Многолетние декоративные культуры. Часть 1

В статье рассказывается о многолетних декоративных культурах, которые можно самостоятельно вырастить из семян, или приобрести корневищем или луковицей, и которые относительно хорошо зимуют на Урале.

Свердловская область относится преимущественно к третьей климатической зоне: это зона с максимально низкими зимними температурами в пределах от -34 до -40 градусов по Цельсию. Знание нашей климатической зоны помогает определиться с зимостойкостью растений еще на этапе их подбора. Прежде чем покупать красивое растение в коробочке, захватившее ваше внимание на цветочной полке в гипермаркете, советуем провести небольшое исследование и выяснить с помощью интернета, в какой климатической зоне может произрастать данное растение. Это поможет избежать разочарований в процессе выращивания, а также ненужных трат. К сожалению, не все красивые растения, продающиеся в крупных магазинах, районированы к нашим условиям, и многие их них поставляются в магазин из более теплых регионов, относящихся к другой климатической зоне.

Относительно безопасно можно приобретать многолетние корневищные и травянистые растения в местных питомниках декоративных культур и плодопитомниках нашего региона: здесь реализуются районированные сорта и виды растений, подходящие к непростым условиям уральского климата.

Чем хороши многолетники?

Многолетники имеют ряд преимуществ по сравнению с однолетниками:

- минимальный уход, их можно выращивать на одном месте несколько лет без пересадки;

- устойчивость к низким зимним температурам и к возвратным весенне-летним заморозкам;

- высокая декоративность: весной многолетние цветы выходят из зимней спячки одними из первых, и расцветают также одними из первых.

Многолетние цветы можно условно разделить на несколько групп:

1. Простые в посеве и неприхотливые в уходе растения, такие как рудбекия, эхинацея пурпурная, гайлардия, гипсофила метельчатая, седум (очиток) видный, аквилегия простая, тысячелистник декоративный, лен многолетний, колокольчик, гвоздика перистая.

2. Туговсхожие или требующие особого ухода растения, такие как дельфиниумы, аквилегия гибридная, и пр.

3. Корневищные растения, такие как астильба, бадан толстолистный, хоста, и пр.

4. Почвопокровные растения: ясколка, флокс шиловидный, и пр.

5. Ароматные травы.

6. Луковичные: лилии, тюльпаны, нарциссы, и пр.

В этой части статьи мы поговорим о некоторых простых многолетниках.

Часть 1

Простые в выращивании и неприхотливые многолетники

Рудбекия

Яркое и привлекающее внимание растение, высотой около 80-100 см. Крупные желтые соцветия с темной серединкой, диаметр соцветий довольно большой, 11-13 см, похожи на миниатюрные подсолнухи. Прямостоячий темный стебель и узкие ланцетные листья. В цветнике создает яркое цветовое пятно. Взрослое растение занимает место минимум 40х40 см, имеет слегка рассыпающуюся форму, но растет без подпорок. В особо суровые или бесснежные зимы может вымерзать. Без проблем выращивается из семян рассадным способом. Цветет во второй половине лета до поздней осени. Почти не подвержена болезням и вредителям. Довольно просто выращивается из семян, всхожесть семян хорошая. Для рассады в домашних условиях сеем в середине марта, при наличии теплицы – вместе с другими многолетниками после прогрева почвы.

Эхинацея пурпурная

Раньше эхинацею относили к рудбекиям, но не так давно выделили в отдельный род - эхинацея. В некоторых справочниках она до сих пор фигурирует, как рудбекия пурпурная. По сравнению с рудбекией выглядит более строго, куст компактный, не рассыпается. Высота около 90 см, крупные соцветия-корзинки с поникшими темно-розовыми лепестками и розово-красной серединкой. Прямостоячий стебель. Как и рудбекия, зацветает во второй половине лета, и почти не повержена болезням и вредителям. Ей не страшна умеренная сухость, не требует интенсивного полива. Неагрессивна по характеру, долго растёт на одном месте и не стремится завоевать большие пространства, так и растёт компактным аккуратным кустом. Отлично переносит суровые зимы, почти не вымерзает. Выращивается из семян и в домашних условиях (сеем в начале марта), и в тепличных условиях. Всхожесть семян средняя, семена перед посевом лучше замачивать в каком-либо стимуляторе (Энерген, Эпин, гуматы, перекись водорода и т.д.).

Гайлардия многолетняя

Высота около 70 см, соцветия-корзинки среднего размера бодрой желто-красной расцветки, что делает ее похожей на маленькие солнышки. Куст ветвящийся, с тонкими стеблями, без подпорок рассыпается и падает на землю. В цветнике занимает небольшое место, примерно 30х30 см. После цветения формируются округлые пушистые шарики-соплодия, которые можно добавлять во флористические композиции. Требует солнечного открытого места, в тени цветет плохо. Хорошо зимует, не вымерзает. Отлично выращивается из семян путем посева на рассадную грядку (рассадная грядка – это подготовленная грядка в открытом грунте с чистой почвой, под укрывным материалом).

Гипсофила метельчатая

Большой ажурный куст шаровидной формы, высотой около 1 м, и шириной около 1 м. Выглядит как большое воздушное белое облако, т.к. имеет сильноветвистые тонкие стебли и множество мелких цветочков-снежинок (размер до 0,5 см). Служит прекрасным ажурным фоном для любых среднерослых растений. Куст неустойчивый, может заваливаться, поэтому требует подпорок и осторожной подвязки (чтобы не сломать хрупкие ветви). Хорошо зимует. Может расти на одном месте 25 лет и более. Особо тщательно нужно выбирать место в цветнике, т.к. в силу своих размеров может задушить растущие рядом растения. Хорошо размножается из семян, но плохо переносит пересадку, т.к. имеет глубоко уходящий в землю стержневой корень. Сеять лучше сразу на постоянное место в открытый грунт. Если сеять на рассадную грядку, то нужно не затягивать с последующей пересадкой на постоянное место, и делать это сразу после того, как всходы немного подрастут и окрепнут.

Седум (очиток) видный

Прямостоячее, слегка раскидистое растение, 30-40 см в высоту, растет плотным кустиком с широкими крепкими листьями зеленовато-сизого цвета, которые хорошо смотрятся сами по себе. В середине лета появляются соцветия – сначала небольшие оригинальные салатово-желтые зонтики, которые постепенно меняют цвет, розовеют, распускаются, и в итоге превращаются в шикарные розово-карминные шапки, покрывающие растение почти полностью. Растение хорошо смотрится на альпийской горке, в рокарии, а также в обычных миксбордерах. Любит солнечный свет, хорошо растет как в засушливых условиях, так и во влажных. Быстро разрастается.

Пожалуй, единственный его заметный недостаток – активный самосев. Приходится регулярно выдергивать молодые всходы, разбросанные вокруг в диаметре более метра. Для уменьшения этого самосевного недостатка нужно обрезать отцветающие соцветия. Размножается седум очень просто и разными способами. Его можно вырастить из купленных семян, или приобрести его самосевные всходы. Также можно разделить куст. Нижнюю часть стебля очитка можно разрезать на несколько частей, каждая из которых укоренится в песке или в легкой почве. Можно также оставить стебель очитка в теплом и сухом месте и через некоторое время на нем появятся воздушные корни и новые побеги, которые легко укореняются при соприкосновении с землей. Зимостоек. Посадив седум у себя однажды, вряд ли вы его потеряете.

Аквилегия простая (водосбор)

Травянистое растение, растет в виде среднераскидистого кустика. Высота различная – от 30 до 80 см, в зависимости от сорта. Высокие сорта иногда требуют подпорок. Цветки – изящные звездочки с необычными шпорцами, разнообразной окраски. Листва ажурная, с сизоватым налетом, декоративна сама по себе даже после прекращения цветения. Аквилегия цветет одна из первых, обычно в июне. Нетребовательна и неприхотлива к месту обитания, хорошо цветет и в тени, и на солнце. Простые сорта (негибридные) дают очень обильный самосев, который способен заполонить весь цветник за пару сезонов, и эти молодые всходы-самосевы удаляются с трудом, так как даже самые юные растения имеют глубокий стержневой корень.

Во избежание такого агрессивного самосева нужно обязательно срезать цветоносы после прекращения цветения, чтобы растение не успевало завязывать семена. При весеннем посеве на рассаду требуется стратификации (промораживания) семян. Также советуют сеять осенью в открытый грунт: в этом случае семена подвергаются естественной стратификации. Взрослое растение хорошо смотрится в среднем ярусе цветника, а ажурная листва служит хорошим фоном для других, более низкорослых растений.

Тысячелистник декоративный

Хорошо известный нам тысячелистник существует не только в диком белом цвете, но также и в разнообразных окрасках – разные оттенки розового, красные, бордовые, бежево-желтоватые. Высота растения 50-70 см, растет плотными кустами-куртинками. Соцветия – крупные пышные шапки, цветет в июле-августе. Тысячелистник абсолютно прост в выращивании, засухоустойчив. Скорость разрастания средняя. Самосеется умеренно-агрессивно. Недостатки: со временем имеет тенденцию оставлять самые стойкие окраски – розовую и белую. Можно сеять на рассадную грядку или сразу на постоянное место в открытый грунт.

Лен многолетний

Травянистый небольшой кустик высотой около 50 см, с тонкими крепкими прутьевидными стеблями и мелкими листьями. Цветки чистого небесно-голубого цвета, небольшого размера, цветут на верхушках побегов. Каждый вечер нежные лепестки полностью осыпаются, покрывая почву вокруг голубой россыпью, а утром раскрывается множество новых цветков. Хорошо цветет на открытых солнечных участках. Не разрастается, дает умеренный самосев. Выращивается без проблем при посеве на постоянное место в открытом грунте.

Колокольчик

Имеет несколько многолетних разновидностей, различающихся по высоте, форме и размерам цветка. Расскажем о некоторых из них.

- Колокольчик персиколистный. Растение с прямыми стеблями высотой около 50 см, и нежными голубыми ширококолокольчатыми цветами. Стебли неустойчивые, под тяжестью цветков падают, поэтому требует небольшой подпорки. Цветет в июне-июле. Можно сеять на рассадную грядку, или на рассаду дома в марте. Семена очень мелкие, сеем поверхностно.

- Колокольчик широколистный. Симпатичное растение с прочными, стройными стеблями, покрытыми сизоватыми листьями. Высота – 1,2 – 1,5 м. Крупные рыхлые кистевидные соцветия колокольчика с цветками белой, синей или лиловой окраски зацветают в июне. Широкие яйцевидные нижние листья создают густую зелень. Сидячие верхушечные изумрудно-зеленые листочки оттеняют цветы изысканной формы. Растения компактные, выровненные по размеру, с хорошим ветвлением у основания. Место для посадки необходимо выбрать светлое, солнечное, с легкой питательной почвой и умеренным увлажнением, не любит сырость. Часто дает самосев. Не требует особого ухода, растение из серии «само растет». Семена на рассаду можно сеять в марте-апреле или в мае в открытый грунт.

- Колокольчик точечный. Растение высотой около 30-50 см. Стебли, листья и даже цветы с опушением. Цветы поникающие бокаловидные, крупные, собраны в метельчатое соцветие. Окраска у точечных колокольчиков очень разнообразна - белая, нежно-розовая, синяя, розово-сиреневая, но обязательно внутри каждого цветочка присутствует характерный рисунок в виде густого крапа. Растение абсолютно неприхотливое и очень зимостойкое. Отлично смотрится под сенью какого-либо крупного дерева.

Гвоздика песчаная

Растение высотой до 30 сантиметров. Аккуратные кустики украшены, словно лёгкими облачками, многочисленными белыми цветочками с перистыми лепестками, которые по краям имеют необычную «рваную» бахрому. Цветки очень ароматные. Разрастается очень плотными пышными дерновинками-кочками. Цветет в июне-июле. Выращивается посевом на рассаду в марте, или на рассадную грядку в открытый грунт в мае.

