Фунгициды: лечим заболевания растений

В процессе роста наши растения подвергаются не только атакам насекомых, с которыми мы боремся при помощи инсектицидов , но и различным грибковым и бактериальным заболеваниям. Для лечения заболеваний растений используется отдельная группа химических препаратов – фунгициды.

Классифицировать фунгициды непросто, т.к. к этой группе принадлежит очень длинный перечень действующих веществ и препаратов, многие из которых либо используются только в профессиональном сельском хозяйстве, либо незнакомы широкому кругу потребителей в России. В данной статье мы будем рассматривать только те фунгициды, которые встречаются в наших магазинах, и допущены к использованию в личных подсобных хозяйствах.

Итак, ФУНГИЦИДЫ – это вещества химического или биологического происхождения, предназначенные для борьбы с заболеваниями растений.

Как уже говорилось, фунгицидов великое множество. Чтобы подобрать правильный препарат, который гарантированно вылечит растение, нужно понимать отличия фунгицидов. Поэтому мы будем рассматривать препараты по группам. Каждая группа имеет общие характеристики и особенности применения, а также свои преимущества и недостатки.

Вообще все химические препараты, применяемые на даче для растений, можно различать по общим основным характеристикам. В статье об инсектицидах мы уже упоминали о таких общих характеристиках – это класс опасности, способ проникновения в растение, характер воздействия. Напомним некоторые из них применительно к фунгицидам.

Итак, фунгициды различаются по воздействию на растение – контактные и системные (как и инсектициды), а также по характеру воздействия – профилактические и лечебные.

По воздействию на растение

Контактные фунгициды. При обработке растения остаются только на его поверхности, практически не проникают внутрь растения, и вызывают гибель грибка или бактерий при соприкосновении с ним. При работе с контактными фунгицидами старайтесь тщательно опрыскивать не только поверхность листьев, но и нижнюю их сторону, так как многие виды грибков начинают прорастать с нижней стороны листьев.

Контактные препараты, такие как хлорокись меди, сера, бордоская жидкость, и т.п., не смогут вылечить уже заболевшие растения, но хорошо защитят их от заражения.

Преимущества контактных препаратов: растения не вырабатывают к ним устойчивость.

Недостатки: длительность защитного действия таких препаратов зависит от погодных условий, обычно не более 10-12 дней до первого сильного дождя, после чего обработку нужно повторять. Поэтому и кратность обработок для фунгицидов контактного действия самая частая: 3-6 обработок за сезон.

Системные фунгициды. Проникают внутрь растения и быстро распространяются по всем его частям, включая плоды. Эффективность зависит от скорости распространения по растению, и не зависит от погодных условий. Защищают растения как снаружи, так и изнутри.

Преимущества: высокая скорость поглощения обработанным растением. Длительный срок защитного действия (2-3 недели).

Недостатки: патогенные грибы быстро вырабатывают устойчивость к системных фунгицидам, поэтому рекомендуется использовать их не более 2 раз в сезон. При необходимости дополнительных обработок лучше использовать либо препарат другой химической группы, либо контактный фунгицид.

При использовании системных препаратов следует обязательно соблюдать рекомендованные сроки обработки до сбора урожая, чтобы химические вещества успели выйти из плодов и стать безвредными для человека и животных.

Большинство фунгицидов системного действия токсичны для человека, поэтому обработку растений такими препаратами следует проводить с осторожностью, и при приготовлении раствора использовать защитные перчатки и очки.

По характеру действия

Профилактические (защитные) фунгициды. Предупреждают заражение растения. Приостанавливают развитие и распространение возбудителя в месте скопления инфекции до того, как произойдёт заражение. Механизмы действия этих фунгицидов могут различаться – например, некоторые препараты образуют на поверхности растений пленку, через которую споры гриба не могут проникнуть. К этой группе относятся препараты на основе серы, меди, поликарбоцина, и других веществ.

Лечебные фунгициды. Вызывают гибель патогенов уже после заражения растения. Они подавляют патогены, действуют на мицелий, репродуктивные органы и зимующие стадии возбудителя, вызывая их гибель после заражения растения.

Все фунгициды можно разделить на 3 большие группы:

1. Органические фунгициды. Это большая часть современного ассортимента фунгицидов.

2. Неорганические фунгициды. Это такие препараты, как бордоская жидкость, хлорокись меди, соединения серы, железа, марганца, калия и т.д.

3. Биологические фунгициды. Действующее вещество биофунгицидов– полезные бактерии и грибы, которые вызывают гибель патогенных бактерий и грибов.

В первой части статьи мы рассмотрим органические фунгициды, и биофунгициды.

Органические фунгициды

Органические фунгициды - это большая часть современного ассортимента фунгицидов. Они разлагаются под действием живых организмов и не содержат тяжелых металлов.

Преимущества: рабочий раствор готовится простым смешиванием с водой; их можно комбинировать с большинством других препаратов.

Недостатки: малостойкие, слабо удерживаются на поверхности растений. Но такой недостаток вполне компенсируется системным действием многих препаратов – вещество проникает внутрь растения и действует изнутри.

1. Препараты Раёк, Скор, Чистоцвет (дифеноконазол);

Прогноз, Чистоцвет БАУ (пропиконазол);

Топаз (пенконазол).

Эти препараты принадлежат группе триазолы – это самая большая группа фунгицидов. Это системные препараты, имеющие широкий спектр действия. Применяются для обработок растений на ранних фазах развития заболевания или для профилактических обработок. Используются против возбудителей различных заболеваний плодовых и овощных культур. Проникают вглубь листа, двигаются за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих побегов. Быстро поглощаются листвой.

Применение: против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, сетчатой пятнистости, парши, септориоза, церкоспореллеза, ринхоспориоза оидиума, серой гнили.

Триазолы в основном относятся к токсичным веществам.

Фитотоксичность. Могут тормозить рост растений. Следует строго соблюдать рекомендуемые нормы расхода.

2. Препараты Максим (флудиоксонил), Профит Голд (комбинированный, фамоксадон+ цимоксанил), Строби (крезоксим-метил), Зато (трифлоксистробин).

Принадлежат группе стробилурины. Это «молодая» группа контактных фунгицидов со специфическим механизмом действия. В большинстве своём такие препараты - контактные фунгициды с большим временем действия. Они имеют лечащее действие и частичный системный эффект (передвигаются в пределах листа). Эти препараты наиболее эффективны при применении в ранние стадии развития инфекции.

В последнее время эта группа получила интенсивное развитие благодаря широкому спектру действия препаратов, их высокой биологической активности, относительной безопасности для человека и малой опасности для окружающей среды. Из-за широкого спектра действия и практической безопасности для окружающей среды стробилурины считаются самой значимой группой фунгицидов, появившейся после препаратов триазольного ряда. Эти вещества также можно частично отнести к биофунгицидам, так как они имеют природное происхождение.

Почти все стробилурины высокоэффективны против ложной мучнистой росы, ржавчины, настоящей мучнистой росы и различных видов пятнистостей листьев (альтернариоз, церкоспороз и др.).

Нефитотоксичны. Нетоксичны для пчел. Малотоксичны для птиц, дождевых червей, полезных насекомых. Рекомендуется применять эти препараты первыми в вегетационном сезоне, так как они резко уменьшают способность устойчивых к триазолам форм к их развитию на листьях.

3. Препараты Ордан (манкоцеб);

Витарос; Здоровая Земля (комбинированный, тирам+карбоксин, для протравливания посадочного материала, для дезинфекции почвы).

Относятся к группе дитиокарбаматы. Контактные фунгициды профилактического действия. Чаще всего используются в смеси с другими действующими веществами.

Наиболее эффективны при использовании непосредственно перед заражением или сразу после него. Применяются для защиты растений от ложной мучнистой росы, фитофтороза, корневых гнилей, ржавчины, парши яблони и груши, пятнистостей.

Имеют низкую фитотоксичность. Они положительно влияют на рост и развитие растений, поэтому их обычно и

рекомендуют применять в период интенсивного роста (весной и в начале лета).

4. Препараты Превикур (Пропамокарб гидрохлорид);

Консенто (Пропамокарб гидрохлорид+ Фенамидон).

Относятся к группе карбаматы. Тормозят рост и размножение многих почвенных грибов, воздействуют на их споры. Вещество проникает через корневую систему и, частично сорбируясь листьями, перемещается снизу вверх, от корневой системы по направлению к вершине растения. Не фитотоксичны.

Помимо этого, эти препараты положительно влияют на микробную колонизацию и ростовые процессы рассады огурцов. Стимулируют развитие корней и надземной части растений.

5. Препарат Хорус (ципродинил). Единственный препарат из своей химической группы (пиримидины), используемый в ЛПХ. Имеет широкий спектр действия. Вещество проникает в растения через листья. Хорус – системный фунгицид для защиты семечковых и косточковых плодовых культур от комплекса болезней, винограда – от комплекса гнилей.

Преимущества препарата:

- Высокоэффективная защита листьев при любой инфекционной нагрузке даже при низких температурах воздуха.

- Единственное действующее вещество из данного класса: не вызывает устойчивости патогенов.

- Быстрое поглощение растением: не смывается дождем.

- Системное, защитное и лечебное действие.

- Норма расхода в десятки раз меньше, чем у традиционных контактных препаратов.

- Отсутствие фитотоксичности. Относится к 3 классу опасности для человека.

Биофунгициды

Почва, где живет один вид микроорганизмов, часто непригодна для других микроорганизмов. Этот принцип лежит в основе действия биологических фунгицидов. Основа биологических фунгицидов – споры полезных грибов или штаммы полезных бактерий. Они действуют в нескольких направлениях:

- проникают внутрь растений, повышают их иммунитет, способствуют выработке веществ, препятствующих заражению патогенами;

- конкурируют с возбудителями заболеваний за проникновение вглубь растения;

- после заражения патогеном проникают в растение и выделяют токсины, которые убивают возбудителей заболевания и питаются продуктами их разложения.

Преимущества: биологические фунгициды безопасны для человека и животных.

Недостатки: эффективны только для предупреждения заболевания, или на его ранних стадиях, и неспособны вылечить сильнозараженное растение.

1. Грибные фунгициды. Препараты Глиокладин, Триходермин, Трихофлор, Триходерма Вериде. В эту группу входят в основном биопрепараты на основе грибов рода Trichoderma – т.н. триходермины. Эти препараты способны не только подавлять возбудителя корневой, семенной и почвенной инфекции, но и предотвращать развитие болезней плодов и листьев при нанесении препарата на их поверхность. Особенность: такие препараты скорее превентивны, т.е. предотвращают заболевания, но не лечат уже возникшие.

Подавляют грибные заболевания и защищают от заражения:

- корневыми гнилями (питиозные, ризоктониозные, фузариозные);

- увядания различной этиологии;

- болезней листьев и стеблей (аскохитоз и антракноз, альтернариоз и серая гниль).

Грибы рода Trichoderma улучшают структуру и плодородие почвы.

Класс опасности: препараты на основе Trichoderma harzianum относятся к 4 классу опасности для человека (малоопасные).

2. Фунгициды на основе бактерий. Биопрепараты на основе бактерий Bacillus subtilis: Гамаир, Алирин, Фитоспорин, Бактофит. Эти препараты созданы на основе одного вида бактерии, но разных ее штаммов, каждый из которых имеет свои особенности (внимательно читаем инструкцию). Предназначены для защиты от бактериальных болезней овощных культур. Имеют разностороннее действие на возбудителей заболевания: вырабатывают антибиотики, являются антагонистами по отношению к патогенам, повышают иммунитет растения. Кроме того, в большинстве случаев они проявляют стимулирующий эффект в отношении защищаемой культуры. При внесении в почву или опрыскивании по листьям подавляют развитие возбудителей грибных и бактериальных заболеваний и защищают растения от заражения:

- корневыми гнилями (питиозными, фузариозными, ризоктониозными);

- трахеомикозного увядания;

- болезней листьев и стеблей (мучнистая роса, пероноспороз, септориоз, ржавчина, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, парша, монилиоз, серая гниль);

- бактериального рака томата.

3. Фитолавин. Это биологический препарат широкого спектра действия, действующим веществом которого является фитобактериомицин, получаемый из почвенных грибов. Это вещество обладает выраженным антибактериальным действием (антибиотик), с высокой эффективностью против всех видов бактериозов растений, а также фунгицидным эффектом. Период защитного действия до 20 дней. Срок ожидания по использованию продукции составляет 2 дня, т.е. препарат можно применять почти вплоть до сбора урожая. Обладает ростостимулирующим действием и совместим в применении со многими химическими средствами защиты растений.

Особенности препарата:

- Имеет как бактерицидный, так и фунгицидный эффект.

- Не фитотоксичный, не уничтожает полезную фауну.

- Хорошо проникает в ткани растений.

- Быстрое действие.

- Стимулирующий эффект для растений.

Используется для борьбы против возбудителей болезней огурца защищенного грунта (мягкая бактериальная гниль, гниль корневой шейки, трахеомикозное и бактериальное увядание, угловатая пятнистость листьев), томата защищенного грунта (корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля), яблони (бактериальный ожог, монилиоз) и др. Также фитобактериомицин показал хорошие результаты в борьбе с бактериозами капусты.

Используется при профилактике корневых гнилей, сосудистого бактериоза, заболеваний типа черной ножки, бактериального ожога, угловатой пятнистости листьев, бактериальной гнили клубней, сосудистого бактериоза на огурце, бактериальных вершинных гнилей, альтернариоза на томатах, монилиоза, парши, фузариоза, антракноза.

4. Споробактерин (комплексный препарат, бактерии Bacillus subtilis + гриб Trichoderma viride). Используется для профилактики и лечение грибных и бактериальных болезней растений. Эффективен как в сухую погоду (за счёт Tr. viride), так и в дождливую и влажную (за счёт B. subtilis). Улучшает структуру почвы. Безопасен для человека, животных, насекомых и растений.

Благодарим за консультацию Кузнецову Марину Юрьевну (КумА), биолог.

Продолжение следует. В следующей части поговорим о неорганических фунгицидах - бордоская жидкость, хлорокись меди, соединения серы, железа, марганца, калия и т.д.

Интересное по теме:

Неорганические фунгициды

Заболевания рассады