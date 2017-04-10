Продолжаем рассматривать и систематизировать ФУНГИЦИДЫ – препараты для борьбы с грибными и бактериальными заболеваниями растений.

Неорганические фунгициды - это такие препараты, как бордоская жидкость, хлорокись меди, соединения серы, железа, марганца, калия и т.д.

Преимущества

- Хорошая удерживаемость на растениях.Широкий спектр воздействия на патогены.

Недостатки

Трудность приготовления некоторых препаратов, например, бордоской жидкости.

- Могут вызывать повреждения растений: частичные ожоги, опадение листьев (медь- и серосодержащие препараты) – это так называемая фитоцидность препаратов.

- Неорганические фунгициды сохраняются в почве в течение гораздо большего времени, чем органические фунгициды, особенно если они содержат тяжелые металлы. В отличие от них, органические фунгициды разлагаются под действием живых организмов и обычно сохраняются в почве от нескольких дней до нескольких недель.

Медьсодержащие препараты

Все препараты на основе меди - это контактные фунгициды защитного действия.

Преимущества

Высокая эффективность против заболеваний растений. Хорошая удерживаемость на растениях. Медьсодержащие фунгициды, в отличие от фунгицидов других классов, контролируют не только грибную, но и бактериальную инфекцию. Они воздействуют на большой ряд патогенных грибов, к тому же обладают высоким бактерицидным действием против болезней коры (черный бактериоз, бактериальный ожог, монилиоз, парша, зеленые водоросли и лишайники).

Недостатки

Медьсодержащие препараты, несмотря на ряд положительных свойств, имеют много существенных недостатков. Они могут вызывать ожоги молодых растений, особенно в жаркую и влажную погоду; отрицательно влияют на прорастание пыльцы и завязывание ягод. Они несколько токсичны для растений, которые могут испытывать "медный шок".

Особенности

- Медьсодержащие соединения используются превентивно, для предупреждения заболеваний растений. Их применяют заранее, до появления массового заражения.

- Большое значение имеет тщательное и равномерное покрытие всего растения.

- Продолжительность защитного действия медьсодержащих препаратов зависит от препаративной формы, метеорологических условий (осадки) и скорости роста растения. Обычно период защитного действия составляет 12-14 дней.

Применение

Соединения меди активно подавляют развитие ложных мучнистых рос, пятнистостей, фитофтороза и макроспориоза картофеля, ржавчины, монилиоза, парши семечковых, коккомикоза и кластероспороза косточковых плодовых культур, а также сдерживают развитие ряда бактериозов и настоящей мучнистой росы.

Фитотоксичность

Фитотоксичность особенно проявляется в годы с повышенной влажностью воздуха и продолжительным дождливым периодом, а также в период активного роста растений. Кроме того, многолетнее использование медьсодержащих фунгицидов и их накоплении в почве отрицательно действует на деревья, вызывая сильное опадение листьев и завязей в начале лета.

В связи с тем, что фитотоксичность сильнее проявляется в период активного роста растений, рекомендуется чередование обработок медьсодержащими препаратами с обработками органическими средствами. Перед цветением растений и во время него следует применять органические препараты, безопасные для цветков и стимулирующие рост побегов и листьев. Перед созреванием плодов используют хлорокись меди (Хом, ОксиХом, Протон). Она менее фитотоксична, чем бордоская жидкость, но хуже удерживается на растениях.

1. Бордоская жидкость (сульфат меди + кальция гидроксид, или по-народному – медный купорос + известь гашеная). Бордоская жидкость – один из универсальных фунгицидов, имеющих самый большой период защитного действия (до 30 дней). Имеет очень широкий спектр воздействия и предназначен для защиты плодовых, овощных, ягодных, бахчевых, цитрусовых, декоративных, цветочных и других культур от комплекса болезней.

Почти во всех случаях она оказывает на растения стимулирующее действие. Эффективность препарата зависит от срока его применения. Наилучшие результаты получаются от превентивных обработок, т.е. незадолго до заражения.

По удерживаемости на листьях бордоская жидкость занимает первое место среди фунгицидов. Кроме этого, она обладает репеллентными свойствами для многих насекомых. Однако в связи с большим расходом медного купороса, трудностью приготовления, а также с возможностью повреждения растений этот фунгицид часто заменяют хлорокисью меди (ХОМ) и органическими препаратами. Совместима с большинством пестицидных препаратов. Хорошо совместима с системными фунгицидами: металаксилом, оксадиксилом, цимоксанилом, альетом и др., кроме препаратов, содержащих тирам. 2 класс опасности для человека.

2. Медный купорос (сульфат меди, «синий камень»). В виде раствора медный купорос употребляют в качестве дезинфицирующего средства.

Применение

Медным купоросом дезинфицируют корневую систему саженцев с признаками ракового заболевания, а также раны и дупла деревьев. Для этих целей раствор готовят из расчета 100г медного купороса на 10 л воды. Растворять медный купорос нужно в теплой воде и обязательно в пластиковой, но не в металлической посуде.

Используется для обеззараживания почвы вне периода вегетации растений (ранней весной или поздней осенью). Обработка почвы медным купоросом эффективна перед посадкой лука и чеснока, т.к. она помогает избавить растения от заражения фузариозом.

Внимание! Медный купорос не используется на вегетирующем растении - оно может получить ожоги. На вегетирующих растениях используются "Бордоская смесь", "Хом", "Абига-пик". Для опрыскивания деревьев и кустов медный купорос используется только в качестве составной части бордоской жидкости.

3. ХОМ (хлорокись меди). Применяется как заменитель бордоской жидкости, но по сравнению с ней менее устойчив к смыванию дождем. Преимущество по сравнению с бордоской жидкостью – простота приготовления рабочего раствора, который готовится простым смешением с водой. Хорошая совместимость с большинством других химических препаратов. 3 класс опасности (умеренно-опасный);

Абига-Пик (хлорокись меди в виде водной суспензии, приготавливается простым разведением с водой). 3 класс опасности;

ОксиХом, и его аналог Протон (хлорокись меди + системный фунгицид оксадиксил). Комбинированный контактно-системный, лечащее и защитное действие, высокая эффективность. Хорошо подходит для защиты картофеля и томатов от фитофтороза и макроспориоза, огурцов — от пероноспороза (ложной мучнистой росы). Нельзя смешивать с другими препаратами. 1 класс опасности (опасное вещество).

Ордан (хлорокись меди + цимоксанил). Комбинированный препарат контактного и локально-системного действия. 3 класс опасности.

Примечание. При влажной погоде, а также у растений, чувствительных к медьсодержащим препаратам, препараты на основе хлорокиси меди нередко вызывают сетку на плодах и ожоги листьев. Поэтому препараты на ее основе нужно использовать дифференцировано, в зависимости от растения и климатический зоны: хороший эффект она дает в зонах с сухим летом, а севернее, в областях достаточного увлажнения, рекомендуется применять органические фунгициды. При применении хлорокиси меди в смеси с органическими фунгицидами из группы дитиокарбаматов (Ордан, Рапид-Голд Плюс) уменьшается опасность повреждения культур. В такой комбинации органические соединения более токсичны для возбудителей болезней и отличаются большей продолжительностью действия.

4. Бургундская жидкость (смесь растворов медного купороса/меди сульфата и соды). Используется как замена бордоской жидкости, но менее стойкая. Преимущества по сравнению с бордоской жидкостью - на листьях не образуется пленка, ухудшающая фотосинтез.

Серосодержащие препараты

Препараты коллоидная сера, Тиовит Джет

Серосодержащие препараты - это контактные фунгициды с защитным и лечащим эффектом. Препараты на основе серы используются в качестве фунгицидов и акарицидов в течение тысячелетия, однако механизм их воздействия на патогены до сих пор точно не выяснен.

Применение

Основной объект воздействия серы — возбудители настоящей мучнистой росы, а также парша, ржавчина. Кроме того, она подавляет развитие клешей. Период защитного действия – 10-14 дней. Эффективность серы в большой степени зависит от температуры воздуха. Оптимальная температура для обработки препаратами серы +24 +32 °С. При температуре ниже +20 °С препараты малоэффективны, а при 35 °С и выше повреждают растения и вызывают ожоги.

Недостатки

Несмотря на многие достоинства препаратов серы, они имеют ряд недостатков. Так, они вызывают повреждения и снижение урожая огурцов в защищенном грунте, ухудшают фотосинтез, а при повышенных концентрациях делают листья растений грубыми и ломкими. Особенно чувствительны к препаратам серы черная смородина, крыжовник, малина, и тыквенные культуры - у них возможны ломкость и огрубение листьев, их опадение, ожоги. Из-за опасности ожогов растений не рекомендуется применять серу в условиях засухи и в смеси с масляными препаратами.

Токсичность

Препараты серы относятся к малоопасным для человека веществам (3 класс опасности), но могут в виде пыли вызывать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, глаз и кожи. Они также малоопасны для полезных организмов и не загрязняют объекты окружающей среды.

Другие фунгициды

1. Железный купорос (сульфат железа). Примечание: не путать с медным купоросом! Фунгицид контактного действия.

Применение

Основное направление использования - борьба со мхами и лишайниками на плодовых деревьях. Также, при отсутствии других препаратов, может быть использован против болезней ствола и ветвей, рака и хлороза яблонь, и против зимующих фаз различных вредителей. Для обработки зеленых растений железный купорос совершенно непригоден из-за сильных ожигающих свойств. Поэтому применяется только рано весной, до распускания почек, или поздно осенью, после опадения листьев.

Обычно железный купорос используют в виде водного раствора для опрыскиваний или в составе побелки для деревьев и кустарников. Обработку нужно проводить либо ранней весной, до распускания почек, либо осенью, после опадения листвы. Следует учесть, что весеннее применение железного купороса может тормозить развитие почек. Период защитного действия 14 дней.

Особенности

- Нельзя смешивать с другими препаратами.

- Нельзя разводить гашеной известью (в отличие от медного купороса).

- Обрабатывать деревья и кустарники только по коре и голым веткам, т.к. препарат вызывает ожоги на листьях.

- Железный купорос задерживает распускание почек (примерно на неделю), поэтому обработка 3-4% раствором до начала вегетации помогает пережить период весенних заморозков.

2. Перманганат калия (марганцовка). Микроудобрение. Антисептик, имеющий фунгицидное и бактерицидное действие.

Применение

Слабый раствор марганцовки применяют против черной ножки, фузариоза, бактериоза у рассады и овощных и цветочных культур; для предпосадочной обработки семян, луковиц, клубнелуковиц, корневищ садовых растений в течение 2 часов; для дезинфекции инвентаря и инструментов; для обеззараживания почвогрунта.

Недостатки

Самый большой недостаток марганцовки – ее свойство закислять почву. Повышенная кислотность почвы угнетает жизнеспособность полезных микроорганизмов. Кроме этого, нежным всходам растений и молодой рассаде противопоказаны грунты с повышенной кислотностью – на таких почвах они могут погибнуть. Способствует избытку калия и марганца в почве, что также отрицательно сказывается на растениях.

По сути, перманганат калия – это в бОльшей степени микроэлемент, необходимый растениям для роста и развития. Однако далеко не всем почвам требуется подкормка перманганатом калия: если на черноземных и дерново-карбонатных почвах он стимулирует рост растений, то на дерново-подзолистых почвах, которые богаты марганцем сами по себе, его избыток пагубно сказывается на растениях.

3. Перекись водорода. Антисептик и дезинфицирующее средство. Перекись водорода обладает универсальным противомикробным действием. К ней чувствительны грамположительные и грамотрицательные бактерии, вирусы, многие виды патогенных грибов. Вызывает гибель спор большинства спорогенных бактерий. Имеет противогрибковое, противовирусное и антибактериальное действие.

Применение

Применяется для дезинфекции почвогрунта (50 мл перекиси на 0,5 л отстоянной водопроводной воды); для борьбы с грибковыми инфекциями на грунте с рассадой (капать раствором перекиси на плесень); для дезинфекции семян (замачивать семена в 3% растворе перекиси на 5-10 мин); для протравливания луковиц и клубней (окунать луковицы в раствор перекиси перед посадкой или закладкой на хранение); для дезинфекции горшков и емкостей для рассады, инструментов.

Преимущества

Не закисляет почву, в отличие от марганцовки. При взаимодействии с органическими веществами распадается на воду и активный кислород, не оставляя химических следов и не загрязняя окружающую среду. При превышении рекомендованной дозы не оказывает токсичного воздействия. Оказывает стимулирующий эффект на семена, уничтожая ингибиторы прорастания.

Недостатки

Быстро разлагается на свету, при взаимодействии с металлами, органическими веществами, со щелочами. Поэтому в органических субстратах противомикробная активность перекиси водорода быстро снижается. Кроме того, в последнее время отмечено снижение чувствительности микробов к перекиси водорода и появление устойчивых к этому препарату вариантов бактерий.

4. Некоторым фунгицидным действием обладают также:

Зеленое калийное мыло. Профилактическое средство от вредителей и болезней. Усиливает действие пестицидов, выступает как эффективный «прилипатель», увеличивая устойчивость препаратов на растении. Имеет оптимальную совместимость с нестойкими пестицидами. Используется как добавка к рабочим растворам фунгицидов и инсектицидов, а также как самостоятельное средство.

Полностью безопасно для человека и насекомых.

Зеленка. Антисептик. Антисептические качества бриллиантового зеленого обусловлены присутствующими в составе соединениями меди. Используется для залечивания ран у растений, предохраняя их от потери влаги и загнивания.

При обрезке деревьев и кустарников срезы замазывают зеленкой (вместо садового вара); прижигают ранки и иные повреждения на клубнях и луковицах цветочных культур.

Смородина - срезы обработаны зеленкой

Правила при работе с фунгицидами

В заключение напомним о некоторых основных правилах при работе с фунгицидами.

1. Обработку растений нужно проводить в пасмурную и безветренную погоду.

2. Осадки, выпавшие в течение 4-6 часов после обработки, существенно снижают эффективность препаратов.

3. Обязательно пользоваться защитными средствами - резиновыми перчатками, и защитной маской на лицо. Следить, чтобы химические препараты не попадали на кожу.

4. В течение сезона чередовать контактные и системные фунгициды; системные препараты использовать не один вид, а 2-3 разных вида, причем из разных химических групп. Это позволит избежать возникновения устойчивости патогенных грибов и бактерий к одному препарату.

5. Не рекомендуется обрабатывать системными фунгицидами все зеленые или другие культуры, у которых в пищу используются зеленые стебли или листья, а также редис, редьку, дайкон. Обработку земляники, смородины, крыжовника, вишни можно проводить только ДО ЦВЕТЕНИЯ. Эти культуры очень хорошо впитывают в себя ядовитые соединения, и при более поздней обработке не успевают освободиться от них до момента употребления в пищу, даже при соблюдении сроков ожидания.