Собираемся на дачу

Жаркими летними днями находиться в городе бывает очень трудно, особенно если вы – молодая мама. Хотя температура воздуха и в городе, и за городом практически одинакова, на даче жара переносится намного легче. Этому способствует отсутствие асфальта. обилие зелени, близость леса или речки, а зачастую – и того, и другого. Если своей дачи у вас нет, вы можете, выбрав подходящий вариант, договориться о съеме дачи.

Как снять дачу

Если у вас нет своей дачи, вы аккуратно относитесь к деньгам и не готовы платить посредникам, вам есть смысл попробовать найти дачу самостоятельно. Сделать это можно несколькими способами.

Вариант первый

По объявлениям в прессе.

Идеальный вариант - это подать объявление с описанием того, что хотелось бы получить в конечном итоге, и ждать предложений. Давая такое объявление, человек обязательно найдет то, что окажется под силу его кошельку. Кому-то хватит домика в деревне с удобствами на улице и колонкой, а другому нужен благоустроенный коттедж в престижном месте. Но основными требованиями для путешествующего малыша должно обязательно выступать:

Теплый дом, в котором было бы не холодно в любую погоду. Наличие в доме водопровода. Наличие в доме плиты. Наличие участка с минимальным количеством грядок и максимальным пространством для хождения малыша..

Постарайтесь заранее выяснить все детали, начиная с цены и заканчивая наличием песка в песочнице. Если в объявлении написано: "Торг" - смело торгуйтесь. Если по телефонному разговору вас всё устраивает, выезжайте на место и осматривайте дом. Оценивайте его максимально критично, ведь вам там жить 3-5 месяцев! Присмотритесь к участку - хорош ли забор, нормальная ли дорога, сравните время поездки с обещанным. Если домик и территория вас устраивает, отправляйтесь исследовать близлежащие населенные пункты. Это необходимо для того, чтобы в критической ситуации не метаться в растерянности, не зная, куда ехать и кому звонить.

Вариант второй

Через агентства.

Если по какой-то причине вы не хотите давать объявление, есть смысл полистать популярные издания - это сориентирует вас по ценам и по предлагаемым условиям. Будьте внимательны - за большинством объявлений стоят агентства, не всегда работающие честно: высока вероятность познакомиться с так называемыми информационными агентствами, где за копейки предложат коттедж, а на самом деле вы просто потеряете время и деньги.

Лучше всего обратиться в агентство, которое специализируется на аренде именно коттеджей или в фирму, которая работает длительное время на рынке. Крупную фирму узнать достаточно просто. Для этого возьмите несколько изданий, занимающиеся рынком недвижимости, за разный промежуток времени (от нескольких дней до нескольких недель) и посмотрите модульную рекламу - рекламные "картинки" с предложениями и телефонами фирм. Чем больше модуль по размерам, тем он дороже; чем чаще вы встречаете его в разных изданиях, тем больше вероятность, что фирма крупная и находится на слуху, а крупные фирмы, как правило, имеют хорошую репутацию. Позвоните им, пообщайтесь. За вами закрепят менеджера, который и подыщет стопроцентно устраивающий вас вариант.

Вариант третий

Расклейка объявлений в дачном поселке.

Для этого вам понадобится выбрать поселок, в котором вы повесите объявления. Так как в газете объявления принимают в очень сжатом виде, в объявлении вы сможете расписать все условия, которые необходимы вам для проживания с ребенком. Более того, вы сможете походить по поселку, пообщаться с жителями, которые порекомендуют арендодателя, а заодно и расскажут о нем.

Вариант четвертый

По интернету.

Прогресс смело вошел в наши дома. Сейчас мы уже не представляем себя без "всемирной паутины", где нас ждут друзья, готовые виртуально прийти на помощь в любой момент. Именно их вы и должны спросить насчет возможных вариантов с дачей. Разместить объявление об аренде дома вам нужно на специализированных сайтах, там же можно просмотреть объявления арендодателей. Только помните, что вряд ли интернетом будет пользоваться человек, плохо знающий расценки, или бабуля-пенсионерка. Так что сэкономить не удастся.

Итак, из предложенных нами вариантов вы выбрали оптимальный. Теперь очередь за тем, чтобы договориться с человеком о встрече и осмотреть дом и участок. При этом вам необходимо соблюсти следующие правила.

О просмотре лучше договориться на ближайший день. Помните, что вы не единственный человек, который заинтересовался этим домом, поэтому "кто первым встал - того и тапки". Приезжайте вовремя, не забывайте, что человека раздражает ожидание, но не стоит приезжать заранее: застав хозяйку полуодетой или в процессе мытья посуды, вы поставите ее в неловкое положение. Не платите никаких авансов ни под каким предлогом. Не подписывайте никаких бумаг с юристом, если того пригласили арендодатели - это уже не независимый агент! Вам стоит сразу же задуматься: "А хорошо ли я разбираюсь в бумагах?". Обязательно удостоверьтесь, что дача принадлежит именно тем, кто ее сдает, чтобы потом не попасть впросак, однажды в пятницу встретив на пороге настоящих хозяев. Для этого надо посмотреть документы на право собственности, а если дом находится в деревне или в жилом поселке, хозяева, вероятно, будут в нем прописаны. Более того, есть смысл взять расписку с хозяев, что остальные члены их семьи не будут возражать против вашего проживания на даче. Все расчеты производите с расписками, подтверждающими передачу денег. Суммы указывайте в рублях, так как расписки в валюте не принимаются к рассмотрению в суде. Хорошо, если будут свидетели передачи денег. А вообще-то, вы можете переслать деньги почтовым или телеграфным переводом - в этом случае у вас на руках будут документы, подтверждающие факт оплаты, и у арендодателя не возникнет никаких проблем с их получением. Старайтесь платить за каждый месяц отдельно, а не всю сумму сразу, - если вам не понравится что-то на даче, вы не сильно потеряете в деньгах, уехав оттуда раньше срока. Обязательно договоритесь о том, как и сколько раз хозяева будут приезжать на дачу для проверок, что в огороде можно трогать, а что нельзя, какие сельскохозяйственные работы вы будете выполнять, а какие строго-настрого запрещены, в каком виде вы оставите после себя территорию и грядки. Поинтересуйтесь у хозяев про соседей, только не спрашивайте, тихие они или скандальные, правды вы все равно, скорее всего, не услышите. Лучше спросите про пол и возраст. Если все вроде бы хорошо, но хозяева не нравятся - откажитесь от дачи. Пообещайте подумать и спокойно решите дома, что именно вас насторожило. Возможно, ваше подсознание заметило больше, чем поняли вы сами, а возможно, это подсказка вашей интуиции. Если хозяева сдают часть дома, постарайтесь сразу же обговорить все условия соседства. В том числе - и невмешательства в вашу жизнь. Договоритесь, что и как вы будете делать, будете ли помогать хозяйке, будет ли она вас кормить, разрешит ли пользоваться своей посудой, холодильником, кладовкой. Не будет ли у нее проблем с ребенком, ведь он так подвижен, исследует всё, куда только может залезть, у малыша еще нет понятия, что ветки ломать нельзя, а цветы красивы пока растут на клумбе. Обговорите места общего пользования и места, куда хозяйка заходить не должна, только с вашего разрешения и обязательно со стуком. Не забудьте про друзей, которые захотят к вам приехать, или про бабушек и дедушек, соскучившихся по внучатам. И про друзей хозяев забывать тоже нельзя. Вам, маме с маленьким ребенком, для которой режим и тишина по ночам превыше всего, вряд ли понравится соседство с шумной компанией. Поэтому пообщайтесь с соседями, расспросите про хозяев.

Что необходимо малышу на даче

Теперь важно понять, что именно может понадобиться маме с малышом на даче, на что надо обратить внимание в первую очередь. Будет ли возможность вернуться домой в любой момент, нет ли проблем со здоровьем? Сможете ли вы быстро оказать малышу квалифицированную медицинскую помощь, далеко ли от дачи находится больница? Согласитесь, дача - место, опасное для городского ребенка, и от того, как скоро прибудет "скорая помощь", зависит жизнь дорогого вам человечка. Обязательно поинтересуйтесь у хозяев, как далеко находиться больница, каков ассортимент в магазине и стоит ли доверять качеству продаваемых в нем продуктов.

Еще раз критично оцените дом и прилегающую к нему территорию. То, что худо-бедно сгодится для взрослого, не всегда подходит для ребенка, тем более, для грудничка. Внимательно осмотрите помещение, в котором вы проведете с малышом все лето. Жилая комната на одного человека должна быть не менее 8 м2, для супружеской пары - 12-20 м2, причем комната не должна быть проходной.

Дача должна быть не только светлой, но и теплой. Дело в том, что в самом начале и в конце лета ночи бывают достаточно прохладными, поэтому надо заранее продумать, каким образом прогреть помещение, в котором будет спать малыш. Если нет камина или печки, необходимо захватить с собой обогреватель и грелку, чтобы согреть спальное место или озябшие ножки крохи.

Дети любого возраста на даче часто пачкаются, поэтому придется постоянно стирать детскую одежду и купать малыша. Если малыш грудного возраста, тем более необходимо большое количество воды для стирки бесконечных пелёнок и ползунков, поэтому в доме желательно иметь водопровод и канализацию, чтобы не пришлось регулярно выливать "отработанную" воду куда-нибудь в огород.

Заранее подумайте вопрос о том, где и как вы будете готовить еду. Хорошо, если на даче есть стационарная плита. Если же нет, то необходимо привезти с собой электрическую.

Как подготовить дачный участок для малыша

Если вы - собственник

Если у вас своя дача, для забав ребенка на участке папа и дедушка могут построить песочницу, качели и горку. Это все можно приобрести также в крупном детском магазине, а песок купить на строительном рынке.

Песочница даст возможность занять ребенка на довольно длительное время, что для взрослых, занятых огородом, очень удобно, а также позволит сохранить в неприкосновенности вскопанные грядки.

Очень хорошо, если удастся уговорить папу или дедушку соорудить квадрат из поставленных вертикально досок. С одной или нескольких сторон песочницы можно сделать лавочку, положив доску горизонтально.

Прежде чем насыпать в песочницу песок, постелите в нее лист рубероида: это предотвратит "утекание" песка в грунт.

Качели дети просто обожают. Если вы решитесь на такой подвиг, как строительство их на своем участке, вы будете вознаграждены бурным восторгом вашего ребенка. Это долгосрочное сооружение, ведь даже старшие школьники с удовольствием читают книги из школьной программы, слегка покачиваясь на качелях в саду. Приступая к строительству, следует помнить, что качели дают очень специфическую поперечную нагрузку, которая довольно быстро расшатывает вкопанные в землю столбы. Поэтому делайте опоры в виде треугольника, или ставьте к столбам подкосы с двух сторон.

Если вы - арендатор

Надувные песочницы или пластмассовые "бревнышки" продаются в любом крупном детском магазине. Установка подобных песочниц не слишком трудна, более того, их можно передвигать, если первоначальное местонахождение выбрано неудачно.

Вы можете также приобрести раскладные детские качели, качающуюся садовую скамью или подвесной диванчик, на котором малышу так приятно покачиваться вместе с мамой.

В специализированных магазинах также можно приобрести детские горки любого размера, вплоть до самых больших.

Если же ваше чадо только-только начинает смотреть на мир, высоко держа головку и лежа на локотках, на даче может понадобиться манеж, который в дневные часы отдыха вполне сойдет за кроватку. Это может быть легкий складной манеж, достаточно мобильный для постоянных перемещений из дома на улицу и обратно.

Для малышей, которые уже вовсю исследуют мир, передвигаясь на животике или коленках, незаменимой вещью будет туристический коврик или старое одеяло.

А чтобы ни крошка в манеже, ни малыш-ползунок не перегревались на солнышке, не забудьте купить большой пляжный зонт, который можно воткнуть в любом месте сада и поворачивать в зависимости от движения светила по небу.

Вне зависимости от того, собственная у вас дача или съемная, очень полезное приобретение - бассейн. Их ассортимент довольно велик, поэтому можно выбрать подходящий как по цене, так и по конструкции. О конструкции стоит сказать особо. Есть бассейны с плотными стенками, которые удерживаются в вертикальном положении под весом воды. Они легкие и красивые, быстро собираются, но недостаточно устойчивы: если ребенок перегибается через борт, вода выливается наружу. Другой вариант - бассейн с бортами из надувных колец. Подготовка его к использованию требует большего времени, но он более устойчив, к его борту можно безопасно прислоняться. Самая удобная конструкция - твердые плоские борта, устанавливаемые по периметру на колышки, которые вбиваются в землю.

И еще одно: если на территории есть прудик, пусть даже чуть глубже полуметра, надо позаботиться о полной безопасности маленького исследователя. Сможете ли вы все лето пристально контролировать все передвижения своего чада по участку и следить, чтобы не случилось беды? Будет ли на это время и возможность? Возможно, вам стоит продумать, как оградить это место от малыша.

Дача - замечательное изобретение горожан, ведь именно они организованно устремляются в пятницу вечером на вожделенные шесть соток. Впрочем, соток может быть и двадцать, и сорок: главное - это то удовольствие, которое получает ваша семья от запаха яблонь, цветущих перед самым крыльцом, и тихого летнего вечера. И будьте уверены - ваш малыш наверняка запомнит свое первое лето на даче.

журнал "Мама и Малыш", №5, 2004

http://www.2mm.ru/