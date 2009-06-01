Ребенок на даче: копилка идей

Первая часть статьи: Ребенок на даче: инструкция по выживанию http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4760

Читая многочисленные предостережения, так и хочется воскликнуть: да ну ее, эту дачу! Столько опасностей и неприятностей поджидает беззащитного ребенка на природе – диву даешься, не остаться ли нам дома? Конечно же, нет. Никаких ограничений для детского отдыха на природе быть не может. Существуют правила безопасности – такие же, как и для дома и городской улицы.

Дачная безопасность

! Традиция употреблять урожай непосредственно с кустов и грядок слишком стойкая, чтобы с ней бороться. Но все же: ягоды клюют птицы, овощи подгрызают мыши, осадки нынче совсем не экологичные выпадают. Даже если вы используете минимум химии при обработке посадок, она может методом опрыскивания залететь с соседнего участка. Все-таки, овощи, ягоды и зелень нужно мыть.

! Постоянно проверяйте, закрыт ли колодец плотной крышкой. Дети падают в колодцы и ямы, наклонившись над ними, потому что центром тяжести у них является не середина тела, как у взрослых, а голова.

! Дачный участок перед нашествием детей желательно очистить от колющих предметов, осколков стекла, рассыпанных гвоздей, спичек и зажигалок. В домике поставьте заглушки на розетки. Проверьте, не оставлены ли где-то ведра с краской или химраствором. Особое внимание к кучам хлама: он может скрывать достаточно опасные предметы, например полупустую бутылку с инсектицидом или надорванный пакет с удобрениями.

! Объясните детям, что категорически запрещается самостоятельно заходить на чужие участки, даже если туда случайно попала игрушка.

Стандартный набор одежды для природы всем известен.

А вот, какие предметы одежды могут послужить безопасности и комфорту:

- Детский дождевик. Его можно сшить самим, купить в хозяйственном отделе или в отделах товаров для дачников. Есть специальные плотные дождевики с яркими рисунками, они продаются летом в детских магазинах, а есть более дешевые обычные дождевики типа «мешок». Со временем они могут порваться от контакта с ветками, поэтому надо сразу покупать про запас (2-3 штуки).

- Обувь с «пищащими» подошвами. Кроссовки и сланцы. Вы будете всегда знать, в какой части участка находится ребенок. «Минус» подобной обуви: и вы, и ваши соседи со временем обалдеете от звуков.

- Водолазка и трико для прогулок по лесу, они защитят ребенка от клещей. Одежда должна быть светлой – даже белой, тогда зловредного паука будет видно издалека.

Солнцезащитные средства

Нелегко отловить ребенка на даче и намазать его солнцезащитным кремом. Но иногда это просто необходимо. Например, ребенок еще совсем маленький – или у него бледная кожа, склонная к быстрому обгоранию. Детская солнцезащитная косметика имеет только высокий (от 15) и очень высокий (25-60) индекс SPF. Эти цифры показывают, во сколько раз крем продлевает время безопасного пребывания на солнце, которое для детей составляет примерно 5 минут. То есть с кремом SPF 15 малыш может спокойно принимать солнечные ванны в течение 75 минут (15´5) без опасения получить ожог. Крем с фактором защиты 30, продлевает расчётное время уже до 150 минут (30´5). Если вашему ребенку еще не исполнилось трех лет, а территория дачи не позволяет качественно скрыться от солнца, не используйте кремы с указанием «детский» или «для чувствительной и детской кожи»! Эти средства подходят детям ОТ 3 лет.

Распространенное заблуждение: для детей подходит любой детский или даже взрослый крем с высоким фактором защиты – чем выше, тем лучше. Это неверно. Возрастные ограничения зависят не только от фактора защиты. Вещества, входящие в состав взрослой косметики от солнца не подходят детям. И детям до трех лет также не подходят средства без конкретных указаний возраста.

0-6 месяцев: не подойдет ни один из существующих солнцезащитных кремов. Кожа малыша настолько все хорошо впитывает, что компоненты средства прямиком могут попасть в кровеносную систему и нанести ощутимый удар по печени. Лучшее средство от солнца в этом возрасте: тень.

6-12 месяцев: выбирайте косметику от солнца, которая продается в аптеках. Это специальные гипоаллергенные серии высокого качества. Они стоят недешево, но очень экономичны в использовании. Это такие фирмы как: Avene, Klorane, Mustela, Ducrey, Institut Esthederm, Bioderma. La Roche-Posay. Экономичный вариант: Sanosan, Johnson's аnd Johnson's, Наша мама. У ребенка до года кожа все также хорошо впитывает химию, поэтому для городских прогулок никакой крем лучше не наносить – либо смазывать только щечки, нос и плечи, не забывая смыть косметику после прогулки.

От года: Bubchen, CHICCO, Vichy.

От 3-4 лет: любые средства с пометкой «детские».

Средства от солнца желательно хранить в дверце холодильника не дольше полугода после вскрытия. Их действие рассчитано только на один сезон, потом эффективность УФ-фильтров значительно снижается.

Любое средство нужно проверить на аллергию – намажьте немного крема на сгиб руки. Если ваш ребенок – аллергик, обратите внимание, есть ли в составе солнцезащитного средства ланолин. Этот продукт получают из шерсти животных, на него может быть кожная реакция. Когда вы собираете аптечку перед отъездом, не забудьте положить в нее средства от обгорания. Вместо Пантенола можно использовать простоквашу или кефир. Ни в коем случае нельзя смазывать обгоревшую кожу спиртовыми растворами или маслом.

Питание

Летом мы не только паримся, но и охлаждаемся. В организме все продумано: он сам себя охлаждает, включаются механизмы терморегуляции. Поэтому аппетит понижается, силы нужны не для переваривания пищи, а для борьбы с жарой. И летом мы, в основном, пьем. Детям тоже нужно много жидкости и поменьше тяжелой пищи. Однако на даче аппетит разыгрывается втрое: концентрация кислорода выше, обмен веществ усиливается, питательные вещества быстрее усваиваются. Не забывайте о сохранности готовых блюд: свежеприготовленный салат нужно употребить сразу – или убрать в холодное место. Если салат или иное блюдо забыть на столе, а то и на уличном дастархане, через три часа оно превратится в биологическое оружие. Оставшиеся после трапезы куски (хлеб, сыр, овощи) можно завернуть в пищевую фольгу, некоторое время она послужит контейнером. А лучше заранее озаботиться покупкой пластиковых судков.

Непросто усадить ребенка за стол, когда вокруг столько интересных дел. Самое лучшее – это накрыть стол непосредственно на улице.

А эти идеи помогут разнообразить дачное питание:

- Чтобы привлечь внимание ребенка к полезным салатам, используйте тарталетки. В них можно выкладывать не только салаты, но и рис с яйцами и зеленью, и даже овощную нарезку.

- Для завтрака или полдника подойдут творожные шарики. Состав шариков может быть разным в зависимости от возраста ребенка: творог с мелко нарубленными яйцами, сыром, зеленью.

- Старшим детям понравится дачная пицца: нарезаем кубиками любые овощи (баклажаны, кабачки, морковь, перец, брокколи), тушим на сковороде, заливаем взбитыми яйцами, перемешиваем – и быстро накрываем «крышкой» из тонких ломтиков хлеба. Хлеб можно нарезать как угодно. Минут 20 (в зависимости от типа овощей) тушим «пиццу» на медленном огне, выключаем, накрываем большой тарелкой – и переворачиваем. Дачная пицца готова.

- Сделать еду не только удобной для хватания, но и полезной поможет тонкий лаваш. В него заворачиваем салат, рыбную нарезку, куриное мясо, тертый сыр, рубленые яйца, зелень – сочетания, опять же, зависят от возраста ребенка. Лаваш имеет преимущества перед белым хлебом, он полезнее, так как готовится без жиров и пищевых добавок, а тонкий лаваш не содержит дрожжей.

Дачный рацион: будьте бдительны

Суп с большим количеством свежей зелени может вызвать самое настоящее отравление. Если суп варят для маленького ребенка, зелень необходимо некоторое время поварить (потушить). Иначе ее сок будет раздражать слизистую желудка. Зелень с грядки нужно тщательно промывать под проточной водой, чтобы смыть личинки насекомых.

Летом, особенно в жару организм крайне чувствителен к избытку в рационе солей и всяких кислот. Поэтому не поите ребенка минеральной водой и не переборщите с соками. Идеальные напитки: чистая вода, разведенные компоты, морсы.

Много историй со срывами кишечника случается после перекорма ягодами. Представьте себе клубнику или малину. Крупно. Видите, сколько мельчайших косточек? А теперь представьте, сколько этих косточек одновременно оказывается в животе ребенка, съевшего стакан ягод. Витамины не усваиваются про запас, кроме витамина С, способного жить в организме два месяца. Поэтому не надо закармливать детей ягодами, чтобы накопить витаминов «побольше». Ребенок за один раз может съесть столько ягод, сколько поместится в его горсти.

И оставьте уже грибы нашим предкам! Грибы как губка впитывают в себя все отходы экологии, весьма помрачневшей за последние лет двадцать. Ни детям, ни взрослым эта еда не нужна. Если отказаться от грибной охоты невозможно, хотя бы не давайте грибы маленьким детям.

Готовимся к зиме!

В смысле: закаляемся. Конечно, само по себе пребывание на даче – это уже укрепление здоровья. Особенно в сочетании с водными процедурами и солнечными ваннами. Но кроме всех естественных условий, предоставленных природой в ассортименте, можно проводить и специальные закаливающие процедуры.

Обливание

Температура воды для первого обливания должна быть на один-два градуса ниже, чем привычная вода для купания. Доверьтесь своим ощущениям или воспользуйтесь градусником. Нельзя сразу обливать прохладной водой – начинаем с +30°С, с каждым разом температуру понижаем на один градус и доводим до +16-18°С. Соотносите свои ощущения с температурой воздуха за бортом, если вы обливаетесь на улице. В жару не нужно обливаться ледяной водой, а в прохладную погоду делаем воду потеплее. Сам процесс: воду медленно выливают из лейки или кувшина, держа его на расстоянии 8-10 см от поверхности тела ребенка - вначале на плечи, грудь, спину и, наконец, осторожно на голову. Продолжительность всей процедуры не превышает 1-2 минуты. Если вы обливаете ребенка из душа, имейте в виду, что он оказывает сильное возбуждающее действие, поэтому из душа обливаемся утром, а из лейки – вечером. Температура воды такая же, как и при обливании. Продолжительность 1-1,5 мин. После душа или обливания ребенка необходимо насухо растереть полотенцем.

Хорошим методом закаливания детей является обливание ног. Такой вид закаливания рассчитан на детей со «слабым» горлом, склонных к частым насморкам и кашлю. Ноги малыша обливают из кувшина (расход 2 л воды), продолжительность процедуры 20-30 сек. Еще эффективнее будет обливание ног контрастным методом (в одном кувшине температура воды +30°С, в другом +20°С) - и так повторяют 2-3 раза. После любого обливания ноги малыша следует тщательно растереть сухим махровым полотенцем до красноты.

Дорожки для ножек

Хождение босиком по «дорожке здоровья» будет прекрасным способом не только закаливания, но и оздоровления. Стопа - это большая рефлексогенная зона, позволяющая (путем массажа) влиять на состояние различных органов и систем, прежде всего - верхних дыхательных путей. Конечно, сама природа представляет собой замечательную «дорожку» для массажа ног, но дополнительные тропинки здоровья усилят эффект. Сделайте на участке пару дорожек из гальки, гальки с песком. По ним можно бегать туда и обратно, еще лучше – применить фантазию и соорудить что-то вроде инопланетных колец на поле, чтобы ребенок ходил по кругу.

Дачные игры и развлечения

С каждым годом в магазинах появляется все больше приспособлений для дачных игр. Опыт показывает, что ребенку из этого великолепия понадобится немногое. Стандартный список дачных «развлекух» выглядит так:

- Надувной бассейн, надувная песочница. Для маленьких детей пригодится манеж, туристические коврики.

- Набор песочный. Он нужен, даже если песка как такового нет. Это большое ведро, грабли, сито, совок (2 шт.), формочки.

- Набор водный. Используется не только на озере, но и в бассейне. Лейка, пластмассовые кораблики, резиновые игрушки.

- Набор для грядок. Выделите ребенку грядку, которую он мог бы безопасно обрабатывать. Проведите ликбез: вместе посадите какую-нибудь зелень. Для набора понадобится тяпка, грабли и лопата с длинными ручками.

- Велосипед, самокат, мяч, большая пластмассовая тачка, детский рюкзак.

- Мыльные пузыри и приспособления («пистолеты») для их выдувания, светящиеся «волшебные» палочки, фонарик.

- Ребенку в возрасте 3-6 лет можно предложить обучающие игры на воздухе: например, оформление грядок. Соберите камешки, стеклышки, веточки, сухоцветы, мелкие игрушки – все, что годится для дизайна. Вместе с ребенком сделайте альпийскую горку (или даже несколько), бордюры для грядок, домики для сказочных существ, и обязательно – шалаш! Сгодится и детская игровая палатка, но в настоящем шалаше из веток и досок не будет жарко. К тому же его очень интересно строить, совершенствовать, ремонтировать и украшать. Для спортивных занятий пригодятся детские скакалки, обруч. Поставьте на участке столб с баскетбольным кольцом.

- К «ляльскому» набору игрушек можно добавить дешевый фотоаппарат-«мыльницу». Этот предмет вызовет бурю восторга и займет максимум полезного времени. Также не забудьте взять с собой воздушного змея, а то и трех. С детьми постарше устройте рисование с натуры: пусть рисуют лес, дачный домик. Для них же лучший друг на природе – это микроскоп. С ума можно сойти от количества предметов для тщательного исследования! Для этих же целей берем с собой лупу и бинокль.

- Если вы остаетесь на даче надолго – привезите энциклопедии растений, животных и птиц, чтобы совместить приятное с полезным. И не забывайте про поиск кладов: вам нужно только нарисовать карту и быстренько начертить в разных местах участка метки и стрелочки (ну, и закопать сам клад, конечно), а дальше уж ребенок сам.

- Девочкам предложите устроить на улице «постирушку», для этого потребуется тазик, детское мыло, натянутая веревочка с прищепками, детский утюг. После стирки кукольную одежду можно высушить и погладить.

- Если на улице дождь, для игр дома вам пригодится детский мини-бильярд, детское радио (если позволяет месторасположение дачи, в нем можно поймать и канал «детское радио»), мини-плеер с наушниками, к нему – набор сказок и песенок на дисках, прибор для выжигания, паста для лепки.

Продолжение следует…