Как мы строили детскую площадку на даче

Задались мы проблемой: дети есть, площадки для игр в саду нет. Решили строить детскую площадку.

Присмотрели место:

Как «продвинутые» люди, «прошерстили» Интернет и подобрали подходящий вариант конструкции:

Правда, потом ее пришлось немного подкорректировать :

Размеры:

В длину: 1.35 (дом) + 1.10 (Балкон)

Ширина всего: 1.35 (подстраивались под материалы)

Высота: 1этаж - 1.10, 2 этаж - 1.50. Угол для качелей можно сделать любой.

И работа закипела....

Выкопали ямки, просмолили брус ...

... собрали каркас и установили его .

В процессе приготовления цементного раствора в мешке с песком обнаружился ещё один мешок - только уже с мокрым песком. И ведь вроде в магазине брали!

Каркас готов - пришла очередь настила пола .

Съездили на рынок - за доской для облицовки домика. Муж хотел сначала использовать "Блок Хаус" (имитация брёвен), но уж больно для детского домика накладно получается - 400 руб. за куб, это примерно около 4 тыс.руб. за облицовку. В итоге мы решили использовать обычную вагонку.

Началась облицовка остальных стен, формирование окон .

Тест драйв окна:

И формирование окна на балкон :

Воскресенье. Сегодня, якобы, день отдыха - празднуем День рождения моей бабушки (76 лет).

Прибыли будущие обитатели домика и начали его активно обживать. Вот и гостям нашлась работа - установили стропила крыши .

Пришёл черёд крыши. Было несколько вариантов кровли: цветной поликарбонад, ондулин, гибкая черепица. Все это красиво, НО: а) Побоялись, что в домике (т.к. солнечная сторона) будет жарко и душно; б) дороговато по цене и много внахлест уйдёт; в) много обрези и остатков.

Решили крыть вагонкой под покраску, и вот что получилось:

Пришла пора заняться балконом . Балкон захотелось сделать с балясинами (элементы перил лестниц). Готовый и красивый вариант стоит от рублей 200 за штуку. Потому мы решили использовать малобюджетный вариант - черенки для лопат (цена за единицу где-то рублей 40).

В брусе для черенков (специальным сверлом) вырезали отверстия. Такие же отверстия вырезали в бруске, выступающем в роли перил, после чего перила отшлифовали дрелью с ещё одной специальной насадкой.

Вот, что получилось:

Пустоты между балясинами и отверстиями заполнили клеем (чтобы вода не попадала):

Закончили балкон и занялись крышей . Бока закрыли остатками (от теплицы) поликарбоната и вагонкой.

А еще мы вырастили экзотическое дерево :

Насчёт «искусственных» бананов думала, но вот где их купить, пока не приглядела. Листья, кстати, покупали (не падать) на складе ритуальных принадлежностей. Ещё для прикола хотели обезьяну на верхушку пальмы посадить.

Сделали "шведскую стенку". Муж сколотил вот такую конструкцию:

под неё подставили (в выкопанные ямы) 2 бруса 50х100 - померили.

Затем в брусе сделали отверстия для черенков от лопаты, которые теперь выступают в роли лесенки. Низ бруса покрыли битумом (чтоб не гнило).

Конструкцию собрали и установили на законное место:

Цена вопроса

Ещё не всё построено, но давайте примерно посчитаем:

Брус 100х100, длина 6 м (можно и меньшего размера) - использовали 6 штук, но понадобится ещё - цена 250 руб. за штуку. Брусок 50х50 был в наличии, не помню, сколько использовали – около 4 шт. Доски на пол были в наличии (отходы от предыдущего строительства) Вагонка на обшивку стен - 2000 руб. - 46 штук получилось. Правда, несколько штук осталось. Вагонка на крышу - 15 шт. на 900 руб. - 250 руб. куб.м Черенки 15 шт. - 40р. (но нам продали по 30) Разнообразные уголки, шурупы, насадки на дрель (250+75) и т.п.

Итого: 5800 руб.

Также может понадобиться гудрон для обработки вкапываемых концов бруса + цемент + песок.

Но, повторюсь, ещё не всё закуплено: нужны уголки деревянные, наличники.

Как видим, все вполне доступно среднестатистическому ю-мамцу!