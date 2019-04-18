Рассада огурцов: 10 лайфхаков

Как вырастить крепкую рассаду огурцов, устойчивую к заболеваниям.

1. Сроки посева. Оптимальным возрастом рассады огурцов считается 30-дневный срок. На Урале мы обычно сеем огурцы на рассаду в начале мая, чтобы высадить в парник в начале июня. Если у вас есть капитальная теплица, можно сдвинуть высадку рассады на более ранний срок, значит и посев провести раньше, отсчитав 30 дней.

2. Замачивание семян. Замачивание – это самый эффективный способ повысить всхожесть. Кроме того, замачивание стимулирует и дезинфицирует семена. Замачивать семена можно в любых стимуляторах – Гуми, НВ-101, эпин и т.п. Для ускорения прорастания и дезинфекции можно предварительно замочить семена на 10 мин в аптечной перекиси водорода 3%, неразведенной. Потом – достать, и замочить уже в стимуляторе.

Раскладываем семена на влажной салфетке, пропитанной стимуляторами, и прикрываем сверху этой же влажной салфеткой. Не надо погружать семена в раствор «с головой» – семенам для прорастания требуется воздух, поэтому влажная салфетка – оптимальный метод, дающий семенам и влажность, и воздух. Далее поставим мисочку/плошку с замоченными семенами в теплое место, и ждем до наклевывания семян, когда покажется росток – это скорее не росток, а корешок.

Важно! Не нужно замачивать семена, если они окрашены в какой-либо цвет: это значит, что семена уже обработаны производителем от болезней и для повышения всхожести.

3. Емкости для рассады. У огурцов поверхностная корневая система, которая разрастается скорее вширь, а не вглубь. Значит, и емкости для рассады нам более подходят широкие и неглубокие. Можно использовать пластиковые квадратные емкости для рассады объемом 0,2-0,3 л, или же изготовить емкости самостоятельно из п/э пленки. Для этого разрезать пленку на полоски шириной 7-8 см, свернуть полоску в кольцо и закрепить степлером. Кольца поставить в ящик/поддон с непротекаемым дном (например, застеленным такой же п/э пленкой), и заполнить грунтом.

Совет. Избегайте торфобумажных стаканчиков: они часто покрываются плесенью, а при высадке в грунт на постоянное место корни растения не прорастают сквозь такие горшочки, как обещает реклама, а остаются в основном внутри горшочка. В итоге растение будет долго болеть. Кроме того, торфяные горшочки не разлагаются в грунте в течение сезона: посадив растение в нем весной, осенью вы обнаружите в грядке почти целый торфогоршок. Если вы все же рискнете использовать торфогоршочки, то при высадке в грунт/парник обязательно надрывайте или разрезайте его стенку, чтобы дать волю корням.

4. Посев. Почвогрунт должен быть обязательно подготовленным – продезинфицированным, аэрированным, смоченным водой до слегка влажного состояния (лучше методом опрыскивания, а не прямого полива). Немного поливаем лунку теплой водой. Глубина заделки – 0,8-1,0 см. Семена кладем плашмя, проклюнувшимся корешком вниз, в почву. Присыпаем рыхлым и слегка влажным грунтом, сверху не поливаем, чтобы семена не утонули в грунте. Поверхность слегка опрыскиваем из пульверизатора. Для сохранения влажности накрываем сверху п/э пленкой или заворачиваем в прозрачный пакет.

5. Прохлада. Емкости/плошки с посеянными семенами сначала ставим в теплое место. Через 2-3 дня ростки начнут показываться из земли. Когда выйдут семядольные листочки, сразу же выставляем в прохладное и очень светлое место. Не прозевайте! Рассада огурцов может вытянуться буквально в течение суток, если не обеспечить ей прохладу и изобилие света. Вытянувшаяся рассада – это одна из причин плохой приживаемости на грядке, и последующих болезней. Температура воздуха для молодых всходов должна быть около +19 +20 градусов днем, и +15 +17 градусов ночью. Впоследствии, когда рассада окрепнет и подрастет, температуру можно повысить на 2-3 градуса. Для контроля температуры разместите возле рассады обычный комнатный термометр.

6. Много света. Для нежных всходов нужно рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи майского солнца могут обжечь всходы. Поэтому, если рассада стоит на лоджии, выходящей на южную сторону, окна должны быть завешаны тюлем или тонкой белой бумагой. В пасмурные дни используйте подсветку фитолампами или лампами дневного света.

7. Влажность воздуха. Мы помним, что огурцы – это растения южных тропиков, где господствует теплый и ВЛАЖНЫЙ воздух. Первые несколько дней после всходов можно держать плошки с молодыми всходами в п/э пакете, немного приоткрытом для вентиляции. Потом растения окрепнут, и пакеты можно будет убрать.

8. Полив. Первые несколько дней после всходов полив не требуется – растениям достаточно влаги, содержащейся в грунте от первоначального полива. Позже, при подсыхании верхнего слоя грунта, поливаем теплой отстоянной водой, не допуская избытка полива.

9. Подкормки. На стадии нескольких настоящих листочков можно провести первую подкормку: это будет слабое азотное удобрение (легкий раствор мочевины (карбамида), или любое другое удобрение с преобладанием азота). Эта подкормка позволит рассаде нарастить зеленую массу. Вторая подкормка – ближе к высадке: это будет слабый раствор любого комплексного удобрения со сбалансированным составом азота, калия, фосфора в равных количествах, или с небольшим преобладанием азотной части.

10. Высадка в грунт/парник. При высадке рассады в парник, теплицу или открытый грунт заделайте в лунку возле каждого растения 1 таблетку Глиокладина – это биопрепарат на основе грибов рода Trichoderma, подавляющий развитие корневой, семенной и почвенной инфекции. Этот препарат эффективен именно при превентивном использовании, т.е. до начала возникновения проблем.

Соблюдая эти несложные рекомендации, вы сможете вырастить крепкую рассаду огурцов, устойчивую к заболеваниям. Если же после высадки рассады и в процессе роста растений вы заметите признаки заболеваний или угнетения роста, то вначале потребуется определить суть возникшей проблемы – это может быть недостаток каких-либо питательных веществ, насекомые-вредители, или грибное/бактериальное заболевание. Затем принять меры: подкормить недостающим элементом, использовать инсектициды, или фунгициды.

Позже мы расскажем подробнее о заболеваниях огурцов в теплицах и парниках, а также методах их лечения.

Благодарим за фото наших форумчан Южаночка, РасТиша, Поживём-Увидим.