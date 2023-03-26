Семь полезных товаров из «Fix Price» для отдыха на природе и даче

Сегодняшний обзор посвящен интересным товарам из «Fix Price», которые могут вам пригодиться для отдыха на природе и на даче. Пока таких в магазине немного (возможно, позже появится больше), особенно с хорошими отзывами. Но кое-что нам найти удалось.

Термосумка BBQ, 30х29,5х19,5 см

«Нормальная сумка за такую цену. Постоянно беру в дорогу. За несколько часов до отъезда помещаю открытую в холодильник (можно в морозилку), чтобы охладились «внутренности». То, что собираетесь перевозить в сумке, тоже на несколько часов можно закинуть в морозилку. Держит холод в таком случает сутки. А если есть ещё и хладоэлемент, то еще больше».

«Купили две такие сумки. Легкие, вместительные, и на пикник в парк, и на озеро, и в поездку на недалекое расстояние. Используем вместе с аккумуляторами холода (продаются отдельно). Котлеты, молоко и пироги могут храниться в них около суток. Если сумку использовать для вылазок на природу, то желательно ставить в тень. Из минусов – хлипкий замок, у одной из сумок недавно сломалась молния».

Цена: 149 рублей

В других местах может стоить в 1,5-3 раза дороже.

Элемент холода, BBQ

«Не идеальный, с небольшой эффективностью, но выручает. Его главное преимущество в легкости (в отличие от пластмассовых аккумуляторов). Что касается его работы, то эффект будет зависеть от количества таких «лепешечек», степени охлаждения продуктов, температуры окружающей среды и времени, за которое нужно перенести еду.

Вам придется экспериментировать. Вода в небольшой термосумке с одной «лепешкой» останется прохладной в течение 1,5-2 часов. Мороженое в жару в термосумке с такими аккумуляторами столько времени не выдержит, станет мягким, но опять-таки если до пляжа недалеко, то успеете донести в нормальном виде».

Цена: 55 рублей за 1 шт.

В некоторых магазинах цена может быть выше в 3-5 раз.

Табурет складной, Greenart, 31х29х33 см

«Неплохой табурет за свою цену. Надежность не пять баллов, но плюсов много. Ткань плотная, ножки из стали. Легкий, маленький, легко стирается, быстро сохнет. Подходит людям весом до 70 кг. Пригодится в саду/огороде, на пикнике шашлыки есть. Собираю на нем ягоды с куста, грядки полю, цветы высаживаю. Конечно, ножки у него проваливаются в землю, земля должна быть утоптанной или нужно что-то подкладывать для устойчивости.

Беру с собой на прогулку с внуком, если малыш уснул в коляске, а лавочек нет рядом – достаю свою табуретку. Муж себе такой же купил, на рыбалку брал, но через год ткань разошлась по шву. Очевидно, была партия табуретов с другой, некачественной тканью».

Цена: 199 рублей.

В других местах может стоить в 1,5-2 раза больше.

Миска с крышкой, Plast Team, 5 л

«У меня несколько таких мисок разных объемов из «Fix Price». Выручают, когда собираемся на пикник – в них можно положить мясо для шашлыка, помидоры, огурцы, зелень. По мне это лучше, чем возить все это в пакетах, из-за чего хрупкие и мелкие продукты могут помяться или разлететься по всему багажнику. Крышки у мисок закрываются плотно, чтобы открыть, приходится прилагать усилия. При необходимости миски легко помещаются в нашу сумку-холодильник, что актуально при жаркой погоде. На пикнике миску с салатом можно поставить и на стол, у нее широкое дно, устойчивая».

«Готовлю в ней тесто для блинчиков, салаты на всю семью, мариную куриные крылышки, использую для очищенной сырой картошки, а еще храню помытые фрукты. Пластик хороший, пищевой, не пахнет, легко моется как руками, так и в посудомойке. Переносит морозилку».

Цена: 249 рублей

Коврик для пикника, BBQ, 100х150 см

«Для пикников, походов и загорания – окей. Лёгкий, водонепроницаемый. С одной стороны – полипропиленовая гладкая поверхность, с другой – алюминиевая фольга, подобная используется в качестве утеплителя в строительных работах. Интересно, что минусы коврика одновременно являются его плюсами.

Минус коврика – он как пакет, при загорании в купальнике к нему прилипнешь, поэтому нужно подкладывать полотенце. Но если на коврик что-то прольешь из еды, даже жирное, можно тут же вытереть салфеткой и будет чисто. Еще один минус – коврик мегалегкий, из-за чего ветер его может поднять, поэтому на края приходится ставить тяжелое. Но именно из-за легкого веса коврик удобно брать с собой».

Цена: 199 рублей

В других местах может стоит в 1,5-2 раза дороже.

Туристический органайзер, For travel

«Идея крутая. Суть в том, что на дачу, в турпоездку не надо тащить с собой четыре бутылочки или тубы разных косметических средств или искать их миниверсии, а взять вот такой органайзер. В него нальете (в разные емкости) четыре своих любимых средства, которые точно подходят вашей коже и волосам. Так экономится и место в сумке, и вес багажа не слишком увеличивается».

«Беру такой органайзер на тренировку в спортзал. Рюкзак стал меньше, и в самой душевой удобнее: ставишь на полочку один флакон вместо четырех разных тюбиков с умывалкой, гелем для душа, шампунем и ополаскивателем. Поворачиваешь крышку, находишь нужное средство, нажимаешь и вуаля. На флаконы можно приклеить наклейки с указанием, где какое средство (входят в комплект). В авиаперелетах при желании с помощью такого органайзера можно обойтись ручной кладью – объем емкостей, входящих в него, – 40 мл каждая».

Цена: 199 рублей.

В других местах может стоить в 2-2,5 раза дороже.

Игровой набор «Воронки», Sport&Fun

«Игра из советского детства. Но мои дети никогда в нее не играли. Задумка такая: кладешь один мячик в корзинку, нажимаешь рычажок, и шарик вылетает. Ловить его может как второй игрок, так и ты сам этой же корзинкой. Мои пацаны могут и просто стрелять этими шариками друг в друга и уворачиваться, благо что в комплекте 2 корзинки. Шарики яркие – на земле и в траве легко найти. Пластик сносного качества. Из минусов – со временем немного ослабла пружинка. И наш лайфхак: ловить шарики лучше немного боком, если шарик попадает по центру пружинки, то отскакивает. За такую цену для разнообразия занятий игра вполне пойдет».

Цена: 149 рублей.

