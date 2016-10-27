Многолетние декоративные культуры. Часть 2

Многолетние декоративные культуры. Часть 1

При посадке многолетников следует учесть несколько важных моментов:

1. Место для посадки многолетних растений должно быть тщательно очищено от сорняков. Хороший вариант – 2-3 года до посадки многолетников высаживать на данное место однолетние культуры, а каждую весну (и желательно осень) перекапывать почву с тщательной выборкой корней. В течение летнего сезона тщательно выпалывать появляющиеся сорняки, и следить, чтобы семена сорных трав не попадали в почву. Тщательный уход за почвой в течение этих 2-3 лет поможет очистить почву от большинства многолетних сорняков, и многих однолетних. Такая предварительная подготовка почвы существенно облегчит уход за цветником в последующие годы: потребуется лишь эпизодическая прополка, и сезонная подкормка.

2. При планировании места для многолетника нужно точно знать, какую площадь он займет во взрослом состоянии. Можно наблюдать за взрослыми растениями в дендрариях, у знакомых цветоводов, или же в течение первого-второго года жизни определить многолетник на пробное место, и проследить за его развитием: жизненная площадь в цветнике, сроки цветения, степень агрессивности (самосев, расползание корней и т.д.). После периода наблюдения можно подобрать растению подходящее постоянное место в цветнике, и пересадить его туда.

3. Следует учесть, что некоторые культуры не выносят пересадку во взрослом возрасте, или долго болеют после нее (например, дельфиниумы, гипсофила метельчатая, и др.). Такие растения лучше сразу определять на постоянное место. Внимательно читаем описание растения на пакетике с семенами!

Туговсхожие или требующие особого ухода растения

Вероника колосистая

Травянистое растение около 50 см высотой с эффектными колосовидными соцветиями ярко-голубой окраски. Очень красиво, когда распускаются его ярко-синие соцветия на длинных стеблях. После того, как вероника отцветет, цветоносы надо обрезать. Обрезка провоцирует новый рост листьев, благодаря чему растение выглядит декоративно даже в тот период, когда оно не цветет. Неприхотлива в уходе, однако требует терпения в процессе выращивания из семян. Семена нужно стратифицировать:поставить плошку с посеянными семенами в холодильник на несколько дней. Семена вероники очень мелкие, всходы нежные и тонкие, при недостаточно тщательной обработке грунта подвержены заболеванию черная ножка, и часто погибают. Как и все мелкие семена, удобно сеять их методом «лобелии», подробнее тут. При выращивании из семян зацветает на второй год, и поначалу цветет скромно, пика цветения достигает в последующие годы. Может размножаться делением корневища. В цветнике хорошо смотрится в среднем ярусе, и за счет своей нежно-зеленой листвы и редкой в саду голубой расцветки колосков служит отличным фоном для более низкорослых цветов. Отцветшие колоски можно срезать, и при хороших погодных условиях наступит вторая волна цветения. Не дает самосев. Скорость разрастания куста небольшая, поэтому нет опасности «задавить» соседние растения.

Аквилегия гибридная

Элегантные высокорослые сорта с ажурными серо-зелёными листьями и большим количеством изящных звездчатых цветков. Отличие аквилегии гибридной от обыкновенной аквилегии – в сложности ее проращивания из семян. Гибридная аквилегия (такие сорта, как Малиновая Звезда, Голубая Звезда, Желтая Звезда) очень туговсхожа, требует обязательной стратификации, и семена ее могут прорастать в течение месяца и более. В силу сложности проращивания посев ее проводим в конце января – начале февраля. Семена рекомендуем замочить в каком-либо стимуляторе на сутки, затем посеять поверхностно на обработанный грунт (Статья о подготовке грунта для рассады), и слегка присыпать вермикулитом мелкой фракции. Плошку с посеянными семенами завернуть в полиэтиленовый пакетик или накрыть крышкой, и поставить в холодильник на 4-5 суток. Затем поставить плошку в умеренно-теплое место под подсветку, и ждать проклевывания семян, не забывая время от времени немного проветривать. Если семена не торопятся проклюнуться, можно провести процедуру стратификации повторно: снова поставить плошку в холодильник на несколько дней. Усилия, затраченные на проращивание таких капризных семян, с лихвой окупятся красотой цветущего куста, когда он достигнет пика своего цветения! Цветки аквилегии гибридной в 2-3 раза крупнее, чем обыкновенные сорта, направлены не вниз, а в сторону или вверх, и за счет ярко выраженных шпорцев имеют инопланетно-космический вид. Цветение аквилегии гибридное более продолжительно, чем цветение обычной аквилегии – цветки украшают растение до конца июля. Аквилегия гибридная во взрослом возрасте не любит пересадку.

Дельфиниумы

Одни из самых красивых и эффектных многолетних растений на дачном участке! Нужно особо выделить новозеландские сорта дельфиниумов. Они обладают исключительными декоративными качествами, а зимостойкость, долговечность и неприхотливость сделали эти сорта самым желанным приобретением многих профессионалов и садоводов-любителей. Новозеландские сорта отличаются особо крупными махровыми цветками, собранными в плотные кисти. Растения высокорослые, их высота достигает 1,5 метров. В первый год дельфиниумы не цветут, а лишь наращивают лиственную массу. На второй год зацветают небольшими немногочисленными метелками, и лишь в последующие года набирают силу, и при правильном уходе и своевременных подкормках радуют густыми и пышными соцветиями.

Выращивание дельфиниумов из семян – это настоящее испытание терпения даже для опытных цветоводов. Новозеландские сорта дельфиниумов особенно капризны в проращивании.

Некоторые особенности проращивания дельфиниумов из семян:

1. Купленный пакетик с семенами нужно хранить до посева в холодильнике, т.к. при хранении семян в сухом теплом месте теряется всхожесть.

2. Семена прорастают в темноте, но при этом нельзя слишком заглублять их в грунт. Рекомендуется присыпать посевы слоем вермикулита мелкой фракции, или речным песком, или тонким слоем легкого рыхлого грунта. Чтобы избежать случайного попадания света на обнажившиеся семена, можно завернуть плошку в темный пакет.

3. Важна плотность посева семян: при раскладывании семян нужно стараться размещать их достаточно плотно. Близко расположенные семена прорастают лучше и быстрее, чем разреженные посевы. Есть предположение, что прорастающие семена дельфиниумов выделяют в почву особые вещества, которые стимулируют прорастание других семян.

4. Для прорастания семенам требуется стратификация. Плошку с посевами (в обработанном и увлажненном грунте) нужно поместить в холодильник на неделю. Затем семенам требуется постепенное повышение температуры: после извлечения из холодильника ставим плошку в прохладное место с температурой +15 … +16 градусов.

• Если это место – подоконник в квартире, то нужно учесть ряд моментов. Подоконник в городской квартире – достаточно агрессивное место, т.к. его поверхность часто холодная, а воздух вокруг горячий и сухой от работающих батарей отопления. Поэтому нужно принять меры для выравнивания температуры: подоконник застелить, например, картоном, т.к. картон обладает теплоизолирующими свойствами. Холодная поверхность вредна для появляющихся сеянцев, т.к. может привести к возникновению черной ножки. Батареи отопления лучше прикрыть экраном (можно сделать его также из картона, листа ватмана, или другого материала). Эти меры позволят выровнять температуру на подоконнике.

Нужно следить, чтобы температура не поднималась выше 20 градусов, т.к. при повышении температуры сеянцы будут угнетены. При появлении ростков нужно снять темный пакет, и обеспечить подсветку появляющимся сеянцам.

5. Можно сеять дельфиниумы методом «посев в кипяток»: обработанный грунт в плошке увлажнить (лучше из пульверизатора, чтобы избежать переувлажнения), и слегка уплотнить пальцами. Затем осторожно пролить грунт тоненькой струйкой кипятка из чайника, сделать неглубокие бороздки, разложить семена, присыпать вермикулитом или легкой землей, и накрыть крышкой. Далее можно поставить семена на батарею на 30 минут, либо сразу убрать на полку для прорастания.

Корневищные растения

В этой группе поговорим о растениях, самый простой и распространенный способ размножения для которых – деление корневища.

Хоста

Хосты – это травянистые, короткокорневищные неприхотливые многолетники, теневыносливые, очень нетребовательные к условиям произрастания. Имеют толстые, укороченные корневища с мощными шнуровидными корнями. Они не требовательны к почвам, предпочитают гумусные суглинки, достаточно влажные, но без застоя воды. Хосты не требуют пересадки многие годы, готовы до десяти и более лет провести на одном месте. При этом пересадки они переносят легко.

• Хосты предпочитают полутень, но некоторые сорта при обильном поливе могут расти и на солнце.

!!! Следует отметить, что в жаркую погоду полив нужно проводить только в утренние часы, и желательно под корень, не допуская попадания капель влаги на листву. Попадающие на листву капли воды становятся своеобразными линзами, концентрирующими солнечный свет в одной точке, что вызывает ожоги листьев.

• Выбор места посадки для хосты (солнечное или полутень) в большой мере зависит от сортовых особенностей конкретного вида. Некоторые сорта не любят солнечное место, и при отсутствии затенения теряют свои сортовые свойства, изменяют цвет и размер листвы, листья мельчают и приобретают жухлый оттенок. Если ваша хоста вынуждена расти на открытом солнечном месте, можно обеспечить ей частичную полутень, посадив с солнечной стороны какой-либо компактный многолетник или небольшой декоративный кустарник.

Сорта с белыми и желтыми полосами и пятнами на листе – это обычно светолюбивые растения. Больше всего это относится к белоокаймленным сортам.

Желтолистные сорта более универсальны, хорошо растут как на солнечных участках, так и в полутени.

!!! Следует отметить, что светолюбивым хостам также необходимо частичное притенение.

Голубые, синие и сизые сорта хост следует сажать строго в тенистые места с повышенной влажностью и умеренной температурой: только в таких условиях их листья будут иметь достаточно яркий и насыщенный цвет. Для сортов этой группы даже полезна глубокая тень и достаточно всего двух часов освещения.

В плотной тени хосты медленнее разрастаются, но при этом их листья становятся крупнее, эффектнее, а куст в целом бывает выше.

• Хосты хорошо зимуют в наших краях, но профилактическое мульчирование им не повредит.

• Самый простой и наиболее частый способ размножения хосты - деление в начале весеннего роста и в конце цветения (вторая половина лета). Деленки лучше делать маленькими, поскольку они быстро разрастаются. Хоста также может размножаться выращиванием из семян, но такой способ требует очень много времени и терпения, т.к. сеянцы развиваются очень медленно, а полноценный куст появляется лишь на 3-5 год.

Бадан

Самые распространенные разновидности - бадан толстолистный и бадан сердцелистный. Это многолетнее травянистое вечнозеленое растение с толстым ползучим корневищем длиной до 100 см. Листья кожистые, блестящие, светло-зеленые, округлые на длинных черешках, собраны в прикорневую розетку диаметром до 35 см. Цветоносный побег безлистный, высотой до 50 см. Цветки колокольчатые, розовые, на верхушке собраны в метельчато-щитковидное соцветие. Распускается в мае-июне. Зеленые листья баданов радуют взгляд сразу после появления первых весенних проталин. Обладают хорошей зимостойкостью. Разрастаясь, образуют живописные куртины плотных мясистых листьев, ярко окрашенных в конце лета и осенью. Весной они покрываются массой нежно цветущих соцветий.

Уход за баданом не так прост, как может показаться с первого взгляда: есть ряд особенностей, которые нужно обязательно учитывать.

• Бадан совершенно не переносит переувлажнение. При посадке нельзя заливать растение, нужно лишь немного увлажнить почву, чтобы земля у корней уплотнилась.

• Выбор места посадки зависит от того, что вы хотите получить от бадана. Если вам важна его зеленая вечнозеленая листва, то выбирайте тенистое место, сухой каменистый склон, или приподнятую грядку с окультуренной почвой. В этом случае бадан хорошо разрастается, но цветение будет слабое. Если же вы предпочитаете любоваться эффектным цветением бадана, то выбирайте для посадки солнечное и прогреваемое место, но в этом случае растение будет разрастаться медленно. В любом случае при посадке бадана нужно избегать затапливаемых мест, где застаивается вода.

• Весной не рекомендуется отгребать листовый опад бадана. Это естественное укрытие из сухих и полуотмерших листьев спасает бадан от обмерзания при возвратных заморозках. Кроме того, отмирающие листья способствуют сохранению почвенной влаги и поддержанию температуры, необходимой для неглубоко залегающих корневищ.

• Первые подкормки можно проводить только тогда, когда листва позеленеет и достаточно отрастет. До этого времени разноцветная красноватая листва сигнализирует о том, что корневище бадана еще не прогрелось и не готово принимать новые питательные вещества.

• Растения не выносят даже не слишком продолжительного переувлажнения, и при избыточном или застойном увлажнении могут поражаться пятнистостью листьев (рамуляриозом): листва покрывается округлыми пятнами бурого, а затем коричнево-серого цвета. Границы пятен резкие, вдоль них темные каемки (иногда красноватые). В этом случае нужно удалить поврежденные листья, сжечь их, а само растение обработать медьсодержащими препаратами (бордосская жидкость, медный купорос, оксихлорид меди, «Оксихом», и т.п.). В дальнейшем сократить полив.

• Баданы поливают в период бутонизации, цветения и 2-3 недели после него, да и то лишь при условии засушливой погоды.

• Если вы хотите добиться обильного будущего весеннего цветения бадана, то рекомендуется в середине текущего лета создать растению временный «сухой период»: хорошенько подсушить куст, вплоть до полного поникания листвы.

• Баданы не любят пересадки, и без пересадок могут расти несколько десятилетий. Частые пересадки ухудшают внешний вид бадана и приводят к болезням. Минимальный срок выращивания на одном месте 7-8 лет.

Самый распространенный способ размножения – деление куста. Лучше всего делить растение через 2-3 недели после его цветения. Хорошая деленка – это розетка листьев среднего размера, с частью корневища и пучком всасывающих корней.

Многолетние декоративные культуры. Часть 3

Благодарим за предоставленные фото наших форумчан Homochka, КуМа, nathka, Монника, Hot.