Огурцы на балконе: секреты выращивания

Выращивание огурцов на балконе имеет свои особенности по сравнению с выращиванием в теплице.

Выбор сорта огурцов

На балконе можно выращивать любые понравившиеся сорта при условии, что это самоопыляемые или партенокарпические гибриды. Если на упаковке возле названия есть обозначение F1 — то это и есть гибрид. Среди широко используемых для балконного выращивания — гибридные сорта Балконный F1, Буян F1, Апрельский F1, Зозуля F1.

Рассада огурцов

Для выращивания балконных огурчиков нам нужно сначала вырастить рассаду. На рассаду для балкона сеем в течение всего апреля. О том, как вырастить хорошую рассаду огурцов, читайте здесь.

В какой емкости выращивать

Когда рассада достигнет возраста 30 дней, пересаживаем ее на постоянное место жительства — в ведро или другую подходящую по объему емкость. Для 1 корня огурца нужно примерно 5–7 л грунта. У огурцов поверхностная корневая система, похожая на сеть-паутину , расположенную близко к поверхности грунта, и корневой ствол, уходящий в глубину. Емкость должна иметь достаточную ширину, чтобы вместить разветвленную поверхностную корневую систему. Проверьте, чтобы в дне емкости обязательно были дренажные отверстия, для отвода излишков влаги. Нужно отметить, что излишний объем грунта может принести вред растению — часть грунта останется неосвоенной корнями, в ней будет происходить застой влаги, уплотнение грунта.

Подготовка грунта

Выбор и подготовка грунта для балконных огурцов очень важны для успешного выращивания. Почва для огурцов должна быть рыхлая, воздухопроницаемая, с небольшим добавлением торфа. Покупной грунт перед покупкой нужно обязательно аэрировать: распечатать пакет, и оставить на 1–2 суток, периодически перемешивать.

Если нет уверенности в качестве земли, или же вы используете землю с собственного огорода, то лучше перед использованием добавить в нее немного препарата Гром-2 , и тщательно перемешать. Это универсальное средство от разнообразных почвообитателей: мошек, личинок и прочих вредителей.

! Подсказка! Если вы планируете выращивать огурцы на южном балконе или лоджии, то учитывайте, что в летнее время температура воздуха достигает там +40 — +45 градусов и выше. В таких условиях происходит мгновенное пересыхание почвы, и растение в горшке/кашпо может погибнуть. Чтобы повысить влагоемкость грунта и предотвратить его быстрое пересыхание, рекомендуем в процессе подготовки грунта добавить в него гидрогель. Это специальная добавка в виде небольших гранул, которые по инструкции нужно замочить в воде. После того, как гранулы разбухнут, впитав в себя влагу, добавляем их в наш подготовленный грунт и тщательно перемешиваем. Не путайте гидрогель для рассады с декоративным гидрогелем (аквагрунтом): декоративный гидрогель — это разноцветные шарики или кубики, используются для декоративных целей. Гидрогель для рассады — это мелкие белые гранулы, которые не имеют постоянной формы.

Обеззараживание грунта

Перманганат калия (марганцовка) плохо подходит для этих целей, т. к. наряду с обеззараживанием он еще и существенно закисляет грунт, и это отрицательно повлияет на растение. Для дезинфекции лучше использовать перекись водорода: обычную аптечную перекись водорода 3% развести с отстоянной водой в пропорции 1:1, и этим раствором тщательно опрыскать или немного полить грунт. Также можно обработать грунт препаратом «Здоровая земля», для дезинфекции и профилактики корневых гнилей.

! Подсказка! При высадке в емкость добавьте в грунт 1 таблетку Глиокладина — это биопрепарат, подавляющий развитие корневой, семенной и почвенной инфекции. Этот препарат эффективен именно при превентивном использовании, т. е. до начала возникновения проблем.

Полив

Поливать огурчики нужно только теплой отстоянной водой. Холодная вода затормаживает развитие растения. Почва всегда должна быть немного влажной (но не мокрой), поэтому поливать придется часто, в зависимости от погоды — в пасмурные дни через 1–2 дня, в жаркие солнечные — каждый день. Поливать лучше рано утром, или вечером.

Освещенность

Если у вас южная сторона, то в жаркие солнечные дни прямые палящие лучи солнца могут нанести ожоги растению, особенно в молодом возрасте. Растениям больше подходит рассеянный свет: для этого на окна можно повесить тюль, или бумажные жалюзи из белой бумаги, которые будут рассеивать и немного смягчать солнечные лучи.

Подвязка огурцов

Для подвязки растущих плетей огурцов можно использовать пластиковую сетку, натянув ее вверх вдоль окна, или соорудить небольшую перголу из брусков и пластиковой сетки.

Подкормки для огурцов

В течение всего роста не забывайте подкармливать растения с периодичностью примерно раз в 7–10 дней. Пока растения молодые, состав подкормок должен включать преобладание азотной части (обозначение N на этикетке удобрения), в дальнейшем состав должен быть сбалансированным (примерно в равных частях азот N, фосфор P, калий K), в период плодоношения — с преобладанием фосфора и калия. Чередуйте подкормки минеральными удобрениями с подкормкой гуминовыми удобрениями. Например, одну неделю кормим минеральными, через неделю гуминовыми.

Вредители

Балконные растения подвержены вредителям в большей мере, чем растения в открытом грунте. Этому способствует сухой и жаркий воздух на лоджии, а в открытые окна часто залетает пыль и тополиный пух, вместе с вредителями. Особенно опасен сезон цветения тополей.

Паутинный клещ

Признаки: на растении, в междоузлиях и на листве появляется тонкая паутина, на ней можно заметить мелкие движущиеся точки — это и есть паутинный клещ. На листве сначала появляются светлые точки, затем листва желтеет и усыхает, при этом паутина распространяется еще сильнее. Клещи высасывают питательные вещества из растения, через некоторое время растение погибает.

Методы борьбы: обработать растение инсектоакарицидом по инструкции: Агравертин, Акарин, Клещевит, Санмайт. Растение нужно тщательно опрыскать, включая почву, надеть на растение пакет на сутки, убрать в полутень. Обработку повторить через неделю. В это время нельзя употреблять плоды с растения.

Трипсы

Признаки: на листьях возникают характерные повреждения — на зеленой листве короткие желтые или серебристые штрихи. Это следы деятельности личинок трипса. Если личинок на листе много, то штрихи сливаются в желтые пятнышки. Затем лист в местах пятен высыхает, и в этом месте образуется дырка. Лист постепенно погибает. Если вы заметили такие штрихи, осторожно осмотрите нижнюю сторону листа, лучше через лупу. Если вы увидели мелких белых ползающих существ — это личинки трипса. У них вытянутое тело, около 1 мм в длину. Если вы увидели длинных серых насекомых размером около 1,5 мм — это взрослые особи трипса. При дотрагивании до них они прыгают на небольшое расстояние.

Методы борьбы: системные инсектициды на основе имидаклоприда — Командор, Искра Золотая, Биотлин, Табу, Танрек.

Хорошие результаты дает системный препарат Актара. Можно и опрыскивать, и поливать под корень. Кратность обработок — от 1 до 3, в зависимости от степени поражения растения, с интервалом в 5 дней. Препарат считается среднетоксичным, относится ко 2 и 3 классу опасности для человека. Производитель уверяет, что препарат не проникает в плоды: «При изучении динамики остаточных количеств в растениях установлено, что тиаметоксам (действующее вещество Актары) проникает преимущественно в листья по сосудистой системе, в плоды практически не поступает. Данный факт говорит о гигиенической безопасности применения тиаметоксама при капельном поливе овощных культур в закрытом грунте».

Однако рекомендуется выждать 10–14 дней со времени последней обработки, прежде чем употреблять плоды в пищу.

Желаем вам успехов в возделывании вашего балконного огородика!