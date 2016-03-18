Обработка грунта для рассады

Некоторые правила обработки грунта:

1. Покупной грунт из п/э пакетов очень желательно аэрировать перед использованием, т.к. в результате долгого нахождения грунта в закрытом пакете в нем накапливается избыток азота, который губителен для сеянцев. Аэрировать - это значит распечатать пакет, и оставить в открытом состоянии минимум на сутки, в течение суток несколько раз переворошить грунт внутри.

2. Грунты для рассады бывают разные по качеству и по составу, и не всегда состав, указанный на упаковке, соответствует действительности. Нередко бывает, что т.н. "грунт для рассады" на 90% состоит из верхового торфа, с добавлением мела, извести и грунтовой земли неизвестного происхождения. Такие грунты лучше или вообще не использовать, или же использовать, смешивая, например, с садовой землей из собственного сада, и лучше для уже подросших растений, для их пикировки в большие емкости.

Сам по себе торф - хорошая вещь, но, во-первых, больше ценится низинный торф (а не верховой), а во-вторых, в чистом торфе редкие растения будут себя хорошо чувствовать, т.к. торф всегда имеет повышенную кислотность, по сравнению с обычным грунтом, и не всем растениям это нравится. Маленьким сеянцам повышенная кислотность вообще противопоказана.

В соответствии с ГОСТами, торф должен быть светло-коричневого цвета, без запаха плесени, признаков коксования и саморазогревания до температуры свыше 40 °С. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента упаковки.

Итак, перед покупкой торфяного грунта нужно посмотреть на упаковке дату производства и убедиться, что он не просрочен. Дело в том, что у торфа, особенно верхового, со временем изменяются физико-химические свойства. После истечения срока годности он может начать самопроизвольно разогреваться. Такой субстрат нельзя использовать для выращивания рассады. Лучше высыпать его на грядку.

3. Крайне нежелательно использовать для выращивания рассады прошлогодний грунт, который уже использовался, например, для выращивания растений в кашпо на лоджии. Старый грунт содержит в себе и остатки старых растений, из-за которых может появиться плесень, и споры патогенных грибов, которые вызывают черную ножку, и даже микроскопические яйца паутинных клещей, если прошлогоднее растение поражалось им. Лучше высыпать такой грунт в дальний угол компостной кучи, и дать ему перепреть годика два.

4. Если имеющийся у вас грунт (покупной или собственный) слишком тяжелый, плотный, то можно его разбавить, например, вермикулитом средней или мелкой фракции, или торфяным грунтом.

Справка: ВЕРМИКУЛИТ – высокопористый, экологически чистый материал, pH нейтральный, не содержащий тяжелых металлов. Вермикулит не разлагается, не гниет, обладает высокой впитывающей способностью. Его применяют, чтобы повысить рыхлость и воздухопроницаемость почвы, предотвратить ее уплотнение и образование корки на поверхности. Он поддерживает оптимальное увлажнение почвы – впитывая влагу, постепенно отдает ее растению, тем самым предотвращая загнивание корней. Содержит калий, кальций и магний в небольших количествах.

5.Обработку и подготовку грунта нужно проводить заранее, примерно за пару дней до посева.

Дезинфекция грунта

Существуют разные способы дезинфекции грунта.

Распространенный способ "пролить марганцовкой" имеет свои недостатки. Конечно, марганец избавит от каких-то патогенных организмов в почве, но наряду с этим и существенно ЗАКИСЛИТ грунт. Про вред кислой почвы для сеянцев мы уже говорили.

Прокаливание грунта в духовке тоже имеет свои недостатки - трудоемкость, неприятный запах, кроме этого, погибают ВСЕ микроорганизмы - и плохие, и хорошие. А хорошие нам все-таки нужны.

Есть способ, лишенный этих недостатков (или же мы о них ничего не знаем :) ) - обработка грунта раствором обычной аптечной 3% перекиси водорода. На 1 л отстоянной воды комнатной температуры добавляем 3-4 ст.ложки перекиси. Если есть сомнения в качестве грунта, то можно увеличить дозировку до 4-5 ст.л. Этим раствором увлажняем грунт перед посевом: либо обрызгиваем несколько раз, либо чуть проливаем, в зависимости от грунта.

Если нет уверенности в качестве земли, то лучше перед посевами добавить в нее немного препарата Гром или Гром-2 (буквально чуть-чуть, он в мелких гранулах, и достаточно ядовит), и тщательно перемешать. Это универсальное средство от разнообразных почвообитателей: мошек, личинок и прочих вредителей.

Примерный пошаговый рецепт подготовки грунта

* Высыпаем в большое 10-литровое ведро покупной почвогрунт.

* Добавляем в него вермикулит средней фракции (для лучшей воздухопроницаемости).

* Если в составе грунта есть торф, то немного известкуем доломитовой мукой или толченым мелом, чтобы снизить кислотность (примерно 1 ст.ложка доломитовой муки на ведро грунта). Как мы уже говорили, торф - это закислитель почвы. Хорошенько перемешиваем.

* Потом начинаем постепенно увлажнять этот почвогрунт – лучше не проливать, а именно обрызгивать из пульверизатора. Перемешиваем, опять обрызгиваем, даем постоять, снова брызгаем, и так до тех пор, пока грунт не приобретет нужную влажность.

* Для увлажнения используем отстоянную водопроводную воду (минимум 1 сутки в открытой бутыли), с добавлением аптечной перекиси водорода, 3-4 ст.ложки на 1 литр воды. Дозу можно увеличивать.





Фото: подготовка грунта, аэрация

Дезинфекция тары для посадки

Если вы используете для посевов и пересадки прошлогодние емкости, которые вы уже использовали для этих же целей, то очень рекомендуется продезинфицировать их. Это можно сделать, например, с помощью раствора той же аптечной перекиси водорода! Разведем 2-3 бутылочки (стандартным объемом 100 мл) перекиси аптечной в соотношении 1:1 с теплой водопроводной водой. Тщательно вымоем емкости этим раствором, затем споласкиваем их чистой водой. Обработку следует проводить только в защитных перчатках!

Справка: Перекись водорода обладает универсальным противомикробным действием. К ней чувствительны грамположительные и грамотрицательные бактерии, вирусы, многие виды патогенных грибов. Вызывает гибель спор большинства спорогенных бактерий.





Фото: дезинфекция тары для посева

Какие грунты можно считать "грунтом проверенного производителя"?

На основании опыта завсегдатаев раздела Дачники можно назвать следующие:

1. GreenWorld - Грунт для рассады, Грунт для цветов. Недешевый, но качественный. Хорошо подходит для выращивания капризной цветочной рассады.

2. Отсутствие вредителей и болячек, хорошо зарекомендовали себя:

Производитель Удмуртторф - Садовая земля, Грунт для рассады, Грунт для томатов, перцев, баклажанов, Для комнатных цветов.

Производитель Пересвет (Первоуральск) – Универсальный (для посева), Плодородие, Фермер, Сеньор помидор, Огурчик.

Производитель БХЗ (Буйский химический завод) - Волшебная грядка, Для комнатных цветов.

Производитель Селигер.

Производитель Башинком - Земля-матушка.

Производитель Фаско - Садовник, Щедрая земля.

Производитель GRS – Огородник.

3. Производитель НПП Альянс, грунт "Универсальный" в зеленых пакетах, продается в Леруа Мерлен. При соблюдении описанной выше технологии - аэрирование, перемешивание, обеззараживание перекисью и т.д. этот грунт дает хорошие результаты.

Фото: образцы упаковок почвогрунтов