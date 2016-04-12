Борьба с сорняками на даче – это комплекс мероприятий, включающий в себя как механическую прополку, так и химическую, а также другие способы подавления сорной растительности. В первой части мы рассмотрим химические способы борьбы с использованием специальных средств от сорняков – гербицидов.

Часть первая. Гербициды: что нужно знать

Гербициды - это химические вещества, помогающие бороться с нежелательной растительностью. Они останавливают рост растений, препятствуют их развитию, и ведут к дальнейшей полной их гибели. Гербициды воздействую на сорняки либо определенного типа (избирательное действие), либо вообще на всю растительность (сплошного действия).

Использование гербицидов – один из самых спорных вопросов, как среди дачников, так и среди ученых и агротехников.

Есть множество «ЗА» и «ПРОТИВ» при использовании гербицидов на дачном участке. Использование или неиспользование гербицидов – личное решение каждого дачника. Если вы применяете, или планируете применять гербициды, то нужно обязательно изучить их особенности, понять принцип действия, и использовать их обдуманно.

Фото: www.globallookpress.com

1. Где можно использовать гербициды?

Если ваш участок небольшой и хорошо разработанный, то нет особого смысла в использовании гербицидов. Появляющиеся немногочисленные сорняки можно уничтожить вручную.

Однако если ваш участок – это обширный кусок целинного поля, неразработанный и поросший сорняками, то частичное использование гербицидов сильно облегчит вам дачную жизнь и борьбу с сорняками. Гербициды можно использовать на технических зонах – на дорожках, вдоль заборов, возле строений, т.е. в тех местах, где прополка затруднена или нецелесообразна. Лучше не использовать гербициды там, где вы планируете будущие овощные грядки. Незаменимы гербициды для борьбы с сорняками на газонах – в этом случае используются гербициды избирательного действия.

Газонокосилка и триммер в борьбе с сорняками. Как выбрать? Борьба с сорняками значительно облегчается, если их скашивать с помощью газонокосилок или триммеров. Как выбрать газонокосилку или триммер, учитывая вашу площадь, виды сорняков и мощность техники. Читать дальше

2. Есть два вида гербицидов:

* избирательного действия. Такие гербициды от сорняков используются для уничтожения определенных групп сорной растительности, при этом основные культуры не страдают. Эти гербициды используются для газонов, посадок земляники, а также в сельском хозяйстве на больших полях. Они имеют различные механизмы действия, разные способы проникновения в растение и, вследствие этого, различные типы избирательности. Гербициды избирательного действия являются составной частью сельскохозяйственной практики во всем мире.

Гербициды избирательного действия, присутствующие в наших магазинах:

- Хакер, Лонтрел, БИС-300 - для злаковых газонов и земляники, действующее вещество клопиралид 750г/кг.

- Прополол, Линтур - для злаковых газонов, действующее вещество дикамбы кислоты 659 г/кг + хлорсульфурона кислоты (трасульфурона) 41 г/кг.

- Стоп-Сорняк - для злаковых газонов, действующее вещество диметиламинная соль 480 г/л.

- Отличник (пр-во Япония) - от ЗЛАКОВЫХ сорняков на грядках, действующее вещество хизалофоп-П-этила 51.6 г/л.

- Лазурит - от ЗЛАКОВЫХ сорняков и однолетних двудольных на картофеле, томатах, действующее вещество метрибузин 700 г/кг.

* сплошного действия. Такие средства от сорняков уничтожают не только сорную, но и культурную растительность. Используются для обработки от сорняков в технических зонах: дорожки, междурядья, под заборами, при подготовке почвы под газон, на целине. В сельском хозяйстве обработка полей гербицидами данного вида проводится для уничтожения ранних сорняков в предпосевной и начальный послепосевной периоды, в качестве десиканта в предуборочный период и для устранения многолетних сорняков в послеуборочный период. Также эти гербициды от сорняков используются на объектах несельскохозяйственного назначения. Например, их применяют для очистки территорий линий электропередач и железнодорожных путей от любой растительности. В данной статье мы будем подробно рассматривать именно гербициды сплошного действия.

Гербициды сплошного действия: самые распространенные торговые названия – Раундап, Торнадо, Тайфун, Агрокиллер. Глифос, Граунд, и т.д. Все перечисленные препараты имеют в составе одно и то же действующее вещество – глифосат. Концентрация глифосата указывается на этикетке, обычно это 360г/л. Некоторые препараты (например, Агрокиллер, Ураган Форте и др.) имеют повышенную концентрацию – 500 г/л, и применяются для борьбы со злостными сорняками: борщевик, осот, вьюнок, пырей.

Справка. Глифосат – это системный гербицид сплошного действия. Имеет широкий спектр активности. Эффективное средство в борьбе с многолетними сорняками, имеющими развитую корневую систему и мощные вегетативные органы размножения. На сегодняшний день является самым широко используемым гербицидом в мире.

Фото: Междурядья, обработанные гербицидами сплошного действия.

3. Механизм действия

При попадании на растение глифосат быстро проникает во все надземные органы растения и в корневую систему. Подавляет синтез аминокислот и тем самым вызывает скорую гибель растения. Сорняк погибает постепенно – сначала он просто перестает развиваться, затем листья и стебли желтеют, и в конце растение полностью засыхает, включая корень. Полная гибель наступает примерно через 2-3 недели после опрыскивания.

Гербициды не действуют на сорные семена, находящиеся в земле. Это значит, что гербициды не способны избавить вас от сорняков раз и навсегда: после того, как погибнет обработанная часть сорняков, через некоторое время на их месте взойдут следующие, пробудившиеся из семян в земле. Имеет смысл чередовать разные способы борьбы с сорняками – и химическую прополку, и механическое удаление (с помощью газонокосилки, триммера, бензокосы, или ручной прополки).

Борьба с сорняками Самые распространенные спорные, недоказанные или ошибочные утверждения о гербицидах. Читать дальше

4. Меры предосторожности при работе с гербицидами

1. Следует полностью исключить попадание раствора гербицида на кожные покровы. Используем резиновые перчатки, закрытую одежду, защитную маску для лица.

2. Для работы с гербицидами лучше использовать специальные емкости/опрыскиватели, которые впоследствии не будут использоваться для других видов опрыскиваний, например подкормок, борьбы с насекомыми и т.д. Полезно иметь на даче несколько опрыскивателей/пульверизаторов, каждый для своих целей. Это делается во избежание случайного попадания гербицида на культурные растения.

3. Сорные растения на момент обработки должны активно вегетировать, так как препарат попадает в растения через листья и другие зеленые органы. Рекомендуется обрабатывать сорняки, когда они находятся в начальной стадии роста, и их высота 10-15 см. Для взрослых высоких растений потребуется более сильная концентрация, и, возможно, двухкратная обработка.

4. Требования к погодным условиям:

- Обработку растений желательно проводить утром или вечером, чтобы минимизировать испарения препарата;

- Оптимальные температуры воздуха +15 + 25 °С. Препарат можно применять и при температуре ниже +12 °С и до наступления первых заморозков, но при этом их эффективное действие замедляется;

- При безветренной погоде, чтобы исключить попадание препарата на соседние культурные растения.

- При сухой погоде, не менее чем за 4 ч до осадков.

5. Запрещается использовать гербициды методом полива из лейки! После такой «обработки» на этой земле уже долго ничего не вырастет: ни сорные культуры, ни хорошие. Допускается опрыскивание, нанесение с помощью кисточки, или впрыскивание в прикорневую часть стебля с помощью шприца.

5. Гербициды для использования на газонах

Любые газоны со временем покрываются сорняками. Сорные семена заносятся на газон ветром и прорастают. Наиболее неприятным сорняком является одуванчик. Он прорастает очень глубоко и его корень легко обламывается. Поэтому даже после полной прополки одуванчики на газоне появляются снова. Также сорняк на газоне может появиться тогда, когда газон ослаблен или ещё только заложен. Для поддержания эстетичного вида газона применяют гербициды избирательного действия, например, Лонтрел-300 Д. Он уничтожает осот, одуванчик, ромашку, подорожник, щавель, гречишку и горцы, не оказывая отрицательного воздействия на злаковые газонные травы. Применение гербицидов менее трудоемко, чем прополка, особенно на больших площадях.

Фото: Газон, обрабатываемый гербицидами избирательного действия.

Где можно купить: например, OBI Металлургов, ТЦ МЕГА.

Средство от сорняков на газоне Лонтрел 90 мл (Avgust) – 399 руб.

Прополол от сорняков на газонах (Грин Бэлт) 4 г – 39 руб.

Средство от сорняков Торнадо 100 мл, концентрация глифосата 360 г/л (Avgust) – 119 руб. (Акция!)

Средство от злостных сорняков Агрокиллер 90 мл, концентрация глифосата 500 г/л – 189 руб.



Благодарим за консультацию Кузнецову Марину Юрьевну (КуМа), биолога.