать драгоценное место под подсветкой. Можно дать просроченным семенам шанс на цветочной грядке на даче: просто вытряхнуть их на свободное место. Около 15-20% просроченных семян могут взойти.

Вам будет полезна статья: Посев семян 2017

Сроки годности некоторых цветочных семян:

1-2 года - сохраняют всхожесть семена бархатцев, дельфиниума, нигеллы, примулы, вербены, немезии;

2 года - семена астры, анютиных глазок, диморфотеки, эшшольции, календулы, колокольчика карпатского и персиколистного;

2-3 года – сохраняют всхожесть семена нивяника, пиретрума, наперстянки, циннии, маттиолы, алиссума, космеи, бегонии, георгина однолетнего, табака душистого, петунии, львиного зева, портулака;

4-5 лет - семена гвоздики перистой, турецкой и китайской, настурции, кореопсиса, люпина;

Сроки годности некоторых овощных семян:

1-2 года – сельдерей, ароматные травы (мелисса, мята, душица, чабер);

2-3 года - лук репчатый, базилик;

3-4 года - перец, баклажаны, салат, шпинат, морковь;

3-5 лет - кольраби, репа, свекла;

4-5 лет - брюква, редис, редька;

5-6 лет - капуста, цветная капуста, томаты, фасоль, горох;

6-7 лет - кукуруза, бобы, фасоль, арбуз, дыня, кабачок, огурец, патиссон, тыква.

Составить список необходимых семян

Составить список того, что хотите сеять в наступающем сезоне, а от чего планируете отказаться. Время спокойно выбирать и заказывать семена в интернет-магазинах, пока в них не наступил пик сезона. Можно не спеша выбрать нужные семена, и рассчитывать на своевременную доставку. Некоторые интернет-магазины предоставляют скидку на заказы до января.

Позаботиться об инструменте

Специалисты настойчиво рекомендуют: зимой обязательно проведите техобслуживание имеющихся у вас бензиновых, аккумуляторных и электроинструментов – лобзиков, пил, бензопил, УШМ, газонокосилок, триммеров. Это можно сделать и самостоятельно – разобрать, почистить, смазать. Можно сдать инструмент в сервис – профессиональное техобслуживание в сервисе стоит недорого, и зимой сервисы совершенно свободны, нет очередей, специалисты с удовольствием выполнят все необходимые работы. Если в инструменте обнаружится какая-либо поломка, ее устранят в спокойном режиме, без ожидания.

Особенность работы сервисов по обслуживанию инструментов в том, что пик сезона приходится на весну – в это время сервисы буквально завалены инструментами, ждущими своей очереди в ремонт. Очереди на ремонт и обслуживание в это время – 2-3 недели. Все это время ваш инструмент будет просто лежать на полке в сервисе, дожидаясь очереди. И именно весной, в начале дачного сезона, вы будете нуждаться в инструменте больше всего.

Кроме этого, весной сервисные центры значительно поднимают цены на ремонт и обслуживание. Поэтому не дожидайтесь весны, позаботьтесь о ваших инструментах уже сейчас!

Надеемся, что наши подсказки помогут вам провести зимнее время с пользой, научиться чему-то новому, и подготовиться к грядущему дачному сезону! :)