Подсветка для рассады

ЗАЧЕМ это надо:

Всем растения нужен солнечный свет, а на этапе всхода семян подсветка становится одним из основных залогов успеха. При недостатке света любые сеянцы вытягиваются, становятся длинными и хилыми, часто заболевают черной ножкой и в итоге погибают.

КОГДА это надо - подсветка и сроки посева семян:

если плановые сроки посева семян приходятся на январь-февраль, то для успешного выращивания рассады в условиях нашего малосолнечного уральского региона вам нужно обзавестись подсветкой. Подсветка также очень пригодится вам в марте-апреле в пасмурные дни, которых у нас в этот период немало.

Если вы не хотите/не имеете возможности обзавестись подсветкой, то сроки посева нужно перенести на март, когда световой день увеличится, солнышко станет поактивнее, и его света будет хватать и без подсветки (при этом все равно будут пасмурные дни, так что даже в случае мартовских посевов подсветка желательна – но не обязательна).

Какие лампы нужны для подсвечивания рассады

Обычные лампы накаливания (в народе - «лампочки Ильича») не подходят для рассады. В двух словах – под такими лампами растениям слишком жарко и все равно темно, даже если вы поставите максимальную 200 ваттную лампочку (кстати, запрещенную ныне). Просто спектр излучения у них не тот, который нужен растениям, и уровень светоотдачи очень низкий.

"Применение обычных ламп накаливания с вольфрамовой нитью неэффективно и даже бесполезно. Во-первых, только 5% энергии они превращают в свет. Остальные 95% составляет тепловое излучение. Во-вторых, спектр их излучения не соответствует потребностям растений, способствует вытягиванию рассады, вызывает иссушение и ожоги."

Сделать простейшую подсветку несложно.

Для подсветки могут использоваться разные источники: натриевые лампы, металлогалогеновые лампы, ДНАЗ лампы, специальные LED панели. Такие лампы чаще используются в профессиональных теплицах, и стоимость их достаточно высокая, как и полагается для профессионального оборудования. Мы не будем рассматривать их здесь. В домашних условиях чаще всего используются либо люминесцентные лампы дневного света, либо специальные фитолампы (например, Флуора для растений и аквариумов), с фиолетово-розовым спектром свечения. Эти виды ламп дают нужный спектр при относительно невысокой теплоотдаче, что и нужно растениям.

Самые доступные и распространенные в домашних условиях - люминесцентные лампы с нужной мощностью.

Люминесцентные лампы (сокращенно «люмки») бывают теплого спектра (мягкий, чуть желтоватый свет) и холодного (яркий белый свет). Это хорошо видно в гипермаркетах в отделе светильников - разное по качеству освещение. По моим наблюдениям, для растений лучше подходит холодный спектр.

С чего начать: В интернете есть сложные формулы расчетов нужной мощности в зависимости от площади освещения, густоты посадок и прочего. Если вы имеете склонность к техническим наукам, вам будет интересно изучить эти формулы, найдя их в интернете :) Если не имеете желания вникать – то просто измерьте длину вашего подоконника или стеллажа, где вы будете ставить рассадные горшочки. Длина лампы связана с ее мощностью – чем мощнее, тем длиннее, при стандартном диаметре.

Если длина подоконника/стеллажа равна примерно 60-70 см, то для ОДНОЙ такой полки/подоконника нужно 2 люминесцентные лампы мощностью по 18 ватт. В итоге у нас получается общая мощность освещения полки 36 ватт (это и есть нужная расчетная мощность). Длина таких ламп как раз 60 см.

Лампы продаются отдельно от светильников (светильник в данном случае – это корпус для лампы). Для полки длиной 60-70 см можно купить, например, вот такой светильник, на две лампы дневного света по 18 ватт. Т.е. ваш список покупок будет таким: 1. Светильник на 2 лампы (цена примерно 400 р – 2013г), 2. 2 лампы дневного света мощностью 18 ватт (цена примерно 80 р за одну лампу – 2013 г). 3. Провод нужной вам длины, вилка, выключатель – т.к. этот конкретный светильник продается без них. Еще вам понадобится мужчина, имеющий начальные представления об электрике, чтобы объединить в одно целое светильник, лампы, провод, вилку и выключатель :) Или своими силами, если разбираетесь в электрике. Если ни мужчина, ни вы не разбираетесь в электрике, то можно купить 2 ГОТОВЫХ комплекта по 18 ватт: в один комплект входит светильник со вставленной в него лампой, с проводом, вилкой и выключателем . Вам останется только закрепить их над полкой/подоконником и воткнуть в розетку.

Ниже – моя подсветка на подоконнике, состоящая из двойного светильника, и двух ламп-люмок по 18 ватт. О способе крепления светильника к полке расскажу чуть ниже.

Если длина подоконника/стеллажа равна примерно 80-100 см, то вам потребуется ОДНА люмка мощностью 30 ватт, желательно холодного света. В магазинах и электроотделах чаще продается готовый комплект такой мощности: лампа+светильник+провод+вилка (надо внимательно смотреть описание на упаковке, какие элементы входят в комплект, недостающие элементы тут же докупить). В данном случае все нужно будет просто распаковать, воткнуть провод в предусмотренное отверстие в светильнике, и включить светильник.

Фитолампы – по виду и функционированию это то же самое, что и люмки, но у таких ламп фиолетово-розовый спектр свечения, который еще более подходит для растений, чем люмки. У фитоламп теплоотдача еще меньше=полезнее для растений, и нужный световой спектр. Мощность и длина у них обычно абсолютно такие же, как и у обычных люмок. Т.е. все сказанное выше касательно подбора мощности люмок и длины полки, также относится и к фитолампам. Очень хорошо (наверное идеально) сочетание в одном светильнике: 1 люмка+1 фито. Т.е. в двойной светильник для длины полки 60-70 см (как на фото) вы можете купить 1 люмку холодного света на 18 ватт, и 1 фитолампу на 18 ватт.

У нас в продаже бывают фитолампы 1-2 зарубежных производителей, чаще Osram, лампы называются - Osram Fluora 18 ватт, Osram Fluora 30 ватт, 36 ватт и т.д. Стоимость их выше, чем стоимость люмок: одна фитолампа (без светильника) стоит примерно 350-400 р.

Если планируете покупать фитолампу, то лучше заранее обзвоните магазины - они есть не в каждом магазине, и к сезону их часто разбирают. Я обычно покупаю их по предварительному звонку в сети магазинов Электромир: звоню и уточняю, в каких магазинах их сети есть лампы нужной мне мощности. На их сайте, кстати, можно предварительно посмотреть ассортимент.

Сравнение «люмка vs фитолампы».

По личному опыту – хорошо растет и под люмками, и под фито. Но все-таки под фитолампами рассада более крепкая и приземистая, видимо в силу более низкой теплоотдачи, т.е. растениям под ней не так жарко, как под люмками.



Еще сейчас пишут, что можно досвечивать энергосберегающими лампами, но реальных отзывов я пока не встречала. В этом году проведу эксперимент на комнатных растениях под энергосберегающими лампами, посмотрим на результат.

Нюансы:

Подсветка должна быть расположена на достаточно близком расстоянии от рассады, особенно на начальных этапах, когда семена начинают проклевываться и всходить – 10-15 см.

Для полки/стеллажа с подсветкой потребуются отражатели, которые выполняют две важные функции: 1. Повышают эффективность подсветки, так как в этом случае свет не распространяется беспорядочно в разных направлениях, а полностью отражается и направляется на растения. 2. Защищают человеческий глаз от утомительного яркого люминесцентного освещения, или вовсе вредного фито-излучения. Отражателями могут служить листы какого-либо материала, зафиксированные по краям полки. Это может быть какой-либо зеркальный материал: например, стеклянное зеркало – не самый удобный и не самый доступный вариант; или зеркальная самоклеющаяся пленка, наклеенная на картон/ватман для прочности; или даже блестящая упаковочная бумага для цветов, зафиксированная скотчем по краям полки как шторка – такую шторку легко убирать на время уходя за рассадой, и потом также легко снова прикрепить; или простой бумажный лист белого ватмана А3 формата, прикрепленный к полке маленькими гвоздиками или скотчем – этот вариант, на мой взгляд, самый удачный, так как растениям более полезны не блики (как в случае с зеркальным отражением), а мягкий рассеянный свет, который и дает простая плотная белая бумага. Я предпочитаю использовать лист белого ватмана на задней стенке стеллажа, зафиксировав его на гвоздики, и серебристую упаковочную бумагу для цветов как шторку для передней стенки. Для обработки рассады я легко отодвигаю/загибаю эту шторку, и потом также легко возвращаю ее на место.

Вот для примера мой стеллаж для рассады, с подсветкой. Верхняя полка – фитолампа Fluora для растений и аквариумов, на 30 ватт, вторая полка сверху – 18 ватка люмка (было мало мощности, растения вытягивались, чуть позже заменила ее на 30 ватку), остальные – 30 ватки люмки - по длине они почти идеально подходят для этого стеллажа.

Стеллаж покупали в Икея - ориентировались на размеры, чтобы более-менее подходил под лампы. Длина полок у него 80 см, длина светильника с лампой 30 ватт – 90 см.

Фурнитуру для крепления купили в ОБИ: крючки-саморезы, они просто вкручиваются в полку, без дополнительных хитростей. На них надеваем металлическую цепочку (продается на метраж там же, в ОБИ, стоит копейки), светильник вешаем на цепочку. Итак, цепочка металлическая, сверху подвешена за крючки-саморезы, а в светильник вкручены пара болтиков - на них и крепится цепочка. Использование цепочки позволяет регулировать высоту светильника над рассадой: можно без усилий поднимать светильник на уровень выше по мере роста рассады, просто переставляя звенья цепочки на саморезе на нужную длину.