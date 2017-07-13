Проблема дождливого лета: мучнистая роса
Холодное и влажное лето способствует появлению на многих растениях мучнистой росы. Она может появиться на плодовых кустарниках — смородине, крыжовнике, малине, а также в теплице, где особенно страдают от нее огурцы. Мучнистая роса появляется и на декоративных растениях. Как с ней бороться?
Признаки мучнистой росы
На листьях растения появляется
Причины появления
Споры грибка, вызывающего заболевание растений мучнистой росой, живут в почве. Они присутствуют там почти всегда. Но проявлять себя начинают лишь при определенных условиях. При понижении температуры воздуха до +12 +15 °C и холодных дождях уже в течение недели на листьях может появиться характерный белый налет.
Споры грибка передаются и на другие растения. Они легко переносятся по воздуху, вместе с водой, даже через руки человека, прикасавшегося к зараженному листу или ветке. Дождь и ветер еще больше усугубляют ситуацию, так как ускоряют перенос спор мучнистой росы с растения на растение.
Способы лечения
Системные фунгициды
Для лечения в условиях дождливого и прохладного лета лучше использовать не контактные фунгициды, которые смываются осадками, а системные фунгициды — они в течение нескольких часов проникают внутрь растения (желательно, чтобы эти несколько часов не было осадков), и лечат его изнутри.
Самые распространенные — это фунгициды группы триазолов: Раёк, Скор, Чистоцвет (дифеноконазол); Прогноз, Чистоцвет БАУ (пропиконазол); Топаз (пенконазол). Также эффективен препарат
Биологические препараты
Если нужно полечить растения в период плодоношения, то использовать можно только биопрепараты, такие как Алирин, Бактофит, Гамаир, Фитоспорин. Их эффект основан на деятельности бактерий Bacillus subtilis, которые подавляют развитие возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, и вырабатывают естественные антибиотики. Они имеют и контактное, и системное действие,
Биофунгициды менее эффективны, чем системные фунгициды. У них короткий срок действия, и потребуется несколько обработок с интервалом в 7–8 дней. Поэтому после окончания плодоношения обязательно использовать более эффективные химические препараты, чтобы предотвратить дальнейшее развитие мучнистой росы.
Народные методы
Также в период плодоношения можно использовать народные рецепты. Один из рецептов —
Препараты серы (
Профилактика мучнистой росы
Нужно помнить, что мицелий мучнистой росы прекрасно сохраняется зимой на листовом опаде и пораженных побегах. Если не предпринять комплексные меры борьбы, то куст может полностью погибнуть в течение 2–3 лет.
Осенью нужно обязательно собрать сухую листву, провести обрезку поврежденных побегов, растительные остатки сжечь. Почву под кустарниками обработать раствором медного купороса — 1 ст.ложка на 1 ведро воды. Сам кустарник обработать медьсодержащими препаратами — бордоская жидкость, ХОМ (хлорокись меди), Протон, Ордан
Весной нужно провести такую же обработку: убрать и сжечь растительные остатки, опавшую листву, порыхлить почву под кустарниками, опрыскать ее раствором медного купороса. Сами кустарники весной лучше обрабатывать органическими препаратами профилактического действия, которые помимо фунгицидного действия, имеют также и стимулирующий эффект, низкую фитотоксичность, и положительно влияют на рост и развитие растений.
Это такие комбинированные препараты, как Ордан,
Если куст сильно поражен мучнистой росой, то вероятно, его придется полностью выкорчевать и сжечь, чтобы заболевание не распространилось на оставшуюся плантацию.
