Газонокосилка и триммер в борьбе с сорняками. Как выбрать

Борьба с сорняками значительно облегчается, если их скашивать с помощью газонокосилок или триммеров. Как выбрать газонокосилку или триммер, учитывая вашу площадь, виды сорняков и мощность техники.

При регулярном скашивании (раз в 2-3 недели) сорняки хоть и не уничтожаются полностью, но истощаются и прекращают бурный рост. Поляна с регулярно скашиваемыми сорняками выглядит аккуратной зеленой лужайкой, и может быть альтернативой более хлопотному в содержании классическому газону.

Рассмотрим виды газонокосилок, а также их преимущества и недостатки.

Все газонокосилки можно условно разделить на 2 группы:

1. Триммеры. В этом случае в процессе работы вам придется либо держать триммер (косу) в руках, либо вешать на плечо с помощью поддерживающего ремня. Средний вес триммеров: электротриммер - 4 кг, бензотриммер - 5-6 кг, аккумуляторный триммер - 5 кг.

2. Колесные газонокосилки. Не требуют особых физических усилий, удобны в использовании. Средний вес: электро-газонокосилка - 14 кг, бензо-газонокосилка - 24 кг, аккумуляторная газонокосилка - 16 кг.

Триммеры (электротриммеры, бензотриммеры, аккумуляторные триммеры)

Триммеры предназначены для скашивания травы, сорняков и мелких кустарников. Триммеры используются преимущественно на небольших площадях скашивания, а также в местах, неподходящих для полноценной колёсной газонокосилки — возле кустов, деревьев, столбов, заборов и других многочисленных препятствий, либо на неровном рельефе со склонами и кочками. Триммеры отлично подходят для небольших садовых участков с минимумом газонов.

О конструкции триммеров

Триммеры могут иметь изогнутую штангу, или прямую штангу.

Изогнутая штанга компактная, более маневренная, с ее помощью можно легко работать в стесненных условиях - например, между кустами, вокруг небольших деревьев и т.д. Все триммеры с изогнутой штангой комплектуются только леской, которая без проблем срубит поросль со стеблями средней толщины, например, молодую малину.

Если же вам необходимо бороться с серьезными зарослями и мелкими кустарниками, тогда есть смысл приобрести триммер с прямой штангой, которая комплектуется и леской, и металлическим ножом.

Для удобства транспортировки обратите внимание на конструкцию штанги: она может быть либо разборной (состоит из двух частей и складывается почти пополам), либо цельной.



Преимущества триммеров:

1. Доступная цена.

2. Компактные размеры, легкость транспортировки.

Недостатки триммеров:

1. Триммер нужно носить на себе или держать в руках.

2. При использовании триммера у вас не получится идеально ровный газон, т.к. высота скашивания нестабильна.

3. Много времени занимает установка/замена лески, т.к. в процессе работы она довольно быстро кончается, а для ее замены требуется полностью прекратить работу, заглушить двигатель, снять косильную головку, намотать-размотать леску нужного размера, установить все обратно. Для опытного пользователя эта процедура требует около 10 минут.

4. При работе с загущенной растительностью леска часто рвется или заклинивает, что также требует остановки работы и устранения неполадки. Для того, чтобы сократить такие случаи, покупайте качественную профессиональную леску.

Колесные газонокосилки

Если вам требуется обрабатывать участок большой площади или большой газон, то без колесной газонокосилки вам не обойтись. Поверхность газона должна быть ровной, без кочек и ямок, и чистой - предварительно нужно убрать все камни и прочий мусор.

Перед началом работы нужно выставить высоту скашивания травы, т.е. определиться с высотой травы на газоне, которая останется после скашивания. Колесные газонокосилки обычно имеют высоту скашивания от 2 до 7 см. Высота скашивания может устанавливаться либо по отдельности на каждое колесо, либо централизованно на все колеса, с помощью одной рукоятки. Более удобна централизованная регулировка.





О конструкции колесных газонокосилок

При выборе колесной газонокосилки лучше отдавать предпочтение косилке с травосборником. В этом случае все, что скашивается, сразу собирается в контейнер газонокосилки, и вам не придется ходить после нее с граблями и собирать скошенную траву.

Существуют газонокосилки с функцией мульчирования. В этом случае перед тем, как попасть в травосборник, скашиваемая трава рубится внутри косилки на части одинаковых размеров. В итоге в контейнере у нас оказывается мелкопорубленная трава, которую сразу можно использовать для мульчирования.

Также существуют газонокосилки с приводом на колеса, что существенно облегчает их передвижение. Если у газонокосилки нет этой функции, то вам надо самостоятельно толкать и катить ее перед собой, как коляску, т.е. прилагать усилия. Если есть привод на колеса, то двигатель сам вращает задние колеса, газонокосилка едет, вам надо только поворачивать ее в нужном направлении.

Преимущества колесной газонокосилки:

1. Подходит для работы на больших участках.

2. Поможет создать идеально ровный по высоте газон.

3. Высокая производительность.

4. Не требует особой подготовки к работе (не требуется смешивание масла и бензина, замена ножа или лески, как в случае с триммером).

Недостатки:

1. Подходит только для ухоженного газона.

2. Громоздкие размеры и неудобство транспортировки, поэтому требует постоянного места хранения на даче.

3. Высокая цена.

Перейдем к более сложным техническим вопросам! :)

Итак, если вы определились с типом газонокосилки (триммер или колесная), тогда вам предстоит выбрать тип двигателя: электрический, бензиновый или аккумуляторный.

Электрические косилки

Плюсы:

- малошумные;

- более дешевые, нежели бензиновые;

- без запаха ГСМ (бензина, масла) и выхлопных газов;

- недорогие.

Минусы:

- В работе вы ограничены длиной провода. Провод будет постоянно тянуться за вами и, вероятно, мешать;

Необходим обязательный контроль целостности всех проводов по всей длине;

- Категорически запрещается использовать электроинструмент в сырую погоду;

- При перегрузке двигатель, как правило, сгорает (бензиновый же просто заглохнет).

Бензиновые косилки

Плюсы:

- мощные;

- не ограничивают передвижение в силу отсутствия проводов;

- при перегрузке просто заглохнут, можно перезапустить двигатель и продолжить работу.

Минусы:

- высокий уровень шума при работе;

- есть выхлопные газы и запахи ГСМ;

- необходимо возиться с бензином и машинным маслом.

- более тяжелый вес, по сравнению с электрическими аналогами.

Аккумуляторные косилки

Плюсы:

- практически бесшумные;

- нет привязки к проводу;

- нет запахов ГСМ и выхлопных газов.

Минусы:

- заряда батареи хватает на непродолжительное время работы;

- нельзя использовать в сырую погоду;

- вес на 200-300 граммов больше, чем у электрических аналогов;

- высокая цена.

Примечание. Стоимость аккумуляторной косилки состоит из стоимости самого косильного устройства, плюс стоимость аккумуляторов и зарядного устройства. Аккумуляторы и зарядные устройства составляют существенную часть общей стоимости косилки – около 50%. Некоторые производители (например, МАКИТА) комплектуют аккумуляторные инструменты универсальными аккумуляторами, которые подходят ко всем устройствами данной мощности этого производителя. Это позволяет существенно сэкономить на покупке дорогой аккумуляторной косилки: если у вас уже имеется какой-либо аккумуляторный литийионный 18 Вольтовый инструмент данного производителя, то можно купить только косильное устройство БЕЗ аккумуляторов и зарядников, и установить на нее имеющийся комплект от другого инструмента МАКИТА.

Заключительный момент - выбор бренда

Мы рекомендуем вам приобретать инструменты известных брендов. С ними у вас не будет особых проблем в обслуживании и ремонте. Как правило, все крупные бренды имеют в больших городах несколько точек гарантийного сервиса. Необходимые качественные расходные материалы и запчасти можно приобретать у официальных дилеров таких брендов.

Некоторые крупные иностранные сетевые магазины, такие как ОБИ, ЛеруаМерлен и другие, имеют свои собственные бренды, и весьма лояльно относятся к гарантии и замене такого товара по браку. Поэтому можно обратить внимание и на их продукцию.

Удачи!