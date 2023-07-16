11 открытий малыша на вашем огороде

Если вы счастливый обладатель дачного участка, то у вашего ребенка или внука есть прекрасная возможность активно познавать мир. Маленький огород станет настоящим источником знаний для малыша.

Наблюдения показывают, что многие дошкольники мало знают об овощах, о том, как и где они растут и чем полезны. Какие же открытия может сделать ребенок, посетив ваш приусадебный участок?

Открытие 1: овощи отличаются от фруктов

Сможет ли ваш ребенок ответить на вопрос об отличии овощей от фруктов? Если нет, то поясните ему, что главная разница в том, что фрукты — плоды какого-либо дерева или кустарника. А овощи — съедобная часть растения, состоящего из стеблей и листьев. Покажите на вашем участке фрукты и овощи.

Все "открытия", перечисленные ниже, можно применить и к фруктам, которые у вас растут.

На досуге закрепить полученные знания поможет игра в мяч. Катайте или бросайте мяч друг другу, называя овощи (фрукты). Выигрывает тот, кто назвал овощ (фрукт) последним.

Открытие 2: овощи растут над землей и под землей

Перед тем, как пойти на участок, расскажите ребенку сказку о вершках и корешках. На огороде пусть малыш сам найдет плоды «наземные» и «подземные». Ему будет удивительно, что морковь, свекла и картофель прячутся под землей, а помидоры и огурцы можно снимать со стеблей.

Открытие 3: овощи вырастают из семян

Как только начинаются посадки, берите малыша с собой. В течение лета он увидит, что из маленького семечка вырастают сначала листочки и стебель. Затем у разных растений появляются либо цветы, либо сразу плоды. Пусть ребенок показывает вам все части растения и называет.

Открытие 4: за овощами нужно ухаживать

Наверняка, малыш уже наблюдал за вашей работой на участке и понимает, что ради урожая нужно хорошо потрудиться. С вами он узнает, что значит сеять, сажать, поливать, полоть, удобрять, рассаживать и пересаживать.

Ребенку 5-6 лет можно уже доверить маленькую грядочку с редисом или горохом. Он будет сам ее поливать, рыхлить, пропалывать и испытает восторг от своего первого урожая. Так вы не только позволите ему узнать о росте и уходе за растениями, но и воспитаете трудолюбие.

Открытие 5: овощи бывают разными

Оказывается, на огороде можно не только вырывать сорняки, но и развивать речь вашего малыша. Рассматривая овощи, рассказывайте ему о свойствах овощей, а затем задавайте ему вопросы:

Какого цвета, формы овощ?

На что похож?

Он крупный или мелкий?

Какой он? Лёгкий? Тяжелый?

Хрустящий или нет?

Какой овощ на вкус?

Кислый? Сладкий, сочный?

Гладкий или шероховатый?

Можно ли сказать про него "кудрявый"?

Как пахнет овощ?

Используйте также загадки, сказки, стихотворения и скороговорки по теме.

Организуйте речевые игры:

«Ласковые названия»: вы говорите название овоща, а ребенок образует его уменьшительно-ласкательную форму (кукуруза — кукурузка, помидор — помидорчик и т.д.).

«Антонимы»: вы называете овощ и его свойство (тыква большая), а ребенок — противоположное сочетание слов (огурец маленький).

«Один — много»: говорите название овоща в единственном числе, а малыш — во множественном (горох – много стручков гороха, кабачок – кабачки, много кабачков).

Открытие 6: овощи можно считать

Овощи на огороде послужат отличным наглядным материалом для обучения порядковому и количественному счету. Задавайте вопросы:

Сколько помидоров в ведерке?

Какой по счету помидор мы положим?

Между делом можно научить сложению и вычитанию. Но для этого нужно, чтобы ребенок уже умел считать в прямом порядке и обратном.

Давай соберем 10 огурцов. Уберем один огурец в другое ведерко. Сколько осталось? Девять, то есть на один меньше. Уберем еще один. Сколько останется? Опять на один меньше? То есть нужно назвать то число, которое стоит перед числом 9. Значит, сколько сейчас в ведерке?

Положи в ведерко 5 стручков гороха. Добавим один. Посчитай, сколько получилось? На один больше, верно? Мы назвали следующее при счете число. А если добавить еще один стручок? Можешь, не пересчитывая, сказать, сколько в ведерке стручков гороха?

Состав числа также помогут усвоить наглядные действия с овощами:

В одном ведерке три кабачка, и в другом – три. Сколько всего? Шесть. Значит, шесть – это три и три. А если из одного ведерка переложить один кабачок в другое. Сколько будет вместе в двух ведрах? Все равно шесть? Значит, шесть – это четыре и два. И так далее с другими числами.

Такие уроки математики не будут навязчивыми и не пройдут бесследно.

Открытие 7: овощи полезны

Знаете ли вы, что, по мнению врачей, пять овощей разного цвета в день достаточно, чтобы ребенок получил необходимое количество полезных веществ?

Расскажите дошколенку о том, что овощи, как и фрукты, содержат много витаминов и минеральных веществ. Поясните, что витамины – это не только таблеточки, которые дает мама. Часто дети не могут понять, где же в моркови или помидоре спрятаны аскорбиновые таблетки.

Порадуйте ребенка еще и фактом о том, что искусственные витаминные капсулы нельзя есть постоянно, а овощи, напротив – можно.

Прогуливаясь по участку, доступно рассказывайте ребенку о пользе овощей. Капуста, например, полезна для детского животика. Морковь укрепляет зубки, помогает хорошо видеть. Помидоры и свекла необходимы для сердца, а лук борется с бактериями. Амулет из чеснока защитит от простуды. Любимый картофель придаст силы.

Открытие 8: из овощей можно готовить вкусную пищу

Поведайте малышу о том, что овощи можно употреблять сырыми, вареными, жареными и печеными. Пусть он и сам поделится своими наблюдениями из жизни на эту тему. Привлекайте ребенка на кухню, он окажет вам свою посильную помощь, а потом «приготовит» обед для своих игрушек.

Открытие 9: овощи заготавливают на зиму

В конце августа — начале сентября ваш дошкольник сам увидит, как вы выдергиваете морковь и свеклу, срубаете капусту, выкапываете картофель, снимаете огурцы и помидоры. Он узнает, что морковь и свеклу хранят на зиму засыпанными в песке, огурцы и помидоры солят и маринуют в банках и т.д.

Открытие 10: поделки из овощей

Плоды овощей могут стать объектом для детского творчества. Веселые человечки, забавные животные, сказочные существа вдруг оживут из баклажанов, картофеля и не только. Интересные аппликации можно изготовить из семян и листьев овощей.

Открытие 11: исторические факты об овощах

Расскажите вашему дошколенку, что были времена, когда овощи использовали не так, как мы сейчас. К примеру, в 17 веке в Европе картофель считали декоративным растением, то есть в пищу его не употребляли.

А в 18 веке в России этот овощ подавали как десерт. Его варили и посыпали сверху сахаром.

В это же время в Англии огурцы боялись употреблять в пищу, считая их ядовитыми.

Как видите, продукты вашего приусадебного участка необходимы не только для правильного питания малыша. Они также помогут развивать внимание, воображение, речь, мышление, фантазию и кругозор ребенка.

Желаем радости от первых открытий малыша!

Читайте также:

Ребенок на даче: инструкция по выживанию

Ребенок на даче: копилка идей

Ребенок на даче: изучаем фауну и играем!

Ребенок на природе: плетем венки, наблюдаем за пауками!

Ребенок на даче: наблюдаем за ежиками и раскрашиваем ботинки!