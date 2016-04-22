Борьба с сорняками. Часть вторая

Поговорим о гербицидах, расскажем о недоказанных и ошибочных утверждениях, как их применять и в каких случаях.

Гербициды: «А правда ли, что…»

«В Европе раундапы и прочие гербициды запрещены»

Глифосат - самый распространённый гербицид в мире. На глифосат в 2013 году, по данным базирующейся в США консалтинговой компании MarketsandMarkets, приходилось почти две трети мирового оборота гербицидов. Иными словами, борьба с сорняками на большинстве полей мира происходит с использованием именно этого препарата.

В Европе очень широко используются гербициды в сельском хозяйстве. И других, альтернативных методов борьбы с сорняками в промышленных масштабах пока не придумали.

Многие сельскохозяйственные культуры с помощью методов генной инженерии делают устойчивыми к глифосату. Это значительно увеличивает эффективность борьбы с сорняками на посевах таких культур.

Из статьи «Нормы использования гербицидов в Европе», Д Шпаар, Г. Ветенберг, К, Даммер, Институт агротехники, г. Потсдам, Германия:

"В европейских странах внесение гербицидов — обязательный элемент в системе технологий эффективного выращивания сельскохозяйственных культур. В настоящее время гербициды составляют примерно 50% общего объема применяемых в мире средств защиты растений. В Германии в течение последних более десяти лет используют ежегодно около 17 тыс. т гербицидов (в действующем веществе), в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий вносят 0,98 кг действующего вещества гербицидов (56% общего среднегодового расхода пестицидов — 1,75 кг/га действующего вещества)."

Разговоры о запрете глифосата периодически возникают в политических кругах. Однако ситуация существенно не меняется. Альтернативного эффективного и полностью безопасного метода борьбы с сорняками пока не найдено. А экономический ущерб при отказе от гербицидов в целом (и от глифосата в частности) окажется очень заметен.

Профессор Михаэль Шмитц, директор института агробизнеса подчеркивает: «В результате запрета глифосата на уровне ЕС произойдет ежегодное снижение благосостояния в размере 1 – 3,1 млрд. Евро, и Европейскому Союзу придется рассчитывать на существенное ухудшение аграрного торгового баланса, а также на потери рыночной доли зерновых культур в мировом масштабе».

Интересно! А знаете ли вы, каким образом борются с сорняками на больших сельхозполях? Конечно, там нет множество людей с тяпками, пропалывающих поля вручную, или мажущих сорняки кисточками, точечно. Уничтожение сорняков происходит с помощью гербицидов. Причем обрабатывается ВСЕ поле целиком, вместе с культурными растениями и сорняками. А чтобы сельхозкультура не погибла при этом, используются либо гербициды направленного действия, уничтожающие только определенные виды растений, либо сельхозкультура выращивается из специальных семян, обладающих устойчивостью к гербицидам – ГМО семян.

«Гербициды являются причиной онкозаболеваний»

Это отчасти правда. В марте 2015 года Международное агентство по изучению рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения обнародовало заключение, в котором содержится вывод о том, что глифосат является "возможным канцерогеном для человека" (категория опасности "2А" - являются канцерогенами с той или иной степенью допущения, либо не проявили фиксируемой способности приводить к возникновению рака у человека), основываясь на эпидемиологических исследованиях, исследованиях на животных и исследованиях клеточной ткани.

Рассмотрим подробнее. Международное агентство по изучению рака выделяет 5 категорий канцерогенности веществ – от однозначно канцерогенных (1 категория), до неканцерогенных (5 категория). Ради интереса давайте посмотрим, какие вещества относятся к САМОЙ ОПАСНОЙ, 1 категории:

* Канцерогены пероксиды. Пероксиды образуются при сильном нагреве растительных масел. Мясо, пожаренное на растительном масле, содержит как минимум два (!!!) канцерогена: бензопирен и пероксид. Последний содержится в картофеле фри, а так же чипсах и других закусках, подвергшихся тепловой обработке в растительном масле.

* Канцероген гидроксиметилфурфурол. Он может оказаться в пакетированном соке, если производитель не строго соблюдает режим пастеризации, например, нагревает сок чуть дольше либо слегка завышает температуру. Также накапливается в пчелином меде при его длительном хранении или нагревании, поэтому желательно употреблять в пищу свежий мед.

* Канцерогены афлатоксины. На зернах, семенах и плодах растений с высоким содержанием масла (например, орехах) растут грибы нескольких видов рода аспергилл, производящие афлатоксины. Афлатоксины являются самыми опасными из биологически производимых (естественных) гепатоканцерогенов, то есть веществ, вызывающих рак печени. При попадании в организм высокой дозы яда смерть наступает в течение нескольких суток из-за необратимых поражений печени. Источники афлатоксинов - хлеб с плесенью, старые орехи.

* Доказанными канцерогенами являются некоторые пищевые добавки. Нитрит натрия обычно применяют в колбасах. Несмотря на известную канцерогенность, его продолжают использовать, так как он препятствует развитию в мясных продуктах высокотоксичных бактерий ботулизма. Для копченых колбас высоких сортов норма содержания нитрита установлена выше, чем для вареных, так как считается, что их едят в меньших количествах.

* Нитриты добавляют не только в колбасы и ветчины, но и в консервы. Также они могут поступать в организм с переудобренными азотом овощами, например, парниковыми.

Список однозначно канцерогенных веществ включает еще около 100 наименований, с которыми мы непосредственно сталкиваемся в быту, каждый день. Кстати, препараты для борьбы с насекомыми, основанные на действующих веществах диазинон и малатион (торговые названия Искра-М, Карбофос, Актеллик, Муравьин, Гром и т.д.) также относятся к этой же категории канцерогенности МАИР, что и глифосат, категории 2А.

Это значит, что канцерогены окружают нас повсюду. Человек пользуется двигателями внутреннего сгорания, пластиковыми пакетами, ртутными лампами, градусниками, носит одежду, которая покрашена вредными веществами и покупает мебель, пропитанную формальдегидами. Атомные станции, ракетное топливо. Все перечисленное наносит доказанный вред здоровью, и в достаточно измеримые промежутки времени. Невозможно выделить, какой из факторов приносит самый большой вред здоровью. Поэтому было бы неверно утверждать, что «соседка умерла от рака, вызванного применением гербицидов» (с). Невозможно проследить однозначную причинно-следственную связь, и назвать в качестве губительного лишь один фактор.

Наша задача – минимизировать их воздействие на организм, и если уж приходится использовать «химию» в быту, то делать это осторожно, строго по инструкции. Нужно понимать, что гербициды – это сильнодействующий химический препарат, и как всякий химический препарат, он требует тщательного соблюдения мер предосторожности при его использовании.

Боремся с сорняками - химические способы Рассмотрим химические способы борьбы с использованием специальных средств от сорняков – гербицидов. Читать дальше

Гербициды накапливаются в почве и потом попадают в растения и грунтовые воды

Есть множество версий о накоплении или разложении глифосата в почве, причем диапазон начинается от «Глифосат абсолютно безопасен, разлагается в почве на безопасные воду, углекислый газ и фосфор» (как утверждает компания-производитель), до «Глифосат остается в почве, и потом на ней ничего не растет». Есть утверждения «Глифосат накапливается, но не поглощается растениями», «Глифосат накапливается, и поглощается некоторыми растениями в объеме не более 1%».

Для нас, обычных дачников, важно не допускать попадания гербицида непосредственно на почву. Поэтому следует использовать гербицид только рекомендованным методом – распыление, либо точечное нанесение с помощью кисточки. Нужно обеспечить максимально точное попадание гербицида на сорняки. Поливание из лейки строго запрещено!

Фото: «Технические зоны после обработки гербицидами»

Из-за гербицидов происходит генная мутация и у благородных овощей

Первое, что нужно уточнить: а ЗАЧЕМ нам, как дачникам, обрабатывать благородные овощи гербицидом? :) Ведь на даче мы не выращиваем овощи из ГМО семян, устойчивых к гербицидам. Значит, после обработки наши овощи просто погибнут.

Второе: с большой долей вероятности, здесь перепутаны «яйцо» и «курица». Не гербициды вызывают генную мутацию у культурных овощей, а изначально и специально создаются генно-измененные семена овощей, которые потом выдержат обработку гербицидами и не погибнут.

Газонокосилка и триммер в борьбе с сорняками. Как выбрать? Борьба с сорняками значительно облегчается, если их скашивать с помощью газонокосилок или триммеров. Как выбрать газонокосилку или триммер, учитывая вашу площадь, виды сорняков и мощность техники. Читать дальше

Вопросы и ответы

- Существует ли средство, безопасное и максимально универсальное в плане сорняков? Что посоветуете в наших реалиях?

Полностью безопасной химии не существует. Однако при точном соблюдении правил использования и мер предосторожности можно достичь максимальной эффективности и безопасности. По сравнению с другими пестицидами (например, средствами против насекомых) гербициды отличаются более высокой фитотоксичностью. Фитотоксичность – способность веществ оказывать токсическое (отравляющее) воздействие на растения. Гербициды сплошного действия более фитотоксичны, чем избирательные гербициды. Поэтому в зависимости от конкретных целей нужно выбирать вид гербицида. Например, для борьбы с сорняками на газоне есть специальные гербициды избирательного действия. Относительно универсальным можно считать гербициды сплошного действия, но только в тех случаях, когда требуется подавить ВСЮ имеющуюся растительность.

- Как близко от культурных растений/деревьев можно обрабатывать?

Если большое количество сорняков растет в непосредственной близости от культурных растений, то лучше наносить гербициды при помощи кисточки, или ручного опрыскивателя с небольшим радиусов распыления. Культурное растение на время опрыскивания лучше прикрыть щитом, например, из картона, или накрыть полиэтиленом. Стараться не допускать попадания гербицида на почву. При этих мерах предосторожности можно опрыскивать сорняки, растущие за пределами приствольного круга деревьев/кустарников. При жаркой сухой погоде повреждение листовой поверхности соседних растений возможно даже парами препарата. Относительно безопасно применение гербицидов во взрослых садах, так как плодоносящие деревья и кустарники обычно имеют хорошо сформированную, уходящую глубоко в почву корневую систему. Большинство гербицидов запрещается использовать в молодых посадках.

- Если попадет на культурное растение - можно ли с него употреблять плоды потом?

Если капли случайно попали на культурные растения (возможны хлороз, гибель листовой поверхности, а затем и корневой системы), то их немедленно смывают струей чистой воды или удаляют ветки кустарников или деревьев целиком, чтобы избежать их гибели. Плоды есть можно, если с момента случайного попадания прошло достаточно времени (3-4 недели).

- Пыталась обработать гербицидом (не помню производителя) тропинки, в результате только чуть-чуть пожелтели листья, но растения продолжали развиваться. Обрабатывала по инструкции - в ней обещали, что препарат проникнет через листья и убьет корень. Почему так произошло?

Возможно, купленный препарат оказался подделкой, где концентрация действующего вещества была занижена. Либо имело место какое-то обстоятельство, снижающее эффективность гербицида – выпадение осадков вскоре после обработки, роса. Также, по мнению специалистов, сорняки активнее погибают в теплую погоду, чем в холодную.

- Реально ли безопасны гербициды избирательного действия, например, для клубники, для картофеля. Через какое время можно собирать урожай?

Гербициды избирательного действия имеют в составе разные действующие вещества (см. Гербициды. Часть первая). Они различаются по механизму действия на растение: какие-то из них разрушают мембраны клеток; или подавляют образование аминокислот; проявляют гормоноподобное действие; угнетают синтез жиров; угнетают фотосинтез; и т.д. Все они по-разному проникают в растение, по-разному воздействуют на процессы жизнедеятельности растения, а также подвергаются метаболизму под воздействием веществ, содержащихся в самом растении. Часто при их изготовлении используют антидот, т.е. препарат, исключающий фитотоксичность гербицида по отношению к культурному растению. Или же избирательность основана на том, что в культурном растении отсутствуют определенные аминокислоты, жиры или гормоны, на которые направлено действие гербицида. Т.е. культурное растение воспринимает такой гербицид не как «убийцу», а как другую химию, которая проходит через растение, не причиняя ему вреда.

Утверждается, что наряду с губительным влиянием на сорняки, гербициды избирательного действия могут подстегивать процессы роста у целевых культур. Вначале в культурном растении также, как и в сорном, происходит нарушение обмена веществ, происходит накопление простых продуктов метаболизма (аминокислот, сахаров). Однако все эти изменения являются обратимыми и вскоре формируют компенсаторную реакцию. После более или менее продолжительного периода угнетения происходит стимуляция систем восстановления, активируются ферменты, более полноценно протекают процессы фотосинтеза, улучшается восприимчивость удобрений, и все вместе это способствует усилению роста и иногда повышению урожайности.

Сроки сбора урожая после обработки гербицидом избирательного действия зависят, опять же, от конкретного действующего вещества, и от периода его выведения из растения. Нужно внимательно изучить инструкцию к данному препарату. Обычно, при использовании других распространенных пестицидов, рекомендуется проводить обработку не менее чем за 3 недели до сроков сбора урожая.

Использована информация с сайтов:

www.cancer.org

agropraktik.ru

www.pesticidy.ru

Фото: www.globallookpress.com

А также благодарим за предоставленные фото наших форумчан: Монника, Olisan