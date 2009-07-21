Ребенок на природе: плетем венки, наблюдаем за пауками!

Оказываясь на даче/в деревне/в лесу, ребенок воспринимает открывшиеся возможности как поле для игры. Чем раньше он расширит свои знания, тем удивительнее будут результаты. Необязательно изучать всю флору и фауну, это невозможно. Достаточно заострить внимание в нескольких «точках» - какая-то группа растений, цветов, парочка видов пауков, совместная постройка домиков для насекомых или птиц, зарисовывание их в альбомы. И ничего страшного нет в том, если ребенок не заинтересуется природными изысканиями. Информация все равно «застревает», подобно зернам. Всему свое время.

Что такое биозащита сада?

Объясните ребенку, что на дачном участке полезные растения живут не только на грядках. Весь придорожный «сор», прилетевший с ветром, просочившийся из леса или специально высаженный – это не только сорняки, но и растения с жизненно важной функцией. Они – настоящие стражники, они работают на благо экосистемы вашей отдельно взятой дачи. Для того чтобы создать природный щит от насекомых-вредителей, высаживаются определенные растения, которые, в свою очередь, привлекают насекомых-хищников, любящих полакомиться вредителями. Хищники – это, конечно, пауки, а также божьи коровки, жужелицы, некоторые бабочки. Они способны постоянно истреблять вредителей – это означает, что человек применяет меньше ядов для обработки участка. Как ни странно звучит, совсем без вредителей нельзя – ведь они привлекают хищников, на них смыкается круг нашей экозащиты.

Но сегодня у нас не программа «Наш сад», а всего лишь статья о полезных экологических играх с детьми на даче, поэтому отставим науку в сторону: превращайте знания в игру. Покажите детям растения, на которых часто «поселяются» насекомые-«хищники». Например, муха-журчалка, похожая на осу или пчелку. Это большая муха с «билайновой» раскраской. Она очень любит желтые цветы, а ее полезная роль – в поедании тли. На стеблях и листьях зеленых растений можно увидеть другую странную муху: у нее красивые прозрачные крылья в форме «сережек» клена. Это златоглазка, и она тоже поедает тлю. В опавшей листве или пожухлой траве мы видим уховерток, они неприятны с виду и окутаны страшными мифами. Выглядит уховертка как длинный мухо-червяк с устрашающими клешнями на конце брюха. Многие в детстве слышали, что уховертка залезает человеку в ухо, прокусывает перепонку и с непонятной эйфорией движется дальше в мозг. Это миф. Уховертки могут тяпнуть за палец, если их резко схватить, а к человеческим ушам и мозгам они равнодушны. Зато поедают многих садовых вредителей, включая мокрицу. Ну, а пауки…

Отдельной строкой о пауках

Эти создания привлекают внимание детей всей планеты, особенно после выхода известного фильма. Остановимся на двух видах, причем второй вид – не пауки вовсе. Зато их легко узнать. Первый вид называется пауки-круговики, к ним относятся крестовики – наверное, самые заметные пауки на дачном участке, в лесу. Они плетут свои тенета между столбами, на заборах – везде можно наткнуться взглядом на их серьезную паутину. Выглядят круговики по-разному, на фотографии в этой статье можно ознакомиться с обычным крестовиком. Мы собственноручно подложили ему в паутину муху, ноша оказалась велика. Паук долго трудился над своей добычей, опутывая ее паутинкой, затем, видимо, ел, после чего несколько дней мы его не видели. Сидел в щели с отсутствующим видом. Кстати, судя по величине, это скорее была она, а не он. Самки крупнее самцов, без зазрения совести они поедают своих мужчин, если те приблизились как-то не так, сказали не то.

Сеть паука-круговика состоит из некоторого числа базовых нитей. Они не липкие и используются пауком как основа сети. К ним присоединено много липких нитей. Одна крепкая нить проходит через всю сеть - это сигнальная нить. Когда паука нет в центре сети, он где-то с краю скрывается под листком или под чем-то еще, причем двумя ногами он держит сигнальную нить. Паук чувствует колебания в сети с помощью этой нити и таким образом узнает, когда попалась жертва.

Другой наиболее встречающийся на даче вид паукообразных, которых легко узнать – это сенокосцы. Это и не пауки вовсе, а ложнопауки, хотя пауки-сенокосцы тоже есть. В народе сенокосца называют сороконожкой (ею же называют и мухоловку) или косиножкой, это частый герой мультфильмов: маленькое тельце и длинные тонкие ноги во все стороны. Из-за того, что сенокосцы выглядят устрашающе по-паучьи, их многие боятся, приписывая этим безобидным многоножкам несуществующие подвиги на поприще людоедства. Расскажите детям, почему сенокосцев так много вокруг – их почти никто не ест. Ими брезгуют птицы. Возможно, для птиц сенокосцы плохо пахнут, и не так-то легко их заметить среди растительности. Рассмотрите «косиножку»: видите, ее тело высоко поднято над землей за счет длинных ног. Таким образом, ноги-ходули берегут тело от перегрева. Спросите ребенка, на кого, по его мнению, похоже это насекомое. Мальчики среагируют сразу – конечно же, марсианская боевая машина из фантастических фильмов. Питается она мелкими насекомыми и зернышками. Сенокосец не плетет паутину - а жаль, при таких размерах хозяина она была бы величиной с тазик. Занимательное было бы зрелище. Если поймать «недопаука» и случайно отломить ему ногу, нога еще в течение получаса будет дергаться. Ну, просто семейка Адамс какая-то. А в остальном сенокосец вполне безобиден.

Растения из дачного окружения

Иван-чай

Как выглядит иван-чай, знают все. И все его заочно любят, хотя немногие используют это растение для оздоровления, чаще просто любуются. Цветки и листья иван-чая употребляли в качестве суррогата чая крестьяне села Капорье Ленинградской области, откуда и чай, и растение получили еще название «капорского чая». Позже ученые выяснили, что это растение выделяет тепло – ну надо же, сам себе подогревает. Природный чайник с чаем. Иван-чай содержит дубильные вещества, микроэлементы (железо, медь, кальций, калий) и витамины, им лечат желудок, головную боль, неврозы. А витамина С в нем намного больше, чем в апельсинах и лимонах. Расскажите ребенку, что сахаристые корешки иван-чая можно использовать вместо картошки (расскажите папе, что из них гонят спирт). Если обычный чай теряет свои целебные свойства через несколько часов, то настой из иван-чая поможет вам и через трое суток. Кое-кто остроумно назвал иван-чай «мозгочистом», его полезно употреблять беременным и кормящим мамам: хорошее средство от так называемой «энцелофопатии», свойственной этим замечательным периодам в жизни женщины.

Репейник

Сборное название растений, имеющих цепкие плоды. Чаще репейником называют лопух, репешок и чертополох. Пословица «пристал, как репей» обычно употребляется в весьма нелестном смысле. Между тем, как минимум одному человеку обычный репейник принес славу и богатство. Если ваш ребенок уже имел дело с липучками на обуви, расскажите ему историю, избавившую мир от засилья шнурков на ботинках и прочих неудобных застежек. Швейцарец Жорж де Местраль (1907–1990) был страстным изобретателем и туристом. Достаточно сказать, что первый свой патент он получил в 12 лет – за конструкцию игрушечного самолета. Однажды Жорж вместе со своей собакой отправился на охоту. В прогулке по предгорьям они насобирали на себя множество репейников. Охота не удалась, и Жорж от скуки рассмотрел репейник в микроскоп. Увиденные колючки вдохновили его на изобретение принципиально новой застежки. Свое изобретение де Местраль назвал Velcro (франц. velour – бархат; crochet – крючок), ну, а мы знаем его как «липучку».

Сныть

Поведайте ребенку историю о преподобном старце Серафиме Саровском – в конце концов, это наша история. Как известно, Серафим Саровский тысячу ночей молился на камне, хранил обет молчания – и питался одной травой снытью. Он называл ее «снедь» из-за необычайно полезных свойств. Сныть мы встречаем везде, она растет вдоль дорог, в парках, на участках и в лесу. Ее можно узнать по характерным листочкам и «трилистникам» на концах веточек. Цветет сныть красивыми белыми пушистыми корзинками. Ее листья содержат большое количество полезных веществ: витамины, эфирные масла, кислоты. Сныть заживляет раны, очищает почки и мочевой пузырь. Соберите букет сныти для салата или окрошки, выбирая листочки помоложе (они желтоватые, как бы прозрачные). Если вы используете стебельки, с них нужно снять кожицу, а для приготовления блюд для маленьких детей сныть следует обдать кипятком или подержать в кипятке. По вкусу она напоминает морковку.

Луговик и мятлик

Покажите детям игру своего детства: сорвите колосок и спросите, кто получится: петух, курица или цыпленок? Сожмите колосок снизу двумя пальцами и, резко проведя щепотью снизу вверх, соберите его «метелку» в пучок. Кто получился? А кстати, что за колосок вы взяли, мы сейчас выясним. Наверняка это луговик или мятлик. Луговик еще называют травой-щучкой. Чем отличаются их колоски: луговик выглядит более раскидистым, он больше, а у мятлика метелка красивее, плотнее, бывает украшена малюсенькими желтыми цветочками.

Ячмень гривастый

Еще одна травка, называемая в народе «метелкой». Ее выращивают специально – для декора. А потом не знают, куда бежать. Ячмень вытесняет все, что встречает на своем пути. Выглядит он красиво, но размножается исключительно быстро: 2-3 колоска, попав на участок, за 4 года могут покрыть сорняком всю территорию.

Полынь

Разотрите семена полыни и дайте понюхать ребенку – ага, вот оно. Горечь. Ароматная, пьянящая. Говорят, в древности пастухи специально загоняли стада на луга с полынью, чтобы животные опьянели и стали послушнее. Полынью лечат многие заболевания от поджелудки до нервов. Расскажите ребенку о том, что полынь – самое горькое из самых горьких растений. С ним рядом никто не хочет соседствовать. А если и растут, то неприхотливые травы, которым все равно. И, конечно, полынь выгоняют подальше от грядок. Полынь горькая выделяет фитонцид - абсинтин, который угнетающе действует на соседние растения и их семена.

Тысячелистник

Название этих белых цветочков постоянно забывается: вот же он, его много, самое распространенное растение обочин и лужаек. Забывается, и все тут. Тысячелистник! Из его листьев можно сделать ароматный чай. В медицине им лечат все что угодно, нет ни одного заболевания, где бы ни применялся тысячелистник. Нельзя не задаться справедливым вопросом: почему тысячелистник, а не тысячецветник? Листья как листья, а вот цветков на одном кусте больше 20-ти тысяч. Если ребенок уже знает, кто такой Александр Македонский – расскажите, что у его воинов в ранцах всегда был порошок из тысячелистника (отличное ранозаживляющее). В пику полыни рядом с тысячелистником любят расти любые цветы и травы, он обладает повышенной способностью извлекать из почвы серу и делиться ею с соседями.

Нивяник

То, что вы всю сознательную жизнь называли ромашкой. Они поразительно похожи, но все же разные. У ромашки на одном стебле несколько цветов, у нивяника – один цветок. Ромашка – растение однолетнее, нивяник – многолетник. Но это уже подробности для садоводов. Нивяник удивительно устойчив: он долго стоит в вазе и также долго сохраняет свой вид и аромат в полевых условиях.

Тебе одной плету венок…

Одно из самых прекрасных занятий на природе – это плетение венков. И оно не только для девочек. Мальчики тоже награждаются венками победителей, только вешают их на шею. Если девочковые венки плетутся из цветов, мальчикам предлагаем венки из трав и веточек, они смотрятся даже оригинальнее, чем обычные цветочные. И только мальчик способен выдержать на себе венок из пижмы – никогда не берите ее для венков, я пробовала. Пудов этак пять или шесть по весу. Работа с цветами развивает мелкую моторику и стимулирует фантазию, эстетический взгляд на мир.

Плести венки начали еще древние римляне, без этого украшения и пир не в радость. Венками украшали победителей – и просто уважаемых людей. Дубовый венок полагался спасителю (например, спасшему жизнь друга). Лавровые - героям из разных сфер деятельности от воинской до поэтической. Миртовые венки носили властители и самые известные поэты. Ну, а терновые ничего хорошего их обладателю не сулили. Сплетите с ребенком несколько венков и придумайте для каждого историю: к какому поводу они подходят. Комбинируйте различные цветы и травы: венок из трав, веток и папоротника выглядит романтичнее, он легче. Можно даже сделать венок из одной травы. Если вплести ветки полыни, получится ароматный венок. Кстати, на Руси такой венок считался защитой от русалок. При сборе цветов обратите внимание, не застряли ли в них жучки: ребенок может испугаться, когда не менее испуганный жучок, вплетенный в венок, в панике побежит по лицу.

Ниже приведена схема изготовления венка. Запомните, что стебель цветка-основы вы должны повернуть направо – по ходу плетения. Второй цветок кладем НА стебель-основу. Не под, а на. Тогда вы сразу поймете, что петлю нужно крутить налево.

Схема венка

Игра «венок». В нее можно играть с детьми или всей семьей. Все договариваются, кто каким будет цветком, и рассаживаются по местам. Ведущий начинает "плести" венок, называя какой-либо цветок. Названный "цветок" берет за руку ведущего и в свою очередь называет следующий цветок. Играющие бегают цепочкой, "собирая цветы". Когда венок сплетен, все становятся в круг и водят хоровод, проговаривая стихи. После слов ведущего "цветы увяли" дети разбегаются по местам. Тот, кто остался без места, продолжает игру, начинает "плести" новый венок. Для хоровода можно использовать стихи.

Атрибутика для игр на природе

Эти предметы понадобятся ребенку для игр с окружающей природой:

- Бутылка с пульверизатором. Абсолютно незаменимая вещь. Лучше купить ее в отделе для садоводов. Можно использовать те, что имеются дома (из-под бытовой химии), но имейте в виду, что химия не вымывается изнутри даже после десятка промываний. По крайней мере, не берите упаковки с пульверизатором из-под химии для ванны и туалета. Ребенок будет не только опрыскивать траву и цветы в округе, но и руки себе вымоет, и лицо освежит в жару. Мы берем с собой эту ценную вещь даже в городские прогулки. Пульвер – тот же водяной пистолет, только он не так часто ломается, как китайские пистолетики.

- Безопасные ножницы. Денек-другой – и ваш участок будет оформлен под хохлому. Ребенку понравится обстригать высокую траву и мелкие кустарники. Только покажите ему, что именно можно стричь и как, чтобы растения не слишком пострадали. Ножницы не стоит доверять ребенку младше четырех лет – хоть они и безопасные, но при определенном усилии могут отхватить кожу на пальцах.

- Пластмассовые тачки. Те, что покрепче и не заваливаются набок.

- Гуашь или витражные краски в пластмассовых флаконах с узкими дозаторами. Ими очень удобно рисовать на… деревьях. Или кустах. Удобнее – и ярче! - чем кисточкой. Ребенок просто берет флакон и выдавливает из него краску. «Плюс» рисования из тюбиков в том, что сам художник не шибко испачкается. «Минус» очевиден – за один заход может истратиться весь тюбик. Можно использовать и обычные краски (гуашь), только кисточку возьмите побольше и пошире. Разрисовываем стволы, листья, крыльцо, стены… Другая бесконечная история – рисование на лицах. Для этого пригодится настоящий грим или специальные краски, пальчиковые краски – все безопасное для кожи. Каждый день ребенок может представать в новом образе.

- Картон. Из него вы будете вырезать одежду для вашего бурати… ребенка. Сделайте крылья бабочки (прикрепляются к футболке на скотч) и ободок с усиками. Пригодится информационная подкованность мамы в мире бабочек. Обсудите, как ваша бабочка будет называться, какие цветы опылять, где она построит себе домик. Из картона можно вырезать и другие маскарадные предметы: маски, «курточки», и, наконец, короны. Не забудьте прихватить моток резинки.

- Маленькие игрушки : солдатики, человечки, куколки. Девочкам понравится игра в «дюймовочек»: предложите им сделать колыбельки для мелких куколок и подвесить их на ветки. Колыбельки-качели собираем из подручных материалов: береста, картон, яичная скорлупа, а может мама сама свяжет для кукол игрушечные гамаки.

Игры

Эта игра подойдет самым маленьким. Соберите разные предметы: шишки, палочки, камешки. Пусть ребенок проведет пальцем по ним и попытается запомнить на ощупь. Вы можете завязать ребенку глаза (это активизирует другие органы чувств) и предложить ему угадать, к какому предмету он прикасается. Развяжите глаза - пусть ребенок укажет те предметы, к которым он прикасался.

Разложите на земле несколько разных камешков, шишки, сухие листья и другой подобный материал. Предложите ребенку их запомнить, а затем отвернуться или закрыть глаза. В это время вы уберете один из предметов или поменяете их местами. Задача ребенка - определить, что именно убрано или что изменилось. Чем больше предметов, чем меньше они различаются, тем сложнее задача.

Развивать наблюдательность, воображение, пластику движений поможет простая игра, которая похожа на всем хорошо известные "Живые картины". Ребенок (или дети, если их собралось на отдыхе несколько) изображает какое-то животное или растение, а зрители отгадывают, что он задумал. Если ваша компания состоит только из вашего чада и вас, изображайте картины по очереди. Возможные варианты приведены ниже.

- Дует слабый ветерок - дерево слегка шелестит листьями. Дует сильный ветер - дерево раскачивается и гнётся.

- Семечко прорастает, прокладывая себе путь через почву. Постепенно оно превращается во взрослое растение; на нём распускаются цветы.

- Ползают муравьи, "совещаются", помогают друг другу тащить груз: например, все вместе тащат упирающуюся гусеницу.

- Прожорливая гусеница бабочки грызет зеленые листья. Затем она становится неподвижно спящей куколкой. Наконец из куколки вылетает бабочка.

- Лесная птица перелетает с дерева на дерево и с помощью клюва и коготков достает насекомых из трещинок в коре деревьев, с веток или листьев.

Игры с водой полезны ребенку не меньше, чем песочные развлечения. Но даже если неподалеку от дачного домика есть настоящая река или озеро, малыш вряд ли обойдется без собственной дачной "лужицы" или бассейна. Если нет возможности купить или выкопать настоящий стационарный бассейн, то выручит его надувной вариант или обычная ванночка, а возможно и тазик, вкопанные в землю. В таком домашнем пруду можно не только купаться, но и устраивать там плавучие сады из живых цветочков, катать игрушки на самодельных пароходиках или устраивать гонки на парусниках, используя вместо ветра мощь своих легких. Сейчас в продаже можно найти очень легкий плавучий пластилин, из которого хорошо лепить водоплавающие вещи или комбинировать его с относительно тяжелыми предметами, повышая их плавучие качества.

Ребенку просто необходимо выделить на огороде место под собственную грядку. Как известно, дачные растения бывают культурными и декоративными. Первые выращивают для пользы, вторые - для красоты. И те, и другие по праву занимают свои места на дачных участках и непременно должны занять свое место на детской грядке. Пожалуй, самый лучший цветок для этих целей - настурция, не только красивое, но и очень полезное растение, у которого съедобно все: и листья, и почки, и семена. Пусть собственная декоративная грядка малыша будет необычной, ведь цветы или траву можно посадить в любой форме. Детские грядки не обязательно должны быть стационарными, гораздо интереснее сделать их переносными, в подходящих ящичках. Тогда их можно будет перемещать с места на место, и следить, как меняется поведение растений в зависимости от количества солнечного света, качества полива или ухода. Ребенку можно долго рассказывать, о пользе солнца, воды и свежего воздуха, но он осознает это гораздо быстрее, если увидит все своими глазами. Например, что будет, если поставить лоточек с ростками в темное место? Или затенить часть грядки? Или просто обернуть несколько листиков взрослого растения фольгой, темной бумагой? Уже через несколько дней лишенные солнечного света растения или листики станут бледными. Но если потом вернуть их на свет, то очень скоро они примут прежний зеленый и цветущий вид.

