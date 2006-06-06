Покупки к дачному сезону

Окультуриваем «дикую» природу

Лужайка у дома традиционно считается своеобразной «визитной карточкой» любой усадьбы. Поэтому важно, чтобы она по возможности, имела цивилизованный и ухоженный вид. Чтобы добиться этого, понадобится современная газонокосилка. Ее выбор зависит от того, какой газон и на каком участке задуман дачниками, ну и конечно, от количества денег, которое семья готова заплатить за этот агрегат. Итак…

Чем стричь траву

В механических или ручных газонокосилках (от 2240р.) нет мотора, работают они благодаря мускульной силе человека. Когда такое устройство везут по лужайке, барабан начинает вращаться, изогнутые ножи захватывают траву и срезают ее. К неоспоримым достоинствам этого вида газонокосилок следует отнести простоту в управлении: достаточно взяться за ручки и катить агрегат, как тележку. Да и весят они 8-10 кг. Но при этом механические газонокосилки способны стричь исключительно ровные участки ухоженных газонов, где нет растений с твердыми стеблями. Эти машины непригодны для работы на склонах, в канавах, не могут подстригать траву, растущую вплотную к строениям или деревьям (5-10 см).

Машинные газонокосилки (4200-16800р.) отличаются от первого варианта тем, что имеют двигатель, который может быть и электрическим, и бензиновым. Впрочем, толкать, их все равно приходится вручную. Эти агрегаты тоже нужно применять на идеально ровных участках. При этом кусты, деревья и клумбы должны быть расположены друг от друга на расстоянии не менее чем в 50 см. Конечно, с помощью этих устройств можно обработать гораздо большую площадь, по сравнению с ручными. Зато они довольно шумные.

Машинные газонокосилки с бензиновым двигателем намного мощнее, чем электрические, и удобны для обработки больших площадей.

Наконец, существуют триммеры, или кордовые косилки (1680-25200р. - за триммер- кусторез). Эти простые приборы представляют собой трубу-штангу, на которой закреплена режущая головка. Основная ее часть – пластмассовая бобина с запасом специальной лески (кордом) внутри. Перед работой из бобины вытягивают два куска лески нужной длины и фиксируют. Бобина вращается электрическим или бензиновым двигателем, и под действием центробежных сил закрепленные куски лески вытягиваются в струнки, превращаясь в острые ножи, которые, собственно, и срезают траву.

Триммеры подходят для неровных лужаек с естественной растительностью. Как и машинные газонокосилки, они бывают и с бензиновым, и с электрическим двигателем.

Косилка, работающая на бензине, - очень мощная и мобильная техника, с которой можно отправиться в «чисто поле», правда, прихватив с собой канистру с топливом. Однако они имеют солидный вес и сильно шумят. Электрические - чисты и тихи, но работают не больше получаса в день, а все остальное время – подзаряжаются.

Приглашаем на шашлык

Жареное на углях мясо – традиционное дачное угощение. А какие шашлыки без мангала или барбекю? Но прежде чем отправляться за этими приспособлениями, нужно лучше ознакомиться с их ассортиментом. Мангалами (от 280р.) принято называть прямоугольные приборы отечественного производства для жарения на углях, без решетки, но с шампурами. Жаровни с решеткой и крышкой называются грилями (2240-16800р.). Импортные жарочные устройства обычно зовутся барбекю (1400-16000 руб.). Так же (в зависимости от страны) называется и мясное блюдо, зажаренное над углями (на решетке или шампурах) без применения верхней крышки. В англоязычных странах оно называется «барбекю», в немецкоязычных – «гриль», а в России - шашлык.

Существенной разницы между устройствами для гриля и барбекю нет. Просто гриль имеет крышку, которая делает этот прибор универсальным и обеспечивает не только термическое воздействие на продукт и легкое пропитывание блюда дымом, но и возможность настоящего копчения. У барбекю функции коптильни нет. Зато большинство грилей могут использоваться как барбекю, достаточно только снять крышку.

Основные отличия

Приборы для жарки мяса на открытом воздухе, в зависимости от модели, различаются по виду топлива. Наибольшей популярностью пользуются угольные жаровни, но есть в продаже и газовые, для работы которых нужен баллон с газом. Иностранные производители предлагают множество моделей газовых грилей, но россияне покупают их крайне редко из-за сложности в эксплуатации. А вот любимые всеми дрова подходят лишь для небольшого количества предлагаемых жаровен, поэтому приверженцам такого вида топлива следует быть особенно внимательными при покупке.

Еще одно отличие – степень мобильности. Все без исключения барбекю, грили и мангалы могут быть стационарными или переносными. Стационарные приборы достаточно объемные, да и весят более 7 кг. Самые простые из них представляют собой жаровню, в которой горят угли. Внизу располагается емкость с поддувалом для пепла, сверху укладывается решетка, на которой, собственно, и готовится блюдо. Ставится это сооружение на ножки. Большие по размеру приборы обычно имеют еще поддон или небольшой столик, на котором можно разместить специи. Очень часто у таких приборов есть два колеса, поэтому при наличии более – менее ровной дорожки очаг можно везти, а не тащить волоком. Главное при выборе - прочность, простота эксплуатации, долговечность. К примеру, с эмалированных частей быстро облетает краска, нержавейка тускнеет, а вот чугун служит долго. Решетку гриля перед первым использованием рекомендуется хорошо прокалить.

Переносные очаги могут быть складными. В собранном состоянии они превращаются в чемоданчики, не занимающие много места в багажнике. Но не всегда то, что удобно в транспортировке, столь же просто в эксплуатации. Для долгого и успешного функционирования таких приборов нужно знать множество тонкостей. Чем легче вес чемоданчика, тем тоньше стенки жаровни, а значит, больше сложностей возникнет при многократном использовании. Ни в одном складном мангале, гриле или барбекю нельзя использовать дрова - в этом случае неизбежно произойдет искривление стенок. Кроме того, во многих таких приборах не разрешается даже разжигать готовые покупные угли, а требуется класть их в жаровню уже разогретыми. С этой целью используются специальные кружки для угля – «стартеры» (металлические 3-5-литровые емкости с удобной ручкой, в которых предварительно, примерно в течение 20 мин., прогорает уголь). Компактные разборные барбекю на высоких ножках не способны долгое время сохранять жар, поэтому они больше подходят для приготовления сосисок, колбасок, рубленых бифштексов. А любителям шашлыков следует использовать сборный мангал, в котором предусмотрена большая емкость для углей. Но и здесь нужно обращать внимание на толщину стенок.

Среди складных мангалов отечественного производства встречаются модели, в которых, по заверению производителей, можно использовать и дрова. Но для более долгой службы складных приборов все же лучше пользоваться готовыми углями.

Комфорт без хлопот

Отдавать предпочтение следует моделям с минимальным количеством мелких съемных элементов. В лесу, да в веселой компании, хоть один шуруп, а обязательно потеряется! Кроме того, если есть возможность, лучше купить модель с крышкой. Ведь при закрытой крышке жар отражается от ее поверхности и попадает на готовящееся блюдо и сверху, поэтому мясо пропекается более равномерно.

Хорошей альтернативой легким складным мангалам, барбекю и грилям становятся их одноразовые (280-420 руб.) «двойники». Такой прибор обычно представляет собой запаянный в полиэтилен лоток (20х30 см или 30х25 см) из алюминиевой фольги, в котором последовательно уложены: слой угля, решетка из тонкого металлического прутка и проволочная подставка. Достаточно отогнуть два перфорированных ушка в боковой части лотка, чтобы разжечь уголь и дождаться нужной температуры. Рассчитаны одноразовые мангалы на 90 минут работы и могут приготовить до 4 кг мясных продуктов. После использования алюминиевая емкость отправляется в мешок с мусором.

Мокрые радости

Конечно, многие хотели бы иметь на даче большой классический бассейн. Но для тех, кому финансы не позволяют обзавестись этой буржуазной роскошью, есть вполне приемлемый вариант: надувной или сборный бассейн.

Самый дешевый вариант – это обычный надувной бассейн. Он может быть диаметром до 3 метров и глубиной до 60 см. Последние модели объединяются с небольшими батутами. Сделаны они из пластика, и их дно, как правило, не наполняется воздухом, а представляет собой двойной слой того же пластика. Чтобы ноги не скользили по нему, можно постелить вниз какое-нибудь шероховатое покрытие, например, резиновый коврик. Такие бассейны боятся проколов и требуют очень бережного обращения. Срок эксплуатации обычно не превышает 2-3 купальных сезонов.

Другой вид конструкции бассейна – каркасный (может достигать высоты более 1метра). Его не надувают, а просто крепят пластик на основу из легкого металла. Для больших бассейнов, как каркасных, так и надувных, может понадобиться лестница, которую надо подбирать, основываясь по высоте и безопасности крепления. Как правило, ее вместе с другими аксессуарами предложат в магазине при покупке такой модели искусственного водоема. Скорее всего, в число этих аксессуаров войдут покрывало-тент, которое предохраняет воду от загрязнения, водный фильтрующий насоc со сменными картриджами, пылесос для уборки мусора со дна бассейна и специальный сачок для удаления загрязнений с водной поверхности.

В жаркое время года вода в дачном бассейне лучше всего нагревается естественным путем. Поэтому не стоит устанавливать искусственный водоем в глубокой тени. Что же касается специальных систем подогрева, для простых, надувных, бассейнов они, как правило, не предусмотрены. В более «серьезных» моделях для этих целей используются электронагреватель или теплообменник, питающийся горячей водой из отопительного котла. Его можно встроить в возвратную магистраль фильтровальной установки.

Единственное неудобство при использовании переносного бассейна – то, что при его сдувании приходится вручную вычерпывать воду со дна. А делать это придется достаточно часто – ведь именно регулярная смена воды не позволяет скапливаться слизи и плодиться болезнетворным бактериям на дне и стенках бассейна.

Все бассейны имеют разные размеры - от одноместных до семейных (и могут стоить от 280 до 8000 рублей), но, прежде чем склоняться к покупке большого водоема нужно как следует подумать: куда девать ненужную воду? Ее ведь придется выливать на участок сотнями литров!

Место для развлечений

Детям для детских игр необходимо отвести специальный уголок. дошколенку Если ваш малыш еще не ходит в школу, то ему просто не обойтись без детской площадки с песочницей.

Деревянные песочницы рассчитаны на длительное использование, и их вполне можно сделать собственными руками. Главное - как можно тщательнее отполировать доски, чтобы малыши не посадили занозы. Недостаток подобных конструкций в том, что они стационарны, и перенести их с места на место сложнее, чем пластмассовые аналоги (980-5600 руб.). Песочницы из пластика бывают монолитными и разборными. И те, и другие можно легко переустанавливать на другое место и убирать с участка на зиму. Однако разборные, в отличие от монолитных, еще и весьма компактны.

Как правило, все пластмассовые песочницы сделаны из материала самых жизнерадостных цветов: красного, оранжевого, желтого. Последние новинки (в основном, монолитные) выполнены в виде зверюшек или автомобилей и обязательно оснащены крышками - чтобы песок в них не мок под дождем, и соседские коты сюрпризов по ночам не оставляли. Кроме того, эти изделия из пластика можно использовать в качестве небольших бассейнов, достаточно наполнить их не песком, а водой.

Отличным дополнением к песочнице может стать пластмассовый домик с дверью и окнами и детская горка (ее высота может быть от 1 метра до 3-х, цена от 2000 до 7000 рублей).

Кроме того, большой популярностью у малышей пользуются детские комплексы (от 22500р.), которые могут включать в себя лестницу, шведскую стенку, подвесные одноместные и многоместные качели и горку.

Впрочем, если финансы не позволяют приобрести подобный универсальный комплекс, можно купить малышу обычные качели, которые, по мнению специалистов, положительно влияют на развитие вестибулярного аппарата ребенка. Переносные качели (от 2000р.) бывают как для детей, так и для взрослых. Металлический каркас и мягкое или пластиковое сиденье во взрослом варианте напоминает диванчик. Подобный вариант удобен тем, что такие качели можно поставить в любом месте, а при необходимости - перенести, сложить или убрать. Минус – плохая устойчивость. Если как следует раскачаться, они могут упасть.

Навесные качели (от 420р.) различаются по своему устройству, которое определяется расположением точки опоры - вверху или внизу. Они могут быть висячими: такой вариант чаще всего, предназначен для самых маленьких и оснащен сиденьем со спинкой, а также подлокотниками и страховочными приспособлениями. Эти качели могут крепиться к дереву на прочных веревках. Их несомненные достоинства – портативность (можно убрать или перевесить), компактность и приемлемая цена. Кроме того, их веревки позволяют не только сильно раскачиваться, но и менять траекторию движения.

ВНИМАНИЕ! При установке детских качелей нужно обязательно проверить толщину шнура, страховочные ремешки и все то, от чего напрямую может зависеть безопасность ребенка, а также убрать острые предметы, булыжники и т.д. в районе возможного падения малыша.

И, наконец, существует тип качелей, который стоит устанавливать, только, если в доме как минимум двое детей. Речь идет о современных качелях с точкой опоры внизу, где качаться без партнера просто невозможно. Это так называемая доска-качалка. Такие качели бывают нескольких разновидностей: например, полукруглая качалка с двумя сиденьями друг напротив друга или качающаяся доска с сиденьями, устроенными на ее концах, и опорным столбиком посередине. При каждом качании один из партнеров оказывается внизу, а другой - наверху. Некоторые модели способны крутиться вокруг своей оси – так и получается карусель.

Для всей семьи. Если есть возможность, лучше купить для дачи вещь, перед которой не устоит ни взрослый, ни ребенок. Речь идет о гамаке (от 700 руб.). Его можно приобрести в спортивном магазине.

Гамаки бывают разные, например, с поперечными деревянными планками или без них. Первые не так сильно провисают. Кроме того, они могут быть связаны из плоского или круглого шнура. Плоский меньше режет тело. Прекрасно смотрятся варианты из ткани ярких расцветок – такие тоже бывают!

Если гамак предназначен в основном для детей, закреплять его надо низко.

Посидим по-хорошему…

Естественно, полноценный уют и приятный отдых на даче невозможен без удобной мебели. Выбор ее в последнее время поистине огромен, однако не стоит забывать, что столы, шезлонги, диваны и стулья должны быть не только легкими, но и прочными.

Условно летнюю мебель можно разделить по материалу, из которого она произведена – дерево, пластик, металл. Что выбрать? Тут все зависит от индивидуальных пристрастий.

Дерево

Плетеная мебель из модного нынче ротанга (азиатской лианы) прекрасно впишется в дачный интерьер. Кресло из этого вида дерева способно выдержать изрядные нагрузки (до 500 кг), а срок его службы достигает 25-30 лет. Однако и стоимость у этих изделий соответствующая: средняя цена кресла-качалки из ротанга – 10000-14000р., а стол из того же материала обойдется в 28000-42000р.

Российские производители лучше всего освоили производство мебели из ивовой лозы: тот же «колониальный» стиль, а стоит дешевле. За 1400р. в мебельных салонах можно найти приличное ивовое кресло. А за 2800-5600р. приусадебный садик можно облагородить ивовым столом или диваном. Однако самый распространенный вид деревянной летней мебели - это столы, стулья, лавки, изготовленные из сосны. Сосновая мебель выглядит незатейливо и стоит недорого. На сегодняшний день средняя цена соснового стула составляет 560-1200р., а стола – 2800-5600р. Но, приобретая сосновую мебель, не стоит ожидать от нее «вечной» жизни. Это дерево плохо переносит влажную погоду - разбухает, рассыхается и разваливается всего за два-три дачных сезона. Спасти положение можно, покрыв сосну «толстым-толстым» слоем лака.

Металл

Весьма популярна мебель из аллюминия. Она проста в эксплуатации, не боится сырости и достаточно прочна, а спинка и сиденье могут быть исполнены в пластиковом плетении и с деревянными рейками. Да и смотрится она очень стильно, в духе hi-teck. Средняя цена алюминиевого кресла – 8400—11200р., стол обойдется в 22400-42000р., шезлонг можно купить за 14000р., ну а цена стульев – 1400-2800р.

Настоящий хит - изделия из кованого металла, отличающиеся повышенной прочностью. Помимо долговечности, кованая мебель привлекает своим необычным, нарочито «старинным» видом. Средние цены на нее – 5600р. за кресло и 28000р. за стол. Впрочем, у этого вида мебели есть и недостатки. Главный из них - солидный вес: один столик может потянуть на 30-60 кг.

Пластик

Мебель из этого материала достаточно недорогая (около 840р. за предмет), при этом не боится ни сырости, ни жары, и не требует длительного ухода. Правда, и на ее долговечность рассчитывать не приходится. Дешевый пластик быстро ломается, так что его вряд ли хватит больше чем на один-два сезона. Иное дело - мебель из армированного пластика. Столы и кресла из этого материала способны прослужить не один год (цена – 8400-11200р. за предмет).

Выбирая пластиковую мебель, можно обзавестись еще и зонтиками-тентами. Как правило, в столах для их крепления предусмотрены специальные отверстия, так что, можно создать уютную тень себе и домочадцам даже на самом солнцепеке.

Теперь главное, чтобы погода не портилась, а лето было солнечным и теплым. И можно считать, что дачный отдых удался.

журнал "Мама и Малыш", №5, 2005г.

