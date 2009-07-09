Ребенок на даче: изучаем фауну и играем!

На даче или в деревне мы наблюдаем живую природу, неизвестную городскому жителю. Признайтесь, сколько раз вы себе обещали обязательно «посмотреть в яндексе» или найти в энциклопедии название некой серенькой птички. Может быть, даже сокрушались, что до сих пор не отличаете сойку от скворца. Эти знания для современного человека не менее важны, чем курсы валют. Пора блеснуть ими, что ребенок не повторял ошибок взрослых и разбирался в гусеницах и жучках с малых лет. Хотя бы в тех, кто копошится на дачном участке.

Это что за птица?

- Зяблик . Вы можете забыть, что у него синеватая голова и рыжие щеки, но запомните яркие белые полоски на крыльях. Маленькая птичка с полосатыми крыльями, неторопливо бегающая по земле – точно зяблик. Это самый распространенный житель лесов и дачных участков. С древних времен люди знали примету: перед дождем зяблики начинают кричать, по-иному «рюмить», звук похож на протяжное «рррюююю». Запоминать эту примету нет никакого смысла, так как зяблики «рюмят» далеко не сразу: выйти из гнезда, потянуться, поковырять в клюве, посмотреть на небо, уже затянутое свинцовыми тучами – ага! Пора, думает зяблик, народ оповестить. Небо затянуто – факт, дождь будет (а мужики-то не знают). Отсюда мораль: догадаться о приближающейся грозе можно и без тугодума-зяблика. Обычный крик этой маленькой птички вы слышите каждый раз, гуляя по лесу: «пинь-пинь-пинь-пинь!» - словно звонкий мячик от пинг-понга летает по кронам. Что еще интересного можно рассказать ребенку: все зяблики, которых вы увидели - мужчины. Их жены почти незаметны из-за своей серой однотонной окраски. На огородах зяблики поедают некоторые зерна сорняков, а большей пользы от них не дождешься.

Хотел иметь я птичку

И денег накопил,

И вот на Птичьем рынке

Я Зяблика купил.

Сидел мой Зяблик в клетке

И зернышки клевал

И, как в лесу на ветке,

Все пел и распевал.

Ребята заходили

На Зяблика смотреть,

И каждому хотелось

Такого же иметь.

(С.Михалков)

- Чиж . Мужским особям опять повезло: чижик-самец выглядит замечательно. У него желто-зеленое пальтишко и черная шапочка. Самку чижа вы не отличите от самки зяблика, если не обладаете нужным образованием, она такая же серо-бурая. Чижик маленький и дружелюбный, его легко приручить и всему научить как попугая. Расскажите ребенку, что у птичек, которые питаются зернами, клюв маленький, а у насекомоядных клюв длинный, его верхняя часть выступает над нижней. Им ведь нужно насекомых захватывать. Птенцов выкармливают мелкими личинками насекомых и гусеницами, что интересно – родители делают прикорм разнообразным, добавляя к нему салат из молодых почек и ростков. Чиж непоседлив, это настоящий лесной шумахер, поэтому клетка ему нужна очень просторная, а лучше оставить птичку в лесу.

Жили в квартире

Сорок четыре

Сорок четыре

Веселых чижа:

Чиж-судомойка,

Чиж-поломойка,

Чиж-огородник,

Чиж-водовоз,

Чиж за кухарку,

Чиж за хозяйку,

Чиж на посылках,

Чиж-трубочист.

Печку топили,

Кашу варили,

Сорок четыре

Веселых чижа:

Чиж с поварешкой,

Чиж с кочережкой,

Чиж с коромыслом,

Чиж с решетом,

Чиж накрывает,

Чиж созывает,

Чиж разливает,

Чиж раздает.

(Д.Хармс)

- Ласточка . Их часто путают со стрижами, особенно городские жители, у которых все птицы (да и машины) – ласточки, кроме голубей. Ласточки меньше, у них небольшие крылья в отличие от стрижей, и они не произносят резкое «стриии!» при полете. Как раз выкрики «стрии! стрии!» мы часто слышим в городском небе, особенно перед дождем, когда насекомые под гнетом влажного воздуха спускаются ниже. А за ними слетаются и стрижи и ласточки, которые питаются сходным способом - ловят насекомых на лету. В давние времена люди считали, что ласточки зимуют в водоемах, зарываясь в илистое дно. В это верили даже ученые люди. Перед зимовкой ласточки собираются в стаи на берегах водоемов, отсюда и легенда. А зимуют они, все-таки, в Африке.

Славно ласточка щебечет,

Ловко крыльями стрижет,

Всем ветрам она перечит,

Но и силы бережет.

Реет верхом, реет низом,

Догоняет комара

И в избушке под карнизом

Отдыхает до утра.

(Н.Заболоцкий)

- Скворец . Представьте себе грузного мужчину в черном фраке – типичный скворец. Он напоминает самолет из-за короткой шеи и массивного вытянутого тела. Его тушка вдохновила авиаконструкторов на создание самолета Т-407-«Скворец». По окраске скворец черный с металлическим отливом, на солнце он будет переливаться всеми оттенками от фиолетового до зеленого. С легкой руки известного певца появилось выражение «глупый скворец», но это еще как сказать. Скворец – гениальный пародист, он может изобразить крики любых животных и птиц. Способность переходить от кваканья к карканью и вести светскую беседу на человеческом языке, несомненно, следует отнести к признакам интеллекта, а скворца реабилитировать. Не каждая птица может в одиночку изобразить отару овец. По его крикам определяют место зимовки: был случай, когда скворец имитировал звуки молотка и крики осла, это означало, что его занесло в Среднюю Азию. Эти птицы отлично чистят огороды от вредных насекомых, иногда переключаясь на сам урожай. Почему скворцы селятся в скворечниках – они принимают их за дупло, традиционный лесной дом. Кстати, вопреки героям «лесных» мультфильмов, в скворечниках скворцы не живут, а только птенцов высиживают – и адью.

Живет у нас под крышей

Непризнанный артист,

И целый день мы слышим

Художественный свист.

Еще в полях туманы,

Еще роса блестит,

А он, проснувшись рано,

Уже вовсю свистит.

Свистит не славы ради,

Не ради всяких благ,

А просто в небо глядя,

От сердца! Просто так!

(С.Михалков)

- Трясогузка . Как она выглядит, знают все. На бегу трясогузка потряхивает своим длинным хвостиком, за что и получила веселое название. Эта птичка любит водоемы за обилие насекомых возле них. За то же обилие легкой еды она преследует стада животных. Трясогузка съедает вредителей огорода, а также кровососущих хищников, вроде слепней. В общем, любит поесть. Издавна трясогузка селилась возле воды (на берегах реки), многие отмечают, что нынче этих птиц привлекают асфальтовые дороги и шиферные крыши – возможно, блестящие на солнце серые поверхности напоминают им водоемы.

По дорожкам сада

Ходит трясогузка –

Пёстренькая шляпка,

Беленькая блузка,

Серенькая спинка,

Ножки словно спички.

Быстро пробегает

Птичка-невеличка.

(Н.Александровская)

- Дятел и поползень . Если встать под сосной или березой и посмотреть вверх, можно увидеть ловко бегающих по стволу дятлов или поползней. Дятлы ведут себя гораздо хитрее, чем про них думают люди. Они любопытны. Даже при опасности дятел не спешит улетать. Он будет водить врага (приближающегося человека) за нос, делая вид, что ищет насекомых в коре, кружа по стволу, выглядывая любопытным глазом из-за него. Птица всегда сядет так, что между вами и ей будет ствол – попробуйте, подойдите. Барабанные дроби дятлов означают не только поиск корма в коре, но и сигнал для самок. Долбят дятлы кору, шишки, и все остальное, что можно долбить. В огромном количестве они поедают муравьев: до 500 штук за один обед. Дятлы – риелторы леса, в выдолбленных ими воронках поселяются мелкие птицы, а еще нужно помнить, что они помечают воронками только зараженные вредителями деревья. Поползень – сосед дятла. Он как бы состоит из двух половинок: верхняя – серая, нижняя белая с рыжиной. Поползни питаются орешками, ягодами черемухи. Эти птички постоянно «ползают» по деревьям: они делают запасы, пряча семена в трещинки коры.

Целый день всё тук, да тук –

Раздаётся странный звук.

Мастер Дятел так стучит,

Сойке домик мастерит.

Приходи на новоселье,

То–то будет здесь веселье!

Пёстрый Дятел всем вокруг

Славный доктор, добрый друг.

(Т.Лаврова)

Копилка идей:

Предложите ребенку сделать оригинальные кормушки для птиц. Пусть он сам выберет дерево или кустарник, где чаще всего появляются птички. Вместо банальных пакетов из-под молока можно повесить на ветки целые бусы из попкорна, ягод, кусочков хлеба или сала. Если рядом лес, ребенку понравится миссия помощи в строительстве гнезд. Для этого нужно повесить на дерево или куст бумажные трубки с прорезями, а в прорези вставить мелкие веточки, нитки, веревочки.

Насекомые

- Бабочки-дачницы . Наверное, самой распространенной бабочкой на дачном участке будет крапивница. Ее узнают по характерному окрасу: оранжевые крылышки с черными кружками и полосками. В начале мая крапивница откладывает яйца, на листьях крапивы можно увидеть ее черных шипастых гусениц. Объясните ребенку, что трогать их нельзя – обожжешься. Она не относится к вредителям, так как питается, опять же, крапивой и больше ничего не трогает. А вот бабочка капустница поедает капусту и редьку, у нее белые или бело-желтые крылышки. У бледно-желтого махаона крылья похожи на крылья дельтаплана с пестрыми черными полосками и глазками, а нижние украшены хвостиками и переливаются синим. Самая гламурная бабочка – это лимонница, ее будто бы бесформенные крылья явно вырезаны Айболитом из шелковых лоскутков, они напоминают гофрированную бумагу лимонных оттенков. Очень красивы маленькие голубянки: когда крылья сложены, они серовато-коричневые, неприметные, но стоит голубянке распахнуть крыла, как они расцветут ярко-сиреневым цветом.

Расскажите ребенку, зачем бабочкам нужна «пыльца» или чешуйки на крыльях. Правда ли говорят, что бабочка умрет, если стряхнуть все чешуйки?

Благодаря ним, бабочки могут летать и поддерживать свой температурный баланс. Если бы крылья не были припудрены чешуйками, их не так просто было бы разомкнуть в полете. Это касается дневных бабочек, у ночных чешуйки могут вовсе отсутствовать. Но это не мешает им летать, так как их крылья очень узкие, им не требуется дополнительная помощь для размыкания.

Я в руки взял большой сачок

И долго поджидал.

Но вот прыжок,

Но вот скачок -

Я бабочку поймал.

Я ей на крылышки подул,

Немножко погрустил,

Потом взглянул,

Потом вздохнул,

А после - отпустил...

(Николай Грахов)

- Божья коровка . Они бывают не только красными с черными пятнышками, но и желтыми и даже черными. Количество точек показывает не возраст жучка, а определяет его вид. Яркой окраской божья коровка предупреждает непросвещенных птиц о своей непригодности в пищу. Невкусная. В случае опасности она выделяет из коленных суставов пахучую желтую жидкость, которую кто-то назвал «молоком», отсюда и название жука – коровка. Питается божья коровка тлей и личинками жуков, за свою жизнь она съедает более трех тысяч тли. Она безобидна для человека, добра и мила, но вы бы видели, как она терзает тлю, навалившись на нее всем телом. Оказывается у божьих коровок плохое зрение, поэтому они передвигаются вперед и вперед, пока не наткнутся на тлю или личинку колорадского жука. Съев добычу, коровка начинает кружить по листу, зная, что тли всегда обитают большими компаниями.

- Муравей . Интересный факт: только два существа на планете занимаются разведением домашних животных – это человек и муравей. Муравьи некоторых видов грабят соседние поселения муравьев, где добывают куколок и приносят их в свое гнездо. Из этих куколок воспитывают «рабов». Рабам при этом все равно, в своем муравейнике они занимались бы таким же трудом. Наблюдение за муравьями – одно из самых захватывающих занятий. Можно проделать тысячи интересных опытов, наблюдая за муравейником или отдельными муравьями, поселившимися, скажем, под ступенькой. Расскажите ребенку, что такое «муравьиные дорожки». У муравьев плохое зрение, они общаются друг с другом с помощью сигналов и находят свою колонию по особому запаху. Найдите колонию муравьев, и вы увидите, что от нее во все стороны протоптаны муравьиные тропинки, по которым туда-сюда бегают особи. Перегородите дорожку листом бумаги или другим немаленьким предметом. Понаблюдайте, через какое время муравьи выйдут из ступора и передадут друг другу информацию о путях обхода. Заметьте, что им не придет в голову сразу перелезать через препятствие – муравьи как маленькие компьютеры строго подчиняются заложенным программам. А еще муравьи никогда не спят!

Копилка идей:

Предложите ребенку пометить одного муравьишку яркой краской и придумать ему имя. С этой минуты у него появится новый друг, за которым можно наблюдать. Если вы нашли большой муравейник – обратите внимание ребенка, что дерево, к которому он прислонен, выглядит лучше остальных. Муравьи прокапывают свои галереи между корней, таким образом, дерево получает больше воздуха и влаги к корням. Также можно подкинуть в колонию муравьев чужака из другого поселения – и посмотреть, как к незваному гостю отнесутся хозяева, и как он сам поведет себя.

- Гусеницы в яблоках . Это гусеницы бабочки-плодожорки. Зреют плоды, и гусеницы зреют в яйцах. Через неделю-две гусеницы из яиц вылезают и тут же вгрызаются в яблоко, закрывая вход кожицей или паутинкой. Первые сутки только мякоть едят. Потом добираются до семян и их уничтожают. Подрастут - и на другое яблоко, что рядом, переползут и его испортят. Осенью на ниточках опускаются на ствол, ищут щели под корой, чтобы в них зазимовать. Разрежьте червивое яблоко и покажите ребенку ходы гусеницы.

- Дождевые черви . Их тоже можно эксплуатировать по своему разумению. Пусть ребенок поместит червяка на лист бумаги и послушает шуршание щетинок о бумагу. Оказывается червь совсем не гладкий, щетинки помогают ему задерживаться о поверхность. Пустите червяка на рыхлую почву и наблюдайте, как быстро он в нее зароется. Питается дождевой червь удивительными предметами: кроме листьев и огородных растений он кушает землю, извлекая из нее питательные вещества и выбрасывая из себя остатки. Через некоторое время весь поверхностный слой почвы оказывается не раз прошедшим через кишечники червей, так они рыхлят землю. Кроме того червь ест мясо и сало. А по виду не скажешь. Из органов чувств у червей лучше всего развито осязание. В этом легко убедиться, если слегка дунуть на червя – он попытается спрятаться.

- Пчелы и шмели . Как их отличить? Опыт показывает, что большинство людей путают шмелей и пчел. У шмелей тело массивнее и мохнатее, они более неуклюжи. На лапках у пчелы находятся «корзинки» или «кармашки» для пыльцы, они выглядят как маленькие мешочки. Ребенку будет интересно узнать, что шмели гудят для того чтобы согреться. Таким образом, они повышают температуру тела (гудение=сокращение мышц). Недавно наука разгадала еще один секрет странного поведения шмелей. Многие видели, как мохнатый шмель летает вокруг деревьев, садится на кору и кусает ее. Облетев по кругу и «покусав» много деревьев и кустов, возвращается к месту старта и начинает новый заход. Так и летает с утра до ночи по одному и тому же маршруту. Оказывается, он оставляет на кустах и деревьях свои «любовные письма», приглашения на свидания. В шмелиной семье этим занимаются самцы. У основания их челюстей есть пахучая железа. Таким образом, шмель оставляет свой мужской запах. Самки чуют его, летят к меткам и ждут здесь самцов.

- Стрекоза . Стрекозы — самые прожорливые хищники нашей планеты. У каждой из них собственный участок. Именно над своими участками они летают, словно дозорные. Стрекоза ужасно прожорлива – она съедает во много раз больше, чем весит сама. Однажды ученые проделали такой опыт: пойманную стрекозу вволю кормили мухами. За один присест она съела сорок мух! Если бы такой аппетит был у человека, он бы за один раз съедал 60—80 буханок хлеба. А какие интересные у них глаза! Они состоят из огромного количества маленьких глазок. (Их даже невозможно сосчитать!) Эти маленькие глазки называются фасетками. Они расположены так близко друг к другу, что кажутся одним большим стрекозиным глазом. Один крошечный глазок видит, конечно, немного, но зато все вместе они замечают все – и то, что делается впереди, и то, что творится по сторонам, и то, что происходит позади. Вот почему стрекозе не нужно поворачивать голову, чтобы заметить добычу, которая находится сзади.

Мальчик Вася Муравьёв

Строит дом для муравьёв.

Стены будут из песка,

крыша будет высока.

Но ползти в песочницу

муравьям не хочется!

Муравьишек под сосной

Муравейник ждёт лесной.

(Тим Собакин)

Копилка идей:

Предложите ребенку сделать домик для насекомых. При большом желании можно открыть целую насекомоферму.

МУРАВЬИНЫЙ ДОМ

Что нужно: банка, почва, корм (крошки хлеба, сладкая вода), черная бумага или картон, кусок дерева или ветка, муравьи.

Положить в банку почву. Поместить туда же муравьев, кусок дерева, корм. Обернуть банку бумагой. Закрыть крышкой. Когда вы захотите понаблюдать за работой муравьев, снимите черную бумагу.

ДОМ ДЛЯ БАБОЧКИ

Что нужно: банка емкостью 3 - 4 литра, корм (листья, плодовая мякоть, подслащенная вода), бабочка.

Поместить бабочку и корм в банку. Меняйте корм каждые 2 дня. В крышке сделать дырочки для воздуха. Если удастся найти кокон, понаблюдайте появление бабочки.

ДОМИК ДЛЯ ГУСЕНИЦЫ

Что нужно: пластиковый пакет с дырочками для воздуха, листья, на которых была найдена гусеница, гусеница.

Листочки с гусеницей обернуть мешочком и завязать его. Понаблюдайте, как гусеница плетет свой кокон.

ДОМ ДЛЯ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ

Что нужно: круглый аквариум, прозрачная пленка, корм (засыхающие желтые листья, на которых есть тля), вата, смоченная сладкой водой (коровки не любят мочить ноги в воде), божья коровка.

Поместить божью коровку и корм в сосуд. Закрыть сосуд прозрачной пленкой.

ДОМ ДЛЯ ПАУКА

Что нужно: коробка из-под молока, прозрачная липкая лента, корм (мухи, хлебные крошки, капельки воды для питья), паук.

Вырезать окошко в молочной коробке. Заклеить его липкой лентой или пленкой. Поместить в коробку паука и корм. Понаблюдайте, как паук плетет паутину.

Уроки живой природы

- Покажите ребенку, как подкармливать пауков. Ловим мелких мошек и подбрасываем в паутину. Если словить особь побольше (большую муху), можно рассмотреть, как паук будет опутывать свою жертву и расправляться с ней.

- Если рядом есть водоем, понаблюдайте за водомерками. Эти быстрые жучки не плавают, а ходят по воде, отталкиваясь от нее. Предложите ребенку, чтобы он сам догадался, почему водомерок, кажущихся лакомой добычей, не съедают птицы и рыбы. Ответ придет после пары минут наблюдения – у водомерок потрясающая реакция.

- Попробуйте самостоятельно изготовить птичье гнездо. Для этого мы собираем ветки большие, веточки мелкие, и все, что попадется под руку. Из больших веток делаем кольца и скрепляем их между собой с помощью маленьких веточек или узкого прозрачного скотча, проволоки. Фантазия безгранична: украшаем гнездо сухоцветами, выстилаем его мягкой травой, садим внутрь птичку, сделанную из шишек и веток.

Что нам пригодится на даче для изучения фауны:

1. Лупа, бинокль.

2. Если ребенок всерьез увлекается букашками, обратите внимание на прибор для наблюдения за ними (стоимость 300-400 руб.) Он представляет собой смотровую чашу (вроде контейнера для сыпучих продуктов) со встроенным биноклем.

3. Фотоаппарат-мыльница.

4. Альбомы и карандаши.

5. Пластиковые и стеклянные банки (емкости), марля, прозрачная пленка, пинцет.

Идеи домиков для насекомых: книга "Хочу сделать сам", автор А.Роговин.